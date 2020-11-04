Rüyada boşandığını görmek, sıkıntılı günler yaşamaya delalet eder. Rüya sahibini zor günlerin beklediğine yorulan bir rüyadır. Rüyada görülen diğer detaylar yorumda farklılıklara neden olabilir. “Rüyada boşanmak ne demek, ne anlama gelir?” sorularıyla ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

Rüyada Boşanmak

Rüyada boşanmak, rüyayı gören kişi için zor günlerin habercisidir. Rüyada boşanmak, rüya sahibinin, hem ikili ilişkilerinde hem de maddi açıdan problemler yaşayacağına işaret eder. Rüyada boşanmak, rüyayı gören kişi eğer evliyse; evliliğinde bazı sorunlar yaşayacağına, eşi ile aralarındaki bağın kopacağına ve ayrılma noktasına geleceklerine delalet eder. Rüyasında boşandığını gören kişi eğer bekar ise ileride problemli bir evlilik yaşayacağı şeklinde tabir edilen bir rüyadır.

Rüyada boşandığını görmek, rüya sahibinin, arka arkaya yaşayacağı sıkıntılara ve alması gereken kararlar olduğuna tabir edilir. Bir başka tabire göre; rüyasında boşandığını gören kişinin, bulunduğu durumdan sıkılmasına ve içinde bulunduğu şartları değiştireceğine delalet eder.