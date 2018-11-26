Rüyada bit görmek nedir, neye delalettir? Rüyada saçta bit görmek ve öldürmek ne demektir?

Zaman zaman insanlar rüyalarında gördüğü şeylerin ne anlama geldiğini, rüyanın gerçek hayata dair nelere delalet olduğunu öğrenmek isterler. Bunun için de genellikle rüya tabirlerine başvururlar. Gerçek hayat için ne anlama geldiği merak edilen şeylerden biri de rüyada bit görmektir. Biz de sizin için gerek olumlu gerek olumsuz anlamları olan rüyada bit görmek ile ilgili kafada, saçta, tarakta bit görmek, sirke görmek, bit görmek ve öldürmek gibi detayların rüya tabirlerini derledik. RÜYADA BİT GÖRMEK Rüyanızda bit gördüyseniz hem olumlu hem de olumsuz anlamları vardır. Bu da rüyanızdaki bitin nerede olduğuna bağlıdır. Söz konusu bir temiz bir mekanda ise bu zenginlik anlamına gelir. Ancak bir pis, izbe bir mekandaysa buda yokluğun, fakirliğin habercisidir. Rüyada görülen bitimin durumu da rüya tabirini değiştirmektedir. Rüyanızda gördüğünüz bitler çok fazlaysa bu sizi üzüntü ve dertlerin beklediğini gösterir. Bitlerden dolayı kaşınmak ise hastalıklara ve bu hastalıklardan dolayı dertleneceğinize işaret eder. Biti yakalayabilirseniz ise bu üzüntülerden ve dertlerden kurtulacaksınız demektir.

RÜYADA BİT ÖLDÜRMEK Rüyasından bit öldürdüğünü gören kişinin rüyası, tanıdığı ve kendisi tarafından çok sevildiği bir kişiye haksızlık edip ona fena söz söyleyeceği anlamına gelir. Eğer rüyada görülen bitin sirkesi ise bu da art niyete, dedikoduya ve kötülüğe işaret eder. RÜYADA SİRKE (BİT YUMURTASI) GÖRMEK Rüyada kendi saçında bit sirkesi görmek, kişinin kendisi ile ilgili yaşayacağı bir olayın ya da içinde olacağı bir halin önceden bazı belirtileri anlamına gelir. Gerçekleşecek bir gelişmenin önceden kendini belli etmesine işaret eder. Rüyada başkasının saçında bit sirkesi görmek, bir kimseyi karşı karşıya kalacağı bir engele ya da tehlikeye karşı uyarmak demektir. Rüyada çocuğunun saçında bit sirkesi görmek, rüya sahibinin en hassas noktasına yani deyim yerindeyse bam teline dokunacak dolayısıyla da onu telaşlandıracak, üzecek ve bir o kadar da öfkelendirecek bir olayın meydana gelmesidir. RÜYADA SAÇTA BİT GÖRMEK Rüyada saçta bit görmek, rüya sahibinin, gerek iş hayatında gerek eğitim hayatında çok sıkıntılı ve endişeli bir sürece girdiğine, bugüne kadar yaptığı ve daha önce pişmanlık duymadığı şeyler yüzünden bugün vicdan azabı çektiğine ve kurduğu hayallerin hiçbirinin gerçekleşmemesi yüzünden kimseye söylemese bile büyük bir hayalkırıklığı yaşadığına alamet eder.

RÜYADA TARAKTA BİT GÖRMEK Rüyada tarakta bit görmek maddi açıdan rahata erileceğine, yoksul kimselerin zengin bir hayat süreceğine, tüm isteklerine ve ideallerine kavuşacağına, ana baba duası alınması sayesinde hayatın günden güne daha iyiye gideceğine, işlerinin düşeceğine, rahatının ve huzurunun bozulacağına, verilen sözlerin yerine getirileceğine, dost sanılan kişilerin yüz çevireceğine, güvenilen kimselerle yapılan işlerde de yarı yolda kalınacağına, daha sonra yolda karşısına çıkacak bazı engellerden ötürü tökezleyeceğine, çok büyük ve kazançlı çalışmalar elde edeceğine ancak daha sonra sıkıntılı bir döneme gireceğine, rızkının genişleyeceğine, parasının ve ekmeğinin çoğalacağına inanılır. RÜYADA BİT TEMİZLEMEK Rüyada bir tane bit temizlemek, bir kuşkunun gerçekliğinden emin olarak onun üzerine gitmeye ve ondan kurtulmaya delalet eder. Rüyada çok fazla bit temizlemek, ayrıntısı çok olduğu için rüyayı gören kişiyi çok oyalayacak bu nedenle yoracak ve sıkıntıya düşürecek bir meselenin varlığına ve kendisinin de bu meseleyi çözüme kavuşturmak için üzerinde kafa yoracağına alamet eder. Rüyada beyaz bit temizlemek, basit bir yol izlenerek kısa sürede kolayca çözülecek bir problem, rüyada kahverengi bit temizlemek, kaynağının ne olduğunu bulmak için uzun uğraşlar sonucunda kurtulması mümkün olacak bir soruna yorulur.

RÜYADA BÜYÜK BİT ÖLDÜRMEK İş ve meslek hayatında herkes tarafından bilinen ve görünen bir pürüzü yok etmeyi başarmak ve bu sayede mevcut durumu düzeltmiş olmayı başarmak demektir. Rüyada dişleri büyük olan beyaz bir bit öldürmek, önüne geçilmesi ya da başarısının üzerine çıkılması durumunda kişinin kazancına, nasibine, şansına ve kısmetine neden olan bir kimseyi alt ederek ondan kurtulacağına alamet eder. Rüyada taşla büyük bit öldürmek, bir amaca ulaşmak için uğraşlı bir yöntemi uygulamaya bu nedenle gereksiz yere vakit ve nefes harcamaya işaret eder. RÜYADA BAŞKASININ SAÇINDA BİT ÖLDÜRMEK Rüyada başkasının saçında ilaçla bit öldürmek, pratik bir düşünceyle hareket ederek bir kimseye en doğru ve en külfetsiz şekilde yardım etmek ya da yol göstermek anlamına gelir. Rüyada başkasının saçında elle bit öldürmek, kısıtlı imkanlarla elde olanı kullanarak ve kendinde bulunanı paylaşarak zor durumda olan bir kişiye kol kanat germeye, rüyada başkasının saçında taşla bit öldürmek de bir kimse için iyi şeyler yapmak isterken tam aksine kötülük yapmış ve zarar vermiş olmaya delalet eder.