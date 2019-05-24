Rüyada çikolata yemek ne demek? Rüyada çikolata yemek ile ilgili rüya tabirleri

Tatlı denilince pek çok kişi için çikolata gibisi yoktur. Çikolatanın yüzlerce türü tüm dünyada milyonlarca insan tarafından tüketiliyor. Doğal olarak bu tatlı rüyalarımıza da giriyor. Peki rüyada çikolata yemek ne anlama gelir. Rüyada çikolata görmek ile ilgili farklı yorumlar bulunuyor. Bu yüzden merak edenler için sadece rüyada çikolata görmek değil rüyada beyaz, bitter, fıstıklı, vb. çikolata yemek ile ilgili rüya tabirlerini de derledik.

RÜYADA ÇİKOLATA YEMEK

Rüyada çikolata yemek eylemin kendisi gibi güzel bir rüyadır. Rüyayı gören kişi için rahatlamaya ve şifa bulmaya işaret eder. Çikolata yiyen kişi için sağlıklı ve uzun bir ömür müjdelenir. Benzer şekilde müjdelenen şey başka mutlu hadiseler de olabilir. Hani tatlı yiyelim tatlı konuşalım derler ya rüyada çikolata yiyen kişinin de ağzının tadı yerinde ve keyifli olacaktır. Tabii rüyada yenen çikolatanın cinsi veya çikolatanın yendiği yer ya da kimile yendiğine göre rüya tabiri değişir ki söz konusu tabirleri aşağıda bulabilirsiniz.

RÜYADA BEYAZ ÇİKOLATA YEMEK

Düşmanlarla, küs olunan kişilerle veya yakın zamanda yanlış anlaşılmalar, kırıcı konuşmalar nedeniyle tatsızlıklar yaşanan biriyle arayı düzeltmek ve durumu tatlıya bağlamak demektir. Tatlı sözle gönül almaya yorumlanan rüya ev içinde sıkıntılar varsa kişinin göstereceği çaba sonucunda bu sorunun tamamıyla ortadan kalkacağına yorumlanır. Huzur dolu bir tatile çıkılacağını, stresten uzaklaşılacağını haber veren rüya, kişinin manevi yönlerini daha çok ortaya çıkaracağı bir döneme girildiğini bildirir. Hayatın getirdiklerini şükranla kabul etmek ve direnmemek demektir.