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Rusya-Ukrayna savaşında korkutan sözler! Açıklama Medvedev'den geldi: 'Nükleer silah kulllanırız'

21.01.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken dünyayı tedirgin eden bir açıklama geldi. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, 'Savaşı kaybedersek nükleer silah kullanırız" dedi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya Rusya'yı vurabilecek bir silah vermesi durumunda gerilimin daha da artacağı uyarısında bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşında korkutan sözler! Açıklama Medvedev'den geldi: 'Nükleer silah kulllanırız'

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken Rusya'dan dünyayı tedirgin eden bir açıklama geldi. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, 'Savaşı kaybedersek nükleer silah kullanırız' dedi.

MEDVEDEV

'NÜKLEER SAVAŞIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEBİLİR'

Ukrayna'da bombardımanı arttıran ve sivilleri vuran Rusya savaşta zafere kilitlendi. Moskova yönetimi nükleer silah tehdidi ile bir kez daha dünyaya gözdağı verdi. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'da kaybetmesinin ağır sonuçlarının olacağının altını çizdi. Medvedev, savaşta yenilgiye uğrayan bir nükleer gücün, nükleer savaşın fitilini ateşleyebileceğini belirtti. Peşinden de 'Yenilirsek nükleer silah kullanabiliriz' diyerek açıkça dünyayı tehdit etti.

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'DÜNYANIN SONU OLUR'

Rusya'dan dünyaya tehditler savuran sadece Medmedev değildi. Rus Ortodoks Kilisesi'nin başındaki patrik de 'Rusya'yı yok etme isteği, dünyanın da sonu olur' dedi.

'GERİLİM DAHA DA ARTAR'

Kremlin yaptığı yeni bir açıklama hem uzlaşma hem de gerilim mesajı verdi. Müzakere şartlarını yineleyen Peskov, 'Ukrayna taleplerimizi ne kadar erken kabul ederse çatışma o kadar çabuk sona erer' dedi. Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya Rusya'yı vurabilecek bir silah vermesi durumunda gerilimin daha da artacağı uyarısında bulundu.

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Rusya nükleer silah

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