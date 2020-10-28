Rüyada bitlenmek ne demek, ne anlama gelir?

Genel anlamda rahatsız edici bir yapısı olan bit, rüya sahibinin huzursuz şekilde uyanmasına neden olur. Gerçek hayatta da istenmeyen bir varlık olan bit, rüyada dahi görülse rahatsız edicidir. Bu açıdan düşünüldüğünde rüyadaki anlamı da aslında gerçek hayatta hissettirdiği gibidir. Kan emici bir yapıya sahip olan bitler, rüya içinde de sizden faydalanan kişileri ifade eder. İşte, tüm detayları ile rüyada bitlenmek konusundaki tabirler... Rüyada Bitlenmek Rüyada bitlenmek almış olduğunuz sorumlulukların daha da fazlasını alacağınıza işaret eder. Diğer bir deyişle, daha fazla çalışmanız gerektiğine ve farklı ihtiyaçları kendinizin karşılaması gerektiğine delalettir. Bu ihtiyaçlar içerisinde sadece kendi ihtiyacınız değil; aileniz, arkadaşlarınız ve yakın çevreniz içerisindeki kişilerin ihtiyaçları da yer alabilir. Rüyanızdaki bitin çokluğu, gelir oranınızdaki artış ile açıklanır. Ancak bu artan gelir ile beraber gider dengesinin de kurulması gerekir. Gerçek hayatta bu süreci atlatırsanız, huzura kavuşabilir ve daha da rahatlamış bir çizgide ilerleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken husus ise gelir artışı yaşadıktan sonra çevrenizde fırsatçı insanların da artacağıdır. Bu kişilere fırsat vermemek de sizin elinizdedir.

Rüyada Köyde Bitlenmek Rüyada köyde bitlenmek konusu çoğunlukla para ile bağdaştırılır. Çünkü genel rüya tabirlerine göre, kişinin köyde olduğunu görmesi, zenginliğe işarettir. Bit de bu bağlamda zenginliğe giden zorlu bir yol olduğu için bu tür rüyaların yorumu da maddiyat ile açıklanır. Zorlu bir süreçten geçseniz bile mutlak zenginliğe ulaşacağınızı niteleyen bit rüyalarını eğer köyde görüyorsanız, zenginliğinizin artacağını düşünebilirsiniz. Ancak bununla doğru orantılı şekilde çevrenizdeki fırsatçı insanlar da artabilir. Aynı zamanda bu rüya gönül zenginliği, hane genişliği ve bol kazanç olarak da nitelendirilir. Rüyada Sevgiliyle Bitlenmek Rüyada sevgiliyle bitlenmek olumsuz durumlara işaret eder. Sevgilinizle birlikte bitlendiğinizi görmeniz, hayatınızda olan kişi ile beraber işlerinizin ters gideceğini gösterir. Kendi malınızdan başka insanların yararlanması anlamı taşıyan bu rüya, dünya malında eksilme durumuna da işarettir. Sevgilinizle beraber oldukça büyük bir sorumluluk almanız ve taşın altına elinizi koymanız gerektiğini ifade eder. Bu yük maddi anlamda ihtiyaçları karşılamak amacıyla alacağınız sorumlulukların habercisi olabilir.

Rüyada Aşırı Bitlenmek Rüyada aşırı bitlenmek, olması gerekenin çok ötesinde sorumluluk alacağınıza işaret eder. Bunun yanı sıra çevrenizdeki kötü niyetli insan sayısının da artacağını gösterir. Güvenilir olmayan kişilere denk gelineceğini gösteren bu rüya, hapis ve sıkıntıya da delalet edebilir. Rüyada aşırı bitlenmek, iyi şansa ulaşmak amacıyla çok çabalamanız gerektiğine işarettir. Çabalarınızın yoğun olması durumunda çok yüksek gelir elde edeceğinizi de gösterir. Ancak beraberinde sayısını bilemeyeceğiniz kadar kötü niyetli insanların size bir adım daha yaklaşması anlamları da çıkarılabilir. Eski kaynaklara göre aşırı bitlenme rüyaları cinsel yaşamı da temsil eder. Bu rüyalar kadınlar için cazibeli bir erkek figürü demektir. Rüyada Ailecek Bitlenmek Rüyada ailecek bitlenmek tüm aile olarak çok çalışmanız gereken bir duruma işarettir. Rüyanızda, ailenizin tamamının bitlendiğini görmek aile olarak istediklerinizin gerçekleşmesi için oldukça çaba göstermeniz gerektiğinin göstergesidir. Bu çabalar sonucunda bir gelir elde etseniz dahi çevrenizdeki kişiler ve özellikle akrabalarınız arasından sizin için iyi düşünmeyen kişiler ortaya çıkabilir. Sizleri bir para kaynağı olarak görmeye başlayabilirler. Bu nedenle akrabalarınız ve yakın çevreniz ile aranızda soğukluk oluşabilir.

Rüyada Bitlenip Kaşınmak Rüyada bitlenip kaşınmak hastalığa ve büyük sıkıntılar yaşanacağına işaret eder. Olumsuz olarak nitelendirilen bu rüya, sizin hakkınızda dedikodu yapıldığı anlamı da taşır. Bu kişilerin yakın çevrenizden olması yüksek muhtemeldir. Bitlenerek kaşındığını gören kişi aynı zamanda haksızlığa da uğrayabilir. Siz ya da çok yakın çevrenizden birisi haksızlığa uğrayabilir. Genel anlamda rüyada bitlenip kaşınmak olumsuz yorumlanan rüyalar arasında yer alır ve rüya sahibini dikkatli olması noktasında uyarır. Rüyada Bitlenip Temizlenmek Rüyada bitlenip temizlenmek öncesinde sıkıntılar yaşasanız da sonrasında bu sıkıntılardan kurtulacağınız anlamı taşır. Bir şüphenizin üzerine gitmeniz ve bu bağlamda oldukça yoğun bir şekilde düşünmenizi gerektirir. Ancak bu düşüncenizin sonunda, içinizi ferahlatacak aşamaya gelebilirsiniz. Bitlenmek oldukça sıkıntı veren bir rüya olsa da bu bitlerden temizlenmek sıkıntıdan sonra arınmak anlamına gelir. Rüyada Bitlenip Saç Kestirmek Rüyada bitlenip saç kestirmek olumsuz rüyalar arasında değerlendirilir. Yaşayacağınız sıkıntılardan daha da bunalıp zorlu bir yola gireceğinizi işaret eder. Maddi olarak zorda kalacağınıza ve planını yaptığınız şeylerin ters tepeceğini gösteren bu rüya şans konusunda da işinizin yaver gitmeyeceğine delalet eder. Öte yandan borcunuz varsa, yüklü miktarda bir ödeme yapacağınızı da gösterir. Ancak borcunuzu öderken sıkıntıya gireceğiniz ve borç alacağınıza dair işaretler taşır.