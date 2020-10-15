Rüyada kayısı görmek rüya sahibinin güzel bir haber alacağına yorulur. Kayısının görünümü ve rüyada yer alan diğer detaylar rüyanın yorumunda farklılıklara neden olabilir. Mevsiminde görülen kayısı hayra yorulur. "Rüyada kayısı görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.
Rüyada kayısı görmek rüya sahibinin hayatında mutluluk verici ve güzel gelişmelerin yaşanacağına yorulur. Maddi sıkıntılardan kurtulmaya ve berekete işaret eden bir rüyadır. Mevsiminde görülen kayısı hayra yorulur ve rüya sahibinin üzüntülerinden kurtulacağına delalet eder. Rüyada kış mevsiminde kayısı görmek rüya sahibinin üzüntü ve sıkıntı yaşayacağına, işlerinin azalacağına ya da duracağına ve bu nedenle geçim sıkıntısı yaşanacağına, manevi anlamda üzülüp yıpranacağına işarettir.
Rüyada kayısı ağacı görmek rüya sahibinin pek çok fırsat elde edeceğine, huzurlu bir hayat süreceğine işaret eder. Rüyayı gören kişinin hayatının düzene gireceği ve şansının açık olduğu bir dönem anlamına gelir. Rüyada kayısı ağacı görmek rüya sahibinin yeni insanlarla tanışacağına delalet eder. Rüya sahibinin maddi anlamda rahata ereceğine, eline para geçeceğine işaret eder.
Rüyada kayısı çekirdeği görmek rüya sahibinin hayırlı ve kar elde edeceği işlere gireceğine, müjdeli haberler alacağına delalet eder. Huzurlu bir evlilik hayatı anlamına gelir. Güzel bir hayat sürmeye ve huzura kavuşmaya işarettir.
Rüyada kayısı kurusu görmek hayırlı anlamlar taşır. Rüya sahibinin kısmetine ve güzel bir haber alacağına yorulur. Rüyada kuru kayısı görmek düşmanlık ve hastalığın biteceğine işaret eder. Rüyayı gören kişinin çaresiz dertleri bulunmayan ve geçim derdi çekmeyen biri olacağına delalet eder. Şans, şifa ve uzun ömür anlamlarına da gelir. Rüyasında kuru kayısı yediğini gören kişinin hayırlı olaylar yaşayacağı ve yeniden doğmuş gibi olacağı rivayet edilir. Rüyada kuru kayısı almak rüya sahibinin gelirinin artacağına, işlerinin yoluna gireceğine, huzurlu ve kaygısız günler yaşayacağına işaret eder. Rüyada kuru kayısı vermek ise rüya sahibinin paylaşmayı çok sevdiğine ve çevresindeki kişilere yardım ettiğine delalet eder.
Rüyada kayısı bahçesi görmek rüya sahibinin işlerinin yolunda gideceğine ve birikim yapacağına işaret eder. Rüyasında kayısı bahçesi gören kişi bekarsa eğer, zengin biriyle evleneceğine yorulur.
Rüyasında birine kayısı verdiğini gören kişinin yardımsever olduğuna ve hayatıyla ilgili güzel gelişmeler yaşayacağına işaret eder. Şükretmeye ve huzurlu günlere delalettir. Aile içinde hayırlı olaylar yaşamaya, şanslı bir insan olmaya yorulur. Rüyada birisine kayısı vermek rüya sahibinin bolluk ve bereket içinde yaşayacağına, kazancının artacağına, başarılarının çoğalacağına işarettir.
Rüyada kayısı yemek rüya sahibinin kısmetinin ve şansının açılacağına yorulur. Rüyayı gören kişinin iyi insanlarla karşılaşacağına, kaza ve belalardan korunacağına işarettir. Mevsimi dışında sarı kayısı yediğini gören kişinin şifa bulacağına delalettir.
Rüyada kayısı satın almak rüya sahibinin rakiplerinden ve düşmanlarından kurtulacağına delalet eder. Yeni gelir kaynaklarına ulaşmaya, baht açıklığına, sorunların daha çabuk çözüleceğine işaret eder. Rüyayı gören kişi hastaysa, hastalığının azalacağına yorulur. Rüyada kayısı almak mal mülk sahibi olmaya, para biriktirmeye de işarettir.
Rüyada kayısı toplamak rüya sahibinin birikim yapacağına, istediği mevkiye ulaşacağına işaret eder. Rüyasında kayısı ağacından kayısı topladığını gören kişinin işlerinin açılacağı, maddi sıkıntılarının sona ereceği anlamına gelir.
Rüyada kayısı satmak rüya sahibinin kısmetinin ömür boyu açık olacağına, toplumun önde gelen kişilerinden olacağına, emeklerinin karşılığını alacağına delalet eder. Bazı tabircilere göre ise rüya sahibinin hatalı çalışmalara gireceği, borçlarını ödemekte sıkıntı çekeceği, yolunda giden hayatının bozulacağı anlamlarına da gelen bir rüyadır.
Rüyada kayısı çiçeği görmek çok güzel anlamlar taşır. Rüya sahibinin dertlerinden ve üzüntülerinden kurtulacağına, maddi sıkıntılarının sona ereceğine işaret eder. Rüya sahibinin rahat bir nefes alacağına işarettir.
Rüyada yeşil kayısı görmek rüya sahibinin yoksulluktan kurtulacağına işaret eder. Rüyayı gören kişi erkekse, düşüncelerinin değişmesine ve hayata güzel bakmaya yorulur. Rüyada yeşil kayısı yediğini görmek ise rüya sahibinin çok çalışarak ve emek vererek bir yerlere geleceğine delalet eder. Yeşil kayısı yemek rüya sahibinin sağlığına dikkat etmesi gerektiğine ve sağlık sorunlarına işaret eder.
Rüyada kurtlu kayısı görmek rüya sahibinin hayırlı kazançlar elde edeceğine, iş hayatındaki sıkıntıların üstesinden geleceğine, kardeşlerin birbirlerini desteklemeleri sayesinde işlerin yoluna gireceğine işaret eder. Rüya sahibinin iş veya gündelik hayatında düşmanları olacağına, çok dikkatli olması gerektiğine delalet eder. Rüyada kurtlu kayısı yemek maddi sıkıntılardan kurtulmaya, güzel zamanlar yaşamaya işaret eder.
Rüyada kayısı suyu içmek rüya sahibinin hastalıklarından kurtulacağına, kötü alışkanlıklarına son vereceğine, şifa bulacağına delalet eder. Rüyasında kayısı suyu içtiğini gören kişinin gelecekte mutlu bir hayat süreceğine yorulur.
Rüyada dilimlenmiş kayısı görmek rüya sahibinin dertlerinin sona ereceğine, akrabalar arasındaki sorunların giderileceğine, kısmetinin açık olacağına ve hayırlı kazançlar elde edeceğine delalet eder. Rüyayı gören kişinin yeni ortaklıklar kuracağına yorulur.
Rüyada kayısı ağacı budamak rüya sahibinin sevinçli haberler alacağına ve hayatında güzel gelişmeler olacağına işaret eder. Var olan sorunlarının artacağı, kazancın azalacağı anlamına gelir. Bu rüyanın bir başka anlamı da rüya sahibinin korkuları yüzünden pişmanlık duyacağı bir hata yapacağına, sorunlarının üstesinden geleceğine, yüzünün güleceğine yorulur.
Rüyada kayısı kurutmak rüya sahibinin çektiği sıkıntıları yakın zamanda ortadan kaldıracağı, aksilik ve zorluk yaşayacağı bir çalışmaya girileceği anlamına gelir. Rüya sahibinin her zaman elindekiler için şükredeceğine, rızkının bol olacağına, neşesinin ve sağlığının yerine geleceğine işaret eder.
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