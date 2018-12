Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada çiğ et ve pişmiş et görmenin anlamı nedir?

Rüya yorumcuları tarafından et görülen rüyaların ciddi bir mesaj taşıdığı ve dikkate alınması gerektiği söylenir. Bu rüyayı gören kişinin maddi veya manevi sıkıntıya düşeceği, mutsuz olacağı ve işinde itibar kaybı yaşayacağı şeklinde genelde olumsuz yorumlar yapılmıştır. Nadir de olsa bazı durumlarda olumlu anlamları olan bu rüyanın çeşitli durumlarına dair tabirleri maddeler halinde sıraladık. Rüyada çiğ et veya pişmiş et görmek, et doğradığını görmek, et beni görmek, et yemek gibi çok aranan ile et ile ilgili görülen rüyaların tabirleri, anlamlarını haberimizde bulabilirsiniz.

RÜYADA ET GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada et görülmesi genel anlamda kötüye yorumlanır. Et görme rüyalarına dair rüya tabiri kitaplarında etin görülüş biçimine göre pek çok farklı yorum bulunmaktadır. Bu rüya sıkıntıya düşmek, mutsuz olmak, itibardan düşmek, büyük maddi sıkıntı yaşamak gibi pek çok olumsuz duruma işaret etmektedir. Özellikle pişmemiş et görülmesi mutsuzluğa, hastalığa, kedere ve yalnızlığa işarettir. Rüyasında kasaptan et alan kişi için ölümünün yaklaştığı yorumu yapılmaktadır. Eğer rüyada görülen et kokuşmuş ise büyük bir felaket kapıdadır.