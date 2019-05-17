Rüyada kaplan görmek ne demek? Rüyada kaplan görmek ile ilgili rüya tabirleri

Hayvanlar aleminde büyük yırtıcıların etkileyici bir üyesidir kaplan. Gerek kürkünün güzelliği gerek, gücü ve çevikliği ile insanların saygı gösterdiği bir hayvandır. Peki insanlar için gücün ve cesaretin simgesi olan kaplan rüyada görüldüğünde neyi simgeler? Siz de rüyanızda kaplan gördüyseniz ve bunun anlamını merak ediyorsanız sizin için derlediğimiz rüyada kaplan görmek ile ilgili rüya tabirlerini inceleyebilirsiniz. RÜYADA KAPLAN GÖRMEK Rüyada kaplan görülmesi ayağınızı denk almanızı, dikkatli olmanızı gerektiren bir duruma işaret eder. Rüyadaki kaplan öfkeli, nefret duygusu ile hareket eden bir kişiyi simgeler. Bu kişi çevresindekileri hor görmekte ve gücüyle onları ezmenin peşindedir. Bunun dışında rüyada kaplanın görülme şekline göre farklı yorumlar yapılır. Örneğin kaplan yavursu, kaplan saldırısı gibi rüyaların tabirleri farklıdır ki bunları da sizinle paylaştık. RÜYADA KAPLAN YAVRUSU GÖRMEK Rüyada kaplan yavrusu görmek, bir düşmanla başa çıkmak zorunda kalacağınıza işarettir. Henüz size bir zararı olmayan ancak içten içe yakınlaşarak size zarar verip, alt etmek için planlar yapan bir kişinin varlığının habercisidir.

RÜYADA ASLAN VE KAPLAN GÖRMEK Rüyada kaplan ve aslan görmek, kişinin rahata ereceği bir çalışma yapacağına ve tüm ilginin üzerine toplanacağına, kişinin büyük başarılar elde edeceğine işaret edilir. Rüyada kaplan ve aslan kaçırdığını görmek, kişinin sağlık sorunları yaşayacağına ve uzun müddet sıkıntı yaşamaya işaret edilir. RÜYADA KAPLAN SALDIRISI GÖRMEK Rüyada kendisine bir kaplanın saldırdığını gören kişinin hayatında hayırlı şeyler olacak demektir. Kişi iş hayatında büyük bir başarı göstererek terfi alacak demektir. RÜYADA KAPLAN ISIRMASI Bu rüya, yeni bir riske atılmaya delalet eder. Kazanç olarak da yorumlanmaktadır. Bir diğer yorumu ile iş hayatında bir takım aksilik ya da can sıkıcı olaylara işaret eder. Bazı yorumcular tam tersi olarak yorumlamışlardır. İş ya da ticari hayatta yükseliş, gelir artışı ve sorunların kökten çözüme kavuşması manasına gelir. Özel hayatta hızlı gelişmelere de tabir edilir. RÜYADA KAPLAN GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Kaplan Sevmek

Rüyada kaplanı tutmak suretiyle onu sevmek, rüya sahibinin tüm rakiplerine ve hasımlarına karşı galip gelmesine delalet eder. Rüyada Kaplan Avlamak

Rüyada kaplan avladığını gören kişi hile ile iş yapan bir kimse üzerinden kendine çıkar ya da kar sağlayacak demektir.

Rüyada Evde Kaplan Görmek

Rüyada evin içinde bir kaplan görmek iyi değildir. Rüya sahibinin evine güçlü bir düşmanın saldıracağına delalet eder. Rüyada Kaplan Sürüsü Görmek

Rüyayı gören kişinin kararlı, güçlü, çalışkan, bilgili ve başarılı rakipleri olması anlamına gelir. Rüyada kaplan sürüsünün saldırısına uğramak, düşmanların ya da rakiplerin ağız ve güç birliği etmesine işaret eder. Rüyada kaplan sürüsüne katılmak, işinin ehli, hırslı, gözü kara ve kararlı insanlarla bir araya gelmeye ve bundan sonra onlarla birlikte hareket etmeye, bu konuda kazançlı çıkacağına inanmaya yorulur. Rüyada kaplan sürüsünü dağıtmak, rüya sahibinin mert kimse olması sayesinde güçlerini güçsüzlere karşı kullanan kimseleri bozguna uğratmasıdır. Rüyada kaplan sürüsünün saldırıya uğraması ve yaralanması, birbirine düşecek insanlara ve bu insanlar arasında çıkacak büyük anlaşmazlıkların, olayların, kavgaların varlığına delalet eder. Rüyada Evcil Kaplan Görmek

Rüya sahibinin mutlu ve düzenli aile hayatının bazı kişiler ile yapacağı ortaklıklar sonucunda sarsılacağına delalet eder.

Rüyada Kafeste Kaplan Görmek

Sözleri ve davranışlarıyla kırıcı bir kimseye hatasını göstermek ve onu terbiye etmek için bir süre onunla konuşmamaya, görüşmemeye yani onunla tüm iletişimi kesmeye ve bu sayede o kişiyi yalnız bırakmaya yorulur. Rüya sahibinin amacı kişinin uslanması ve hatalarını tekrar etmemesi için kendisini eğitmeye çalışmasıdır. Rüyada kafeste bir dişi bir de erkek kaplan görmek, özel hayatta yaşanacak tatsız olaylar nedeniyle meslekte de başarısız olunması ve hayatın genelinde sorunlar çıkmaya başlaması anlamına gelir. Rüyada kafeste ölü kaplan görmek, bir tehlikenin geçtiğinden emin olmaya ve bu sayede daha rahat, huzurlu ve özgür davranma imkânı elde etmeye alamet eder. Rüyada Kaplan Yavrusu Sevmek

Rüya sahibinin iyi niyetli ve yumuşak başlı tavırları sayesinde düşmanlarını alt edeceği anlamına gelmektedir. Rüyada Beyaz Kaplan Görmek

Yardımsever, iyi kalpli ve güçlü bir kişi ile kurulan bir ortaklık sayesinde hayırlı ve güzel bir işin başına geçileceği, bu sayede kötü giden zamanların güllük gülistanlık olacağı, sevinçli bir ruh haline bürünüleceği, sıkıntıların sona ereceği, kazancın artacağı, iş ya da eğitim konusunda yeni bir yola girileceği anlamına gelir. Rüyada beyaz kaplan avlamak, ihanet, dedikodu ve gıybet demektir. Kişi, birbiri ardına kötü durumlarla yüzleşecek, olmaz dediği şeyler bir anda başına gelecek, hayırsız ve haris kişilerle muhatap olacak, çok istediği halde hayallerindeki bir şeye kavuşamayacak ve sevdiği bir kişiden uzak düşecektir.