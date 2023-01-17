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  4. Dünya Ukrayna'da çekilen bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu

Dünya Ukrayna'da çekilen bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu

17.01.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Dnipro'dan kaydedilen bir görüntü savaşın simgelerinden biri oldu. Kentteki 9 katlı bir bina, füze saldırısının hedefi oldu. Enkaza dönen bir kadının kurtarılmayı beklediği anlar ise dünyada gündem oldu. Öte yandan bölgede ölü sayısı 35'e yükselirken saldırı için Ukrayna ve Rusya birbirini suçladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri operasyon devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da 9 katlı bir binanın vurulması savaşın yeni dönüm noktası olarak konuşulmaya başlandı. Yerle bir olmuş bina enkazında kurtarılmayı bekleyen bir kadının görüntüsü ise hem savaşın hem de saldırının en acı simgelerinden biri oldu.

SAVAŞIN SİMGESİ OLDU

Rusya bir kez daha sivilleri vurdu. Hafta sonu bir binaya yapılan saldırıda bir kadının enkazın arasında kurtarılmayı beklediği görüntüler saldırının simgesi oldu. 9 katlı binanın hedef alındığı saldırının hemen ardından enkazın ortasında kalan kadının yardım istediği anlar yürekleri burktu. Yaralı kadın ardından da o enkazdan kurtarıldı.

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ÖLÜ SAYISI 35'E YÜKSELDİ

Son saldırıyla birlikte bölgedeki can kaybı sayısı da arttı. Ölü sayısı 35'e yükseldi. Saldırı Kiev-Moskova hattında tansiyonu yükseltti. Zelenskiy yaşananları terör olarak nitelendirdi ve bir kez daha dünyaya harekete geçme çağrısında bulundu. Zelenskiy, herkesten duyurduğu 200 kişilik listedekilere yaptırım uygulamasını istedi.

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'SAVAŞ SUÇU'

Saldırıya AB'den de tepki geldi. Yapılan açıklamada Dnipro'daki saldırının savaş suçu olduğu belirtildi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Kremlin ise tüm bu tepkilere, binanın çökmesine neden olan saldırıya 'Biz düzenlemedik' diyerek karşılık verdi. Peskov, Rusya'nın sivilleri vurmadığını Ukrayna'nın kendini vurduğunu söyledi.

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