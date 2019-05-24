Rüyada çikolata yemek ne demek? Rüyada çikolata yemek ile ilgili rüya tabirleri

Tatlı denilince pek çok kişi için çikolata gibisi yoktur. Çikolatanın yüzlerce türü tüm dünyada milyonlarca insan tarafından tüketiliyor. Doğal olarak bu tatlı rüyalarımıza da giriyor. Peki rüyada çikolata yemek ne anlama gelir. Rüyada çikolata görmek ile ilgili farklı yorumlar bulunuyor. Bu yüzden merak edenler için sadece rüyada çikolata görmek değil rüyada beyaz, bitter, fıstıklı, vb. çikolata yemek ile ilgili rüya tabirlerini de derledik.
Rüyada çikolata yemek eylemin kendisi gibi güzel bir rüyadır. Rüyayı gören kişi için rahatlamaya ve şifa bulmaya işaret eder. Çikolata yiyen kişi için sağlıklı ve uzun bir ömür müjdelenir. Benzer şekilde müjdelenen şey başka mutlu hadiseler de olabilir. Hani tatlı yiyelim tatlı konuşalım derler ya rüyada çikolata yiyen kişinin de ağzının tadı yerinde ve keyifli olacaktır. Tabii rüyada yenen çikolatanın cinsi veya çikolatanın yendiği yer ya da kimile yendiğine göre rüya tabiri değişir ki söz konusu tabirleri aşağıda bulabilirsiniz.
Düşmanlarla, küs olunan kişilerle veya yakın zamanda yanlış anlaşılmalar, kırıcı konuşmalar nedeniyle tatsızlıklar yaşanan biriyle arayı düzeltmek ve durumu tatlıya bağlamak demektir. Tatlı sözle gönül almaya yorumlanan rüya ev içinde sıkıntılar varsa kişinin göstereceği çaba sonucunda bu sorunun tamamıyla ortadan kalkacağına yorumlanır. Huzur dolu bir tatile çıkılacağını, stresten uzaklaşılacağını haber veren rüya, kişinin manevi yönlerini daha çok ortaya çıkaracağı bir döneme girildiğini bildirir. Hayatın getirdiklerini şükranla kabul etmek ve direnmemek demektir.
Rüyada fındıklı çikolata yemek, enerjinizin yüksek olmasına ve hayata pozitif bakarak güzel işler ortaya koymaya, sorunsuz sıkıntısız bir hayata ve şükretmeye delalet eder.
Rüyada bitter çikolata yemek, hayatı istediğiniz gibi yaşamaya, kişinin arzularının peşinde gitmesine ve hayatında yeni bir döneme güzel haber almaya delalet eder.
Rüyada antep fıstıklı çikolata yemek, çikolata mutluluğun, bahtının açık olduğunun, kişinin arzularına kavuşacağının, isteklerinin yerine geleceğinin simgesi olarak görülür. Fıstıklı çikolata yemek ise hayatta her daim işlerinin yaver gideceğine, talihinin döneceğine ve giriştiği her işten yana hayırlı sonuçlar almaya yorumlanır.
Rüyada ekmek arası çikolata yemek, sıkıntıdaki kişiler için bu sıkıntıların kısa süreceğine, sabırlı olması gerektiğine işaret edilir. Ağız tadının ve keyfinin yerine geleceği hadiseler yaşayacağına, üzüntü ve kederlerinin son bulacağına alamet edilir. Rızkının artacağına, hiç beklemediği yerlerden destek göreceğine delalettir.
Rüyada Sevgili ile Çikolata Yemek
Rüya sahibinin muradına ereceğine, istediği her şeye kavuşacağına, sevgilisiyle güzel günler geçireceğine, mutlu olacağına delalet eder.
Rüyada Oruçlu iken Çikolata Yemek
Rüyada oruçlu iken çikolata yemek aile yaşamında karşılaşacağı zorlukları çözüme kavuşturacağına, sevdikleriyle paylaşacağına alamet eder. iyi işler yapacağına ve gelirinin artacağına tekabül etmektedir.
Rüyada Kalpli Çikolata Yemek
Rüyada kalpli çikolata yemek evli kimse için mutlu olmaya ve şansın yaver gitmesine, çıkarcı kimselere hayatında yer vermemeye tekabül eder.
Rüyada Okulda Çikolata Yemek
Rüyada okulda çikolata yemek okul, şirket, kurum vb. de bulunan kişiye bu kurumla ilgili iyi gelişmelerin olacağına işarettir.
Rüyada Bozuk Çikolata Yemek
Rüyada bozuk çikolata yemek, sağlık sorunlarına, üzülmeye, zorlu bir hayata, kendinizi yalnız çaresiz hissetmeye, öfke ile hareket etmeye, ruh halinin iyi olmamasına delalet eder.
Rüyada Düğünde Çikolata Yemek
Rüyada düğünde çikolata yemek, çikolata insanı mutlu eden ve tatlı olması sebebiyle de yaşayacağı güzel gelişme olarak tekabül edilir. Rüyada düğünde çikolata yiyen kimse bekar ise, girdiği kalabalık bir mekanda kısmetinin açılacağı ve hayırlı bir kısmetle tanışacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin bu kimseyle mutlu bir beraberliğinin olacağına yorumlanır.
Rüyada Hamileyken Çikolata Yemek
Rüyada hamileyken çikolata yemek, keyfinin yerine gelmesine, sağlıklı ve mutlu bir gebelik geçirmeye ve evladını hayırlı bir şekilde kucağına alacağına alamet eder.
Rüyada Altın Çikolata Yemek
Rüyada altın çikolata yemek, mutluluğunun artacağı, huzur bulacağı, kaliteli zaman geçireceğine yorumlanır. Altın çikolata yediğini gören kimsenin aynı zamanda bir eli yağda bir eli balda hayat yaşayacağına da tabir olunur. Kişinin kısmetinin açık olduğuna, hayatı boyunca darlık çekmeyeceğine de işaret edilir.
Rüyada Şekerli Çikolata Yemek
Rüyada şekerli çikolata yemek kendisine olan inancının yok olacağına ve kimseden yardım almadan zor bir dönem geçireceğine, hayalini kurduğu bir işe bir tanıdığı sayesinde gireceğine ve refaha ereceğine işaret eder. Malın değerini kaybetmesine ve huzursuzlukların artmasına işaret eder.
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