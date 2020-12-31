Rüyada Azrail görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüya analistlerine göre birçok rüya, rüyanın içerisinde görülen diğer belirgin sembollerle birlikte bir anlam ifade eder ve o sembollere göre yorumlanır. Rüyada Azrail görmek ne demek hangi durumlarda, nasıl yorumlanır? İşte detaylar... Rüyada Azrail Görmek Rüyada Azrail görmek, çoğu rüya analistine göre pek hayra yorulmayan rüyalar arasında yer alır. Genellikle rüyada Azrail görmek, iyi şeylere işaret etmeyen bir rüyadır. Azrail'in rüyadaki görevine, yaşamın sona ermesine, ruhun bedenden ayrılıp ebediyete tecelli etmesine delalet eder. Ancak tabii ki rüyada görülen diğer semboller rüyanın yorumuna etki eder. Örneğin; rüyada Azrail'in iyi bir şekilde görülmesi, ruhun bedenden kolay bir şekilde ayrılacağına ve hatta rüya sahibinin şehitlik mertebesine ulaşacağına yorulur. Rüyada Azrail'in kötü bir şekilde görülmesi ise kişinin zor bir şekilde can vereceğine delalettir. Bazı rüya analistlerine göre ise rüyada Azrail'i afiyette görmek, kişinin kendi inandığı bir davada ya da hak yolunda can vereceği anlamına gelir. Aynı analistlere göre rüyada Azrail ile savaşmak ve kaybetmek de ölüme yorumlanır. Ancak rüyasında Azrail'e boyun eğdiğini gören kişi, gerçek hayatında büyük bir mal varlığına sahip olur ve yaşamını zenginlik içerisinde sürdürür.

Bunun yanı sıra rüyada Azrail'in görülmesi, toplumsal açıdan da bazı felaketlerin habercisi olabilir. Bu rüya binaların yıkılmasına, korkunç haberlerin artmasına ve hastaların ölmesine delalettir. Halkın bozulmasına, ilmin ve inancın unutulmasına işarettir. Kişisel olarak da rüya sahibinin kazancının azalacağına, işsiz kalacağına ve hatta bir süre iş bulamayacağına yorulur. Aynı zamanda özel hayatta da ayrılıklara ve yalnız kalmaya işaret eder. Rüyada Azrail Görmek ve Korkmak Rüyada Azrail görmek ve korkmak, rüya sahibinin birtakım endişelerinin son bulması şeklinde yorumlanır. Kişinin gereğinden fazla kuruntu yaptığı bir konuda işlerin yoluna gireceğine ve tüm endişelerin geride kalacağına işarettir. Hatta rüyasında Azrail'i gören ve korkan kişi için bu rüya; işlerinde büyük başarılar elde edeceğine, kazancının kat kat artacağına ve dertlerinin son bulacağına yorulur. Eğer kişi bekarsa çok yakın bir zamanda kalbini çalacak birisi ile tanışacağına işarettir. Rüyada Azrail'i Can Alırken Görmek Rüyada Azrail'i can alırken görmek, güzel bir rüya olarak tabir edilir. Rüyayı gören kişinin torunlarının torunlarını görecek kadar uzun ve sağlıklı bir yaşamı olacağına delalet eder. Ayrıca kişinin tüm yaşamı boyunca sağlıklı olacağına, yaşlılık döneminde dahi elden ayaktan düşmeyeceğine, kimseye muhtaç olmadan bir ömür sürüleceğine yorulur.

Bazı rüya yorumcularına göre ise rüyada Azrail'in can alırken görülmesi, rüya sahibi için şans ve bereket anlamına gelir. Kişinin istediği her şeye ulaşacağına, ferahlık ve huzur içerisinde yaşayacağına işarettir. İşlerinin iyi gideceğine ve dünya malının artacağına delalet eder. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin özel hayatında da mutlu olacağına ve iyi bir beraberliğe yorulur. Kişi bekarsa ve hayatında birisi yoksa kısa süre içerisinde tanışacağı birisi ile uzun bir birliktelik yaşar. Eğer evli ise çocuk sahibi olur. Rüyada Azrail'in Ruhunu Aldığını Görmek Rüyada Azrail'in ruhunu aldığını görmek, rüya sahibinin ömrünün uzun olacağı şeklinde yorumlanır. Hatta rüyayı gören kişinin uzun yıllar boyunca sağlıkla yaşayacağına işaret eder. Kişinin yaşadığı hayat boyunca elden ayaktan düşmeyeceğine ve çevresindeki insanlara da hep fayda sağlayacağına yorulur. Rüyada Azrail Silüeti Görmek Rüyada Azrail silüeti görmek, rüya sahibinin gerçek yaşantısında bir hataya düşeceğine ve bu hatadan dolayı büyük zararlarla karşı karşıya gelebileceğine işaret eder. Özellikle iş hayatında bütün adımlarına dikkat etmesi gerektiğine, aksi takdirde büyük kayıplar yaşayabileceğine delalet eder.

Rüyada Azrail'i Siyah Görmek Rüyada Azrail'i siyah görmek; rüya sahibinin bazı belirsizlikler yaşayabileceğine, bundan dolayı kedisini son derece şaşkın ve çaresiz hissedeceğine yorulur. Yaşadığı bu durum nedeniyle kişinin yalnız, üzgün ve depresif bir döneme girebileceğine işaret eder. Bazı rüya analistlerine göre ise bu rüya, rüyayı gören kişinin kara günler yaşayacağına delalet eder. Rüyada Azrail'in Orağını Görmek Rüyada Azrail'in orağını görmek, rüyayı gören kişinin bir zamanlar sahip olduğu dostlarının ve ona destek olan kişilerin artık ona sırt çevireceklerine işaret eder. Bununla beraber kişinin hem sağlık sorunları yaşayacağı hem de maddi kayıplar yaşayacağı anlamına gelir. İşlerinin kötüye gideceğine, sermayesinin büyük bir kısmını kaybedeceğine ve başına tatsız birçok olay geleceğine işarettir. İş nedeniyle yaşanan sorunlardan ötürü borçlarının artacağına ve iflasın eşiğine gelineceğine de yorulur. Bazı rüya analistlerine göre ise bu rüya, rüya sahibinin oldukça huzurlu ve mutlu bir yaşantısının olacağına alamet eder. Hatta kişinin bol miktarda kazanç elde edeceğine ve hayalini kurduğu her şeye sahip olacağına delalettir. Rüya sahibi hayatta bazı sıkıntılar yaşayıp zor durumlara düşse de hayallerine sıkı sıkı sarılarak yeniden ayağa kalkar.