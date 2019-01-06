Rüyada çiçek görmek ne demek?

Çiçekler renkleri hoş görüntüleri ve kokuları ile adeta içimizi açarlar. Herkes güzel bir çiçek demeti hediye almaktan hoşlanır. Bu yüzden öğretmenler günü, sevgililer günü pek çok özel günde çiçek hediye alınır. Peki rüyada çiçek görmek ne anlama gelir? İşte sizin için derlediğimiz rüyada çiçek görmek ve hediye almak, renkli çiçek, çiçek buketi, çiçek açtığını, çiçek tarlası vb. görmek rüyalarının anlamları...
Yaygın olarak merak edilen ve aratılan rüyada çiçek görmenin yorumu çok çeşitli olabilir. Temel olarak rüyada çiçek görmek olumlu bir rüyadır ve rüya sahibinin yakında güzel bir haber alacağına işarettir. Bu haber gerek rüya sahibi gerekse de ailesi için hayırlı olacak, onları mutlu edecektir. Yani geniş anlamı ile rüyada çiçek görmek kişinin arzu ettiği mutluluğa ve huzura erişeceğinin göstergesidir. Bu rüyayı gören kişinin durumu da rüya tabirini değiştirmektedir. Örneğin rüyayı gören kişi daha önce evlenmemişse bu kişiyi yakında mutlu bir izdivaç bekliyor demektir. Tabii rüyada görülen çiçeğin sayısı, rengi vb.ye göre de rüya ile ilgili yorumlar çeşitlenmektedir.
Rüyada çiçekler görmek, rüyayı gören kişinin hayalini kurduğu huzurlu, güzel ve mutlu hayata kavuşacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin sıkıntılarının, dertlerinin ve problemlerinin biteceğine, bu sayede huzurunun yerine geleceğine, hafifleyeceğine, esenlik bulacağına ve ferahlayacağına işaret eder. Kişi, sürpriz ve olumlu gelişmeler yaşayacak, başarı elde edecek ve tabiri caizse hayatını güllük gülistanlık edecek işlere girecek demektir.
Sevinç almaya işaret eder ve rüyayı gören kişi için hayır olarak kabul edilir. Olumlu ve güzel olayların yaşanacağı, rüya sahibinin hayatının yolunda gideceği, kişinin hayallerine de adım adım yaklaşacağı anlamına gelir. Sürpriz ve müjde almaya işaret eder.
RÜYADA RENKLİ ÇİÇEK GÖRMEK
Rüyada renkli çiçek görmek hastalanmak manasındadır. Aynı şekilde pembe renk çiçek görmek de hastalık işaretidir. Aradaki fark, sarı renk çiçek ile ifade edilen hastalığın şiddetli, pembe renk çiçek ile izhar edilen hastalığın ise hafif olmasıdır.
Pek yakın bir zamanda hayırlı bir haberin alınacağına dair müjdedir. Kişi çiçekleri tek başına topluyorsa bu durum kısmetin açılmasına delalet eder. Ancak kişi kalabalık bir grupla birlikte çiçek topladığını görürse zenginlik manasındadır. Rüyada çiçek topladığını gören kişinin işsizse iş bulacağı, herhangi bir işte çalışıyorsa da işinde başarılı olacağı tabiri de yapılmaktadır.
Rüyada çiçek buketi görmek beylerde ve hanımlarda aynı anlama gelmez. Çiçek demeti henüz evlenmemiş, bekar hanım için izdivaca, evlenmemiş olan beyler içinde güzel ve mutlu haberlere irşat eder. Çiçek buketi evli kişiler için de gelecek olan misafirlere ve mutlu edici olaylara delalet eder. Aynı zamanda evli olan kişiler için ailede güzel ve hayırlı haberler anlamına gelir.
Rüyada Çiçek Tarlası Görmek, duygusal olarak daha samimi ve hisli bir sürece gireceğinize delalet eder. Bunun yanında gelecek açısından oldukça iyimser ruh hali içerisinde olacağınıza da işaret edebilir. Rüyada çiçek tarlası görmek ile ilgili diğer bir tabir ise hayatınızdaki insanla tüm sorunlarınızı halledeceğinizi ve aranızı düzelteceğiniz yönündedir.
Bir kimsenin rüyasında çiçek yetiştirmek için çiçek tohumu ektiğini görmesi; o kimsenin ümit ettiklerini elde edeceğine fakat bunun için de belli bir zamana ihtiyacı olduğuna delalet eder. Rüyanızda ektiğiniz tohumların yeşerdiğini görmeniz; arzu ve isteklerinizin yakında hasıl olacağına işaret eder. Genel olarak rüyada çiçek tohumu görülmesi veya yenilmesi; sevince yorumlanır.
Rüyada çiçek demeti görmek ve almak hayırlı olaylara, sıkıntıların bitmesine, her daim mutlu olmaya ve başınızda dönen kara bulutların dağılmasına tabir edilir. Rüyada çiçek demeti görmek ve çiçeklerin solması ise umutların tükenmesine ve gelecek haberin gecikmesine sıkıntı içinde kalmaya yorulur.
Rüyada çiçek toplamak ruh güzelliğine, hayatın güzel geçmesine ve kötü düşüncelere sahip olmamaya, hayata sürekli olumlu bakmaya tabir edilir. Rüyada çiçek toplamak görmek bazen ise hayatın dertlerinden kurtularak hayatın yoluna girmesine ve başarılı olmaya da işaret eder.
Rüyada çiçek almak, esenliğe ve ferahlığa kavuşmaya, dertleri unutturacak kadar güzel günler yaşamaya, sıkıntıların verdiği huzursuzluktan ve ağırlıktan kurtulmaya rivayet edilir. Rüya sahibinin şansının ve kısmetinin açılacağına, yaptığı işlerden, aldığı kararlardan ve attığı adımlardan yana yüzünün güleceğine işaret eder. Gerek maddi gerekse manevi anlamda kısmet almaya, mutluluk için el fırsatlar ve olanaklar elde etmeye tabir edilir.
Rüyada çiçek ekmek, rüya sahibinin meslek hayatında da özel hayatında da başarıyı ve mutluluğu yakalayacağı anlamına gelir. Kişi, sabretmesinin ve çalışmalarının karşılığını bolca alacak demektir. Zamana yayılacak olan bir işten mutlak bir galibiyet elde etmeye işaret eder. Rüya sahibi şimdi yapacağı bir işten ya da atacağı önemli bir adımdan yarınlarında hayır bulacak demektir.
Rüyada Çiçek Koparmak
Kişi rüyasında çiçek kopardığını görüyorsa, bu onun hayatında bazı aksaklıkların olabileceğini işaret eder. Kendi hataları yüzünden moral bozukluğu yaşayabileceğine bu sebeple daha dikkatli hareket etmesi gerektiğine inanılır.
Rüyada Çiçek Açması
Rüyada çiçek açması genellikle akrabalara ve tanıdıklara yorumlanır. Onlar ile ilgili bir haber alınacağına ve mutlulukla sonuçlanacak birtakım olaylara yorumlanır. Çiçeğin açması yeniden hayat bulmak şeklinde de yorumlanabilir.
Rüyada Solmuş Çiçek Görmek
Bir çiçeği solmuş ve çürümüş olduğunu görmek, Dünyasının yok olmasına yorumlanıp tabir edilir.
Rüyada Tek Çiçek görmek
Bir tek bir çiçek görmek, eğer güzel ise, rüya sahibinin Dünyasına, onda görülecek her bir hadise, hayatına tabir edilip, yorumlanır.
Rüyada Çiçek Sulamak
Rüyada çiçek suladığını görmek ise maksada kavuşmaya ve arzu ettiğiniz şey ile ilgilenmeye ve faydalı bir iş ile meşgul olacağınıza delalet eder.
Rüyada Ağaç Çiçekleri Görmek
Kişinin rüyada gördüğü tüm ağaçların aslında hayır ve bereket habercisi olmasıdır. Rüyada ağaç çiçeği gören kimse maksadına, gayesine ulaşmış demektir.
Rüyada çiçekli yol görmek
Rüyada çiçekli yol görmek, size uzun süre baskı yapan sevgilinizden kurtulmak anlamındadır.
Rüyada bahçeden çiçek toplamak
Rüyada bahçeden çiçek toplamak, toplanan çiçekler ilgili olarak sevinçli bir sürpriz.
Rüyada kuru çiçekler görmek
Rüyada kuru çiçekler görmek, bu, ölümün, sıkıntının, üzüntünün ve hastalığın işaretidir.
Rüyada Saksıda Çiçek Görmek
Rüyada saksıda görülen çiçek, rüyayı gören kişi evli ise maddi gelirin artacağına, bekar ise hayırlı bir evliliğe delalettir. Bekar bir erkek, rüyasında saksıda çiçek görürse, deyim yerindeyse tıpkı saksıdaki çiçek gibi güzel, zarif ve temiz bir kadınla tanışacak ve evlenecek demektir.
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