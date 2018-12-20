Rüyada diş görmek ne demek? Rüyada diş görmek ile ilgili rüya tabirleri

Sabah kalktığınız ve gece gördüğünüz rüya aklınıza takıldıysa çeşit çeşit rüya tabiri sizi bekliyor. İnsanlar rüyalarında gördükleri şeylerin ne anlama geldiğini öğrenmek için rüya tabirlerine başvuruyorlar. Araştırılan konulardan biri de diş. Rüyada diş görmek ile ilgili dişin görülme şekline göre farklı rüya tabirleri yer alıyor. Bu nedenle sizin için rüyada diş görmek ile diş çıktığını, diş kırıldığını, diş çıkması ve diş çekilmesi gibi diş ile ilgili farklı rüya tabirlerini bir araya getirdik.
Her ne kadar hakkında pek çok farklı yorum olsa da genel olarak rüya tabircilerine göre rüyada görülen dişlerin aile üyelerini, akrabaları, parayı temsil ettiği üzerinde görüş birliği vardır.
Rüyada diş çıkması görmek, sorun ve sıkıntı olarak yorumlanır. Bu rüya, rüya sahibinin tatsız ve kötü olaylar yaşayacağı ve bu yüzden zor zamanlar geçireceğine delalettir.
Rüyanızda dişinizin kırıldığını görmeniz, eğer bir borç içerisindeyseniz parça parça borcunuzu ödemeye nail olacağınıza delalet eder.
Rüyada diş çekilmesi, bir yola işaret olarak yorumlanmaktadır. Bu yol ise hayatınızda önemli kararlar almanıza neden olacak bir yolculuğa neden olacaktır. Bazı riskli kararlar almanız, endişe duymanıza sebebiyet verecektir. Bu riskleri bir iş için almak mümkün olduğu kadar, manevi anlamda sorumluluk şeklinde de düşünülebilir. Rüyanın çok sayı da anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlardan bir tanesi de size çok yakın olan bir kişi ile yaşayacak olduğunuz ayrılıktır. Bu kişi aile ya da akraba çevresinden değildir. Yaşanan bu ayrılık olayından sonra depresyon durumu yaşanabilir. Mümkün olduğunca moralinizi bozmamaya ve sorumluluklarınızı aksatmamaya çalışmalısınız.
Rüyasında altın dişe sahip olduğunu gören kişinin evinde yangın çıkacağına dair rivayetler bulunmaktadır. Bir diğer rivayete göre ise bu rüyayı gören sarılık olur. Bir kısım rüya tabircileri ise rüyada altın diş görmenin hayırlı olduğunu belirtmişlerdir. Bu yorumculara göre rüyayı gören kimse girdiği işten çok fazla kazanç sağlar ve feraha erer.
Rüyada diş düşmesi, olumlu bir rüya olarak yorumlanmaz. Rüyada dişin düştüğünü görmek, uğursuzluk demektir ve rüya sahibinin üzüntülü günler geçireceğine işarettir.
Borçlarını yavaş yavaş ödeyeceğine rivayet eder. Kişinin bu borçları öderken geride kalan parasını biriktirmeyip, harcayacağına işaret eder.
Rüyada Çürük Diş Görmek
Hanede bereketin azalacağına, sıkıntıların başlayacağına rivayet eder. Eğer dişleriniz çürümekle birlikte aynı zamanda sallanmaya başlamışsa bu durumda gelir azlığının yanında ayrıca elinizdeki paraları da yok yere harcayacağınıza delalet etmektedir.
Rüyada Diş Ağrısı Çektiğini Görmek
Rüya sahibinin çocukları var ise çocuklarıyla yaşayacağı sorunları ifade etmektedir. Rüya diş ağrısı çekme, yaşanacak kötü olaylara ve can sıkıntısına rivayet etmektedir.
Rüyada Diş Ağrısına Dayanmak
Kişinin yaşayacağı hayırlı olaylara delalet eder. Kişinin maddi gelirinin artacağına ve kısmetinin açılacağına işaret eder.
Rüyada Yeni Çıkan Diş Görmek
Rüya sahibinin bir evladı olacağına rivayet eder. Bu evladının hayırlı işler yapacağı rivayet edilir.
Rüyada Takma Diş Görmek
Rüyayı gören kişinin istediği her şeye kavuşacağına delalet eder. Maddi sıkıntısının olmayacağına yorulur.
Rüyada Dişin Düştüğünü Görmek
Rüyasında dişinin düştüğünü gören kişinin, iş hayatında büyük kazançlar elde edeceği demektir. Rüya sahibinin kötü bir haber alacağına da delalet eder.
Rüyada Diş Çektirdiğini Görmek
Rüyada diş çektirmek, rüya sahibinin çabalayarak mal mülk sahibi olacağına delalet eder. Kişiyi huzursuz eden nedenlerin ortadan kalkacağına işaret eder.
Rüyada Diş Lekelenmesi
Rüyanızda dişlerinizin lekelendiğini görmeniz, sıkıntılı günler geçireceğinize delalet etmektedir.
Rüyada Gümüş Diş Görmek
Rüyasında gümüş dişi olduğunu gören kimsenin maddi durumuyla ilgili dedikodular yapılır. Bu dedikodular size zarar verebilir. Bu nedenle maddi durumunuzla ilgili herkese bilgi vermemeli, sadece yakınlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşmalısınız.
Rüyada Aralıklı Diş Görmek
Dişlerinizin aralıklı olduğunu görmeniz, hane içindeki fikir ayrılıklarından dolayı huzursuzluğa ve gelirin azalmasına yorulur.
Rüyada Güzel Diş Görmek
Güzel dişlere sahip olduğunuzu görmeniz akrabalarınız tarafından takdir edileceğinize delalet eder. Bir diğer rüya tabirine göre ise rüyada güzel dişlere sahip olmak, gireceğiniz işler dolayısıyla büyük gelirler elde edeceğinize işaret eder. Ayrıca şanslı bir dönemdesiniz demektir. Hiç beklemediğiniz ve aklınıza gelmeyen yerlerden elinize büyük paralar geçebilir. Çağdaş Ulema ise bu konuda farklı bir yorumda bulunmuştur. Eğer gördüğünüz güzel dişler başkalarına ait ise, bu rüya, etrafınızdaki ve yakın çevrenizdeki kişilerin zengin olacağına delalet eder.
Rüyada Çirkin Diş Görmek
Çirkin dişlere sahip olduğunuzu görmeniz akrabalarınız tarafından alaya alınacağınıza delalet eder.
Rüyada Parlak Dişler Görmek
Rüyanızda parlak, bembeyaz ve ışıl ışıl dişlere sahip olduğunuzu görmeniz; içsel olarak huzurlu ve mutlu olduğunuzu temsil etmektedir. Herhangi bir konuda başarı sağlamış olabilirsiniz.
Rüyada Dişlerin Kaybolması
Rüyanızda dişlerinizi kaybettiğinizi görmüşseniz, şu sıralar yoğun bir stres altındasınız demektir. Her ne kadar görmezden gelmeye çalışsanız da bazı korkularınız sizi rahatsız ediyor demektir. Bu korkular genellikle başarısızlık, ilişkilerinizde bireyselliğinizin silinmesi olabilir. Ayrıca kendinize ulaşabileceğinizden daha yüksek hedefler koymuş olabilirsiniz. Başarısızlık korkusu kendinize güven eksikliğinden de kaynaklanabilmektedir. Etrafınızdan gizlemeye çalıştığınız şeyler de sizde stres yaratıyor olabilir. Maddi sıkıntılar da gündemde olabilir. Maddi kaygılar ve yalnızlık korkusu da böyle bir rüya görmenize neden olmuş olabilir. Rüyanızda dişlerin kaybolması genellikle kaybetme korkusuyla ilintilidir. Kaybetme korkusunun altında ise farklı korkular yatabilir. Biraz önce bahsettiğimiz yalnızlık ve terk edilme korkuları kaybetme korkusunun en büyük tetikleyicisidirler.
Rüyada Diş Kanaması Görmek
Rüyayı gören kişinin rüyasının görülüş şekline göre birkaç farklı anlamda yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin gözünde büyüttüğü fakat aslında o kadar da zahmetli olmayan bazı konuların varlığına işaret eder. Rüya sahibinin bitmeyeceğini sandığı borçlarının biteceğini, barışmayacağını sandığı bir kişi ile barışacağını veya geçmeyeceğini sandığı bir hastalıktan kurtulacağı şeklinde yorumlanır.
Rüyada Diş Kamaşması Görmek
Dostunun onu hayal kırıklığına uğratacağı şeklinde tabir edilir.
Rüyada Diş Kopması
Başarısız olma durumunu ifade eder. Bir konu hakkında yaptığınız çalışmaların sonucunda, istediğiniz sonucu alamayacağınıza ve tekrar deneyeceğinize yorulur.
Rüyada Yeni Çıkan Diş Görmek
Rüyanızda yeni bir dişinizin çıktığını görmeniz evlat sahibi olacağınıza yorulmaktadır. Eğer bu yeni diş üst çene kısmınızda çıkmışsa evladınız erkek, alt çene kısmında çıkmışsa evladınız kız olacak demektir.
Rüyada Yirmi Yaş Dişleri Görmek
Yirmi yaş dişlerinizin çıktığını görmeniz genellikle yeni bir şeyin başlangıcını göstermektedir.
Rüyada Diş Kararması Görmek
Diş kararması kederli ve tasalı günler yaşayacağınıza delalet etmektedir.
Rüyada Diş Görmek (Diyanet)
Rüyada diş görülmesi; ev halkı ve akrabalıkla tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir dişinin yanında yeni bir diş çıktığını görmesi; o kimsenin bir yakınından hayır ve menfaat göreceğine, kişinin rüyasında dişleri arasında bir seyreklik yani açıklık olduğunu görmesi; akraba ve ev halkı arasında bir geçimsizliğin olacağına işaret şeklinde tabir olunur. Kişinin rüyasında dişlerinin büyük olduklarını görmesi; o kişinin arasında sevilip sayıldığına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında dişlerinin bozuk ve sallanır bir şekilde görmesi; zafiyete, rüyasında dişlerini temiz ve güzel bir şekilde görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılarından kurtulacağına, cömert ve iyiliksever bir kimse olduğuna, rüyasında dişlerinin uzun ve beyaz olduklarını görmesi; kuvvet ve cesarete, yeni doğmuş bir çocuğun diş çıkardığını görmek; rüya sahibinin belâ ve musibete maruz kalacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında dişinin düştüğünü ve düştüğü yerden de dişini aldığını görmesi; o kimsenin yeni bir çocuğunun olacağına, düşen dişi arayıp bulamadığını görmesi; o kimsenin yakınlarından bir kişinin vefat edeceğine yorumlanır. İbn-i Kesîr'in yorumuna göre: Rüyada dişlerin küçüldüğünün görülmesi; güzellikle, büyüklüğü ise müjde ile yorumlanır. Kişinin rüyasında dişlerinden birinin aniden kucağına veya eline düştüğünü görmesi; hamile kadının doğuracağına veya eline mal geçip bundan istifade edeceğine delalet eder. Kişinin rüyasında bütün dişlerinin döküldüğünü görmesi; üç şekilde yorumlanır. Rüya sahibinin veya akrabalarından birinin öleceğine veya elinden bütün mal varlığının çıkacağına veyahut da geçim sıkıntısına düşeceğine. Rüyanızda ağrıyan bir dişinize ilaç koyduğunuzu veya çektirdiğinizi görmeniz; hayır ve menfaate, keder ve sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. Rüyanızda dökülen dişlerin yerine yenilerinin çıktığını görmeniz; akrabalarınızın size karşı olan kin ve düşmanlıklarının geçtiğine, rüyanızda ağzınızda tek diş kaldığını görmeniz; ömrünüzden bir sene kaldığına, rüyanızda ağzınızda altın diş olduğunu görmeniz; büyük bir işten para kazanacağınıza yorumlanır
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