Rüya içinde rüya görmek; başınızdan geçen bazı olayların sizi fazla etkilemesine, eğer bu olaylara fazla takılı kalırsanız çok yıpranacağınıza işaret eder. Daha önce gerçekleşmesini beklediğiniz gelişmelerin hemen sonuçlanacağına işaret eder. Rüya içinde rüya gören kişi geçmişte yaptığı hatalardan kaçınır. Böylece gelecek günlerde daha mutlu ve huzurlu olur. Rüya içinde rüya görmek, rüyanın detaylarına göre çeşitli anlamlara gelir. "Rüya içinde rüya görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların yanıtlarını sizler için araştırıp bir araya getirdik. Rüya İçinde Rüya Görmek Uykumuzda bazen rüya içinde rüya gördüğümüz zamanlar olur. Hatta bazen rüya içinde 2 rüya görmek, rüya içinde 3 rüya görmek bile mümkün olabiliyor. Rüya içinde rüya görmek, kişinin müjdeli ve güzel haberler alacağına işaret eder. Rüya sahibinin yaşamını mutlu sürdürmesinin yanı sıra daha temkinli adımlar atması gerektiğine yorumlanır. Rüya içinde rüya görmek rüya sahibinin yaşadığı üzüntülü ve sıkıntılı günlerinin sona ereceğine, sabrettiği olayların bir neticeye kavuşacağına delalet eder. Rüya sahibinin güzel haberler alarak mutlu olacağına yorumlanır.

Bazı rüya tabircileri rüya sahibinin insanların kusurlarını arayan bir insan olduğunu tabir eder. Rüya içinde rüya görmek rüya sahibinin uzun zamandır beklediği bazı işlerin gerçekleşeceğine işaret eder. Ümidini kestiği bir olayın gerçekleşeceğine yorumlanır. Rüya sahibinin daha dikkatli adımlar atması gerektiğine, kendini bazı olaylara fazla kaptırdığına ve bu yüzden kendini toparlaması gerektiğine delalet eder. Rüya içinde rüya görmek, üzüntülü kişilerin bu üzüntülerinden kurtulacağına, gizli olan şeylerin açığa çıkmasına, dilek ve isteklerin yerine gelmesine işaret eder. Rüya içinde rüya görmek kişinin ümitsiz olduğu bir konuda iyi haberler alacağına işarettir. Rüya sahibinin hangi mesleği arzu ediyorsa o mesleği yapacağına delalet eder. Başka bir yoruma göre rüya içinde rüya gören kimsenin başkalarının hatalarını arayan bir kişi olduğu tabir edilir. Rüya içinde rüya görmek evlilik niyeti olan kişilerin daha önce ayrıldığı kişiyle tekrar bir araya geleceklerine ve evlilik konusunda adımlar atacaklarına delalet eder. Farklı bir yoruma göre kişiye bazı oyunlar oynanacağına, dolandırıcılık işleri ile karşılaşan rüya sahibinin kendini üzücü olayların içinde bulacağına işaret eder.

Rüya içinde rüya görmek, geleceğe dair planları bulunan kişilerin bu planlarından vazgeçmemesi ve çalışmaya devam etmesi gerektiği anlamına gelir. Başka bir yoruma göre ise rüyayı gören kişinin ailesi ile birtakım sorunlar yaşayacağına, büyük kavgalar yaşayacağına ve bu kavgalardan sonra ailesi ile arasının açılacağına, ailesinden ayrılacağına işaret eder. Fakat bu sürenin fazla uzun sürmeyeceğine ailesi ile kısa zamanda arasının düzeleceğine delalet eder. Bir diğer yoruma göre rüya içinde rüya görmek kısmetinizin iki kat artacağına, bir zamanlar yaptığınız iyiliklerin karşılığını misli ile alacağınıza işaret eder. Rüya İçinde Rüya Görmek ve Uyanamamak

Rüya içinde rüya görmek ve uyanamamak, sağlık sorunları olan kişilerin sağlığına kavuşmalarına, kendilerini daha iyi ve mutlu hissetmelerine işaret eder. Rüya sahibini psikolojik olarak yoran bir şeyler varsa, bundan sonra daha mutlu ve huzurlu hissedeceğine yorulur. Rüyayı gören kişinin başkalarından bir şeyler beklemek yerine tek başına bazı şeylerin üstesinden gelebileceği anlamına gelir.

Rüya İçinde Rüya Görmek ve Anlatmak Rüya içinde rüya görmek ve anlatmak, rüya sahibinin dürüst bir kişi ise rüyasının gerçekleşeceğine, fakat dürüst ve güvenilir biri değilse yalan habere işaret eder. Rüya içinde rüya görürken uyandığını gören kişinin sıkıntılarından ve üzüntülerinden kurtulacağına, feraha ereceğine işaret eder. Rüya sahibinin güzel haberler alarak çok mutlu olacağı anlamına gelir. Rüyada rüya anlatmak rüyayı gören kişinin sözüne güvenmediği bir kişiden haber duyacağına, bu habere inanmasa bile bir süre sonra bu haberin gerçekleşeceğine işaret eder. Rüya içinde rüya görmek ve anlatmak, gerçekleşmesi istenen hayallerin kişi için çok büyük önem teşkil ettiğine, gerçek hayatında yaşlı bir kadından destek göreceğine, dileklerine tek tek ulaşarak büyük mutluluklar yaşayacağına işaret eder. Bu rüya çok hayırlı bir rüyadır. Kişinin yaşadığı her sıkıntıda herkesten yardım göreceğine, yalnız kalmayacağına işaret eder. Rüyada rüya anlatmak hayra yorumlanır. Doğru sözlü birinin rüyayı tabir ettiğini görmesi bu rüyanın çıkmasına işaret eder. Rüyada gördüğü rüyayı tabirciye anlatmak hikmetli bir söz işitmeye delalet eder. Rüyada rüya tabir eden birini görmek, mahzun kişilerin feraha çıkmasına, ferahlık içinde olanların mahzun olmalarına işaret eder. Bazen rüyada rüya görmek müşkül şeyleri çözmeye, gizli şeyleri ortaya çıkarmaya, dini bilgileri bilen alim bir kimseye delalet eder. Rüya içinde birine rüya anlatan rüya sahibi hakimliğe eğilse hakim olur. Kuran okumayı talep ederse Kuran'ı ezberler. Tıp öğrenmek istiyorsa tıp öğrenir.