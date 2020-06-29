Rüyada Hasta Görmek: Hasta Olmak, Kanser Olmak

İnsanlar uyudukları zaman çok kısa bir süre bile olsa gerçek yaşamdan uzaklaşırlar. Bu esnada rüya adı verilen görüntüler görülür. Bazı rüyalar hatırlanmaz, bazıları ise neredeyse gün içinde yaşanmış kadar nettir. Hatırlanan rüyaların yorumlarının yapılması ise rüya tabiri olarak adlandırılır. Rüya tabirlerinin insan yaşamında geçmiş çağlardan beri önemli olması, zaman içerisinde rüyalarda görülen nesnelerin anlamlarının pekişmesine yol açmıştır. Aynı rüya aynı kişi tarafından bir başka yerde görülse bile bu rüyanın anlamı değişik olabilir. Rüyada bulunan nesneler, nesnelerin durumu, insanlar, hayvanlar, canlılar, sıkıntılar her rüyanın kendine göre bir anlamının olmasına neden olur. Bazen çok sıkıntılı olduğu düşünülen bir rüyanın anlamı gerçekte bambaşka olabilir.
Rüyaların yol gösterici olduğunu düşünenlerin sayısı az değildir. Rüyada hasta görmek de bu rüyalar arasında bulunur. Gerçek yaşamda hasta olmak can sıkıcı bir gelişme olsa da rüyada görülen bazı hastalıklar tam tersi bir biçimde iyi haberlere işaret edebilir. Tabii hasta görmenin anlamı kimin hasta olduğuna ve nasıl bir hastalığı olduğuna göre değişiklik gösterir. Bu nedenle sağlık sorunu içeren rüyalarda hemen telaşa kapılmamak ve rüyayı iyice anlamak önemlidir. Rüyada görülen hastalığın her aşaması, kimin ne şekilde hasta olduğu, hastalık sonucunda neler yaşandığı rüyanın anlamını değiştiren durumlar arasındadır.
Rüyada Hasta Yatan Birini Görmek
Rüyasında birini hasta yatarken gören kişinin:
- O kişi ile bir ortaklık kuracağı ya da aynı yola çıkacağı söylenir.
- Rüyayı gören kişi tanıdığı birine yardımcı olacak ve ona destek olmak için yanında bulunacaktır.
- Yine de bu rüya rüya sahibi için bir uyarıdır.
- Bu yolda üzüleceği gelişmeler yaşayacağı şeklinde yorumlanır.
- Yaşanacak sorunlar ise rüyayı gören kişinin üstesinden kalkamayacağı kadar büyük olacaktır.
- Rüyada görülen kişi tanıdık olmayan biriyse bu rüya yeni tanışılacak kişiler için de uyarı niteliği taşır. Bu kişilerden gelecek kötülüğe işaret eder ve dikkatli olunduğu takdirde zarar görülmeyeceğini söyler.
- Rüya sahibinin, karşısındaki kişinin hoş tavırlarına ve güzel sözlerine kanmaması gerektiği, bu davranışların altında yatan bir fesatlık olduğu söylenir.
Rüyada Hasta Yatan Birinin Ölmesi
Ölüm bazı durumlarda bitiş, bazı durumlarda da yepyeni bir başlangıçtır.
Bu rüya:
- Eğer rüya sahibinin çevresinde hasta birisi varsa onun öleceği şeklinde yorumlanır.
- Ancak böyle bir durum yoksa iyilik getireceği ve sıkıntıların ortadan kalkacağı düşünülür.
- Yaşanan sıkıntı bir anda son bulacak ve bir daha böyle bir sorun yaşanmayacaktır. Bu sıkıntı sonunda rüyayı gören kişi geçmişte yaşadıklarını bir kenara bırakacaktır. Ancak bunu yaparken bir daha aynı sorunları yaşamamak için yaşadığı olaylardan ders alacaktır.
- Bu rüya aynı zamanda geçmiş ile ilgili oturup düşünmeyi söyler. Çıkarılan her ders gelecek için önemli bir adım olacaktır. Tecrübeler insanların daha az hata yapmasına neden olur. Rüya ise bu tecrübelerin edinilmesi gerekliliğine dem vurur.
Rüyada Hasta Kadın Görmek
Rüyasında hasta kadın gören kişinin:
- Birtakım işlerinin yolunda gitmediği rivayet edilir.
- İşlerin istenilen sonuca varamamasının nedeni ise rüya sahibinin karşısında duran insanlardır. Aile ya da arkadaş çevresinden birinin rüya sahibinin işlerinde gözü vardır.
- Bu rüyanın bir başka anlamı ise huzur kaçıran bir kadının ortaya çıkacağıdır. Ansızın gelen bu kadın nedeniyle aile arasında problem yaşanacaktır.
- Rüyada hasta kadın görmek aynı zamanda aile arasında yapılacak bir mal paylaşımında ortaya gerginlik çıkacağı, küslükler yaşanacağı şeklinde yorumlanır.
Rüyada Hasta Kadının Öldüğünü Görmek
Hasta bir kadının ölmesi rüya tabirlerinde:
- Ailevi problemlerin oluşacağı şeklinde yorumlanır.
- Bu sorunlar çekirdek aile içerisinde olabileceği gibi yakın akrabalar arasında da yaşanabilir.
- Boşanma, kardeş kavgası, çocuklar ile tartışma ya da akraba çevresinden biri ile sorun yaşama muhtemel olaylar arasındadır.
- Oluşacak sorun bir şekilde yoluna girecektir. Çünkü ölüm her ne kadar kötü bakılan bir olgu olsa da, bazı durumlarda bir yenilenmeyi de belirtir.
- Bu rüya sonunda da yaşanan sıkıntılı süreç atlatılacak ve sorunların üstesinden gelinecektir.
Rüyada Hasta Bir Kadının Ziyaretine Gitmek
Bu rüyanın anlamı:
- Hasta kadının tanıdık olup olmadığına göre değişir.
- Eğer rüya sahibi tanımadığı bir kadını ziyaret etmişse, içten bir yardımda bulunacaktır. Bu kişinin ihtiyacı olan bir insana çok büyük bir hayrı dokunacaktır.
- Tanıdık bir kadının hasta ziyareti ise sorunlara işaret eder.
- Rüyasında tanıdığı bir kadını ziyarete giden kimse bir yakının yardımına koşacak demektir.
- Bu yardım ile gerçek yaşamda sorun yaşayan kişi refaha erecektir.
- Yardım eden kişi ise bunun karşılığını iç huzur, manevi güçlenme olarak alacaktır.
Rüyada Hasta Yatan Erkek Görmek
Rüyada hasta yatan erkek görmenin anlamı:
- Hasta yatan kadına göre farklılık gösterir.
- Her ne kadar bu rüyada değişen sadece cinsiyet faktörü olsa da erkek ve kadın figürleri farklı olayları temsil eder.
- Rüyasında hasta yatan erkek gören kişi iş yaşamında sıkıntıya düşecektir. Elindeki gücü kaybedecek ve bu durum onun için sıkıntılı bir sürecin başlangıcı olacaktır.
Rüyada Hasta Bir Erkeğin Ziyaretine Gitmek
Rüyada hasta bir erkeğin ziyaretine gitmenin yorumu:
- Hasta erkeğin yaşına göre değişir.
- Erkek genç ise rüya sahibinin iş yaşamında onu rahatsız edecek bir erkeğe işaret eder.Rüya gören kişiyi uyarı niteliği taşıyan bu rüya, yeni tanışılacak kişilere ya da varsa etrafta olan kişilere karşı dikkat edilmesini söyler.
- Eğer rüyada ziyaretine gidilen erkek yaşlı ise bu rüya tam tersi bir şekilde rüya sahibi için müjdelidir. Yaşını başını almış, ilim irfan sahibi bir insanın rüya sahibine yardım edeceği anlamına gelir. Bu yardım iş yaşamında olabileceği gibi, manevi yaşama da işaret edebilir.
Rüyada Hasta Bir Erkeğin Öldüğünü Görmek
Rüyasında hasta bir erkeğin öldüğünü gören kişinin:
- Maddi kayba uğrayacağı söylenir.
- Ölen kişi rüya sahibine ne kadar yakınsa kayıp da o kadar büyük olacaktır.
- Tanınmayan bir kişi görülürse yaşanacak maddi sıkıntı çok fazla zarar verecek boyutta olmayacaktır.
- Ancak bu rüya aynı zamanda yaşanan kaybın geçici olduğunu, bir süre sonra işlerin kendiliğinden yoluna gireceğini de belirtir.
- Rüya sahibi önce sıkıntıya girecek, sonra büyük bir değişim gerçekleşecek ve kayıplardan daha büyük bir kazanca ulaşılacaktır.
Rüyada Hasta Birini İyi Görmek
Diğer hastalık rüyalarının aksine hasta birinin iyileştiğini görmek:
- Hastalıkla ilgili rüyaların içerisinde en hayırlılarından biridir.
- Rüyasında hasta olan bir insanın iyileştiğini gören kişinin kendi ayakları üzerinde duracağı söylenir.
- Bu kişinin ekonomik ve duygusal yaşamında büyük bir gelişim olacak, kendi başına yetecek hale gelecektir.
- Bu rüyanın bir başka anlamı ise zorlukların üzerinden gelmektir.
- Rüya sahibinin yaşayacağı sıkıntıları bir an önce atacağı, kötü olaylar karşısında yılmayacağı şeklinde yorumlanır.
- Ters giden durumların çözüme kavuşacağı, talihin tam tersi bir şekilde rüyayı gören kişinin lehine döneceği de söylenir.
- Hatta bu rüya çoğu yorumcuya göre sıfırdan tekrar hayata başlamak demektir.
Rüyada Hasta Birine Bakmak
Rüyada hasta birine baktığını gören kişinin:
- Çok büyük bir mutluluk yaşayacağı söylenir.
- Bu kişinin elinde bulunan işlerde büyük başarılara ulaşacağı şeklinde yorumlanan bu rüya, kazançların da bu oranda artacağı şeklinde yorumlanır.
- Rüya gören kişinin istekleri hızlı bir şekilde yerine gelecektir.
- Bu rüya aynı zamanda zorlu bir dönemin tamamen arkada bırakılacağına da işaret eder.
- Rüya sahibinin sıkıntılarını atmasına çevresinde bulunan bir insan yardımcı olacaktır.
- Bu rüya kişinin o yardımı göz ardı etmemesi konusunda bir uyarı niteliği taşır.
Rüyada Ağrısız Hastalık Görmek
Rüyasında ağrısız hastalık gören kişinin:
- Bir sorun yaşayacağı ama bu sorunun kendisine ne kadar büyük etki edeceğini göremeyeceği şeklinde yorumlanır.
- Yaşanacak sıkıntıların zamanında görülememesi sonucunda daha da büyüyeceği ve çözümsüz bir hale geleceği konusunda uyarı niteliği taşır.
- Ağrısız hastalıklar insanlar arasında eğer hastalık belirtilerini göstermiyor ise korkutucu bir durum olarak tanımlanır.
- Ağrısız hastalık sinsi sinsi ilerler ve en sonunda çok kötü bir biçimde ortaya çıkar.
- Çoğu zaman hastalık tespit edildiği zaman tedavi edilemez bir aşamaya gelinmiş olur. Rüyada da aynı durum geçerlidir.
Rüyada Ateşli Hastalık Görmek
Rüyada ateşli hastalık görmek:
- Devlet ile yaşanacak sıkıntıya işaret eder.
- Bu rüya bir sorunun temsilidir.
- Devlet ile yaşanan bu sorunun yaratacağı sıkıntı uzun süre etkisini gösterecektir.
- Bu rüyanın bir diğer anlamı da kişinin gelirinin düşmesidir.
- Gelir düşüşü nedeniyle kişi uzun süre sorun yaşayacak ve zorlanacaktır.
- Gerçek yaşamda ateşli hastalığın nedeni birçok sorundan kaynaklanabilir, rüyada da aynı durum geçerlidir.
Rüyada Salgın Hastalık Görmek
Bu rüyanın anlamı:
- Olumsuzdur.
- Rüyada görülen salgın hastalıklar büyük sıkıntılara işaret eder.
- Maddi sorunlara yorulan bu rüya, rüya sahibinin istediği işleri yapamayacağı, geçim derdine düşeceği, büyük bir üzüntü yaşayacağı olarak yorumlanır.
Rüyada Salgın Hastalıktan Kurtulmak
Salgın hastalığa yakalandıktan sonra iyileştiğini görmek:
- Hayırlı bir rüyadır.
- Rüyasında salgın hastalığa yakalanan ama bundan kurtulan kişinin, yaşadığı sıkıntıların biteceğine inanılır.
- Rüya görülene kadar yaşamın odak noktası olan sorunlar ortadan kalkacaktır.
- Maddi ya da manevi olduğu fark etmeksizin rüya gören kişi büyük bir huzura kavuşacaktır.
Rüyada Bulaşıcı Hastalık Görmek
Rüyada bulaşıcı hastalık görmek:
- Sadece kişiyi değil, yaşadığı ülkeyi bile etkileyebilecek bir duruma işaret eder.
- Salgın hastalık sel, deprem gibi doğal afetleri işaret eder.
- Yaşanacak sorunlar ülkeyi felakete sürükleyecektir.
Bazı rüya yorumcularına göre bulaşıcı hastalık kişinin manevi yaşamına delalettir. Rüya sahibi gelecekte manevi anlamda bir boşluğa düşecek hatta dininin yasakladığı eylemler içerisinde bulunacaktır. Bu hareketleri nedeniyle çevresindeki insanlarla sıkıntıya düşecek ve kendisini toparlamak için epey uğraşacaktır. Rüya sahibinin içine gireceği bu tutuma ise çevresinde olan ahlaksız bir kişi neden olacaktır. Eğer rüyayı gören kişi, o kişiden uzak durup hastalığı kendisine bulaştırmasını engellerse sorun yaşamadan bu süreci atlatacaktır.
Rüyada Alim Hastalığı Görmek
Rüyasında alim birinin hasta olduğunu gören kişinin:
- Dini yönünün zayıflayacağı söylenir.
- Bu rüyayı gören şahıs yavaş yavaş inancını kaybedecek ve dininin tam tersi hareketler yapacaktır. Bu da kişinin ahlaken zayıflamasına yol açacaktır.
- Rüyada ölen alim sayısı ne kadar fazlaysa yaşanacak inanç kaybı da o kadar fazla olacaktır.
Rüyada Hastalanan Alimin İyileştiğini Görmek
Alim kişiler dünya üzerinde az bulunan yetkinlikteki insanlardır. Bu kişiler ile tanışmak, onlara rastlamak ise herkese nasip olmaz. Alim insanların en önemli özelliği yaşamları ve hayata bakışları ile karşılarındakini etki altına almalarıdır.
Rüyasında alim bir kişinin hastalandığını ve sonrasında iyileştiğini gören kişinin:
- Manevi yönden kuvvetli biri tarafından destekleneceği, bu desteğin sonunda ise inancının artacağı söylenir.
- Rüya sahibi alacağı dersler, eğitim ve alim kişi ile yapacağı sohbetler sonrasında bambaşka bir aydınlanmanın yoluna girecektir. Bu değişim ahiret yaşamına da olumlu yönde katkı sağlayacaktır.
Rüyada Göz Hastalığı Görmek
Rüya tabirlerinde göz manevi duygulara, dine yorulur. Hastalığın durumuna göre ise rüyada göz hastalığı görmenin anlamı değişebilir.
Rüyada görülen göz hastalığı:
- Basit bir hastalıksa ve iyileşebilir bir durumsa bu rüya rüya sahibinin kısa bir süre dinden sapacağı ancak sonra hemen hatasını anlayacağı şeklinde yorumlanır.
- Eğer rüyada görülen göz hastalığının iyileşmesi için yardımcı olan birileri varsa, bu durum kişinin etrafında onu uyaran insanlar vasıtasıyla toparlanacağı şeklinde bir anlam taşır.
- Çevrede bulunan iyi niyetli insanlar rüyayı gören kişinin toparlanmasına yardımcı olacaklardır.
Rüyada Hastalık Sonrası Gözü Kaybetmek
Rüyasında gözünden hastalanan ve hastalığının neticesinde gözünü kaybeden birisinin:
- Yaşayacağı manevi yoksunluk nedeniyle sıkıntılı günler yaşayacağı söylenir.
- Bu kişi dininin gereklerini yerine getirmekten vazgeçecek, tam tersi bir yola düşecektir. Bunun sonucunda da yaşamında çok önemli olan bir olguyu kaybedecektir. Bu bir insan olabilir, mal mülk olabilir.
- Rüya sahibi etrafındaki kişilerden uzaklaşacak, görüşmeyi kesecektir.
Rüyada Görme Bozukluğu Olduğunu Görmek
Rüyada görme bozukluğu sorunu olduğunu görmek:
- Hemen ortada duran bir problemin farkına varılmadığı anlamına gelir.
- Kişi bu sorunu görmeyi başaramazsa sıkıntısı giderek büyüyecek ve her anlamda onu daha da zor duruma düşürecektir.
- Görme bozukluğunun türüne göre ise yaşanılacağı düşünülen sıkıntının şiddeti ortaya çıkar.
- Eğer kişinin görmesi ile ilgili sorun çok zorlayıcı değilse gelecek sorun da çok büyük olmayacaktır.
- Ancak kişi önünü bile göremeyecek durumdaysa o zaman karşılaşacağı sorun epey büyük olacaktır.
Rüyada Göz Ameliyatı Görmek
Rüyada göz ameliyatı görmek:
- Diğer göz hastalıklarına göre daha hayırlı bir anlama işaret eder.
- Göz ameliyatı kişinin yaşadığı sıkıntılardan ona el veren biri tarafından kurtulacağı anlamı taşır. Sıkıntıların kaynağı çoğunlukla iç huzur ile alakalıdır ve bilge biri rüya sahibine destek olarak onun bu sürecini daha rahat geçirmesine yardım edecektir.
Rüyada Hastalığın Uzadığını Görmek
Hastalık rüyalarının çoğu kötü anlam taşır, hastalığın uzadığını görmek ise var olan kötü durumun daha uzun bir süre devam edeceği şeklinde yorumlanır.
Rüyayı gören kişi:
- Ne kadar uğraşırsa uğraşsın sıkıntıları iyileştirme aşamasında yeteri kadar etkili olamayacaktır.
- Sorunlar tıpkı hastalığın giderek hafiflemesi gibi zaman içerisinde kendiliğinden yok olacaktır.
- Hastalık eğer çok sıkıntılı ve zorlayıcı ise bu süre içerisinde yaşanacak olaylar muhtemelen bir süre kötü daha gidişatını devam ettirecektir.
Rüyada Sıkıntıdaki Bir Kişinin Hastalanması
Rüyasında halihazırda gündelik yaşamında sıkıntılı günler geçiren birinin hastalanmasının anlamı:
- Hastalığın ortaya çıkardığı sonuçlara göre değişir.
- Eğer bu kişi rüya bitiminde hastalığından kurtulmayı başaramazsa sıkıntıların devamının geleceği şeklinde yorumlanan bu rüya, yaşanan sıkıntılara yenilerinin ekleneceğine de delalet eder.
- Kişi ne kadar çabalarsa çabalasın, çabaları bu sorunlarını çözmek için yeterli olmayacaktır.
- Rüya gören kişinin rüya içinde iyileşmesi ise rüyanın anlamını tam tersi bir yöne çevirir.
- Rüya sahibi sorunlarından tıpkı rüyasındaki iyileşme gibi kurtulacaktır. Yaşadığı sorunlar ise geride kaldıktan sonra bir daha onu rahatsız etmeyecektir. Böylece önünde bulunan güzel günlerin tadını çıkartacaktır.
Rüyada Tanıdık Olmayan Birinin Hastalanması
Tanıdık olmayan birinin hastalanması:
- Küçük bir sorun yaşanacağına ama bu sorunun temelli ve çok can sıkıcı olmayacağına işaret eder.
- Rüya sahibi kendisini varla yok arasında etkileyecek bir mesele ile uğraşmak zorunda kalacaktır.
- Bu rüyanın bir başka anlamı ise rüyayı gören kişinin hiç tanımadığı birinden yardım alacağı yönündedir.
- Bu insan rüya sahibinin dertlerine ortak olacak, başına gelen felaketleri çözmesi için ona yardım edecektir.
Rüyada Babanın Hasta Olması
Baba aile residir ve kuvvetli bir figürdür. Aynı zamanda başkalarına kol kanat geren erkeklere de baba yakıştırması yapılır.
Rüyada babanın hastalanması:
- Felaketlere, sıkıntılara, uğraşılmak istenmeyen sorunlara, olaylara, kavgalara, çatışmalara işaret eder.
- Bu sorunlar aile içerisinde yaşanabilir, iş yerinde olabilir ya da yakın arkadaşlar ile bir tartışmaya girilebilir.
Rüyada Hasta Olup Hastaneye Gitmek
Rüyasında hasta olup hastaneye gittiğini gören kişinin:
- Başına bir sıkıntı gelecek demektir.
- Rüya sahibi bu derdini çözmek için derman arayacaktır. Sonuçta rüya sahibi sıkıntılarından kurtulacaktır.
- Bu rüya kendi derdine derman olmak anlamı taşır. Sorunlar karşısında yılmadan mücadele etmeyi simgeler.
Rüyada Hastaneye Gitmeye Çalışmak
Rüyada hastaneye gitmeye çalışmak:
- Rüya sahibinin sorunları için bir çıkış yolu aradığına işaret eder.
- Eğer rüya gören kişi hastaneye gideceği yolu bulabilirse bu durum onun sorunlarının çözümü için bir adım atacağını ifade eder.
- Eğer bunun tam tersi yani rüya sahibi hastaneye gidebileceği yolu bulamazsa sorununun çözümünü bulmak için biraz daha uğraşacağı şeklinde yorumlanır.
Rüyasında ambulans ile hastaneye gittiğini gören kişinin:
- Hızlı bir yükşelişin içine gireceği söylenir.
- Bu kişi iş, aile veya sosyal yaşamında büyük bir atılım gerçekleştireceği bir fırsata sahip olacaktır.
- Eline geçecek fırsatları iyi değerlendirirse bundan sonraki yaşamında mutlu ve huzurlu bir hayatı olacağı söylenir.
Rüyada Hasta Olduğunun Söylenmesi
Rüyada kişiye hasta olduğunun söylenmesi:
- Yakın çevreden gelecek can sıkıcı bir habere delalet eder.
- Rüya sahibine sevdiği birileri kötü bir haber iletecek ve bunun sonrasında kötü bir dönem başlayacaktır.
Bu rüyanın bir başka yorumu ise rüya sahibinin gerçekten hasta olacağı şeklindedir. Ancak bu hastalık rüyayı gören kişiye bir doktor tarafından iletilecektir.
Rüyada Yalandan Hasta Olmak
Rüyada yalandan hasta olmak:
- Kandırmaya, yalana, kötü sözlere yorumlanır.
- Rüya sahibinin çevresindeki insanlardan biri yalanları ile herkesi aldatmaya çalışacaktır.
- Bu rüya, rüyayı gören kişiyi böylesine kötü niyetli insanlara karşı uyarır. Dikkatli davranmasını, aksi halde can sıkıcı durumların ortasında kalacağını söyler.
- Ancak rüya sahibi bu durumun erkenden farkına varırsa etkilenmeden bu sıkıntıların arasından kendini sıyırmayı başaracaktır.
Rüyada Hastanede Çalışmak
Rüyasında hastanede çalışmaya başlayan kişinin:
- Gündelik yaşamında birçok sorun olduğu söylenir.
- Bu kişi gerçekte bu sorunların üstesinden gelebilmek için epey çaba sarf ediyordur. Çıkış yolu bulabilmek için epey uğraştığı şeklinde yorumlanan bu rüyanın anlamı ise oldukça güzeldir.
- Rüya sahibi sorunlarını çözmek için gerekli olan güce kavuşacak demektir. Bu güce kavuştuğu andan sonra ise yaşamında yepyeni bir sayfa açılacaktır. Bu sayfa kalıcı ve pırıl pırıl bir yaşamın başlangıcıdır.
- Geçmişte yaşanan sorunlardan ders çıkartılacak ve bunların doğrultusunda güncel olaylar çözüme kavuşacaktır.
Rüyada Ciğerlerinin Hasta Olduğunu Görmek
Rüyada ciğerlerin hasta olduğunu görmek:
- Kısa bir süre sonra gerçek hayatta da hasta olmaya işaret eder.
- Bu hastalık başladıktan sonra rüyayı gören kişi bütün zamanını kendisini iyileştirmek için harcayacaktır.
- Rüyada ciğerlerinin hasta olduğunu görmenin bir başka anlamı ise rüya sahibinin çok yakınındaki bir insanın fesatlık peşinde olduğudur.
- Bu kişi rüya sahibine zarar vermek için dost gibi görünüp aslında ardından iş çeviren birisidir.
Rüyada Grip Olmak
Rüyasında grip olduğunu gören kimsenin:
- Ertelenen bir durum yüzünden sıkıntıya düşeceği şeklinde yorumlanır.
- Ertelenen bu iş maddi ve manevi sıkıntılara yol açacaktır. Bu sıkıntılar depresyona, kavgalara sebep olabilir.
- Bu rüya eğer böyle bir iş varsa, acilen çözülmesi gerektiği yönünde bir uyarıdır.
Rüyada Nezle Olmak
Rüyada nezle olmak:
- İş yaşamı ile ilgili yaşanacak bir soruna işaret eder. Ancak bu sorun gelip geçici bir durum olacaktır.
- Ufak bir can sıkıntısı yaratacak olsa bile kısa süre sonra ortadan kalkacak ve rüya sahibi huzura kavuşacaktır.
- Bu sorun iş arkadaşları ile gireceği bir tartışma ya da kendi işini yapan kişiler için beklenen küçük bir işin olumsuz sonuçlanması olabilir.
Rüyada Astım Olmak
Bu rüya:
- Rüya sahibine kendine dikkat etmesi yönündeki bir uyarıdır.
- Rüya sahibinin dinlenmesi gerektiğini, yoksa ilerleyen zamanlarda ciddi sağlık sorunları yaşayacağını söyler. Hem bedensel hem de ruhsal anlamda bir dinlenmeyi öğütler.
- Aynı zamanda kısa süre içerisinde bir sağlık kontrolü yapılması gerektiğine vurgu yapar.
Rüyada Ameliyat Olmak
Rüyada ameliyat olmak:
- Hastalık ile ilgili rüyalar arasında en hayırlı olanıdır.
- Rüyasında ameliyat olan kişinin bir sağlık sorunu varsa bunun ortadan kalkacağına inanılır.
- Eğer iş ya da sosyal yaşam ile ilgili bir sıkıntı söz konusu ise bunlar kısa sürede çözüme ulaşacaktır.
- Sorun olan ne varsa sona erecek ve rüya sahibi feraha kavuşacaktır.
Rüyada Ameliyat İzi Görmek
Rüyada ameliyat izi görmek:
- Geçmişte yaşanan duygusal bir ilişkinin izlerinin gün yüzüne çıkması anlamına gelir.
- Üzerinden uzun yıllar geçse bile derinlerde bir yerde olan bu duygu gün yüzüne çıkacak ve rüya sahibinin bir süre duygusal anlamda rahatsız olmasına yol açacaktır.
- Geçmişe yönelik düşünceler ile hesaplaşılması gerektiği şeklinde yorumlanan bu rüya, bu öneriye uyulursa güzel günlerin yakında olduğunu da söyler.
Rüyada Beyin Ameliyatı Olmak
Rüyasında beyin ameliyatı olduğunu gören kişi:
- Yaşadığı bir sıkıntıdan kurtulacaktır. Ancak bu sıkıntı görünürde ortaya çıkan bir durum değildir.
- Kişinin düşünceleri ile ilgilidir ve beyninin içini uzun süredir meşgul eden bir tarafı vardır. Düşünceleri onu uzun süre rahatsız edecek olsa da dertlerini paylaştığı bir insan vasıtasıyla bunlardan kurtulmayı başaracaktır.
- Rüyada beyin ameliyatı görmenin bir başka anlamı ise kişinin yaşam biçiminin tamamen değişeceğidir.
- Rüya sahibi nasıl bir hayat yaşıyorsa onun tam tersi bir hayata doğru adım atacaktır.
Rüyada Burun Ameliyatı Olmak
Rüyada burun ameliyatı olmak:
- Hayırlı bir şekilde yorumlanır.
- Rüya sahibinin yükseleceği, iyi bir makama geleceği şeklinde çeşitli yorumlar mevcuttur.
- Bu değişim sosyal yaşamda yani arkadaşlar arasında olabilir.
- Bu kişinin etrafında sözü geçen bir insan haline geleceği şeklinde yorumlanır.
- Eğer değişim iş ile ilgili ise mevkiye makama yorulur.
Rüyada Kanser Olmak
Rüyasında kanser olan kişi:
- Geçmişinde yaşadığı olayların etkisinden çıkamadığı için önündeki yaşamı göremiyordur. Bu takıntıları onun ruhsal durumunu kötü etkilerken, acı çekmesine neden oluyor olabilir.
- Buradaki kanserli durum gerçekte hatırlanmaması gereken anılardır ve onlar insanın içerisinde büyüyerek gittikçe hastalıklı bir duruma gelmiştir.
- Kanser olduğunu görmek rüyayı gören kişi için bu takıntısından acilen kurtulması gerektiği yönünde bir uyarıdır. Yaşadıklarıyla ilgili cesaretinin yerine gelmesi ve bununla yüzleşmesi gerekliliğini ortaya koyar.
Rüyada Kanser Olduğunu Duymak
Rüyada kanser olduğunu duymak:
- Yakın gelecekte alınacak kötü bir habere işaret eder.
- Tanıdık birinden gelecek olumsuz bir haber sonucu rüyayı gören kişinin canı sıkılacaktır.
- Bir süre bu problemle uğraşmak zorunda kalacak ve içine kapanacaktır.
- Eğer rüya sahibi bu haber karşısında metanetli davranmayı başarabilirse daha az etkilenecektir. Burada önemli olan kişinin daha az etkilenmesinin kendi elinde olduğunun farkına varmasıdır.
- Kanser olmayı duymanın bir başka anlamı ise kişinin isteklerinin yerine gelmeyeceğidir.
- Maddi ya da manevi bir beklenti engeller yüzünden tıkanıp kalacak, bunun sonunda da bir süre büyük bir can sıkkınlığı yaşanacaktır.
Rüyada Kanser Olduğunu Öğrenmek
Kanser olduğunu öğrenmek:
- Kişinin iç dünyası ile alakalı bir durumdur.
- Rüyasında kanser olduğunu öğrenen kişinin özgüveni azalacaktır.
- Kişi kendine olan güveninin yıkılmasıyla birlikte ortaya çıkan suçluluk duygusunun ve ardından gelen başarısızlık hissinin etkisinde kalacaktır.
- Bu kişi kendisini olur olmaz olaylar karşısında yargılayacak ve suçu çoğunlukla kendisinde bulacaktır.
Rüyada Akciğer Kanseri Olmak
Rüyada akciğer kanseri olmak:
- Ya gerçekten akciğerler ile ilgili bir rahatsızlığa ya da yaşanacak büyük sorunlara işaret eder.
- Akciğer kanseri, kanser türleri arasında en inatçı olan kanser türüdür.
- Bu rüyanın kanser hastası olmak dışındaki anlamı ise içinden çıkılması zor bir durumun vuku bulacağıdır.
- Uzun uğraşlar sonunda bu sorundan kurtulmak mümkün olacaktır.
- Bu süre içerisinde rüyayı gören kişi maddi ya da manevi kayıplara uğrayabilir. Hatta bu sıkıntılardan kurtulmak için kendisinden epey bir fedakarlık yapmak zorunda kalabilir.
Rüyada Kanser Olan Birini Görmek
Rüyada kanser olan birini görmek:
- Maddi yokluğa dalalet eder.
- Sıkıntılara, ekonomik buhranlara, maddi kayıplara yorulan bu rüya, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir kazanç isteğine de yorulabilir.
- Rüya gören kişi işinden ayrılacak ya da kendi işini yapıyorsa işleri yolundan çıkacaktır. Bütün bu sorunların yaşanmasında ise bir başkasının parmağı olacaktır.
- Eğer bu kişi maaşlı bir işte çalışıyorsa, iş arkadaşlarından biri yüzünden işinden olacaktır.
- Eğer kendi işinde çalışan biriyse ya ortağı ya da birlikte iş yaptığı bir başka kişi nedeniyle sorun yaşayacaktır.
- Kanser olan birini görmenin bir başka anlamı ise rüya gören kişinin istediği maddi bir olayın gerçekleşmeyecek olmasıdır. Bu beklenti ile kurulan planlar da aynı şekilde sonuca varmayacaktır.
Rüyada Kanser Olduğunu Duymak ve Üzülmek
Rüyasında kanser olduğunu duyan ve üzülen kişi:
- Kısa süre içerisinde kötü bir durumla karşı karşıya kalacaktır. Bu olay karşısında üzüntü yaşayacaktır.
- Eğer rüyanın içerisinde bu üzüntüyü geçiren bir teselli söz konusu ise gerçekte de aynı teselli karşısına çıkacaktır.
- Bu rüya sonrası çok fazla telaşlanmaya gerek yoktur. Çünkü yaşanacak olay atlatılmayacak bir sorun olmayacaktır.
Rüyada Meme Kanseri Olduğunu Öğrenmek
Rüyada meme kanseri olduğunu öğrenmek:
- Kişinin geleceğini değil karakterini ortaya koyar.
- Meme kanseri olan kişi kadın ya da erkek olduğu önemli olmaksızın özgürlükçü bir bireydir. Bu kişi boyunduruk altında olamayan, itaat etmesini sevmeyen bir insandır. Aldığı kararların tamamını kendi başına almayı ve bunları uygulamayı sever.
- Ayrıca yaşam karşısında takındığı dirayetli tavır nedeniyle çok az sıkıntı yaşar ve bütün zorlukların üstesinden gelmeyi başarır.
Rüyada Kardeşinin Kanser Olduğunu Öğrenmek
Rüyasında kardeşinin kanser olduğunu öğrenen kişinin:
- Sıkıntılarından kurtulacağı söylenir.
- Bu rüya hayırlı yorumlanan rüyalar arasındadır.
- Rüya sahibi maddi ve manevi bütün dertlerinden kurtulacak ve refah dolu günlere doğru adım atacaktır.
- Eğer bu sorun maddi nedenlerden dolayı ortaya çıkmışsa rüya sahibinin eline bir para geçecek demektir. Sıkıntılar aile içi nedenlere dayanıyorsa kısa zaman içerisinde barış sağlanacaktır.
- Eğer sorun bir hastalıksa rüya sahibi o hastalıktan kurtulacaktır.
Rüyada Çocuğunun Kanser Olduğunu Öğrenmek
Rüyada çocuğunun kanser olduğunu öğrenen kişi:
- Eğer yetişkin ve çocukları olan biriyse, çocukları tarafından kendisine birtakım sürprizler yapılacağı şeklinde yorumlanır.
- Rüya sahibi çocuklarının ilgisi sonucunda çok mutlu olacaktır.
- Eğer rüya sahibinin çocuğu yoksa, bu rüya o kişinin anne ve babasının hayır duasını alması gerektiği şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi kişi bu duayı aldıktan sonra işleri yoluna girecek, bütün istekleri gerçekleşecektir.
- Rüyada çocuğunun kanser olduğunu görmenin bir başka anlamı ise bu kişinin bir an önce tövbe edip Allah yoluna girmesi gerektiğidir. O güne kadar olan yaşam düzenini değiştirmeli ve kendisine bambaşka bir hayat kurmalıdır.
Rüyada Kanser Tedavisi Olduğunu Görmek
Kanser tedavisi en zor hastalıklardan biridir. Kansere yakalanmayı kimse istemez ve tedavi süreci de oldukça zorludur. Ancak tedaviye başlamak da bir çeşit temizlenme aşamasının ortaya çıktığı anlamına gelir.
Rüyasında kanser tedavisi olan kişi:
- Sıkıntılarını çözmek için uğraşacaktır.
- Bu kişi maddi ve manevi sorunlarını ortadan kaldıracaktır.
- Tedavi süreci bu rüyada dertlerden kurtulmak için gösterilen çabaları işaret eder.
Rüyada Kan Kanseri Olduğunu Görmek
Kan kanseri olduğunu görmek:
- Geçmişten gelen ve içinden çıkılması zor bir duruma işaret eder.
- Bu olay yıllar sonra tekrar ortaya çıkacak ve rüya sahibi derinden etkilenecektir.
- Yaşananlardan sonra rüyayı gören kişinin yaşamında buhranlı bir dönem başlayacaktır.
- Eğer rüya sahibi bu sorunu çözmeyi başarırsa gelecek günleri daha huzurlu geçecektir.
Rüyada Arkadaşının Kanser Olduğunu Öğrenmek
Rüyada bir arkadaşın kanser olduğunu görmek:
- Rüyayı gören kişinin boş beklentileri olduğu ve bunların peşinden koşmaya devam ettiği sürece işlerinin yoluna girmeyeceği anlamına gelir.
- Rüya gören kişinin aklı bir karış havada yapısına karşı onu uyarır.
- Bu rüya bir arkadaşa karşı da uyarı niteliği taşıyabilir.
- Rüya sahibinin yakınındaki birinin tıpkı kanserli hücreler gibi onu zehirlediği şeklinde yorumlanabilir. Bu arkadaştan uzak durulmadığı sürece daha büyük dertlerin rüya sahibinin başına açılacağı şeklinde yorumlanır.
Rüyada Annenin Kanser Olduğunu Görmek
Anne bu dünyadaki en kutsal varlıktır. Hem koruyucu hem de kollayıcıdır. Her ne olursa olsun evlatlarını sevmeye devam eder, şefkatin simgesidir.
Annenin kanser olduğunu görmek ise:
- Kişinin bu şefkate, korunmaya ve kollanmaya ihtiyacı olduğu anlamını taşır.
- Rüyayı gören kişi duygusal bir boşluk içindedir ve tıpkı annesi gibi onu seven birisini aramaktadır.
- Ancak bu rüya bu boşluk hissine aldanmaya karşı da uyarıdır. Bir anda bir duygu dalgalanması ile yanlış kişilerin peşinden koşmamayı öğütler.
Rüyada Babanın Kanser Olduğunu Görmek
Rüyada kanser olduğunu gören kişinin:
- Cinsiyetine ve medeni durumuna göre bu rüyanın anlamı değişir.
- Eğer rüyada kanser olan kişi erkek ve çocukları olan biriyse o zaman bu rüya ona ailesi ile daha fazla ilgilenmesi gerektiğini söyler. Bu kişinin aile yaşamına dikkat etmediği sürece sorunları olacağına, eşiyle huzursuzluk yaşayacağına bir uyarıdır. Rüya babaya babalık ve eşlik görevlerini hatırlatır.
- Eğer rüyada kanser olan kişi erkek ama çocukları olmayan biriyse duygusal bir sorunu olduğu şeklinde yorumlanır. Ancak dikkatli davranırsa bu sorunların üstesinden gelecektir.
- Rüya sahibi tam tersi çocukları olan bir kadınsa bu rüya ona da evilik yaşamında daha dikkatli olmasını, eşine karşı ilgi göstermesini söyler.
- Bekar kadınlar içinse bu rüya tanıştıkları erkeklere karşı bir uyarı niteliği taşır. Her tanıştığı kişiye güvenmemeleri gerektiği şeklinde yorumlanır.
Rüyada Kanser Olmak ve Ağlamak
Rüyada kanser olmak ve ağlamak:
- İki aşamalı bir durumu anlatır.
- Kanser bu kişinin yaşamında olan maddi ya da manevi zorlukları simgeler. Ağlamak ise bunlardan kurtulmak ve ferahlamaktır.
- İster geçim sıkıntısı olsun, ister duygusal bir sorun olsun çözüme kavuşacaktır.
- Bu sorunlar dökülen göz yaşları gibi yaşamdan akıp gidecektir. Böylece rüya gören kişi hem iç huzura hem de gündelik yaşamındaki rahatlığa tekrar kavuşacaktır.
Rüyada Kanser Bebek Görmek
Rüyada kanser bebek görmek:
- Aslında kulağa kötü bir anlamı varmış gibi gelse de iyi bir uyarı niteliği taşır.
- Bebek henüz yaşamının başında olan bir canlıdır.
- Kanserli bebek görmek ise rüya sahibini önündeki yol konusunda uyarır.
- Eğer kişi bir evlilik arifesindeyse bu konuda biraz daha düşünmesi gerektiğini söyler. Muhtemelen evlilik yaşamı çok kısa sürecek ve bu süre boyunca birtakım kötü olaylar yaşanacaktır.
- Eğer gelişme iş ile ilgiliyse o zaman bu konuda bir uyarı vardır. Rüya gören kişinin kalkışacağı iş nedeniyle canının sıkılacağını, hatta daha büyük sorunlar yaşayacağını ifade eder.
Rüyada Akrabanın Kanser Olduğunu Görmek
Rüyada akrabasının kanser olduğunu gören kişi:
- Çok kötü duruma düşecek demektir.
- Akrabalardan gelen bir fenalık sonucu bu kişinin yaşamında sorunlar yaşanacak ve bu sorunlar bütün aileyi etkisi altına alacaktır.
- Aile arasında çıkan tartışmalar rüya sahibinin işlerinin daha kötüye gitmesine neden olacaktır. Bu tartışmaların kaynağı ise ortaya çıkan asılsız dedikodulardır.
- Ancak rüyanın anlamı akrabanın kanserinin türüne göre de değişir.
- Kanser çok zarar vermeyen bir kanser türüyse bu dedikoduların üstesinden rahatlıkla gelinecektir. Ortaya çıkan asılsız iddialar çözülecek, rüya gören kişi rahat bir nefes alacaktır.
Rüyada Kanser Olup Saçlarının Döküldüğünü Görmek
Bu rüyada kanser sorunlara, saçların dökülmesi ise gücün tükenmesine yorulur.
Kanser olduktan sonra saçlarının döküldüğünü görmek:
- Gerçek yaşamda kötü bir olayın yaşanacağına işaret eder.
- Sağlık sorunları bunlardan biri olabilir.
- Rüya sahibi doktor doktor dolaşarak sağlık sorunlarını çözmek için mücadele verecek olabilir.
- Tabii bu rüya sadece sağlık ile ilgili bir anlam taşımak zorunda değildir. Ahlaksız, iffetsiz bir insan ile karşı karşıya kalınacağı, bu insan yüzünden buhranlı bir döneme girileceği de rüyanın anlamları arasında bulunur.
- Kötü huylu olan bu kişi rüya sahibini ve çevresini huzursuz edecektir. Bu nedenle de ortamda büyük kavgalar baş gösterecektir.
- Eğer rüyayı gören kişi bu hastalıktan iyileşmiş olarak çıkarsa, bu insana karşı bir galibiyet kazanacak demektir.
Rüyada Akıl Hastanesi Görmek
Rüyada akıl hastanesi görmek:
- Maddi sıkıntılara işaret eder.
- Bu rüya akıl hastanesi gören kişinin para ve mal kaybı yaşayacağı şeklinde yorumlanır.
- Bu rüyanın bir başka anlamı ise rüya sahibinin hanesinin içerisinde sorunlar oluşacağıdır. Eşi, kardeşleri, çocukları ile sıkıntı yaşayacağı şeklinde de yorumlanır.
Rüyada Akıl Hastalığı Görmek
Rüyada akıl hastalığı görmek:
- Çözülmesi için çok uğraşılacak bir soruna işaret eder.
- Rüya sahibi bu sorununu çözmek için uzun süre uğraşacak ve düşüne düşüne sonuca varacaktır.
- Ancak bu rüyanın hayırlı bir anlamı vardır. Sorunların içerisinden kendi çabaları ile çıkan rüya sahibi çok daha güçlenerek yaşamına devam edecektir.
Rüyada Akıl Hastanesine Yatmak
Bu rüyanın:
- Hayırlı bir anlamı vardır ve gelecek günlerin güzel olacağı şeklinde yorumlanır.
- Rüyasında akıl hastanesine yatan kişinin yaşamında köklü bir değişiklik olacaktır.
- Rüya sahibi bir anda refaha kavuşacaktır. Kötü günler geride kalacak demektir. Bu ferahlık yaratan durum alınacak güzel bir haber sonunda olacaktır.
Rüyada Yaraya Dikiş Attırmak
Rüyasında yarasına dikiş attırdığını gören kişinin:
- Yaşadığı bir sorun bir başkası vesilesi ile yoluna girecektir.
- Rüya sahibi, kendisine yardım edecek biri vasıtasıyla ekonomik bir güce kavuşacaktır.
- Bu rüyanın bir diğer anlamı ise kapanan yaralara delalet etmesidir.
- Geçmişte yaşanan sorunlar, insanın o güne kadar getirdiği sıkıntılar bir anda ortadan kaybolacak ve büyük bir iç huzuruna erişilecektir.
Hastalıkların bazıları kendi başına iyileşebilir, bazıları da uzun bir tedavi süreci gerektirebilir. Her iki koşulda da hastalığın teşhisi için doktor şarttır. Doktorlar yaptıkları iş gereği şifa dağıtan kimselerdir.
Rüyasında doktor gören kişinin:
- Yakınlarında çok kıymetli bir insan olduğuna ya da hayırlı işlere kalkışacağına inanılır.
- Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin çocukları varsa, onların anne baba için çok hayırlı evlatlar olacağına da işaret eder. Çocuklar anne babanın ne kadar kıymetli olduğunun farkında ve büyüklerine karşı da son derece saygılıdırlar.
Rüyada Doktorun Reçete Yazması
Rüyasında kendisine doktorun reçete yazdığını gören kimseye:
- Bir yardım eli uzanacak demektir.
- Rüya sahibinin yanındaki insanlardan biri onun bir sıkıntısını çözmesine yardım edecektir.
- Eğer kişi kendisini doktor olarak görür ve bu rüya içerisinde birisine reçete yazarsa o zaman tam tersi bir şekilde rüya sahibi yardıma ihtiyacı olan bir insana yardım eli uzatacaktır.
Rüyada Doktor Olduğunu Görmek
Rüyasında doktor olduğunu gören kişi:
- Yakın zamanda tanıdığı bir kişinin yardımına koşacak demektir.
- Eli darda olan bir arkadaşına ya da bir akrabasına derdini çözmek için yardım edecek olan rüya sahibi bunun karşılığını da iç huzuru olarak alacaktır.
- Rüya sahibi yardımı bir hayır kurumuna da yapabilir.
Rüyada Kadın Doktor Görmek
Rüyada kadın doktor görmek:
- Sevindirici bir habere yorulur.
- Bu haber rüya sahibine sevdiği, saydığı bir kadın tarafından verilecektir. Bu kadın yaşça büyük bir insandır.
- Aynı zamanda bu rüya bir kadın vesilesi ile yaşanacak güzel bir olaya işaret eder.
- Bu rüya hangi anlamı ile düşünülürse düşünülsün hayırlı sonuçlar işaret eden bir rüyadır.
Rüyada Doktor Dövmek
Rüyasında doktor dövdüğünü gören kişi:
- Kendi eli ile işlerine sarpa sardıracak demektir.
- Bu kişi aile yaşamında davranışları nedeniyle sıkıntıya düşecektir.
- İş yaşamında yanlış kararlar verecek ve bunun sonucunda da işleri kötü gitmeye başlayacaktır.
- Bu rüyanın bir başka anlamı ise rüya sahibinin zorbalık yaparak kendisini haklı çıkartmaya çalışacağıdır.
- İş ya da aile yaşamında kendisi kaynaklı yarattığı bir sorundan bu şekilde kurtulmaya çalışacağına delalet eder.
Rüyasında doktorla konuştuğunu gören kişi:
- Dertlerini sevdiği ve güvendiği birine açacaktır.
- Bu sohbet sonucunda sıkıntılarının çözümünü bulacağı şeklinde yorumlanan bu rüya, rüya sahibinin feraha erişeceğini de söyler.
- Rüya sahibinin sohbet içerisinde bulunduğu insan son derece bilgili ve alim bir insandır.
- Rüya bu kişinin görüşlerine önem verilmesi gerektiği şeklinde yorumlanır.
Rüyada İlaç Görmek
Rüyada ilaç görmek:
- Dertlere derman bulunacağına, sıkıntıların geçeceğine, güzel günlerin başlayacağına yorulur.
- Sorunlar kısa bir süre sonra çözülecektir.
- Rüyada ilaç görmenin bir başka anlamı ise rüyayı gören kişinin Allah katında hayırlı bir kul olarak görüldüğüdür.
- Bu kişi inançlarının gereğini yerine getiren bir kişidir. Bu yolda devam etmesi tavsiye edilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum