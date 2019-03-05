Rüyada baklava görmek ne demek? Rüyada baklava görm ek ile ilgili rüya tabirleri

Türkiye, Ortadoğu ve Balkanlarda popüler bir tatlı olan Türkler için bir gurur kaynağıdır. Yurtdışında en sevilen Türk tatlılarından biri olan baklavanın kökeni konusunda tartışmalar olsa da 2013 yılında AB komisyonunda Türk tatlısı olarak tescil edilmiştir. Kutlamalarda önemli günlerde tepsi tepsi ikram edilen baklava doğal olarak rüyalarımızı da süsler. Peki rüyada baklava görmek ne anlama gelir? Gece rüyasında görüp sabah bir baklava isteği uyananlar bu rüyanın anlamını da araştırıyorlar. Biz de sizin için rüyada baklava görmek ile beraber fıstıklı, cevizli baklava veya baklava hamuru görmek gibi varyasyonların da yorumlarını derledik.
Genel olarak rüyada tatlı görmek gören kişi için hayırlı ve parlak bir geleceğin göstergesi olarak kabul edilir ki baklava da buna dahildir. Rüyasında baklava gören kişinin bereketli bir yaşam geçireceğine ve rızkından olmayacağına inanılır. Zahmetler çekilse de hayatın onu nimetlerden yoksun bırakmayacağı yorumu yapılır. Tabii rüyada görülen baklavanın türü biliniyorsa ve baklavanın görülüş şekline göre farklı yorumlar ortaya çıkar.
Rüyada fıstıklı baklava gören kişi hayatında önemli bir teşebbüs gerçekleştirecek demektir. Bu teşebbüs kariyerle ilgili olabilir ve kişinin bu girişim için yolculuk etmesi gerekebileceğine işaret eder. Örneğin rüyayı gören kişi yurtdışında bir iş fırsatını değerlendirecek olabilir.
Rüyada cevizli baklava görmek hayatı boyunca maddi zorluk çekmeyeceğine, hayatına renk geleceğine ve neşesinin keyfinin yerinde olacağına delalet eder. Yeni tabircilere göre bu rüya yalnızlık duygusuna kapılacağına ve çevresinde kimseyi bulamayacağına, çalışıp emek harcayacağına tekabül eder. Rüyayı devlet memuru görmüşse insanların canını yakarak yükselmeye ve üzülmeye, işinde yükseleceğine ve evladının mürüvvetini göreceğine delalettir.
Rüyada baklava hamuru görmek kişinin babasının öğütlerine uyacağına, işinden çok büyük kazançlar elde edeceğine ve refah içinde yaşayacağına tekabül etmektedir. Nablusiye göre ise doğruluktan ödün vermeden yaşayacağına ve güzel başarılı bir hayatının olacağına işarettir.
Rüyada Baklava Yemek
Rüyasında baklava yediğini gören kişi babadan kalma bir para, emlak ya da toprak sahibi olacak demektir.
Rüyada Baklava Satın Almak
Rüyada baklava satın almak, küçük ya da büyük olmaksızın yatırım amaçlı bir gayrimenkul ya da toprak sahibi olmak anlamına gelir.
Rüyada Baklava İkram Etmek
Rüyasında birine ya da birilerine baklava ikram ettiğini gören kişi temiz ve güzel bir işe girişecek ve sonunda da muvaffak olacak demektir.
Rüyada Tepsiyle Baklava Görmek
Rüyada tepsiyle baklava görmek kişinin şansının açılacağına ve kazancının yükseleceğine delalet eder. Bu kişi tahvil ya da bono yatırımında kar elde edecek demektir.
Rüyada Baklava Açmak
Rüyada baklava açmak ya da baklava yapmak rüya sahibinin uzun ve meşakkatli bir çalışma hayatı olacağına delalet eder. Bu kişi uzun çalışma hayatı nedeni ile bazı sağlık sorunları da yaşayacak demektir.
Rüyada Başkasının Baklava Yediğini Görmek
Rüyada başkasının baklava yediğini görmek tüm tersliklerin bir yola girmesine, işlerinin yolunda gideceğine arkadaşlarından yüzünün güleceğine rivayet eder.
Rüyada Fıstıklı Baklava Yemek
Rüyada fıstıklı baklava yemek kişinin sevdiği kişiyle arasında yalan söz olmayacağına işarettir. Gönül ilişkilerinden hayır göreceğine, aradığı gerçek mutluluğu bulacağına ve o kişiyle evlenip güzel bir evlilik yapacağına rivayet eder.
Rüyada Baklava Dağıtmak
Rüyada baklava dağıtmak, varlık içinde hayat yaşayacaksınız. Rızkının umduğundan ve hayal ettiğinden çok daha fazla olacağına, rahat içinde yaşamını idame ettirmeye de tekabül eder.
Rüyada Çiğ Baklava Görmek
Rüyada çiğ baklava görmek fazlasına nail olacağına, ekonomik olarak ta hiçbir sıkıntısının olmayacağına rivayet eder. İhyaya göre ise dünyalık gözünde bir şey kalmayacağına işaret etmektedir.
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