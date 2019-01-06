Rüyada çiçek görmek ne demek?

Çiçekler renkleri hoş görüntüleri ve kokuları ile adeta içimizi açarlar. Herkes güzel bir çiçek demeti hediye almaktan hoşlanır. Bu yüzden öğretmenler günü, sevgililer günü pek çok özel günde çiçek hediye alınır. Peki rüyada çiçek görmek ne anlama gelir? İşte sizin için derlediğimiz rüyada çiçek görmek ve hediye almak, renkli çiçek, çiçek buketi, çiçek açtığını, çiçek tarlası vb. görmek rüyalarının anlamları... RÜYADA ÇİÇEK GÖRMEK Yaygın olarak merak edilen ve aratılan rüyada çiçek görmenin yorumu çok çeşitli olabilir. Temel olarak rüyada çiçek görmek olumlu bir rüyadır ve rüya sahibinin yakında güzel bir haber alacağına işarettir. Bu haber gerek rüya sahibi gerekse de ailesi için hayırlı olacak, onları mutlu edecektir. Yani geniş anlamı ile rüyada çiçek görmek kişinin arzu ettiği mutluluğa ve huzura erişeceğinin göstergesidir. Bu rüyayı gören kişinin durumu da rüya tabirini değiştirmektedir. Örneğin rüyayı gören kişi daha önce evlenmemişse bu kişiyi yakında mutlu bir izdivaç bekliyor demektir. Tabii rüyada görülen çiçeğin sayısı, rengi vb.ye göre de rüya ile ilgili yorumlar çeşitlenmektedir.

RÜYADA ÇİÇEKLER GÖRMEK Rüyada çiçekler görmek, rüyayı gören kişinin hayalini kurduğu huzurlu, güzel ve mutlu hayata kavuşacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin sıkıntılarının, dertlerinin ve problemlerinin biteceğine, bu sayede huzurunun yerine geleceğine, hafifleyeceğine, esenlik bulacağına ve ferahlayacağına işaret eder. Kişi, sürpriz ve olumlu gelişmeler yaşayacak, başarı elde edecek ve tabiri caizse hayatını güllük gülistanlık edecek işlere girecek demektir. RÜYADA ÇİÇEK HEDİYE ALMAK Sevinç almaya işaret eder ve rüyayı gören kişi için hayır olarak kabul edilir. Olumlu ve güzel olayların yaşanacağı, rüya sahibinin hayatının yolunda gideceği, kişinin hayallerine de adım adım yaklaşacağı anlamına gelir. Sürpriz ve müjde almaya işaret eder. RÜYADA RENKLİ ÇİÇEK GÖRMEK Rüyada renkli çiçek görmek hastalanmak manasındadır. Aynı şekilde pembe renk çiçek görmek de hastalık işaretidir. Aradaki fark, sarı renk çiçek ile ifade edilen hastalığın şiddetli, pembe renk çiçek ile izhar edilen hastalığın ise hafif olmasıdır. RÜYADA ÇİÇEK AÇTIĞINI GÖRMEK Pek yakın bir zamanda hayırlı bir haberin alınacağına dair müjdedir. Kişi çiçekleri tek başına topluyorsa bu durum kısmetin açılmasına delalet eder. Ancak kişi kalabalık bir grupla birlikte çiçek topladığını görürse zenginlik manasındadır. Rüyada çiçek topladığını gören kişinin işsizse iş bulacağı, herhangi bir işte çalışıyorsa da işinde başarılı olacağı tabiri de yapılmaktadır.

RÜYADA ÇİÇEK BUKETİ GÖRMEK Rüyada çiçek buketi görmek beylerde ve hanımlarda aynı anlama gelmez. Çiçek demeti henüz evlenmemiş, bekar hanım için izdivaca, evlenmemiş olan beyler içinde güzel ve mutlu haberlere irşat eder. Çiçek buketi evli kişiler için de gelecek olan misafirlere ve mutlu edici olaylara delalet eder. Aynı zamanda evli olan kişiler için ailede güzel ve hayırlı haberler anlamına gelir. RÜYADA ÇİÇEK TARLASI GÖRMEK Rüyada Çiçek Tarlası Görmek, duygusal olarak daha samimi ve hisli bir sürece gireceğinize delalet eder. Bunun yanında gelecek açısından oldukça iyimser ruh hali içerisinde olacağınıza da işaret edebilir. Rüyada çiçek tarlası görmek ile ilgili diğer bir tabir ise hayatınızdaki insanla tüm sorunlarınızı halledeceğinizi ve aranızı düzelteceğiniz yönündedir. RÜYADA ÇİÇEK TOHUMU GÖRMEK Bir kimsenin rüyasında çiçek yetiştirmek için çiçek tohumu ektiğini görmesi; o kimsenin ümit ettiklerini elde edeceğine fakat bunun için de belli bir zamana ihtiyacı olduğuna delalet eder. Rüyanızda ektiğiniz tohumların yeşerdiğini görmeniz; arzu ve isteklerinizin yakında hasıl olacağına işaret eder. Genel olarak rüyada çiçek tohumu görülmesi veya yenilmesi; sevince yorumlanır.

RÜYADA ÇİÇEK DEMETİ GÖRMEK Rüyada çiçek demeti görmek ve almak hayırlı olaylara, sıkıntıların bitmesine, her daim mutlu olmaya ve başınızda dönen kara bulutların dağılmasına tabir edilir. Rüyada çiçek demeti görmek ve çiçeklerin solması ise umutların tükenmesine ve gelecek haberin gecikmesine sıkıntı içinde kalmaya yorulur. RÜYADA ÇİÇEK TOPLAMAK Rüyada çiçek toplamak ruh güzelliğine, hayatın güzel geçmesine ve kötü düşüncelere sahip olmamaya, hayata sürekli olumlu bakmaya tabir edilir. Rüyada çiçek toplamak görmek bazen ise hayatın dertlerinden kurtularak hayatın yoluna girmesine ve başarılı olmaya da işaret eder. RÜYADA ÇİÇEK ALMAK Rüyada çiçek almak, esenliğe ve ferahlığa kavuşmaya, dertleri unutturacak kadar güzel günler yaşamaya, sıkıntıların verdiği huzursuzluktan ve ağırlıktan kurtulmaya rivayet edilir. Rüya sahibinin şansının ve kısmetinin açılacağına, yaptığı işlerden, aldığı kararlardan ve attığı adımlardan yana yüzünün güleceğine işaret eder. Gerek maddi gerekse manevi anlamda kısmet almaya, mutluluk için el fırsatlar ve olanaklar elde etmeye tabir edilir.

RÜYADA ÇİÇEK EKMEK Rüyada çiçek ekmek, rüya sahibinin meslek hayatında da özel hayatında da başarıyı ve mutluluğu yakalayacağı anlamına gelir. Kişi, sabretmesinin ve çalışmalarının karşılığını bolca alacak demektir. Zamana yayılacak olan bir işten mutlak bir galibiyet elde etmeye işaret eder. Rüya sahibi şimdi yapacağı bir işten ya da atacağı önemli bir adımdan yarınlarında hayır bulacak demektir. RÜYADA ÇİÇEK GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Çiçek Koparmak

Kişi rüyasında çiçek kopardığını görüyorsa, bu onun hayatında bazı aksaklıkların olabileceğini işaret eder. Kendi hataları yüzünden moral bozukluğu yaşayabileceğine bu sebeple daha dikkatli hareket etmesi gerektiğine inanılır. Rüyada Çiçek Açması

Rüyada çiçek açması genellikle akrabalara ve tanıdıklara yorumlanır. Onlar ile ilgili bir haber alınacağına ve mutlulukla sonuçlanacak birtakım olaylara yorumlanır. Çiçeğin açması yeniden hayat bulmak şeklinde de yorumlanabilir. Rüyada Solmuş Çiçek Görmek

Bir çiçeği solmuş ve çürümüş olduğunu görmek, Dünyasının yok olmasına yorumlanıp tabir edilir.