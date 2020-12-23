Uyku esnasında farklı frekanslarda olsa da çalışmaya devam eden insan zihni, rüya ismi verilen zihinsel görüleri meydana getirir. Bu zihinsel görüler, beynin kaydetmiş olduğu pek çok veriyi doğal bir işleyişle yeniden ele alır. Bu doğrultuda rüyalarda karşımıza çıkan nesnelerin ve içerisinde bulundukları bağlamların son derece karmaşık ve rastgele bir görünüm arz etmesi son derece doğaldır. Rüyalar imgelerini, gündelik hayatta sıklıkla karşılaştığımız rutinlerden alabileceği gibi bayramlar gibi daha sevinçli bir izlenime sahip olan özel zamanlardan da alabilir. Rüyada kurban eti görmek de bu anlamda ele alınabilecek rüya imgelerinden biridir. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada kurban eti görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını farklı kaynaklardan aktardığımız açıklamalar aracılığıyla bulabilirsiniz. Rüyada Kurban Eti Görmek Rüyada kurban eti görmek, uyku esnasında insanlar tarafından sık sık karşılaşılan rüya imgelerinden biridir. Buna paralel bir biçimde, rüya tabiri kaynaklarında da rüyada kurban eti görmek ile ilgili çok sayıda açıklama ve yorumlara rast gelebilmek mümkündür. Rüyada et görmek, rüya tabiri alimleri tarafından çoğu zaman olumsuz bir biçimde yorumlansa da kurban eti görmek aksine olumlu bir imge olarak ele alınır. Ancak yine de rüya içerisinde bulunan diğer imgelerin de rüyanın tabiri açısından büyük ölçüde önem arz ettiğini gözden kaçırmamak gerekir.

Özellikle dini kaynaklara göre rüyada kurban eti görmek son derece hayırlı bir imgedir. Nitekim İslam dininde Kurban Bayramı'nın son derece önem verilen, mübarek bir zaman olduğunun altını çizmek gerekir. Bu doğrultuda, kurban eti hakkında yapılan yorumlarda da bu kutsallığın izleri kendini belli eder. Bu anlamda rüyada görülen kurban eti, İslami rüya tabiri kaynaklarına göre hayra alamettir. Rüya yorumcuları kurban eti görmenin, hikmeti ifade ettiğini belirtir. Bilhassa dini kaynaklara göre rüyada kurban eti görmek, kişinin hikmet ve dini ilimler konusunda aşama kaydedeceği anlamına gelir. Benzer bir biçimde rüyasında kurban eti gören bir kimsenin dinine son derece bağlı ve ibadetlerine sadık bir insan olacağı varsayılır. Dolayısıyla bu tür bir rüya gören kimselerin dini vecibelerini aksatmamak hususunda titiz bir tavır sergileyecekleri söylenebilir. Ayrıca rüyada kurban eti görmek ile ilgili yapılan bir diğer yorum, güçlü aile bağları şeklindedir. Rüya yorumcularına göre, rüyasında kurban eti gören bir kimsenin ailesiyle ilişkileri son derece güçlü ve içten bir biçimde olacaktır. Aynı şekilde rüya sahibinin, ailesinden uzun süren uzak kalamayacak kadar anne babasına bağlı olduğu düşünülür. Nitekim, kişinin hiçbir zaman böyle bir ayrılık yaşamak zorunda kalmayacağına inanılır.

Son olarak, rüyada kurban eti görmenin mümtaz bir karaktere işaret ettiği söylenebilir. Özellikle geleneksel kaynaklara göre, rüyasında kurban eti gören bir kimse insanlar arasında seçkin ve öne çıkan bir insan olur. Dolayısıyla rüya sahibinin gerek başaracağı işlerle gerekse de güzel ahlakı sayesinde sevilen ve sayılan bir kişi haline geleceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Rüyada Kurban Eti Dağıttığını Görmek Rüyada kurban eti dağıtmak da rüya yorumcularının son derece olumlu kabul ettiği imgelerden biridir. Buna göre, rüyasında kurban eti dağıttığını gören bir kimse ahlak bakımından son derece olgun bir kişiliğe sahiptir. Ayrıca kişinin, etrafındaki insanlara yardım etmek ve onların gönlünü hoş tutmak için çaba gösteren bir insan olduğu yorumu da yapılabilir. Buna ek olarak yorumcular, rüyasında kurban eti dağıtan bir insanın evinde daima bolluğun ve bereketin olacağını belirtir. Kişinin hiçbir zaman maddi anlamda sıkıntı yaşamayacağı ve kazancını insanların hayrı için dağıtacağı düşünülür. Ayrıca rüya sahibinin evli olması halinde, insanlara ve dünyaya büyük hayırları dokunacak evlatlar yetiştireceği de yapılan yorumlar arasındadır.

Rüyada Kurban Eti Kesildiğini Görmek Rüyada kurban eti kesildiğini görmek, genellikle rüya sahibinin yapılan bir hayırdan yararlanacağına yorulur. Bu doğrultuda, kişinin doğrudan kendisiyle alakalı olmayan bir işten dolayı ciddi oranda bir kazanç elde etmesi söz konusu olabilir. Dini kaynaklara göre ise kurban etinin kesildiğine tanıklık etmek, ilim sahibi bir kimseye bağlanmak anlamına gelir. Dolayısıyla rüya sahibinin ilim öğrenmek için daha fazla çaba göstereceği ve bu yolda adımlar atacağı düşünülebilir. Rüyada Kurban Eti Yediğini Görmek Rüyada kurban eti yemek, etin çiğ ya da pişmiş olmasına göre farklı şekillerde tabir edilir. Nitekim çiğ kurban eti yemenin, kurban eti hakkında tek olumsuz biçimde tabir edilen rüya olduğunu söylemek mümkündür. Çiğ kurban eti yemek rüya yorumcuları tarafından başkasının hakkına girmek olarak yorumlanır. Dolayısıyla rüya sahibinin özellikle çalışma hayatında bir iş arkadaşına haksızlık etmesi olasıdır. Pişmiş kurban eti yapmak ise kazançlı çıkılacak bir iş ya da alışveriş olarak kabul edilir. Rüya yorumcularına göre, rüyasında pişmiş kurban eti yediğini gören bir kimse, özellikle ticaretle uğraşan biriyse yapacağı bir iş dolayısıyla büyük kazançlar elde edecektir.