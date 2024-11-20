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  4. 3. Dünya Savaşı kapıda! Ukrayna şimdi de İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu: Putin dün nükleer yanıt verme doktrinini imzalamıştı

3. Dünya Savaşı kapıda! Ukrayna şimdi de İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu: Putin dün nükleer yanıt verme doktrinini imzalamıştı

20.11.2024 17:33
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Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın ABD füzelerini kullanarak Rus sınırının 115 kilometre derinliğindeki hedefleri vurması sonrası Rus lider Vladimir Putin nükleer yanıt verme doktrinini imzalamıştı. Dünyanın konuştuğu olay sonrası Rusya, bu olayın 'ABD ile Avrupa'nın da savaşa girmesi' olarak yorumlayacaklarını ifade etmişti. Son gelen bilgilere göre Ukrayna bu sefer de İngiliz Storm Shadow füzeleriyle Rusya'yı vurdu. Rusya'nın yanıtı bekleniyor!

3. Dünya Savaşı kapıda! Ukrayna şimdi de İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu: Putin dün nükleer yanıt verme doktrinini imzalamıştı

ABD'de Biden yönetimi uzun menzilli ATACMS füzelerini Ukrayna'nın kullanımına sunmuştu. Ukrayna'nın geçtiğimiz gün bu füzelerle Rusya'yı vurması sonrası Rusya'dan çok sert açıklamalar gelmiş ve Rus lider nükleer silahla yanıt doktrinini onaylamıştı. Öte yandan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, uzun menzilli silahların kullanımının '3. Dünya Savaşı' olacağını belirtmişti. Bunun üzerine tüm dünya nefesini tutmuş gelecek son dakika haberlerine kilitlenmişti.

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"FÜZELERİN KULLANILMASI, ABD VE AVRUPA'NIN SAVAŞA GİRMESİ DEMEK"

Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ABD'nin, Ukrayna'ya tedarik ettiği uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanımına izin verdiği yönündeki iddiaları değerlendirmişti.

Bu füzelerin Ukrayna'nın savaştaki eylemlerine katkıda bulunmayacağını savunan Medvedev, "NATO'ya ait uzun menzilli taktik balistik ve seyir füzelerinin Rus topraklarına karşı kullanımına kimin ne zaman karar verdiği önemli değil. Bu tür füzeleri ülkemize karşı kullanma girişimleri daha önce de oldu. Düşmanın elinde ne kadar füze bulunduğu da önemli değil." ifadelerini kullanmıştı.

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"BU 3. DÜNYA SAVAŞI OLUR"

"Önemli olan, Başkanımızın söyledikleri. Bunun sonucunda nükleer caydırıcılık doktrininin yeni versiyonu onaylandı. NATO’ya ait füzelerin bu şekilde kullanılması, ittifak ülkelerinin Rusya’ya karşı saldırısı olarak nitelendirilebilir. Bu durumda Kiev’e ve nerede olursa olsun NATO unsurlarına kitle imha silahlarıyla misilleme yapma hakkı doğuyor. Bu da 3. Dünya Savaşı olur."

Medvedev, ABD'de Joe Biden yönetiminin gerginliği bilinçli olarak artırdığını ve bununla Başkan seçilen Donald Trump ekibinin uğraşmak zorunda kalacağını belirterek, "Belki de yaşlı Biden insanlığın önemli bir kısmını yanına alarak zarif bir şekilde ölmeye karar verdi." ifadesini kullanmıştı.

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İNGİLTERE'DEN PUTİN'İN HAMLESİNE TEPKİ GELMİŞTİ

İngiltere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde, buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak veren doktrini onaylamasının "sorumsuzluğun son örneği" olduğunu bildirmişti.

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UKRAYNA İNGİLTERE FÜZELERİYLE RUSYA'YI VURDU!

Bloomberg'de yer alan habere göre, Ukrayna, İngiliz Storm Shadow füzelerini Rusya'ya ateşledi.

Kaynak: Bloomberg-AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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