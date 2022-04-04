Rüyada ev görmek ne anlama gelir? Rüyada çok odalı, çok güzel eşyalı, büyük ev görmek ne demek?

Kişinin düşünceleri, inançları, yaşam şartları, yakınları, duyguları ve kalbinde olup biten her şey kişisel evini oluşturur. Rüyada görülen ev rüyadaki diğer unsurlarla beraber yorumlanır. Ev ne kadar geniş, güzel, aydınlık ve ferah ise, rüya da o kadar hayırlı demektir. Rüyada ev görenin hayatında yakında önemli gelişmeler olacak demektir.

Rüyada Büyük Ev Görmek

Rüyada büyük ev görmek:

Rüyayı gören kişi açısından çok hayırlı bir geleceğe işaret eder.

Bu rüyayı gören kişi umduğunun ötesinde ferahlığa kavuşur.

Kariyerinde adım adım büyük ilerleme kaydeder ve istediği mevkiye ulaşır. Bir başka yoruma göre rüyadaki büyük ev geniş aileyi haber verir. Rüyayı gören kişi çok çocuklu geniş bir aile kurar.

Rüyada Çok Odalı Ev Görmek

Rüyada çok odalı ev görmek:

Rüyayı gören kişi için sahip olduğu ailenin genişlemesine işaret eder.

Rüyayı gören kişinin ailesinde yeni bir doğum olabilir.

Ev; kişinin şahsi dünyasını, ailesini, bazen de iç dünyasını ifade eder.

Çok odalı ev gören kişinin duyguları, bilgisi zenginleşir, aile üyeleri ve arkadaş çevresi de çoğalır.

Rüyada Çok Güzel Ev Görmek

Rüyada çok güzel ev görmek:

Rüyayı gören kişi namına çok hayırlı gelişmelere işaret eder.

Ev kişinin mahremi, özel dünyası ve öz varlıklarını temsil eder.

Rüyasında çok güzel bir ev görenin işleri de olumlu yönde ilerler.

Rüyayı gören kişi içindeki sıkıntı ve hüzünlerden kurtulur.

Bir başka yoruma göre de yaşamını zenginleştirecek yeni bir mala ve mülke sahip olur.

Rüyada Güzel Eşyalı Ev Görmek

Rüyada güzel eşyalı ev görmek:

Rüyayı gören kişinin yaptığı hayırların ve iyiliklerin karşılığını tez vakitte göreceğini ifade eder.

Rüyasında güzel eşyalarla dolu ev gören kişi, hayatını istediği biçimde donatma imkanlarına sahip olur.

Güzel eşyalı ev kişinin gönül zenginliğini de anlatır.

Rüyayı gören kişi iyilik yapmak için kendisinde istediği gücü bulur.

Rüyada Yeni Yapılmış Ev Görmek

Rüyada yeni yapılmış ev görmek:

Bu rüya tabiri, rüya sahibinin önemli ve belirleyici adımlar atacağına dalalet eder.

Yeni yapılmış bir evi rüyasında gören kişi bekarsa evliliğe adım atar, sözlenir ya da nişanlanır.

Kendi işinin sahibi olmaya çalışıyorsa bu konuda muvaffak olur, iş yeri açar.

Bir başka yoruma göre ise kendisine çok hayır getirecek bazı yeni dostlara sahip olur.

Rüyada İki Katlı Ev Görmek

Rüyada iki katlı ev görmek:

Rüyayı gören kişi için bol kısmet dolu bir sürece işaret eder.

Rüyayı gören kişinin o güne kadar inşa ettiği her şeyi bir kat daha çoğaltacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyayı gören kişi ticaretinde bereket bulur ve sermayesini artırır.

Eşi ile sorunu olan kişi sorunlarını çözer ve evliliği güçlenir.

Ailesini genişletmek isteyen kişi çocuk sahibi olarak emeline nail olur.

Diğer bir yoruma göre kardeş gibi bileceği yeni bir dost edinir. Güvenilir bir kişi ile ortaklık kurar ve bu ortaklıktan kazançlı çıkar.

Rüyada Bakımsız Ev Görmek

Rüyada bakımsız ev görmek:

Rüyayı gören kişinin ertelediği işleri ve kendisine zarar vermeye başlayan ihmallerine işaret eder.

Bakımsız ev kalp kırıklığının işaretidir.

Rüyayı gören kişi kırdığı kişilerin üzüntüsünden etkilenir ve işleri rast gitmez.

Benzer bir yoruma göre ise bakımsız ev görenin ihmal ettiği işleri maddi zarara uğramasına sebep olur.

Rüyada Kapısız Ev Görmek

Rüyada kapısız ev görmek:

Rüyayı gören kişi için dikkatli olması gereken bazı gelişmelere dalalet eder.

Rüyayı görenin değerli bir eşyası kaybolabilir ya da evine hırsız girer.

Bir başka yoruma göre ise komşusundan manevi anlamda bir zarar ve vefasızlık görür. Kendisini korumak için yakın bildiği güvenilmez kişilere mesafe koymak zorunda kalır. Rüyada kapısız ev gören kişi bazı konularda yalnız kalır. Destek bulmak için yeni arkadaşlar edinmeye çalışır.

Rüyada Virane Ev Görmek

Rüyada virane ev görmek:

Rüyayı gören kişi için bir yatırımın çökmesine ya da bir birikimin heba olmasına işaret eder.

Rüyayı gören kişi yanlış bir yere yatırım yapar ve hırslarının kurbanı olabilir.

Rüyadaki virane ev aynı zamanda manen incinmenin de işareti olabilir.

Rüya sahibinin kalbi kırılır ve bazı kişilere arkasını döner.

Rüyada virane ev gören eski dostları ile köprüleri atmaya karar verir, kendisine yeni bir çevre kurmak ister. Gidip geldiği bazı yerleri değiştirir, farklı ortamlara girmeye başlar.

Rüyada Duvarları Olmayan Bir Ev Görmek

Rüyada duvarları olmayan bir ev görmek:

Rüyayı gören kişi için bazı tehlikelerin yakında olduğuna işaret eder.

Rüyayı gören kişi kendisini daima koruyan bazı yakınlarının ondan uzaklaştığını görür ve korunmasız kalır.

Duvarları olmayan ev, tehlikelere açık olmaktır.

Rüya sahibi, etraftaki kıskançlıklardan rahatsız olur, kendisi hakkında kötü laflara maruz kalabilir.

Rüyada Rutubetli Ev Görmek

Rüyada rutubetli ev görmek:

Rüyayı gören kişi için bazı hayal kırıklıklarına dalalet eder.

Rüyayı gören kişi dost zannettiği bazı kişilerden zarar görür ve dostlukları sarsılır. Bir başka yoruma göre rutubetli ev kayıp ve ziyan demektir. Rüyasında rutubetli ev görenin değerli bir eşyası kaybolur ya da malının mülkünün değeri düşer.

Rüyada Boş Ev Görmek

Rüyada boş ev görmek:

Rüyayı gören kişinin eksiklerini fark edeceğine işaret eder.

Boş ev kişinin eksiklerini gösterir.

Rüyayı gören kişi, işindeki eksiklerini görür.

Özel hayatında bir süre yalnızlık çekebilir.

Rüyasında boş ev görenin ticaretinden umduğu kazanç istediği ölçüde gerçekleşmeyebilir.

Yatırımı karşılıksız kalabilir ve yeterli derecede kar getirmez.

Rüyada Gökyüzünde Ev Görmek

Rüyada gökyüzünde ev görmek:

Rüyayı gören kişi için çok büyük maddi ve manevi kazanımları gösterir.

Rüyayı gören hayatta sahip olduğu en büyük hedefe en kısa sürede ve hızlı bir şekilde nail olur. Bol kısmet ve hayır görür.

Rüyada görülen gökyüzündeki ev büyük sevinç ve hazza işarettir.

Rüyayı gören kişi çok istediği kişi ile evlenir.

Rüyada Müstakil Ev Görmek

Rüyada müstakil ev görmek:

Rüyayı gören kişi için aileden ayrılığa ya da bir uzak bir yere seyahate işaret eder.

Rüyasında müstakil ev gören kişi ev arıyorsa aradığı evi bulur, ailesinden ayrı bir eve çıkmak istiyorsa bu isteği gerçekleşir.

Başka bir yoruma göre ise işinde kendisine ait ve özgün bir çalışma yaparak bu başarısının mükafatını alır.

Rüyada Bahçeli Ev Görmek

Rüyada bahçeli ev görmek:

Rüyayı gören kişi için çocuk sahibi olmak ya da bekarsa evlenmek anlamına gelir.

Rüyasında bahçeli ev gören yaşam tarzını değiştirir ve daha fazla aile hayatına yönelir.

Bir başka yoruma göre ihtiyaç sahibi bir yakınına yardımcı olur ve o kişinin duasını alır. Rüyayı gören kişinin iç huzuru gelişir ve vicdanı rahat olur.

Rüyada Ahşap Ev Görmek

Rüyada ahşap ev görmek:

Rüyayı gören kişi için geçmişe ait bir sorunla yeniden yüzleşeceği anlamına gelir.

Geçmişin izleri aniden karşısına çıkar.

Rüyayı gören kişi tekrar açılan eski bir konuyu sonuca ulaştırmak zorunda kalır.

Eski bir dostunu misafir ederek ağırlar.

Rüyasında eski ev gören kişi parasal olarak da birikim yapabilir ve birikimlerini harcamayarak elinde tutar.

Geçmişte verdiği emeklerin maddi sonuçlarını alır.

Rüyada Kerpiç Ev Görmek

Rüyada kerpiç ev görmek:

Rüyayı gören kişinin işi ile ilgili yeni bir teklif alacağına ama bu teklife fazla güvenmeyeceğine işaret eder.

Rüyayı gören kişi bazı zayıf teşebbüslerde bulunur ve hayatında küçük değişiklikler yapar.

Yaşamındaki değişimlerin sonucunda yeni koşullara uyum sağlamak zorunda kalır.

Rüyasında kerpiç ev gören bir müddet iç sıkıntısı duyar.

Rüyada Oyuncak Ev Görmek

Rüyada oyuncak ev görmek:

Rüyayı gören kişi için üzüntü ve hayal kırıklığına işaret eder.

Rüyayı gören kişinin bazı kişilere olan güveni sarsılır.

Yakınlarındaki birinden yana hayal kırıklığına uğrar.

Bir başka yoruma göre rüyada oyuncak ev gören kişi nişanlı ise nişanı bozulabilir ya da evli ise boşanabilir. Rüya sahibi kaybettiği güven sebebiyle hayatında insanlarla ilgili değişiklikler yapma ihtiyacı duyar.

Rüyada Pembe Ev Görmek

Rüyada pembe ev görmek:

Rüyayı gören kişi için çok sevinçli ve romantik gelişmelere dalalet eder.

Rüyadaki pembe ev, aile ile ilgili mutluluklardır.

Rüyayı gören kişi çok duygusal bir paylaşıma girer ve yeni tanıştığı birinden çok mutlu olacağı sözler duyar.

Rüyasında pembe ev görenin çevresinde olumlu ve iyi huylu insanlar toplanır.

Rüyayı gören kişi, eskiye göre kendisini çok daha mutlu hissedeceği bir çevrede yer almaya, kafa dengi arkadaşlar edinmeye başlar.

Rüyada Küçük Ev Görmek

Rüyada küçük ev görmek:

Rüyayı gören kişi için dar bir geçime işaret eder.

Rüyayı gören kişinin kazancı azalır ya da giderlerine yetişemez.

Bazı konularda tasarruf etmek zorunda kalır.

Rüyayı gören kişi değerli bir eşyasını ya da ziynetini satmak zorunda kalabilir.

Bir başka yoruma göre ise, işinde güç kaybeder ve beklediği terfiyi alamaz.

Rüyada Havuzlu Ev Görmek

Rüyada havuzlu ev görmek:

Bu rüya tabiri, rüyayı gören kişi adına hayırlı gelişmelere ve yüksek kazanca dalalet eder.

Rüyada görülen havuzlu ev, müreffeh bir yaşamın habercisidir.

Rüyayı gören kişi büyük bir mülk edinir ya da evini genişletir.

Bir miras meselesi çözülür ve kazanım elde eder.

Diğer bir yoruma göre ise hayırlı bir komşu edinir.

Rüyada Ev Almak

Rüyada ev almak:

Rüyayı gören kişi adına çok hayırlı bir gelişme olacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyayı gören kişinin manevi değerlere olan inancı artar ve sezgileri güçlenir.

Yakınındaki bazı insanların daha fazla kalbini kazanır, kendisini iyi ifade etmeye başlar. Bir diğer yoruma göre rüyasında ev alan kişi gerçek yaşamında da önemli bir mülk edinir.

Rüyada Ev Boyamak

Rüyada ev boyamak:

Rüyayı gören kişi için emek isteyen ama yakın zamanda gerçekleşecek bazı değişimlere işaret eder.

Rüyasında ev boyayan kişi taşınır ya da evini değiştirir.

Evine farklı bir eşya alır ya da eşyalarını değiştirir.

Bir başka yoruma göre rüyada ev boyayan kişinin becerileri gelişir ve kendisine yeni bir uğraş edinir.

Rüyada Ev Yapmak

Rüyada ev yapmak:

Rüyayı gören kişinin yaşamında çok hayırlı olaylara dalalet eder.

Rüyasında ev yapan kişi gerçek yaşamında bir yakınının evlenmesine vesile olur.

Ayrıca rüya sahibi birisinin kalbini kazanarak o kişinin feraha kavuşmasını sağlar.

Bir diğer yoruma göre rüyayı gören kişi bir yakınına büyük bir yardımda bulunarak hayatında fark yaratır.

Rüyada Ev Temeli Kazmak

Rüyada ev temeli kazmak:

Rüyayı gören kişinin çok hayırlı yardımlara vesile olacağına dalalet eder.

Rüyada ev temeli kazan kimse bekar bir arkadaşının evliliğine yardımcı olur.

Rüyayı gören kişi gelecekte meyve verecek önemli bir atılımın adımını atar ve yeni fikirler geliştirir.

Rüyada Ev Değiştirmek

Rüyada ev değiştirmek:

Rüyayı gören kişinin gerçek yaşamında da önemli değişimlere işaret eder.

Rüyada ev değiştiren kişi yaşam koşullarında bir değişim yaşar. Bir diğer yoruma göre yeni tecrübeler ve bilgiler edinir. Bazı yargı ve düşünceleri değişir ve hayatında yeni bir döneme adım atar. Rüyayı gören kişinin iç dünyası güzelleşir.

Rüyada Ev Taşımak

Rüyada ev taşımak:

Rüyayı gören kişiyi bekleyen sürpriz gelişmeleri haber verir.

Rüyayı gören kişi ani değişimlerle yüz yüze gelir.

Yaşadığı yeri ya da semti değiştirir. Bir diğer yoruma göre ise sevgilisinden ayrılır ve yeni bir başlangıç yapar. Rüyayı gören kişinin çevresinden yeni kişiler ve yeni arkadaşlar hayatına girer.

Rüyada Ev Eşyası Taşımak

Rüyada ev eşyası taşımak:

Rüyayı gören kişinin karşılaşacağı zorlukları büyük bir emekle aşacağına dalalet eder.

Rüyayı gören kişi önemli hayat sınavları ile karşılaşır ve bazı korkularını yenmek zorunda kalır.

Korkuları ile yüzleşir.

Diğer bir yoruma göre duyguları değişir ve sıkıntı ettiği konulardan kurtulur.

Rüyada Bilmediği Bir Eve Girmek

Rüyada bilmediği eve girmek:

Rüyayı gören kişinin yepyeni duygularla tanışacağına hatta aşık olacağına işaret eder.

Rüyayı gören kişi yeni tanıştığı birinin kalbini kazanır ve ona saygı telkin eder.

İş ortamında kendisine sağlam bir yer edinir. Diğer bir yoruma göre ise rüyada bilmediği bir eve giren kişi yeni bir iş öğrenir ve bir süre bu işte acemilik çeker.

Rüyada Ev Gezdiğini Görmek

Rüyada ev gezdiğini görmek:

Rüyayı gören kişinin daha önce bilmediği bazı yeteneklerini keşfedeceği anlamına gelir.

Rüyayı gören kişi yapmak zorunda kaldığı işler nedeniyle yeni beceriler kazanır.

Bu konu hakkında bir kurs ya da ders alır. Diğer bir yoruma göre rüyada ev gezen kişi misafirliğe gittiği bir yerde ilgiyi üzerinde toplar.

Rüyada Ev Yakmak

Rüyada ev yakmak:

Rüyayı gören kişinin bilmeden ve istemeden bir yakınının hayatında önemli sıkıntılara sebep olabileceğini gösterir.

Rüyayı gören kişi kendi sorunlarını çözmeye çalışırken bir başkasını sıkıntıya sokar ve bundan ötürü pişmanlık duyar.

Rüyada ev yakan kişi gerçek hayatında bir kalp kırar ve özür dilemek zorunda kalır.

Rüyada Evinin Yandığını Görmek

Rüyada evinin yandığını görmek:

Olumsuz şekilde yorumlanır ve rüyayı gören kişi için tam bir alt üst oluşa işaret eder.

Rüyada evi yanan her şeyi geride bırakarak hayata yeniden başlamak zorunda kalır.

Rüyayı gören kişi bazı alışkanlıklarından vazgeçer ve kötü anılarından kurtulur.

Başka bir yoruma göre ise rüya sahibi sonuca bağlanmayacak bir sevdaya düşer.

Rüyada Pis Evi Temizlemek

Rüyada pis evi temizlemek:

Rüyayı gören kişi için çok hayırlı niyetlere işaret eder.

Rüyayı gören kişi derin düşüncelere dalar ve kendini eleştirir.

Bazı kişilerden özür diler ve helallik alır.

Rüyada pis evi temizleyen kendisine yük olan duygulardan kurtulur, vicdani rahatlığa kavuşur.

Rüyada Dağınık Evi Toplamak

Rüyada dağınık evi toplamak:

Rüyayı gören kişi için çok hayırlı adımlar atacağı anlamına gelir.

Rüya sahibi eksik bıraktığı işlerini toparlar.

Eğitimini ya da işindeki projelerini sonuçlandırır.

Aynı zamanda, rüyada dağınık olan bir evi toparlayan kişi bir yakınının ev kurmasına ya da evlenmesine yardımcı olur.

Rüyada Evin Kaydığını Görmek

Rüyada evin kaydığını görmek:

Rüyayı gören kişi için hayatını alt üst edecek değişimlere işaret eder.

Rüyasında evin kaydığını gören kişi özel yaşamında büyük değişimlerle karşılaşır.

Terk edilir ya da kendisine söylenen bir yalanı keşfeder.

Rüyayı gören kişi yaşadığı duygusal çalkantıdan ötürü zor günler geçirir.

Rüyada Evin İçinde Gizli Geçitler Bulmak

Rüyada evin içinde gizli geçitler bulmak:

Rüyayı gören kişi için daha önceden bilmediği bazı gerçeklerle karşılaşmaya işaret eder.

Rüyayı gören kişiye bir yakınından miras kalır veya yeni bir mülk sahibi olur.

Rüyasında evin içinde gizli geçitler bulan kişi eski arkadaşları ile karşılaşır ve bu arkadaşlarından menfaat görür.

Rüyada Kiralık Ev Aramak

Rüyada kiralık ev aramak:

Rüyayı gören kişi için maddi darlığa işaret eder.

Rüyayı gören kişi yaşayacağı bazı maddi zorluk ve kayıplara hazırlıksız yakalanır.

Para harcamasını gerektiren ihtiyaçları ortaya çıkar ve çevresindekilerden borç alabilir.

Rüyasında kiralık ev arayan kişi yakınlarından yardım isteyerek zorluklarını aşmaya çalışır.

Rüyada Evi Badana Etmek

Rüyada evi badana etmek:

Rüyayı gören kişi için mutlu günlere işaret eder.

Rüyayı gören kişi sürpriz gelişmeler dolayısıyla bazı sevinçler yaşar.

Sevdiği kişiler tarafından mutlu olacağı bir yere davet edilir ve küskün olduğu kişilerle de arası düzelir, duyguları yenilenir.

Rüyasında evini badana eden kişinin moral ve motivasyonu artar.

Rüyada Ev Köpeği Görmek

Rüyada ev köpeği görmek: