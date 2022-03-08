Rüyada bit görmek ne anlama gelir? Rüyada bit ayıklamak, yakalamak, temizlemek ne demek?

Örneğin rüyada temiz bir yerde bit görülmesi, rüya sahibi açısından zenginliğe işaret eder. Bunun tam tersi olarak rüyada izbe ve pis bir yerde görülen bit ise rüya sahibinin yokluğa düşeceğinin göstergesidir.

Rüyada bit görmek, rüya sahibinin kişiliğiyle ilgili birçok detayı içerisinde barındırır. Genellikle rüyasında bit gören kişinin ayrıntılara takılan ve bunların üzerine çok fazla kafa yoran, titiz, özenli ve detayları göz önünde bulunduran bir kişi olduğu söylenir. Kişinin bu özelliklerine bakılarak çok kolay çözebileceği sorunları gözünde büyüterek kendine dert ettiği çıkarımı yapılabilir. Öte yandan da rüya sahibinin yaptığı ve yapacağı işlerin titiz kişiliğinden dolayı kusursuz olması da olumlu yönlerinden biri olarak sayılabilir.

Rüyada fazla sayıda bit gören kişi, sıkıntılı durumlara düşecek ve bu durumlardan dolayı üzülecektir. Kişinin vücuduna yapışmış, rüya sahibinin kanını emerek büyümüş bir bitin kişinin vücudunu terk etmesi durumu ölüm olarak yorumlanır.

Rüyasında bitlerden ötürü kaşındığını, iğrendiğini ve hatta hasta olduğunu gören kişi ise büyük dertlere ve hatta hapse düşebilir.

Rüyada Bitlenmek

Rüyada bitlendiğini görmek, rüya sahibinin zengin olacağına delalet eder. Bereket, bolluk ve fazladan rızık anlamlarını taşıyan bu rüyayı gören kişinin eli sıcak sudan soğuk suya değmeyecek, kişi konfor ve lüks içerisinde bir yaşama ve her şeyin en iyisine sahip olacaktır. Bu rüyayı genellikle henüz çok genç yaşta olmasına rağmen büyük servet sahibi olan kimselerin gördüğü rivayet edilir.

Rüyada Bit Ayıklamak

Bit ayıklamak, rüya sahibinin yaşamış olduğu maddi problemleri simgeler. Bu problemler kısa bir zaman zarfında, kişinin bizzat kendisi tarafından çözülüp son bulacak ve kişi bu vesileyle hane halkının takdirini kazanacaktır.

Rüyada Bit Yakalamak

Bit yakalamak rüya sahibinin kurtulmaya çalıştığı ama bir türlü kurtulamadığı problemlere işaret eder. Rüyasında biti yakalayan rüya sahibi tüm problemlerinden kurtulacaktır.

Rüyada Bit Temizlemek

Kişinin rüyasında bit temizlemesi, temizlediği bitin miktarına ve rengine göre farklı şekillerde yorumlanabilir.

Rüyada bir adet bit temizlemek, kişinin duyduğu bir kuşkunun gerçek olduğundan emin olarak kuşkusunun üzerine gideceğine ve bundan kurtulacağına işaret eder.

Kişinin rüyasında fazla sayıda bit temizlemesi ise rüya sahibini fazlasıyla yoracak ve bu sebeple sıkıntıya sokacak bir olayın varlığına işaret eder. Rüya sahibi bu olayı çözüp arkasında bırakmak için fazlaca kafa yoracaktır.

Kahverengi bit temizlemek benzer şekilde rüya sahibinin kaynağını tespit edebilmek için uzun uğraşlar vermesi gerekeceği bir problemin varlığına rivayet eder. Kişi anılan bu problemin kaynağını araştıracak ve sorunu ancak bu şekilde çözebilecektir.

Kişinin rüyasında beyaz bit temizlemesi ise kahverengi bitin tam aksine basit bir şekilde kolayca çözülecek bir sorunun varlığına işaret eder.

Rüyada Bit Yemek

Bu rüyanın rüya sahibi için olumlu anlamları vardır. Kişiyi çekemeyen insanların hasedinden çatladığına delalet eder. Rüyasında bit yiyen kişi dertlerinden kurtulacaktır.

Buna ek olarak rüyada bit yemek gıybet etmek anlamına da gelir.

Rüyada Bit Yumurtası Görmek

Rüya sahibi için olumsuz anlamları olan bir rüyadır. Kişinin etrafında dedikoducu, fırsatçı ve art niyetli insanların bulunduğuna delalet eder. Kişinin etrafındaki bu tarz insanlara dikkat etmesi gerekir.

Rüyada Bit Sirkesi Görmek

Bit sirkesi gören rüya sahibinin iş ve sosyal hayatında gıybet ve dedikodudan muzdarip olacağına delalet eder. Bu rüya, kişinin ortaya koyacağı işlerin ve yapacağı çalışmaların kendisini çekemeyenler ve kıskananlar tarafından kara çalınmaya çalışılmakta olduğunun göstergesidir. Rüya sahibi, yapılan kötülükler ve fesatlıklar yüzünden sıkıntı dolu günler geçirebilir.

Rüyada Saçta Siyah Bit Görmek

Saçta siyah bit görmek, rüya sahibinin iş ve sosyal hayatını etkileyecek bir olayı simgeler. Yakın zamanda kişiyi sosyal yaşantısından ve iş hayatından uzaklaştıracak ve gündelik yaşantısını sürdürmesinin önünde engel teşkil edecek bir hadise vuku bulacaktır.

Rüyada Beyaz Bit Görmek

Rüya sahibinin çok özlediği bir kişiyle kavuşacağına ve güzel haberler alacağı durumlara delalet eder. Rüyasında beyaz bit gören kişi yakın zamanda özlem duyduğu bir kişi ile kavuşabilir.

Aynı zamanda rüyada beyaz bit gören rüya sahibi, helal yoldan yüklü meblağlar kazanacak ve sofrasında rızık artışı olacaktır.

Rüyada Üzerinde Bit Görmek

Rüya sahibinin iş hayatında yaşadığı problemlerin çözüme kavuşacağına işaret eder. Bu sayede rüya sahibinin parasal anlamda eli bollaşacak, refaha erişecektir.

Rüyada Kafada Bit Görmek

Rüya sahibinin evli veya bekar olmasına göre anlamları değişebilir.

Eğer rüya sahibi evliyse onu seven, çok talepkar olmayan ve elindekilerle yetinmeyi bilen bir eşi simgeler.

Eğer rüya sahibi bekarsa kafadaki bit dürüst ve hayırlı bir kısmeti temsil eder. Rüya sahibi yakın zamanda dürüst ve iyi huylu bir kimse ile yuva kuracak, bu kişiyle iyi anlaşıp mutlu bir yaşam süreceklerdir.

Farklı yorumlara göre ise kafada bit görmek, rüya sahibinin birçok insana iyiliği dokunacağı anlamına gelir. Rüya sahibi sayesinde birçok insan mal, mülk sahibi olacak, hayır görecektir.

Aynı zamanda rüyada bit görülen kafanın ev halkını simgelediği şeklinde yorumlar da mevcuttur. Bu nedenle rüya sahibi kafasında ne kadar bit görürse o kadar hayırlı evladı olacaktır ve soyu hayırlı bir şekilde devam edecektir.

Rüyada Bit Öldürmek

Rüya sahibinin tanıdığı veya çok sevdiği bir kişiye kötü söz söyleyip ona haksızlık edeceğine delalet eder. Kişi hayatına giren ve sevdiği kişilere söylediği sözlere dikkat etmeli, hakkaniyetli davranmalıdır.

Rüyada Büyük Bit Öldürmek

Büyük bit öldürmek, rüya sahibinin iş yaşantısında herkesçe bilinen ve görünür olan bir pürüzü ortadan kaldırmayı başaracağına işaret eder.

Kişinin rüyasında dişleri büyük olan bir beyaz bit öldürmesi ise kazancına engel teşkil eden bir kimseyi alt ederek ondan kurtulacağı şeklinde yorumlanır.

Öte yandan rüyada taş kullanarak büyük bir bit öldüren rüya sahibi ise herhangi bir gayeye ulaşmak için beyhude vakit harcayacaktır. Kişi bu sorunu çözmek için daha basit yöntemler düşünmelidir.

Rüyada Başkasının Saçında Bit Öldürmek

Kişinin rüyasında başkasının saçında bit öldürmesi, bu eylemi yaparken kullandığı araç ve gereçlere göre çok farklı anlamlara gelebilir.

Rüya sahibinin başkasının saçındaki biti ilaçla öldürdüğünü görmesi, pratik düşünceyle hareket ettiğine delalet olup, bir kişiye yardım edebileceği en külfetsiz, en kısa ve doğru yolu kullanarak yol göstermesi anlamını taşır.

Başkasının saçında bit öldüren rüya sahibi, kısıtlı imkanlarıyla elinden geleni yaparak sıkıntıda olan bir kimseye kol kanat gerecektir.

Bunlara karşılık başkasının saçında taşla bit öldüren kişi ise, birine iyilik etmek isterken ona zarar verecek ve kötülük etmiş olacaktır.

Rüyada Bit Öldürmeye Çalışmak

Rüya sahibinin iş hayatında sorunlar yaşadığı bir akrabası ile ilgili bir rüyadır. Kişi, kendisine büyük sıkıntılar çektiren ve başına sorunlar açan bu akrabasını, aralarındaki kan bağını ve akrabasının içinde bulunduğu zor durumu göz önüne alarak onu işten uzaklaştırmakta başarılı olamayacaktır. Bu nedenle de hem iş hem de ev hayatında zor durumlara düşecektir.

Rüyada Ölünün Başında Bit Görmek

Ölünün başında canlı bit görmek; rüya sahibinin bildiğini, duyduğunu ya da gördüğünü sandığı bir şeyden emin olamaması nedeniyle yaşayacağı yanılgı ve çelişkiye işaret eder.

Rüya sahibinin ölünün başında gördüğü bit de ölü ise rüyası, kişinin bir olayın kapandığından ya da bir işin tamamlanmış olduğundan emin olması gerektiği şeklinde yorumlanır.

Yukarıda sayılanlara ek olarak, kişinin rüyasında ölünün başından bit ayıkladığını görmesi de rüya sahibinin geçmişte kalmış olsalar dahi sevdiği her şey ve her kişi hakkında hep saygı ve şükran duyduğuna ve hiçbir şey veya hiç kimse hakkında olumsuz konuşmadığına delalet eder.

Rüya sahibinin değer verdiği, manevi olarak üstte tuttuğu hayatına herhangi bir noktada girmiş ve çıkmış kişiler ile ilgili olarak hep olumlu düşünceler içinde olduğuna ve bu kimseleri hep güzel andığına işaret eder.

Rüyada Yorganda Bit Görmek

Rüyada yorganda bit görmenin birçok farklı anlamı bulunmaktadır. Öncelikle rüyada yorgan üzerinde ölü bit görmek, rüya sahibinin geçireceği bir rahatsızlık veya başından geçecek tehlikeli bir durumla ilgilidir. Kişi geçireceği bu rahatsızlığı hiç farkında bile olmadan atlatacaktır.

Rüya sahibinin rüyasında yorganda canlı bit görmesi durumu ise değersiz ve küçük bir mesele olmasına rağmen kişinin uykularını kaçıracak, uykusuz geceler geçirmesine sebep olacak ve onu çok rahatsız edecek bir olayın varlığına işaret eder. Rüya sahibi bu mevcut durumu atlatmak için hemen harekete geçme ihtiyacı hissedecek ve bir adım atacaktır. Atacağı adımlar konusunda çevresine danışması, güvendiği kişilerden yardım alması faydasına olur.

Rüyada Bitlendiğini Görmek

Rüya sahibinin sosyal veya iş yaşamında yeni insanlar ile tanışacağına ve tanıştığı bu yeni insanlar arasından çok güzel dostluklar edinmeye başlayacağına delalet eder.

Bunun yanı sıra bitlendiğini gören rüya sahibi iş yaşantısında akıllıca ve çok büyük adımlar atarak yüksek mevkilere gelecek, yüksek kazançlar elde edecek ve çok varlıklı olacaktır.

Rüyada Birinin Bitlendiğini Görmek

Saçı bitlenen kişi ile rüya sahibinin çok yakın arkadaş olacağına ve bu kişi ile hemen hemen her zaman beraber hareket edeceklerine delalet eder. Rüyasında saçı bitlenen kişi, rüya sahibinin hayatında önemli bir yer edinecek, onunla aynı yolda yürüyecek ve hayatını olumlu yönde etkileyecektir.

Rüyada Çocuğunun Bitlendiğini Görmek