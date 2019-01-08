Rüyada hamile görmek neye işarettir? Hamile görmek ile ilgili rüyaların tabirleri

Genel anlamda olumlu olarak yorumlanan rüyada hamile görmek için yapılan tabirler gören kişiye ve hamile olarak görülene göre değişmektedir. Rüya sahibinin erkek veya kadın olması durumunda farklı yorumlanır. Rüyada hamile olduğunu görmek, rüyada hamile kadın görmek, rüyada hamile olmak için yapılan tabirlerden farklı olarak yorumlanır rüyada hamile görmek. Rüyada hamile olarak görülen kişiye veya herhangi bir hayvana göre farklı tabiri vardır. Rüyada hamile görmek ile ilgili olarak birini hamile görmek, arkadaşını hamile görmek, hamile kaldığını görmek ve hamile kedi, köpek, inek, yılan, at, balık görmek için yapılan tabirleri sayfamızda bulabilirsiniz. RÜYADA HAMİLE GÖRMEK NEYE İŞARETTİR? Rüyada hamile görmek, tek bir şekilde yorumlanmaz. Bir kadının rüyasında hamile olduğunu görmesi zenginliğe, bir erkeğin hamile olduğunu görmesi ise sıkıntıya ve zorluğa işaret eder. Aynı zamanda kadın ya da erkek fark etmeksizin rüyasında kendini hamile gören kişinin, karnı ne denli büyükse aynı oranda mal sahibi olacağı anlamına gelir. Eğer bir erkek rüyasında karısının hamile olduğunu görürse bir mal sahibi olma arzusundadır. Rüyada hamile kadın görmek zorlulara, sıkıntıya ve kedere işaret eder. Evli olmayan bir bayanın kendisini rüyada hamile olarak görmesi onun hane içinde sebep olacağı tatsız durumlara ve belalara delalet eder. Kimi zamanda bekâr bir kız için rüyada hamile olduğunu görmek, kısmetinin bağlı olduğuna yorulur.

RÜYADA BİRİNİ HAMİLE GÖRMEK Rüyada birini hamile görmek, genel olarak hayırlı ve güzel bir rüya olarak yorumlanır. Rüyada görmüş olduğunuz hamile kişiyi eğer tanımıyorsanız o zaman yakın zaman içerisinde hayırlı bir haber alıp mutlu olacağınıza delalet eder. Rüyayı gören kişi gerçek yaşam da bekar ise hem hayırlı hem de kısmetli olan birisi ile evleneceğine ve huzurlu bir yuva kuracağına işaret eder. Eğer evli kişi gördüyse, yakın zaman da çocuk sahibi olacağına ve müjdeli bir haber alacağına alamet eder. Uzun zamandan beri maddi olarak sıkıntı çekiyorsanız ve böyle bir rüya gördüyseniz o zaman sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza, maddi zorlukların üstesinden geleceğinize delalet eder. Rüyada bir kişiyi hamile olarak görmek, rüyayı gören kişinin müjdeli bir haber alacağına ve bu haber ile çok mutlu olacağına işaret eder. RÜYADA KENDİNİ HAMİLE GÖRMEK Rüyada kendini hamile görmek; güzel haberlere, berekete ve refaha, huzur bulmaya işaret olarak yorumlanabilmektedir. Bu rüyanın genel olarak hayırlı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Çok sayıda değişik yorum göze çarpsa da hepsi için güzel sonuçları ifade etmekte olduğu söylenebilir. Rüyanızda kendinizi hamile görmeniz, yakın zamanda bir kısmete ulaşmak olarak da yorumlanmaktadır. Evliyken kendini hamile görmek ile ilgili olarak evlat sahibi olmak yorumu da yapılabilirken, bekârken görülen rüyalarda daha çok hayırlı bir kısmet yorumu yapılmaktadır. Aile içerisinde borçların kapanması ve maddi rahatlığın ortaya çıkması da beklenen sonuçlar arasında bulunmaktadır.

RÜYADA HAMİLE BAYAN GÖRMEK Rüyada hamile bayan görmek, rüya sahibinin yaşayacağı güzel günlerin yakın olduğuna işaret eder. Hayatında yaşanacak sürpriz gelişmelerin olacağına alamettir. Hiç ummadığı anda tatlı bir sürprizle karşılaşacaktır. İş hayatında oldukça yükselerek kazancının artacağı manasında yorumlanır. Rüyada hamile kadın görmek, kız bebek ise hanesine sevgi, bereket geleceği anlamındadır. Kişinin yüksek kazanç elde edeceğine ve iş sahibi olacağı yönündedir. Rüyada hamile bayan görmek, başka tabircilere göre bu rüya haber duymak yani olmamış bir şeyin oldu gibi gösterilip kişinin üzerine atılması demektir. Rüyada hamile bayan görmek diyanet, kişiye gelecek bir müjdenin habercisidir. Rüya sahibi kafasında bir şeyler niyet edipte yatıyorsa onun olacağına işarettir. Bekar kimseler için hayırlı kısmet anlamına gelir ve iş bereketinin çoğalacağına delalet eder. Bazen de bu rüya tam tersi ile yorumlanır. Kötü haber duymak, sıkıntı bir döneme girmek gibi tabir edilir. Rüyada hamile kadın görmek diyanet, eğer gördüğünüz kişinin karnı büyükse o kadar mal mülk elde edeceğine rivayet eder.

RÜYADA HAMİLE ARKADAŞI GÖRMEK Rüyada gerçekten hamile olan bir arkadaşınızı görmeniz onun güzel ve hayırlı bir çocuk doğuracağına ve o çocuğun anne babasına büyüdüğünde birçok iyilik yapacağına işarettir. Rüyasında hamile arkadaşını gören kimse o kişiden bazı yardımlar görür veya kendisi o hamile arkadaşına yardım eder. Arkadaşınızın sıkıntılarının sona ereceği, huzurlu olacağı ve maddi açıdan yüksek gelirlere ulaşacağı anlamı çıkmaktadır. Kısa süre sonra bu gelişmelerin yaşanacak olması, yaşamış olduğu sorunları da kısa sürede unutmasına neden olacaktır. RÜYADA HAMİLE KALDIĞINI GÖRMEK Rüyasında hamile kalan kimse hiç istemediği bazı olayların ortasında kalır. Bu rüya kişinin yakın zamanda bazı sıkıntılarla yüzleşmek zorunda kalacağına işarettir. Bazı alimlere göre ise bu rüya gören kişinin arzu ve dileklerinin uzun vadede gerçekleşeceğinin göstergesidir. Yani eğer rüya sahibinin bazı istekleri varsa bunların hepsi yavaş yavaş gerçekleşir ve bu onun için aslında daha hayırlıdır. RÜYADA HAMİLE BİRİNİ GÖRMEK Rüyada birini hamile görmek, sıkıntıların azalarak en yakında son bulacağına ve rahat bir hayat süreceğine yorumlanır. Bir süredir sizi üzen ya da kaygıya sebep olan ne sorununuz varsa yakında çözeceksiniz. Özellikle parasal anlamda önemli sürprizler olabilir. Biri sayesinde büyük gelir elde edebilirsiniz. Maddi sıkıntı çeken ve para konusunda çaresiz kalan kişiler bu buhranlı dönemi kısa sürede atlatırlar. Para sıkıntısı yakında sona erer ve borcu olanlar da borçlarından tez zamanda kurtularak bundan sonra refah ve zenginlik içerisinde bir hayat sürebilirler. Tam çaresizken bir çıkış noktası bulabilirsiniz.

Rüyada başkasını hamile görmek, o kişinin tanıdık birisi olması durumunda, alacak olduğu hayırlı bir kısmeti göstermektedir. Aynı şekilde, güzel haberler alması ve genel anlamda güzel bir döneme girmesi beklenmelidir. Hamilelikle ilgili yapılan yorumlardan birisi de maddi anlamda kazançtır. Borçların ödenmesi, yatırım yapılması, buna örnek olabilir. Rüyanızda görmüş olduğunuz kişinin tanımadığınız birisi olması durumunda ise yorumların sizinle ilgili olduğu sonucu çıkmaktadır. Yani, güzel bir döneme girilecek, maddi ve manevi açıdan olumlu gelişmeler görülecektir. Hayırlı haber ve kısmet olarak da kendisini gösteren bu rüya, hayra yorulmaya uygun niteliktedir. RÜYADA HAMİLE GELİN GÖRMEK Rüyada hamile bir gelin görmek uzun süreden beri üzerinde kafa yorulan ve dirsek çürütülen projelerin askıya alınacağına, şansının yaver gitmesiyle birlikte bir anda yeniden atılıma geçerek kendini toparlayacağına, işlerini büyüteceğine, ticaret hayatını ilerleteceğine, yetki sahibi olacağına, sıkıntıların, aksiliklerin ve sorunların üst üste geleceğine, tabiri caizse dağ gibi büyüyeceğine, sevdiklerinin kendisini terk edeceğine, ağız tadının da kaçacağına, büyük sıkıntılar yaşanacağına ve üzüntülü durumlara düşüleceğine, müjdeli haberler ve beklenmedik teklifler alacağına, evlilik yolunda bir adım atılacağına, sıkıntılarını üzerinden atacağına rivayet eder.

RÜYADA HAMİLE HAYVAN GÖRMEK Rüyasında hamile bir hayvan gören kişi çevresinde bulunan ve yardıma ihtiyacı olan bir kimseye yardım eder ve onun bir ihtiyacını giderir. Hamile hayvan genellikle yoksul veya zorda olan bir kişinin sembolüdür. Rüyada hamile bir hayvana yemek veren gerçek hayatta da insanlara yardım eder veya onların gereksinimlerini giderir. RÜYADA HAMİLE KEDİ GÖRMEK Rüyada hamile kedi görmek malın ve rızkın artmasına delalet eder. Rüyada hamile kedi görmüşsen; iyi huylu eş, evlat, ev, yer, iş sahibi olursun. Rüyayı gören kimse erkek ise, mülk ve saltanat ile de tabir olunur. Rüyada hamile kedi görmek, yakın zamanda, hayır ve berekete, menfaate, nimete erişir. Bir rivayete göre rüyayı gören kimse bekar ise yakında evlilik yapacağı hayırlı bir kısmeti olur. RÜYADA HAMİLE KÖPEK GÖRMEK Rüyada hamile köpek görmek, rüyayı gören kişinin birisinden yardım alıp ümit etmiş olduğu rahata en sonunda kavuşacağına, hak etmiş olduğu itibara sahip olacağına, uzun süre boyunca çabalamış olduğunuz sevince erişeceğine ve zorlukların ardından bereket geleceğine delalet eder. Bunun yanı sıra ummuş olduğunuz sağlıklı bir hayata, istemiş olduğunuz zenginliğe ve huzura en yakın zaman içerisinde kavuşacağınıza işaret eder. Bu rüya aynı zaman da alçak olan bir düşmana, amelleri çirkin kişiye ve cahil bir insana yorulur. Bazı rüya tabircilerine göre bu rüya zalim olan bir düşmana yorarlar. Rüyada eğer dişi bir köpek gördüyseniz, ahlakı çok bozuk olan bir kadınla tanışacağınıza alamet eder. Etrafınızda sürekli olarak bulunan bir kadından zarar göreceğinize, bu kişinin size bir kötülüğünün dokunacağına işaret eder. Bunun için çevrenizde bulunan bu kadına çok dikkat ediniz.

RÜYADA HAMİLE İNEK GÖRMEK Rüyada hamile inek görmek deyim yerindeyse hevesin kursakta kalacağına, şanssızlık yaşanılacağına ve girilen işlerden elin boş dönüleceğine, çok daha geniş bir kitleye yayılmak için pek tanımadığı kişiler ile çok büyük iş ortaklığı kuracağına, durumu çok geç fark ettiği için çok üzüleceğine, inancının zayıflayacağına, kul olarak yerine getirmesi gereken vecibeleri ihmal edeceğine, yüksek moral sahibi olunacağına, kazancın arttırılması konusunda büyük adımlar atılacağına, çok büyük kısmetler elde edileceğine, maddi konularda destek olacak bir ortak bulunacağına, sorunların ardından çok büyük bir başarıya kavuşulacağına, uğranılan zararların telafi edileceğine, iş hayatında çok büyük ihanetler göreceğine, dolayısıyla geleceğine tabir olunur. RÜYADA HAMİLE AT GÖRMEK Rüyada hamile at görmek doğru işler yapacağına, üzüleceğine, mutsuz ve huzursuz olacağına, kurtulmak için bazı yollar deneneceğine, çalışmaların ve projelerin çok yakın zaman içinde meyvelerini vereceğine, daha iyi ve güzel çalışmalara gireceğine, çok iyi mevkilere götürecek çalışmalara imza atılacağına, mutluluktan ayakların yerden kesileceğine, kısmetin ve bereketin hüküm süreceğine, dilediği gibi harcama yapacağına, borçlanmadan, sıkışmadan, eğlence ve sefa içinde yaşayacağına, istediği evde oturacağına, istediği arabaya bineceğine alamet eder.

RÜYADA HAMİLE KOYUN GÖRMEK Rüyada koyun hamile görmek mutlu, huzurlu, sağlık dolu ve güzel günler geçirileceğine, iş sahibi olunacağına, çeşitli güzel olaylara vesile olacak adımlar atılacağına, hayırlı ve dürüst bir kişi ile evlilik yoluna girileceğine, böyle bir insanı tanıdığı için kendini çok şanslı sayacağına ve onun kıymetini bileceğine, bir sebeple uzunca bir süre sorunlu zamanlar geçirileceğine, iş hayatını bozmak isteyen kişilerle karşı karşıya kalınacağına, çok zor zamanları kolay bir şekilde ve zarara uğramadan atlatacağına, alınan bu haberler sayesinde çok büyük atılımlar yapılacağına, çektiği sıkıntıların sona ermesi için oturup eşiyle konuşması ve bazı kararlar alması gerektiğine aksi takdirde bu sorunların devam edeceğine, karşılaşılan bütün engellerin kısa süre içinde ortadan kalkacağına tabir olunur. RÜYADA HAMİLE BALIK GÖRMEK Rüyada hamile balık görmek hayır getirecek ve iş dünyasında sarsılmaz bir yer edinilmesine katkı sağlayacak kişiler ile ortak olunacağına, helal ve makbul olan dünya mallarına sahip olacağına, kurulu bir düzene kavuşacağına ve rahata ereceğine, ardın karşısına bazı sorunlar çıkacağına, bu sorunların gittikçe büyüyeceğine, sorunlu ve üzüntülü günlerin geride kalacağına ve dileklerin allah’ın izni ile bir bir gerçekleşeceğine, maddi sıkıntıların geride bırakılacağına, kem gözlere gelineceğine, dertlerinin azalmasına sebep olacak olayların meydana geleceğine, ancak yakın bir zaman içinde iş hayatında ve aile hayatında çok güzel gelişmelerle karşılaşacağına ve ilerleyen dönemlerde çok daha iyi bir duruma geleceğine delalet eder.