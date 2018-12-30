Rüyada hamur görmek ne demek? Rüyada hamur görmek ile ilgili rüya tabirleri

İnsanlar rüyalarda hayata dair hemen her şey görülebilir. Ancak bazı şeyler var ki insanların merakını daha çok celp etmekte. Örneğin pek çok kişi rüyada hamur görmek ne anlama geliyor merak ediyor. Bunun için de rüyada hamur görmek veya onunla ilgili hamur bezesi, hamur yoğurmak, hamur kesmek, hamur açmak vb. ile ilgili detayları aratıyorlar. Biz de sizin için bu rüya tabirlerini derledik. RÜYADA HAMUR GÖRMEK Rüyada hamur görmek hayırlı bir rüya olarak kabul edilir. Bereketin temsili olan hamur rüyayı gören kişiye sağlık, mutluluk veya maddi kazanç müjdeler. İşleri iyi gidecektir ve buna bağlı olarak onu maddi ve manevi kazançlar beklemektedir. Tabii rüyada hamurun görülme şekline hatta hamurun kıvamına göre rüyanın yorumu değişmektedir. Örneğin rüyadaki hamur tutmazsa bu kazancın azalacağı anlamına gelir. RÜYADA HAMUR BEZESİ VEYA BEZELERİ GÖRMEK Rüyada hamur bezesi görmek yakın zamanda başarılarınız ile şöhrete kavuşmaya insanların takdirini kazanmaya çıkacağınız yolculukta yüzün gülmesine olumlu sonuçlar alarak dönmeye maddi anlamda sıkıntı yaşamamaya delalet eder.

RÜYADA HAMUR YOĞURAN BİRİNİ GÖRMEK Rüyada hamur yoğuran birini görmek rahata ereceğine ve yaşadığı sıkıntıların biteceğine, kişinin evine gelecek kısmetleri tepeceğine alamet olur. RÜYADA HAMUR KESTİĞİNİ GÖRMEK Rüyada hamur kesmek rüya sahibinin doğuştan yetenekli olacağına ve bu yetenekleri sayesinde ön plana çıkacağına güzel bir hayat yaşayacağına delalet eder. Rüyada börek hamuru kesmek rüya sahibinin emeklerinin karşılığını fazlası ile alacağına ve başarılarının takdir edileceğine yorumlanır. RÜYADA HAMUR YOĞURMAK Rüyada hamur yoğurmak, çalışkan, güvenilir, hırslı ve dürüst bir kişiye ve onun sahip olacağı helal dünya malına işaret eder. Rüya sahibinin alın teri ile çalışarak kazandıklarını, Allah’ın kendisine gönül rahatlığı, sağlık ve huzur ile yemeyi nasip edeceği anlamına gelir. Makbul yollardan, çalışmasının hakkını vererek ve işini layığı ile yaparak gelir ve mal edinmiş bir kimsenin varlığı ile tabir edilir. Bu rüya aynı zamanda konuk olarak değerlendirilir. RÜYADA HAMUR AÇMAK Rüyada hamur açmak, bolluk ve bereket yaşamaya, kısmet almaya, kazanç elde etmeye, borçları ve işleri hafifletmeye, rızk sahibi olmaya delalet eder. Kötü günlerin dünde kalacağı, rüya sahibinin maddi sıkıntılarının biteceği ve bu sayede rahat bir nefes alıp, güzel günlere kavuşacağı şeklinde yorumlanır.

RÜYADA HAMUR GÖRMEK İLE İLGİLİ RÜYA TABİRLERİ Rüyada Hamurun Kabardığını Görmek

Rüyada hamurun kabarması kişinin iş hayatına delalet eder. Hamurun kabarması kişinin iş hayatındaki güzel gelişmelere ve kişinin yapacağı yeni atılımlara işaret eder. Rüyada Hamur Mayalamak

Rüyada hamur mayalamak başkalarından alınan para ile girişimci olmak anlamına gelir. Kişi yakınlarından, dostlarından ya da akrabalarından aldığı maddi destek sayesinde bir iş kurma girişiminde bulunacak demektir. Rüyada Mayalı Hamur Yoğurmak

Her türlü esenliğe alamet eden rüya, bugüne kadar çekilen sıkıntıların akla dahi gelmeyeceğine, kişinin ağız tadının bozulmayacağını, her geçen zamanda mallarına yenilerini ekleyeceğini, borçlarından kurtulacağı gibi, kendisine kötülük eden birinden kurtulacağını, gebe hanımların kolay doğum yapacaklarına ve sağlıklı evlatlara kavuşacaklarına yorumlanır. Rüyada Pişmiş Hamur Yemek

Kişinin çok güvenilir biri olmasından dolayı bir tanıdığının kendisine önemli bir emanet vereceğini, yakınlarının sırlarını saklayacağını bildirir. Pişmiş hamur yiyen kişi cesur ve sözünün eri biri olur. Sadık, çalışkan, prensiplerine toz kondurmayan rüya sahibinin her kuruşu hak ederek kazanacağına, helal lokma yemesiyle beraber, iyi bir mümin hayatı yaşayarak herkese örnek biri olacağına, ailesinin hayat standardını yükseltip, onları da sevindireceğine delalettir.

Rüyada Çiğ Hamur Yemek

İyi sayılmaz ve hanede herkesi derinden sarsacak bir olayın veya hastalığın vuku bulacağına, uzun süreli planlarda ciddi değişiklikler olacağından dolayı kişinin hesaplarında da karışıklıklar çıkacağına, huzursuzluk yaşamanın yan sıra işlerde bir uğursuzluğun hasıl olmasına delalet eder. Kişinin ailesi ve kendisi için, her bir malı için sadaka vermesinin iyi olacağına uyarıda bulunur. Rüyada Hamur Pişirmek

Kişinin umudunun olmadığı insanlardan göreceği önemli maddi destek sonrası kısa sürede kurulacak bir işten para kazanmaya başlayacağını ve üzerine alacağı bu sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğini, ilerleyen dönemlerde kendisine yardım eden insanların zor günlerinde de en büyük desteği kendisinin vereceğine yorumlanır. Rüyada hamur atmak

Rüyada hamuru atmak, parayla ilgili zarardır. Bu rüyayı gören kimse şans oyunlarından uzak durmalıdır. Rüyada oklava ile hamur açmak

Rüyada oklava ile hamur açmak, azminiz ile başaramayacağınız hiçbir şey yoktur, tuttuğunuzu koparırsınız.