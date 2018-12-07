Rüyada erkek bebek görmek demektir? Erkek bebek görülen rüyalar ne anlama gelir?

Hayırlı olaylara ve güzel haberlere işaret eden rüyada erkek bebek görmek için yapılan rüya tabirleri, rüyayı gören kişinin durumuna ya da içerdiği duruma göre değişir. Rüyada erkek bebeği kucağınıza alırken görmek, rüyada erkek bebek doğurmak, erkek bebek sevmek, erkek bebek emzirmek, üçüz erkek bebek görmek gibi değişik durumlar için yapılan rüya tabirlerini aşağıda derledik. RÜYADA ERKEK BEBEK GÖRMEK NE DEMEKTİR? Rüyada Erkek Bebek Görmek Rüyada erkek bebek görmek hayırlı ve güzel gelişmeler yaşanacağına delalet eder. Sevimli ve şirin bir bebek görmek hayatta her dileğin gerçekleşeceğine, bebeğin sevimsiz ve huzursuz olması aksilikler, sorunlar ve sıkıntılar yaşanacağına işaret eder. Rüyada erkek bebek görmek aynı zamanda kişinin toplum içinde gördüğü saygıya ve itibara işaret eder. Bu kişi toplumda yaptığı güzel işler ve insanlara karşı iyimser yaklaşımı ile çevresindeki kişiler tarafından çok sevilen ve onların gözünde büyük bir saygınlığı olan kişidir. Rüya sahibinin dostları da iyi gün dostları değil, kötü günde yanında olacağı gerçek dostlardır.

Rüyada Erkek Bebek Doğurduğunu Görmek Çok hayırlı bir rüyadır. Rüyasında erkek çocuk doğurduğunu gören kişi şifa, mutluluk, huzur ve esenlik bulur. İçinde bulunduğu meşakkatli şartları da gerisinde bırakır. Rüyada erkek çocuk doğurduğunun görülmesi kız çocuğunun doğmasına işarettir. Erkek çocuk bazı tabircilere göre iyiye yorumlanırken bazılarına göre ise üzüntü ve keder ortaya çıkaracaktır. Rüyada bir kadının erkek çocuk doğurduğunu görmesi ailede huzursuzluğa ve kötülüğe işarettir. Eğer bu kadın hasta ise ölüme işarettir. Bir erkek rüyada karısının erkek doğurduğunu görüyor ise bu kız çocuğunun dünyaya geleceğine ve hayırlı bir evlat olacağına işaret olarak görülmektedir. Bir kadının rüyada erkek çocuğu doğurduğunu görmesi çok kötü bir olayın başa gelmesi ve uzun bir müddet bu olay ile uğraşılması ama sonuçta rahatlığa erme şeklinde görülmektedir. RÜYADA ERKEK BEBEK EMZİRMEK Rüyada erkek bebek emzirmek Rüyada bir kadının kendi erkek çocuğunu emzirdiğini görmesi, o çocuğun büyük mertebe ve yüksek mertebelere gelmesine, şanlı ve ünlü birisi olacağına delâlet eder.

Rüyada Erkek Bebek Emzirdiğini Görmek Rüyasında erkek bebek emzirdiğini gören kişinin iş hayatındaki başarı grafiği yükselir ve terfi alır. Aynı zamanda rızkı ve kazancı da artar. Rüyada erkek çocuk emzirdiğini gören bir bayan yakında hamile kalacak ve kız bir çocuk dünyaya getirecektir. Evli ve çocuk sahibi bir kadın kendi çocuğunu emzirdiğini görüyor ise o çocuğun çok başarılı olacağına ve çok hayırlı bir evlat olacağına delalet olmaktadır. Bir kadının yabancı birinin erkek çocuğunu emzirdiğini görmesi riyakarlık ve düşmanlığın göstergesidir. Akrabalardan birinin sizin hakkınızda çok kötü düşüncelere sahip olduğu ve sizin kuyunuzu kazmaya çalıştığının göstergesidir. Aynı zamanda siz üzüldüğünüzde o çok sevinecektir. Eğer sütten kesilmiş bir çocuğu tekrar emzirdiğinizi görüyor iseniz bu dünya hayatında hapse girmeye veya hastalık geçirerek uzun süre yatakta kalmaya işaret eder. Rüyada erkek çocuğu emzirdikten sonra doymadan çocuğu sütten kesmek ise büyük bir şerre ve kötülüğe işarettir. Çocuğunun ona yapacağı bir saygısızlığa işarettir.

Bu Rüyayı hâmile kadın görse, hamilelikten sıhhatli kurtulmaya doğacak çocuk için gelecek mala tabir olunur. Yine rüyada erkek bebek emzirmek veya rüyada erkek bir çocuğun meme emdiğini görmek, rızkının geniş ve bol olacağına işaret eder. Rüyada bir kadının tanımadığı bir erkek bebeği emzirdiğini görmesi faydalı işlere yönelmeye, mal ve kazanca işaret eder. Güzel ve hayırlı rüyalardan olan bu durum, hayırlı bir habere ve bebeğin geleceğinin hayırlı olacağı anlamına geliyor. Bazı tabircilere görede rüyada erkek bebek emzirmek sıkıntılardan kurtulmaya, üzüntülerin yerini feraha bırakmasına tabir etmişlerdir. RÜYADA ERKEK BEBEK KUCAKLAMA NE ANLAMA GELİR? , Rüyada erkek bebek kucaklamak, bekar için yakın zamanda güvenilir bir kısmet olarak yorumlanır. Rüyada erkek bebek kucakladığını görmek, bekar genç kızlar için kıskanılan bir kısmet ile karşılaşmak anlamına gelmektedir. Rüyada erkek bebek kucaklamak, uzun süredir kötü giden işlerin düzelmesi ve iyi haberler alınması olarak yorumlanır. Bazı dini yorumcular bu rüyayı evli kadınlar için müjdeli bir bebek haberi olarak yorumlar. Ayrıca bazı İslam bilginlerine göre rüya sahibi tez vakitte evlenir ve bir sene içinde bir erkek çocuk sahibi olur.

Kirmani (r.a)’e göre bu rüya hayırlı bir rüyadır ve rüyayı gören kişi uzun süredir beklediği kısmete kavuşur. Rüyayı gören kişi eğer bir iş beklentisi içinde ise helal kazanç sağlayacağı bir iş edinir. Bir tüccar ise halkına iyi hizmet vereceği bir mal pazarlar. Bazı alimlere göre ise bu rüya hayra yorulmalıdır. Rüyada Kucağında Bebek Görmek Rüyada kucağında bebek görmek beklenen haberin alınması ve bu haber karşısında çok büyü mutluluk yaşanması anlamına gelir. Bazı yorumcular bebeğin gülen bir bebek olması durumunda rüyayı şansın kişiye gülmesi olarak yorumlar. İslam alimlerine göre ise bu rüya gerçek anlamı ile alınmalıdır. Rüyayı gören kişinin yakın zamanda bir erkek evladı olur. Rüyada Bebeği Kucağına Alıp Sevmek Rüyada bebeği kucağına alıp sevmek beklenmedik bir anda sevindirici bir haber ya da iş teklifi olarak yorumlanır. Bazı alimler bu rüyayı ek gelir sağlanacak bir iş olarak yorumlarken bazıları da bu rüyayı eşine bağlı erkek olarak yorumlar. Bazı yorumcular ise bu rüyayı eşinin sözünden çıkmayan koca olarak yorumlar.

RÜYADA ÜÇÜZ ERKEK BEBEK NEYE İŞARETTİR? Rüyada Üçüz Bebek Görmek Rüyada üçüz bebek görmek, çok değişik anlamlara gelebilmektedir. Bu rüya hakkında değişik yorumlar ve sembollerden söz etmek olasıdır. “Üç vakit” şeklinde tanımlanabilecek olan kısa zaman ve bu zaman sonunda hayırlı bir işin sonuçlanacağından bahsedilebilir. Üç sayısının bu rüya ile ilgili olan sembollerinden birisi de aşama şeklinde düşünülebilir. Gerçek olması istenen konunun üç aşama sonunda meydana geleceği beklenebilir. Önemli olan, bu rüyanın hayırlı bir şekilde yorumlandığıdır. Rüyada Üçüz Bebek Doğurduğunu Görmek Sizin tarafınızdan dünyaya getirilen bebeklerle ilgili yorumlarda, kişisel bir durumdan söz edilebilir. Hayatınızda önemli gördüğünüz ve olmasını istediğiniz konular, çok daha kişisel özelliktedir. Sahip olunmak istenen bir başarı, gidilmek istenen bir mekan (manevi sebepli ya da seyahat amaçlı) bunlara örnek olabilir. Rüyada Üçüz Bebeği Olduğunu Görmek Bu rüyanın bir erkek için olduğu düşünüldüğünde, üçüz çocuk sahibi olmanın gerçek hayattaki karşılığı, şahsi isteklerle ilgilidir. Üçüz bebek sahibi olmanın genel anlamda kişisel bir durumu simgelediği düşünülür. Ortak bir iş ya da temenni, bu rüya ile ilgili değildir. İnsanın kendisine özel olan konuları sembolize eden bu rüya, başkaları için bir değişim getirmeyebilir.

Rüyada Üçüz Kız Bebek Görmek Burada sembolize edilenin aile olduğundan bahsedebiliriz. Kız çocuklarının aileyi simgelemesinin yanı sıra, maddi olarak kalkınmadan da söz edilebilir. Üçüz olması ise bir başka simge olarak karşımızda durur. Kısa bir süreyi işaret etmesi mümkündür. Bunun yanı sıra, üç aşama sonrasında gerçekleşecek olan bir durum, bu rüya hakkında yapılan yorumlardan olabilir. Rüyada Üçüz Erkek Bebek Görmek Erkek bebek hakkında, genel rüya değerlendirmelerinde başarı vurgusu yapılmaktadır. Başarmak istediğiniz bir konun gerçeğe dönüşmesi, bu rüyanın işaretleri arasında bulunmaktadır. Üç sayısı hakkında zaman ya da kademe şeklinde bir değerlendirme yapmak mümkündür. HAMİLE BİR KADININ RÜYADA ERKEK BEBEK GÖRMESİ Rüyada hamile olan kadının erkek bebek görmesi , çok hayırlı ve güzel bir rüya olarak yorumlanır. Rüyayı gören kişinin uzun zamandan beri çekmiş olduğu sıkıntılardan kurtulup artık feraha kavuşacağına , hem maddi hem de manevi destek alarak birçok sorunun üstesinden geleceğine , mutlu günler yaşayacağına delalet eder.