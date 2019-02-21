Rüyada armut görmek ne demektir? Rüyada armut görmekle ilgili rüya tabirleri

İnsanlarda rüyalarda akla gelebilecek her şeyi görebilirler. Bunlardan bazıları için de rüya tabirleri vardır. Örneğin rüyada armut görmek anlamı merak edilen şeylerden biridir. Rüyada armut görmek ile de rüyanın görülüş şekline göre farklı rüya tabirleri bulunmaktadır. Biz de sizin için rüyada armut görmek artı rüyada sarı armut, büyük armut veya armut topladığını görmek gibi farklı varyasyonların yorumlarını bir araya getirdik. RÜYADA ARMUT GÖRMEK Rüyanızda armut gördüyseniz ve bu rüyanın hayırlı mı hayırsız mı olduğunu düşünüyorsanız gönlünüzü ferah tutun, temel olarak rüyada armut görmek olumludur. Rüyada armut görmek kazanç ve sağlıklı yaşam ile ilişkilendirilir. İnsanların bulundukları duruma göre kısmetli gelişmeler yaşanacağı düşünülür. Örneği bekar biri için hayırlı kısmet, hasta kişi için tedavi, evli bir çift için evlat gibi... RÜYADA SARI ARMUT GÖRMEK Rüyada sarı armut görmek ticari işlerinde cesaretini kaybedeceğine, zor bir hayat ve göz yaşlarına engel olamamaya işaret etmektedir. Rüyayı eğitim personeli görmüşse kişinin yaşamla ilgili bazı korkulara ve endişelere kapıldığına, yeni bir eve taşınacağına ve bu ev için yeni bir eşya yahut değerli bir eşyanın bulunduğuna delalet etmektedir.

RÜYADA ARMUT TOPLAMAK Rüyada armut toplamak büyük bir mala işaret eder. Rüyasında armut topladığını gören ortak olan bir maldan büyük bir pay alacak demektir. RÜYADA BÜYÜK ARMUT GÖRMEK Rüyada büyük armut görmek karı koca arasında bitmek bilmeyen problemlerin, yapılan fedakarlıklarla birlikte nihayete ereceğine, böylelikle karı koca arasındaki arzu edilen muhabbetin yeniden sağlanılacağına tabir edilir. Rüyada büyük armut görmek dostlarının problemlerini gidermek için tüm imkanlarını seferber eden, haramdan uzak durmak konusunda iradeli, bu yüzden de çevresi tarafından son derece sevilen bir kişiyle beraber bir iş kurulacağına tabir edilir. RÜYADA SULU ARMUT YEMEK Rüyada sulu armut yemek mutlu olmaya, başarılı bir hayata, geleceğe umut dolu bakmaya ve kendine inanmaya işaret eder. Rüyada sulu armut almak ise eldeki imkanların genişlemesine ve rahat ve huzurlu bir hayata, zengin olmaya ve sıkıntıların son bulmasına delalet eder. RÜYADA ARMUT GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Armut Yemek

Rüyada armut yemek iyi değildir, baş gösterecek olan sağlık sorunlarının bir işareti olmakla birlikte aynı zamanda fesat ve hile ile kazanılacak olan paraya ya da mala delalet eder. Rüyada olgun ve sulu armut yemek sağlık sorununa ya da helal olmayan rızka işaret eder.

Rüyada Armut Ağacı Görmek

Rüyada armut ağacı görmek hayırlı evlatlara, mutlu ailelere ve hayırlı nikâhlarla kurulacak olan yuvalara işaret eder. Fakat armut ağacı sağlık sorunları ile mücadele eden kişiler için iyi değildir bu kişinin hayatını kaybetmesi anlamına gelir. Rüyada armut ağacında bol miktarda armut görmek kişinin elde edeceği zaferlere işaret eder. Rüyada Armut Satın Almak

Rüyada armut satın alan kişi bazı sorunlarla karşılaşacak ve bu sebeple de bir takım sıkıntılar çekecek demektir. Rüyada Armut Isırmak

Rüyada armut ısırmak sürekli sıkıntı içinde zor bir dönem geçirmeye ve huzursuzlukların sizin dışınızda bir çok insanı etkilemesine, ise önün açılmasına ve başarıların günden güne artmasına rivayet eder. Rüyada Yerden Armut Toplamak

Rüyada yerden armut toplamak insanların takdirini kazanacak güzel işler yapmaya alamet olur. sıkıntısız bir hayat sürmeye ve şansın yaver gitmesine, hayata sıkı sıkı tutunmaya ve kendini iyi hissetmeye hak yolundan ayrılmamaya işaret eder.

Rüyada Birine Armut Vermek

Rüyada birisine armut vermek bekar kişiler için henüz olgunlaşma çağına gelmediklerini ve bu nedenle evlilik için acele etmemeleri gerektiğine işaret eden çok mutlu bir hayat yaşamaya alamettir. Bekar erkek için bu rüya hayatında hiç olmadığı kadar mutlu olacağına ve ayaklarının yerden kesileceğine, hiç bir zaman maddi sıkıntı çekmeyeceğine delalet etmektedir. Rüyada Armut Sattığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında armut sattığını görmesi, kişinin sorunlu bir hayat süreceği anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin çevresindeki insanlarla bir tartışma yaşayacağına delalet eder. Rüyada Çürük Armut Görmek

Rüyada çürük armut görmek, bir kişiden gelecek zarara ya da kişinin rahatsızlanacağına delalet eder. Genel anlamı ile olumsuz ve kötü yorumlanmaktadır. Rüyada Çürük Armut Yediğini Görmek

Rüyada çürük armut yediğini görmek, hane içerisinde yaşanacak dargınlıklar demektir. Rüya sahibinin dedikodu ve kötü söz sonucu rüya sahibinin haksızlığa uğramasına ve çevresi tarafından yanlış değerlendirilmesine delalet eder.