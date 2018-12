Rüyada tatlı yemek ne anlama gelir? Tatlı yemek ile ilgili görülen rüyaların tabiri

Rüya tabircileri tarafından çoğunlukla olumlu olarak yorumlanan rüyada tatlı yemek birçok duruma işaret olarak sayılır. Tatlı yemek, günün her saatinde bize keyif veren bir durumdur. Peki rüyamızda tatlı yersek ne anlama gelir? Rüyada tatlı yemek; sıkıntıların sona ermesi, hastalıkların şifa bulması, terfi almak, borçlardan kurtulma, hayırlı bir kısmet bulmak gibi birçok olumlu duruma delalet eder. Bu durumlar ise tatlı çeşidi ve içinde bulunulan duruma göre değişir. Bu yüzden rüyada tatlı yediğini görmek ve sütlü tatlı, şerbetli tatlı, çikolatalı tatlı, baklava, kurabiye, pasta gibi tatlı bir şey yemek için yapılan rüya tabirlerini haberimizde konu başlıkları altında derledik.

Rüyada tatlı yemek, güzel gelişmeler yaşanacağına, kişinin duygusal açıdan kendisini çok iyi hissetmesine neden olacak ilişkiler içinde olacağına ve her açıdan şanslı bir döneme gireceğine delalet eder. Tatlı yemek aynı zamanda bekar kişiler için tatlı dilli, sevimli ve cana yakın biri ile evlilik yapmaya da işarettir. Evli kimseler için eşleri ile aralarında olan kırıcı tartışmaların artık sona ereceğine, aile içinde huzurlu ve sakin bir ortamın olacağına, kişinin eski kötü alışkanlıklarından kurtulup, iyi huylar edineceğine de alamettir. Tatlı yediğini gören kişilerin iş yaşamlarında gelir artması söz konusu olur ve rüyanın görüldüğü dönem kişi için yatırım yapmak adına en uygun zamandır.

Rüyada şerbetli tatlı görmek, yapılan her işten emin olmak ve herhangi bir konuda yanılgıya düşmeden ilerlemek, neticede verilen emeklerin karşılığını maddi olarak almak demektir. Ağız tadına yorulan rüya, psikolojik açıdan da güçlü bir döneme girildiğini, tüm zafiyetlerin geride kaldığını, buhranlı günlerin unutulacağını ve yepyeni bir geleceğe adım atılacağını bildirir. Hane içine çok sevilen akrabaların, tanıdıkların veya gurbette olan aile üyelerinin geleceğine müjdedir. Sevinçle karşılanan kişilere, samimi muhabbetlere ve çok eğlenceli ortamlarda bulunmaya da yorumlanır. Bekar kimseler için görücü gelmesine veya görücü olmaya da alamettir. Haneye katılacak yeni kimseler olduğuna tabir edilirken bu durum bir bebek haberi anlamını da taşır.

RÜYADA CEVİZLİ TATLI YEMEK

Rüyada cevizli tatlı yemek üzüntülerin ve endişelerin yakın bir zamanda biteceğine, yokluk içine düşeceğine, itibar göreceğine, aile hayatının gün geçtikçe daha da iyi olacağına, uzun zamandan beri beklediği hayırlı bir haberin geleceğine, yakın bir zaman içinde bir bebek sahibi olunacağına, mutluluğunun katlanacağına, emeklerinin boşa gitmeyeceğine, büyük sıkıntılar yaşayacağına ve iş hayatı içindeki başarıların değerini yitireceğine, kötü noktalara geleceğine inanılır.

RÜYADA TATLI MEYVE YEMEK

Rüyada tatlı bir meyve yemek iş hayatında itibarının ve saygınlığının artacağına, birlikte güzle bir hayat sürmeye tekabül eder. Rüyayı gören devlet memuru ise hayal ettiklerinden fazlasına nail olacağına, son derece huzurlu bir hayat yaşayacağına işaret etmektedir. Rüyayı devlet memuru görmüşse sabrın sonunda selamete çıkmaya ve şükretmeye, işinde çok büyük başarılar elde edeceğine ve kazancının artıp refah içinde yaşayacağına tekabül etmektedir.

RÜYADA TATLI AYVA YEMEK

Rüyada tatlı ayva yemek kısmetinin kapanacağına ve geçim sıkıntısına düşeceğine, kazandığı paranın bereketinin olmayacağına, sıkıntı çekeceği ve üzüleceği bir ortama gireceğine, gelmek istediği noktalara geleceğine, her zaman kötülük için çalışacağına, şansının ve kısmetinin de ömür boyu açık olacağına, çok kazançlı ve güzel işlere gireceğine, her işinde çok büyük kazançlar elde edeceğine, yapacağı her işin çok büyük ilgi toplayacağına, hayırlı bir evlilik yapılacağına, kötü haberler alacağına, başarısızlığa düşeceğine rivayet etmektedir.