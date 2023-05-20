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Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme! 'En kötü senaryo gerçekleşti'

20.05.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Savaş, ülkenin doğusundaki Bahmut şehrinde kilitlenmişti. Bahmut'ta en kötü senaryonun gerçekleştiğini aktaran Wagner lideri, Ukrayna'nın son ayın en büyük ilerleyişini gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme! 'En kötü senaryo gerçekleşti'

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde bir Bahmut krizi yaşanıyor. Savaşın kilitlendiği Bahmut'ta Rus paralı asker grubu Wagner itiraf gibi bir açıklamada bulundu. Bahmut'ta en kötü senaryonun gerçekleştiğini aktaran Wagner lideri, Ukrayna'nın son ayın en büyük ilerleyişini gerçekleştirdiğini duyurdu. Başarısızlıkla ilgili de Rus ordusu suçlandı.

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RUS ORDU KOMUTANLARINI SUÇLADI

Ukrayna doğudaki kalesi Bahmut'ta direniyor, Rusya işgal güçlerini geri çekiyor. Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri, "Ukrayna ordusu son 6 ayın en büyük ilerleyişini gerçekleştirdi" dedi. Karşı saldırının Bahmut'ta başarılı olduğunu söyledi. Wagner lideri, tahmin edilen en kötü senaryonun gerçekleştiğini aktardı. Paralı asker grubunun lideri, Rus ordu komutanlarını suçladı. Rus Savunma Bakanlığı'na ait birliklerin geri çekildiğini belirten Wagner lideri, kendilerinin zor duruma düştüğünü ifade etti.

"UKRAYNA ORDUSU ZAPT EDİLEMEZ BİR KALE OLUŞTURDU"

Ukrayna ordusu, birliklerinin Bahmut çevresinin kuzey ve güneyinde Rus ordusunun 10'dan fazla mevzisini ele geçirdiğini duyurdu. Bahmut'un kısa süre içinde ele geçirilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Wagner lideri, Ukrayna ordusunun şehrin güney batısında zapt edilemez bir kale oluşturduğunu aktardı.

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