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Rusya-Ukrayna krizinde sıcak bölgede son durum! Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı... "70 kez ihlal"

19.02.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Ukrayna ordusu, Donbass’ta düzenlenen saldırıda 1 askerin daha hayatını kaybettiğini, 4 askerin de yaralandığını duyurdu. Öte yandan otomatik silahlar, havan topları ve tanksavarlarla açılan ateş sonucunda bugün saat 17:00 itibarıyla 70 kez ihlal tespit edildiği belirtildi. Bazı ülkeler de vatandaşlarına Ukrayna’yı terk etme çağrısında bulunmaya devam ediyor.

Rusya-Ukrayna krizinde sıcak bölgede son durum! Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı... "70 kez ihlal"

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim artarken Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden Donbass’taki son duruma yönelik açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 1 askerin daha hayatını kaybettiği, 4 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.

"70 KEZ İHLAL"

Otomatik silahlar, havan topları ve tanksavarlarla açılan ateş sonucunda bugün saat 17:00 itibarıyla 70 kez ihlal tespit edildiği duyuruldu. Ukrayna ordusu tarafından durumun kontrol altında olduğu bildirilirken, gerektiğinde karşı tarafa aynı yolla cevap verileceği de belirtildi.

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AYRILIKÇI HÜKÜMETTEN SEFERBERLİK İLANI

Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçı hükümetin Başkanı Denis Puşilin tarafından bölgede askeri seferberlik ilan edildi. Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçı hükümetin Başkanı Denis Puşilin tam bir askeri seferberliğin ilan edildiği bildiri yayınladı.

Puşilin tarafından yapılan açıklamada, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin vatandaşları, Ukrayna tarafında Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne yönelik ateş açılıyor. Güvenlik güçlerimiz, Ukrayna istihbaratı tarafından organize edilen birkaç patlamayı engelledi. Bize bombalarla, mermilerle her yönden saldırıyorlar. Yerli halkın 18 Şubat’ta Rusya Federasyonu’na tahliyesi başladı. Kiev’in her türlü agresif hareketine cevap verecek durumdayız. Birlik olmak zorundayız. Ülkemin silah tutabilecek tüm erkeklerine sesleniyorum. Yedeklerde bulunan yurttaşlarımı askerlik ofislerine gelmeye çağırıyorum. Bölgede tam seferberlik kararını imzaladım" dedi.
Puşilin’in yayınladığı bildirinin ardından benzer bir duyuru da Lugansk bölgesindeki mevkidaşından hızla geldi.

SINIR KAPISINA ATEŞ ETTİLER

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna Sınır Muhafızları’na bağlı Schastye (Mutluluk) sınır kapısına ateş açtı.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Teşkilatı’ndan yayınlanan görüntülerle birlikte yapılan açıklamada, Ukrayna kontrolündeki Schastye Sınır Kapısı’nın ateş altına alındığı duyuruldu. Ayrılıkçılar tarafından açılan ateş anında kontrol noktasında bulunan bir görevli o anları anbean kayıt altına alırken, şaşkınlığını da gizleyemedi. Görüntülerde, görevlinin yanından geçen kurşunların sesi de çok net bir şekilde duyuldu.

FRANSA'DAN VATANDAŞLARINA UKRAYNA'YI TERK ETME ÇAĞRISI

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Fransa Dışişleri Bakanlığının resmi sayfasında yayınlanan açıklamada, "Rus birliklerinin Ukrayna sınırlarında yoğunlaşmasının oluşturduğu gerilim ve ülkenin doğusundaki temas hattı boyunca ateşkes ihlallerinin yeniden canlanması sebebiyle, Ukrayna’ya gidilmemesi tavsiye ediliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, “Ukrayna’nın Harkov, Luhansk, Dnipro ve Donetsk bölgelerindeki Fransız vatandaşlarının önlem olarak bu bölgeleri gecikmeden terk etmelerini tavsiye ediyoruz. Ukrayna’da kalan tüm Fransız vatandaşlarını zorunlu nedenler dışında ülkeyi terk etmeye çağırıyoruz. Ukrayna’ya yapılacak tüm seyahatlerin de ertelenmesini öneriyoruz” ifadelerine yer verildi.

ALMANYA'DAN DA UKRAYNA'DAKİ VATANDAŞLARINA ÜLKEYİ ACİL TERK ETME ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya vatandaşları Ukrayna’ya seyahat etmemeleri konusunda uyarıldı.

Almanların ülkeyi acilen terk etmesine yönelik çağrı yapılan açıklamada, vatandaşların vaktinde Ukrayna'dan ayrılması istendi.

Açıklamada, Ukrayna'ya bir Rus saldırısı olması durumunda Almanya vatandaşlarını destekleme imkanının sınırlı olduğu belirtildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin Ukrayna sınırında Rus askeri birliklerin varlığı ve hareketleri nedeniyle arttığı aktarılan açıklamada, "Askeri çatışma her an için mümkündür." değerlendirmesinde bulunuldu.

LUFTHANSA KİEV'E UÇUŞLARINI ASKIYA ALACAK

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, 21 Şubat'tan itibaren Kiev uçuşlarını askıya alacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, 21-28 Şubat'ta Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gidiş ve dönüş uçuşlarının askıya alınacağı belirtildi.

Durumun takip edildiğinin vurgulandığı açıklamada, ileri bir tarihte uçuşlar hakkında karar verileceği ifade edildi.

Lufthansa’nın kararı, Almanya’nın vatandaşlarından Ukrayna'yı hemen terk etmesini istemesinden sonra geldi. (İHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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