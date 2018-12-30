Rüyada timsah görmek ne demek? Rüyada timsah görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada görülen hayvanlarla ilgili çok sayıda rüya tabiri bulunuyor. Hayvanlar rüya tabirleri içinde en çok merak edilen konular içinde yer alıyor. İnsanların rüyada gördüklerinde ne anlama geldiğini merak ettikleri hayvanlardan biri de timsah. Türkiye’de doğal olarak bulunmayan ancak hayvanat bahçelerinde ve belgesellerde gördüğümüz bu hayvanı rüyada görmek doğal olarak insanları meraklandırıyor. Biz de bunun için rüyada timsah görmek ve yine onunla ilgili rüyada timsah yavrusu, yumurtası, eti vb. görmek gibi rüyaların yorumlarını topladık. RÜYADA TİMSAH GÖRMEK Pek çok diğer rüyada olduğu rüyada timsah görmenin de farklı ve çeşitli tabirleri vardır. Temel olarak rüyada görülen timsah kötü birini temsil eder. Bu kişi bir düşman, hain, sinsice hareket eden, haram yiyen, arkanızdan kuyunuzu kazan, biri olabilir. Rüyada timsah görmek, gizli düşmanlarınız olduğu anlamına gelir. RÜYADA TİMSAHLAR GÖRMEK Rüyada timsahlar görmek, iş hayatında kazanılan başarıları ve ele geçen kazancı kıskanıp türlü numaralar ve oyunlarla işleri baltalamaya çalışan ve bu uğurda gözünü kırpmadan birçok kötülüğe imza atan ve kişinin yüzüne dost gibi gülen bir kişi olduğuna alamet eder. Ayrıca, maddi zarar görmeye, büyük üzüntüler duymaya ve sorun yaşamaya delalet eder.

RÜYADA TİMSAH YAVRUSU GÖRMEK Rüyada timsah yavrusu görme gaddar ama zararsız bir düşmanın göstergesidir. Bazı âlimlere göre ise polise veya kanun yapıcılara yorumlanmaktadır. Rüyada timsah yavrusunun büyüdüğünü görmek size düşmanlık eden bir kişinin zamanla güç kazanacağına ve eskiden yapamadığı kötülükleri yapmak için uğraşacağına işarettir. Rüyada timsah yavrusu ile beraber bir timsahı da görmek ise, çocuk sahibi olan bir düşmanınız olduğuna, bu düşmanın size zarar vermek için fırsat kolladığına delalet eder. Rüyada timsahın sizi suya çekip boğması, büyük bir sıkıntı haline, polisin sizi yakalamasına herhangi bir suç ile itham edilmenize yorumlanmaktadır. RÜYADA TİMSAH ISIRMASI Düşmanlarınızın sizi alt edeceğine, size borcu olan kişilerden alacaklarınızı tahsil edemeyeceğinize, zor ve kötü günler geçirerek parasızlık çekeceğinize tabir edilir. RÜYADA TİMSAH YUMURTASI GÖRMEK Rüyada timsah yumurtası, mutluluğa, hayatı severek yaşamaya, ele geçecek güzel bir fırsata, kişinin gelecek için yaptığı planların tutmasına, hedefine ulaşmasına, şükretmeye delalet eder. RÜYADA TİMSAH KOVALADIĞINI GÖRMEK Rüyada timsah kovalaması görmek düşmanların şerrinin artmasına üzülmeye sorunlu bir döneme stresli bir hayata korkularınızdan daha fazla kaçamayacağınıza ve mücadele etmeniz gereken bir döneme delalet eder.

RÜYADA YEŞİL TİMSAH GÖRMEK Rüyada yeşil renkli timsah görmek, çevrenizde sinsi bir insanın varlığına ve bu kimseden göreceğiniz zarara işarettir. Bu kimsenin çift karakterli olduğunu da söyleyebiliriz. RÜYADA BEYAZ TİMSAH GÖRMEK Rüyada beyaz timsah görmek düşmanı iyilikle dize getirmeye ve güzel bir geleceğe hazır olmaya, sorunları çözmeye ve hayırlı huzurlu güzel hayata, sabırlı olmaya ve şükretmeye delalet eder. RÜYADA TİMSAH ETİ GÖRMEK VE YEMEK Rüyada timsah eti görüp yemek düşmanı dize getirmeyi başarmaya önünüzdeki tüm engellerin ortadan kalkmasına yüzün gülmesine huzur bulmaya başarılarınız ile kavuşacağınız şöhrete delalet eder. RÜYADA TİMSAH GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Timsah Derisi Görmek

Rüyada derisinden yapılmış bir çanta görmek hayırlara işarettir. Bol kazanç ve bol rızık anlamına gelir. Rüyada timsah derisi ayakkabı görmekse başkaları tarafından yaşanacak olan zahmet ve sorun anlamına gelir. Rüyada Timsah Isırdığını Görmek

Rüyada timsah tarafından ısırıldığını görmek rüya sahibinin etrafında düşmanları bulunduğuna, bu kötü niyetli insanların rüya sahibi kişiyi tuzağa düşürmeye çalıştıklarına işaret eder.

Rüyada Timsahtan Korkmak

Rüyada timsahtan korktuğunu ve kaçmaya çalıştığını görmek, rüya sahibi kişinin duygusal zekâsının çok güçlü olduğuna işaret eder. Rüyada Timsahın Başkasını Yediğini Görmek

Rüyada timsahın birini yediğini görmek uzun bir süre iş aramak zorunda kalmaya ve maddi manevi sıkıntıya, zorlukların üstesinden gelerek yaşamaya ve hayatın anlam kazanmasına alamet olur. Rüyada Timsahın Saldırması

Rüyada timsah saldırısına uğramak üzüntü ve sıkıntılı günlerin geride kalmasına alamet eder. mücadele edecek güce kavuşmaya ve yeni bir hayata adım atmaya, ufuklara yelken açmaya ve imanın güçlenmesine tekabül eder. Rüyada Timsah İle Boğuşmak

Rüyasında timsah ile karada veya denizde boğuşa kişi, kötü bir adamla mücadele etmek zorunda kalır. Bu rüya kişinin başına gelecek bazı musibetlere de işaret etmektedir. Rüyada timsahla boğuşan kişi iş hayatında kendisine zarar vermek isteyenleri alt etmeye uğraşır. Aynı zamanda bu rüya kendisini saklayan, çevresi tarafından iyi tanınan gerçekte de sapkın bir insanın ifşa olmasına, toplum dışına itilmesine işarettir. Rüyada timsah öldüren kişi düşmanlarına galip gelir.

Rüyada Suda Timsah Görmek

Rüyada suda timsah görmek kişinin huzurunun eksik olmayacağına, zenginlik ve konfor içinde yaşam süreceğine tekabül eder. Rüyada Evde Timsah Yavrusu Görmek

rüyada evde timsah yavrusu görmek kişinin manevi olarak ta zenginliğe erişeceğine ve elde ettiklerini herkesle paylaşmaya delalet etmektedir. Diyanete göre ise dini vecibelerini yerine getirmeye ve özen göstermeye, irfan sahibi olacağına işarettir. Rüyada Bulanık Suda Timsah Görmek

Rüyada bulanık suda timsah görmek gelirinin artmasına ve dertlerinden arınmaya, aradığı aşkı bulacağına ve uzun soluklu bir aşk yaşamaya alamettir. Rüyada Timsah Sevmek

Rüyada timsah sevmek köklü bir aile hayatına, gerçek hayatta yaşanacak üzüntüye alamet eder. Rüyada Timsahlarla Yüzmek

Yakın zaman içinde çok büyük ve çok doğru adımlar atılacağına, ancak bu durumdan ötürü çok sıkıntı çekeceğine, sorunlu olaylarla karşılaşacağına, sıkıntıların ve sorunların daha da artacağına, maddi açıdan büyük sıkıntılar çekilecek bir döneme girileceğine ve hayırlı zamanlar geçirileceğine işaret eder.

Rüyada Timsahlardan Kaçmak

Kişinin iş hayatı ya da sosyal hayatı içinde çok büyük sıkıntıların ve zor zamanların eşiğinden döneceğine, bu sayede çok kötü durumlara ve istenmeyen zararlara engel olacağına, kendisine uygun bazı çalışmaların peşinden gideceğine ve daha önce hiç olmadığı kadar rahat bir döneme gireceğine rivayet eder. Rüyada Yavru Timsahlar Görmek

Yaşanılan kötü olayların ve zararlı durumların düzelmesi için, daha akıllıca ve daha büyük adımlar atılması gerektiğine, ancak bu sayede kötü gidişatın düzeleceğine, sorunların kısa sürede aşılacağına, işlerin daha iyi bir hal alacağına ve iş dünyası içinde çok kısa sürede çok yol kat edeceğine tabir edilir. Rüyada Denizde Timsahlar Görmek

Aile hayatında ve iş hayatında çok büyük sıkıntılar çekileceğine, bu sebeple kısa bir süre içinde çeşitli tartışmalar yaşanacağına, parasal ve ruhsal sorunların artacağına, sıkıntılı ve üzüntülü bir döneme girileceğine, elde bulunan paranın tükeneceğine, düşmanların sevineceği olayların yaşanacağına ve büyük üzüntü duyulacağına işaret eder.

Rüyada Timsah Yakalamak

Rüyada timsah yakaladığını görmek; kişinin çevresinde düşmanlık güden insanlara karşı dikkatli duyarlı davranarak olabilecek kötülüklere karşı savunma almasına, yaptığı her işte dikkatli davranarak işlerini titizlikle sürdürmesine, sağlamış olduğu başarılı çalışmalar ile mevki ve makam yönünden yükselmesine yorumlanır. Rüyasında timsah yakalayan bir kimse havadan gelecek olan parayla karlı işlere yatırım yaparak kısa zaman da yükselir. Rüyada Timsah Öldürmek

Rüyada timsah öldürdüğünü görmek; rüya sahibinin çevresindeki düşmanlarından bir bir kurtularak refaha ereceğine, iş hayatında bir çok başarılı işlere imza atacağına, ailesine ve çevresine karşı her zaman saygınlığını koruyarak ona karşı sevgi besleyen insanların kalplerini kırmaktan çekineceğine yorumlanır. Rüyada timsah öldüren kimse iş hayatında dişli rakiplerini geride bırakarak bir çok başarılı işlere imza atar kariyer hayatında kısa sürede önemli noktaya gelerek insanların saygı duyduğu ihtiyaçlarını gönül rahatlığıyla giderdiği iyilik sever kişi haline gelir.