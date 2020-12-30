Rüyada rüya görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyalar insanların yüzyıllardır merak ederek üzerine çalışmalar yaptıkları bir alandır. Rüya analistlerine göre en ilginç rüyalardan birisi de rüya içerisinde yeniden rüya görme halidir. Peki rüyada rüya görmek ne demek, de anlama gelir? Rüyada Rüya Görmek Rüyada rüya görmek, birçok rüya analistine göre doğruluğu tartışılan ve şüphe duyulan bir insanın varlığına işaret eder. Uyarı mahiyetindeki rüyalardan birisi olan bu rüya, rüya sahibinin çevresinde onun hakkında konuşan ve ona zarar vermek isteyen insanların varlığına alamettir. Yine rüyada rüya görmek, kaybolan bir insandan haber almaya, herhangi bir gizemin ya da sırrın ortaya çıkmasını isteyen kişinin bu isteğinin gerçekleşeceğine de alamettir. Aynı zamanda rüyasında rüya gören kişinin çevresinde bazı kötü niyetli insanların olacağına ve rüya sahibinin bu kişilere aldanıp güveneceğine de yorulur. Eğer rüya sahibi bu kişilere karşı tedbirli davranmazsa bu kişiler nedeniyle büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağına da delalet eder. Rüyada Karışık Rüya Görmek Nedir? Rüyada karışık rüya görmek, birçok kişinin yaşadığı ve uyandığında ise anlatmakta zorluk çektiği rüyalardandır. Öyle ki rüya sahibi çoğunlukla rüyasını bütünlüklü bir şekilde değil, yalnızca belirli semboller hatırlayarak uyanabilir. Fakat bu tarz rüyalar kişinin aile yaşantısında meydana gelen birtakım sıkıntılı ve üzüntülü olayların sona ereceğine yorumlanır. Bunun yanı sıra bedensel bir rahatsızlık nedeniyle uzun bir süredir yaşanan endişeli bekleyişin olumlu bir şekilde biteceğine de işarettir.

Rüya tabircilerine göre karmaşık rüyalar kişinin hayatında üzücü hiçbir olayın kalmayacağına ve bütün problemlerinin çözüleceğine yorumlanır. Ancak bazı rüya tabircilerine göre ise rüyada karmaşık rüyalar görmek, kişinin hayatında kısa bir süre içerisinde bazı çalkantılı olaylar yaşayabileceği konusunda bir uyarıdır. Hatta bu rüya, eğer kişi etrafındaki insanlara dikkat etmezse hayatının neredeyse cehenneme dönüşebileceğine işaret olabilir. Rüyada Rüya Yorumlamak Görmek Rüyada rüya yorumlamak, gizli kapaklı bir olayın açığa çıkacağına ve rüya sahibinden saklanan bazı gerçeklerin teker teker gün yüzüne çıkacağına işarettir. Ayrıca eğer kişinin hayatında kaybolmuş birisi varsa bu kişiden kısa süre içerisinde bir haber alınacağına da delalet eder. Rüyada Üst Üste Rüya Görmek Rüyada üst üste rüya görmek, rüya sahibi için üzüntülü olayların tez zamanda geride kalacağına ve hasret duyduğu huzur dolu günlerin çok yakında geleceğine işarettir. Rüyada Cinsel Rüyalar Görmek Rüyada cinsel rüyalar görmek, sıklıkla rastlanılan rüyalar arsında yer alır. Rüya analistlerine göre, rüyasında cinsel ilişkiye giren bir kişinin hayatında her şeyin yolunda gideceğine işaret eder. Aynı zamanda rüya sahibinin kariyerinde oldukça başarılı çalışmalar gerçekleştirerek terfi alacağına ve buna paralel olarak kazancının da yükseleceğine delalettir. Rüya sahibinin hayatındaki tüm zorluk ve sıkıntılardan kısa süre içerisinde kurtulacağı anlamına gelen bu rüya, rüya sahibi için hayırlı rüyalardandır.

Fakat bazı rüya yorumcularına göre bu rüya, rüya sahibinin cinsel ilişkiye kiminle girdiğine göre farklı şekilde yorumlanır. Eğer rüya sahibi rüyasında kendi eşi ya da sevgilisi ile cinsel ilişkiye giriyorsa güzel olaylar yaşanacağına ve kişinin gerçek hayatta da keyfinin yerinde olacağına işaret eder. Ancak kişi rüyasında eşi ya da sevgilisi dışında birisi ile ilişki yaşadığını görüyorsa yapacağı bir hata yüzünden bazı sıkıntılara düşebileceğine alamettir. Hatta bu hatası yüzünden çevresindeki insanların gözündeki saygınlığını dahi yitirebileceğine tabir edilir. Aynı zamanda rüyada partner ile cinsel ilişkiye girilmesi kazancın artacağına yorumlanırken başkası ile girilen cinsel ilişki kişinin nahoş şeyler yaşamanın yanı sıra kazancının da düşeceğine yorumlanır. Bunun yanı sıra bazı rüya yorumcularına göre de rüyasında cinsel ilişkiye giren kişi eğer erkekse, kişinin ticari yaşamında çok başarılı olacağına ve büyük kazançlar elde edeceğine yorumlanır. Eğer rüyayı gören kişi kadınsa kendisine bazı mutsuzluk veren olaylar yaşayabileceğine fakat bunu kolay atlatacağına işaret eder.

Rüyada Birinin Rüya Gördüğünü Görmek Rüyada birinin rüya gördüğünü görmek, rüya sahibinin iyi eğitimli, çalışkan ve dürüst bir insan olduğu anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin çevresinde ve toplum içinde saygı gören bir kişi olduğuna ve bu kişinin önemli yerlere geleceğine işaret eder. Aynı zamanda bu rüya, rüya sahibinin maddi sıkıntılarının da kökten bir şekilde çözüme kavuşacağına ve hayatı boyunca bir daha parasal sorun yaşamayacağına delalettir. Rüyada Korkulu Rüya Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada korkulu rüya görmek, aksi şekilde tabir edilir ve sevinç verici, iyi olayların yaşanacağına işaret eder. Rüya sahibinin rüyasında korku hissetmesi çoğu zaman itimat ve iman şeklinde tabir edilir. Bazı rüya analistlerine göre rüyada korktuğunu görmek, kişinin diğer insanlara karşı üstünlük kuracağı ve zafer kazanacağı anlamına gelir. Rüyasında korktuğunu ancak korktuğu şeyden kaçabildiğini gören kişiler işlerinde terfi alır ve hatta başkanlık ya da müdürlük gibi kademelere ulaşırlar. Terfi ve kademe yükselmesi ile beraber kişinin kazancı da artar, maddi anlamda önemli miktarda kazanımlar elde eder. Rüyada korktuğunu görmek, rüyanın aksine rüya sahibini bekleyen güzel günlerin geleceğine, güven ve huzur içerisinde bir yaşantısının olacağına delalet eder.