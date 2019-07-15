Rüyada hacca gitmek ne demektir? Rüyada hacca gitmek ile ilgili rüya tabirleri

İslamın altıncı şartı Hacc vazifesini yerine getirmektir. Hacca gitmek pek çok Müslümanın gerçekleştirmeyi umduğu bir dini vazifedir. Bu nedenle rüyalarda da görülmektedir. Peki rüyada hacca gitmek nasıl bir anlama sahip olabilir? İnsanlar rüyalarında hacca gitmek için yola çıktıklarını, hacca itmek için hazırlandıklarını vb. görüyorlar ki bu ve benzeri haberlerin rüya tabirlerini sizin için bir araya getirdik. RÜYADA HACCA GİTMEK Rüyayı gören kişi için hayırlı bir rüyadır. Rüya kişinin direkt olarak hacca gideceğine dair bir mesaj değildir ama çok hayırlı bir rüyadır. Kişinin bolluk ve berekete kavuşacağı müjdelenir. Kişi rüyasında hacca gitmeye niyet edip gidemezse de tam tersi sıkıntılar kapıda demektir. Kişi kendini direkt olarak hac ziyaretinde görürse de bu da kişinin var olan sıkıntılarından, dertlerinden kurtulacağı anlamına gelir. RÜYADA HACCA GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKMAK Hayırlara yorumlanmaktadır. Rüyada hac için yola çıktığını görmek hayırlı ve olumlu durumlara işaret etmektedir. Rüyayı gören kişi hasta ise hastalıktan kurtulup, şifa bulacağına rivayet eder. Rüya tabiri yorumlarına göre ise rüyada hac yoluna çıktığını görmek kaybettiği şansa ve kısmete tekrar kavuşacağına işaret etmektedir.

RÜYADA HACCA GİTMEK İÇİN HAZIRLANMAK Rüyada hacca gitmek için hazırlandığını görmek, dünya ve ahiret işlerinde elde etmek istenilen makam ve mevkide gönül rızasına kavuşmaya delalettir. Rüya sahibi hacca gitmek için bir kalabalık içinde hazırlık yaptığını görmüşse malından bir kısmını hayır olarak bağışlayacağına ya da gerçekten hacca gideceğine delalettir. Hacca gitmek için hazırlanan bir kervanda olduğunu gören rüya sahibinin ibadetlerinde devamlılık sağlayacağına tabir olunur. RÜYADA HACCA GİTMEK İÇİN BAVUL HAZIRLAMAK Rüyada hacca gitmek için bavul hazırlamak aile bağlarının güçlü olacağına ve ruhsal açıdan sağlıklı evlatlar yetiştirmeye, kişinin şehir değişikliği yapacağına alamet olur. RÜYADA HACCA GİTMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Uçağa Binip Hacca Gitmek

Bir hayaline ulaşmak için yapılması gereken son hamleyi ya da görevi de yapmaya veya son prosedürü de tamamlamaya ve harekete geçmeye yorulur. Rüyada kapının önünden uçağa binip hacca gitmek rüyayı gören kişi için büyük önem arz eden bir konuda kusursuz bir hizmet alması veya eksiksiz şekilde ağırlanması ve muamele görmesidir. Rüyada havaalanından uçağa binip hacca gitmek, hedefini gerçekleştirmek için gereken her türlü cefayı çekmeye ve her zorluğu göğüslemeye işaret eder.

Rüyada Ölüyle Hacca Gitmek

Rüyada ölüyle aynı otobüste yan yana hacca gitmek, bir durumdan hoşnut olmamaya ya da kendine reva görmeyecek bir davranışla karşılaşmaya ve bu nedenle mutsuz olmaya yorulur. Rüyada ölüyle hacca gidip birlikte namaz kılmak, hayır getireceğine inanmadan yapılacak bir işin sürpriz şekilde hayır getirmesi sayesinde çok memnun olmaya, rüyada ölüyle hacca gidip birlikte Kabe’yi tavaf etmek, isteksiz bir şekilde bir yola çıkmaya, orada çok güzel zaman geçirmeye ve zoraki gidilen o yerden gelmeyi hiç istememeye alamet eder. Rüyada Sevgiliyle Hacca Gitmek

Rüyayı gören kişinin kendisine ömür boyu yaren ve arkadaş olacağı kişiyle uzun ve mutlu bir ömür süreceğine, her şeyi onunla el ele ve gönül gönüle vererek gerçekleştireceğine, onunla geçirdiği her anının tadını çıkaracağına ve en büyük hayalini gerçekleştireceğine yorulur. Rüyada sevgiliyle hacca gitmek isteyip gidememek, özel hayatla ilgili yapılan bir planın bozulması ya da bir işin ters tepmesi anlamına gelir. Rüyada sevgiliyle hacca gitmekten vazgeçmek, kuşkuya, anlamazlığa ve tatsızlığa neden olacak bir gelişme yaşamaktır.

Rüyada Yürüyerek Hacca Gitmek

Hayalinin bile kişiyi mutlu etmesine yetecek bir düşünceyi işaret eder. Rüya sahibinin gerçekleştirmeye ne maddi ne de manevi olarak gücünün yetmeyeceği bir niyetinin olmasına yorulur. Rüyada yürüyerek hacca giden bir insan görmek, birinin dışarıdan bakıldığında anlaşılamayacak ama aslında kendisine söz hakkı verilmesi durumunda mutlaka açıklaması olacak bir harekette bulunmasına alamet eder. Rüyada annenin, babanın, arkadaşın, sevgilinin ya da başka bir yakının yürüyerek hacca gittiğini görmek, sevilen bir kimseyi kendisine zarar verecek bir düşünceden vazgeçirmeye çalışmak anlamına gelir. Rüyada Ailece Hacca Gitmek

Haneye girecek hayırlı bir habere ya da aile için uğur ve şans getirecek bir gelişmenin olmasına yorulur. Büyük bir sevinç ve mutluluktur. Örneğin; ailede yatalak bir hasta varsa onun yürümesine, birinin gelin ya da damat olmasına veya bir bebek haberinin alınmasına delalet eder. Rüyada ailece hacca gitmek isteyip gidememek de bunun tam tersine, kısmete engel olacak, mutsuzluk yaratacak, eldekini avuçtakini alıp götürecek ve aile içinde huzursuzluk yaratacak tatsız olaylar demektir. Örneğin; iflas, haciz ya da büyük bir borç gibi.