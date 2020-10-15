Rüyada kayısı görmek rüya sahibinin güzel bir haber alacağına yorulur. Kayısının görünümü ve rüyada yer alan diğer detaylar rüyanın yorumunda farklılıklara neden olabilir. Mevsiminde görülen kayısı hayra yorulur. "Rüyada kayısı görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

Rüyada Kayısı Görmek

Rüyada kayısı görmek rüya sahibinin hayatında mutluluk verici ve güzel gelişmelerin yaşanacağına yorulur. Maddi sıkıntılardan kurtulmaya ve berekete işaret eden bir rüyadır. Mevsiminde görülen kayısı hayra yorulur ve rüya sahibinin üzüntülerinden kurtulacağına delalet eder. Rüyada kış mevsiminde kayısı görmek rüya sahibinin üzüntü ve sıkıntı yaşayacağına, işlerinin azalacağına ya da duracağına ve bu nedenle geçim sıkıntısı yaşanacağına, manevi anlamda üzülüp yıpranacağına işarettir.

Rüyada kayısı ağacı görmek rüya sahibinin pek çok fırsat elde edeceğine, huzurlu bir hayat süreceğine işaret eder. Rüyayı gören kişinin hayatının düzene gireceği ve şansının açık olduğu bir dönem anlamına gelir. Rüyada kayısı ağacı görmek rüya sahibinin yeni insanlarla tanışacağına delalet eder. Rüya sahibinin maddi anlamda rahata ereceğine, eline para geçeceğine işaret eder.