Rüyada Hasta Görmek: Hasta Olmak, Kanser Olmak

İnsanlar uyudukları zaman çok kısa bir süre bile olsa gerçek yaşamdan uzaklaşırlar. Bu esnada rüya adı verilen görüntüler görülür. Bazı rüyalar hatırlanmaz, bazıları ise neredeyse gün içinde yaşanmış kadar nettir. Hatırlanan rüyaların yorumlarının yapılması ise rüya tabiri olarak adlandırılır. Rüya tabirlerinin insan yaşamında geçmiş çağlardan beri önemli olması, zaman içerisinde rüyalarda görülen nesnelerin anlamlarının pekişmesine yol açmıştır. Aynı rüya aynı kişi tarafından bir başka yerde görülse bile bu rüyanın anlamı değişik olabilir. Rüyada bulunan nesneler, nesnelerin durumu, insanlar, hayvanlar, canlılar, sıkıntılar her rüyanın kendine göre bir anlamının olmasına neden olur. Bazen çok sıkıntılı olduğu düşünülen bir rüyanın anlamı gerçekte bambaşka olabilir.

Rüyaların yol gösterici olduğunu düşünenlerin sayısı az değildir. Rüyada hasta görmek de bu rüyalar arasında bulunur. Gerçek yaşamda hasta olmak can sıkıcı bir gelişme olsa da rüyada görülen bazı hastalıklar tam tersi bir biçimde iyi haberlere işaret edebilir. Tabii hasta görmenin anlamı kimin hasta olduğuna ve nasıl bir hastalığı olduğuna göre değişiklik gösterir. Bu nedenle sağlık sorunu içeren rüyalarda hemen telaşa kapılmamak ve rüyayı iyice anlamak önemlidir. Rüyada görülen hastalığın her aşaması, kimin ne şekilde hasta olduğu, hastalık sonucunda neler yaşandığı rüyanın anlamını değiştiren durumlar arasındadır.