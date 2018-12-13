Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada çiğ et ve pişmiş et görmenin anlamı nedir?

Rüya yorumcuları tarafından et görülen rüyaların ciddi bir mesaj taşıdığı ve dikkate alınması gerektiği söylenir. Bu rüyayı gören kişinin maddi veya manevi sıkıntıya düşeceği, mutsuz olacağı ve işinde itibar kaybı yaşayacağı şeklinde genelde olumsuz yorumlar yapılmıştır. Nadir de olsa bazı durumlarda olumlu anlamları olan bu rüyanın çeşitli durumlarına dair tabirleri maddeler halinde sıraladık. Rüyada çiğ et veya pişmiş et görmek, et doğradığını görmek, et beni görmek, et yemek gibi çok aranan ile et ile ilgili görülen rüyaların tabirleri, anlamlarını haberimizde bulabilirsiniz. RÜYADA ET GÖRMEK NE DEMEKTİR? Rüyada et görülmesi genel anlamda kötüye yorumlanır. Et görme rüyalarına dair rüya tabiri kitaplarında etin görülüş biçimine göre pek çok farklı yorum bulunmaktadır. Bu rüya sıkıntıya düşmek, mutsuz olmak, itibardan düşmek, büyük maddi sıkıntı yaşamak gibi pek çok olumsuz duruma işaret etmektedir. Özellikle pişmemiş et görülmesi mutsuzluğa, hastalığa, kedere ve yalnızlığa işarettir. Rüyasında kasaptan et alan kişi için ölümünün yaklaştığı yorumu yapılmaktadır. Eğer rüyada görülen et kokuşmuş ise büyük bir felaket kapıdadır.

Rüyada büyük bir parça halinde görülmüş olan et kötü bir vaziyete işaretken, pişmiş bir etin görülmüş olması ise malın varlı ve bütünlüğü olarak analiz edilmektedir. Taze etin görülmüş olması kapıdaki ölüme ve birilerinin arkasından gıybet edilmesine işaret edilmektedir. Etin genel anlamda bütün olduğu büyük bir sıkıntıya yorulurken, parçalanmış et ise büyük bir düşmanın varlığına haber verir. RÜYADA ÇİĞ ET GÖRMEK Rüyada çiğ et görmenin hiç iyiye işaret olmadığı, kötü haberlerin kapıda olduğu şeklinde yorumlanır. Bu rüyayı gören kişinin gözyaşları ile birlikte sıkıntılı günler geçireceğine delalet eder. Maddi manevi olarak sarsıntılı geçecek günlerin geleceğine işaret eden bu rüya, gören kişi için ticari kayıplar anlamına gelir. Bu ise rüyayı gören kişinin üzüntüden hastalanarak yatağa düşeceği ve düştüğü bu durumu bir türlü kabullenmeyeceğine rivayet edilir. Rüyada Çiğ Et Yemek Çiğ et görmenin aksine rüyada çiğ et yemek iyiye yorumlanır. Şans ve kısmet anlamına gelen bu rüyayı gören kişinin işlerinde bolluk, bereket göreceği, verimin artacağı, böylece kazancının artacağı ve malının, parasının çoğalacağı anlamına gelir.

Rüyada Çiğ Et Pişirmek Rüyanızda çiğ eti pişirirken gördüyseniz var olan işinizin dışında başka işler kovaladığınız, buna dair aklınızda birçok plan yaptığınız anlamına gelir. Rüyayı gören kişi, aklındaki bu projeleri hayata geçirmek için çok düşünmesine işaret olarak sayılır. RÜYADA PİŞMİŞ ET GÖRMEK Rüyada pişmiş et görmek, çiğ et görmenin tersine hayırlı haber, kazanç, mutluluk anlamına gelir. Rüya sahibinin borçlarının kapanacağı, maddi yükünün azalacağı, işlerinin iyiye gideceği, ticaretinin açılacağı ve böylece maddi olarak rahatlayacağı olarak tabir edilir. Bu rüya aynı zamanda gören kişinin kazancının helal olduğuna rivayet edilir. Rüyada Pişmiş Et Yediğini Görmek Bu rüya da pişmiş et görmek gibi olumlu olarak yorumlanmıştır. Rüyayı gören için bu rüya, daha önce olmadığı kadar iyi zamanlar yaşayacağı anlamına gelir. Uzun zamandır ödediği borçların sonunda biteceği, bu yüzden yaşanan para sıkıntısının ve bunun meydana getirdiği aile içi rahatsızlıkların sona ereceği şeklinde tabir edilir. ÇİĞ ET GÖRMEK İLE PİŞMİŞ ET GÖRMEK ARASINDAKİ FARK Rüyada pişmiş et, helal yoldan para kazanmak ve toplumda itibar elde etmek anlamındadır. Rüyada ateş üzerinde et kızartıp pişirdiğini görmek ise başarıya ulaşmak şeklinde yorumlanır.

Rüyada çiğ et görmek ise hastalık ile tabir olunur. Söz konusu bu hastalık kişiyi günlük yaşamdan alıkoyacak ağır bir rahatsızlık biçiminde tezahür edecektir. Bir diğer tabir ise rüyada pişmemiş et görmek, sevinci kursağında kalmak yani mutlu başlanan bir meselede sonradan sıkıntıya düşmek olarak yorumlanır. RÜYADA ET DOĞRADIĞINI GÖRMEK Rüyada et doğramak, genel anlamda olumsuz olarak yorumlanmıştır. Üzücü haber anlamına gelen bu rüya için özellikle çiğ et doğradığını görmenin kendisi veya sevdiği birinin hastalığına dair kötü haber alacağına rivayet edilir. Kısmetlerin kesilmesi, bereketin ve kazancın azalması olarak rivayet edilen et doğramak ile ilgili rüyalar, nazara gelme, aksilik, kaza ve sıkıntı olarak tabir edilir. Bu rüyayı gören kişi için yapacağı bir hatadan dolayı ömür boyu pişmanlık duyacağı anlamına geldiği belirtilir. Rüyada Çiğ Et Doğramak Haram mal anlamına gelen rüyada çiğ et doğramak, rüya sahibinin gözünün yükseklerde olduğu, bu nedenle kendisinin değil başkasının hakkı olan bir mal, makam, paraya göz dikmesi sonucu büyük bir hataya düşmesi şeklinde tabir edilir. Hayra yorulmayan bu rüya, gören kişi için hakkında yapılan kötü dedikoduların ve atılan iftiraların ailevi hayatı sarsacağı anlamına gelir. Rüyada çiğ et doğramak, rızkın kesilmesi, bunun sonucunda borçların artacağı, bu yüzden ise elindeki mal-mülk satışına gitmek zorunda kalacağına ve kendi hatası ile düşeceği bu zor durumdan uzun zaman çıkamayacağına işaret olarak sayılır.

Rüyada Pişmiş Et Doğramak Bu rüya bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Rüyada pişmiş et doğradığını gören kişinin rüyadan önce başına gelen felaketleri, olumsuz tüm şeyleri yaptığı hatalarına bağlayarak bundan sonra daha iyi biri olmak için çaba göstereceğine, Allah’tan af dileyeceğine rivayet edilir. Genel olarak kötülüklerden uzak durulacağı, kısmetlerin yavaş yavaş artacağı ve borçların da zamanla kapanacağı şeklinde tabir edilir. RÜYADA ET BENİ GÖRMEK Hayırlı bir şekilde yorumlanan bu rüya, kimseyle paylaşamadığınız bazı duyguların su yüzüne çıkmasına delalet sayılır. Rüyada et beni görmek çeşitli anlamlar çağrıştırabilir. Bu yüzden farklı şekillerde yorumlanan bu rüya içi mesela vücudun herhangi bir yerinde görülen ben, bolluk ve bereketin habercisi olarak tabir edilmiştir. Bu rüyayı gören kişi fakir ise yakın zamanda zenginleşeceği, zaten zengin ise helal yoldan birçok birikim yapacağı anlamına gelir. Rüyada ben görmek için yapılan bir diğer farklı yorum da ise ben görülmesi hastalıkların habercisi sayılır. Yani bu rüyayı gören kişinin sağlığına dikkat etmediği, bu yüzden ciddi bir hastalıkla karşı karşıya kalacağı anlamına gelmektedir.

RÜYADA ET YEDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada et yediğini görmek, kişinin yapacağı bir dedikodu veya söyleyeceği kötü bir söz olarak tabir edilir. Özellikle rüyasında çiğ et yiyen kimse insanların gıybetini yaparak büyük bir günaha girer. Bu rüya aynı zamanda hata yapacağınıza, masum insanların hakkına girmeye, bir kötülük yapıp bundan birçok insanın zarar göreceğine işarettir. Rüyada pişmiş et yemek mal ve mülke delalet eder. Rüyasında pişmiş et yiyen kimse, büyük bir mirasa konar veya bu rüya fakirler için zenginliğe işarettir. Çiğ et yemek, gıybet etmeye, insanların arkasından konuşmaya, söz taşıyan hilekar bir kadına veya çevresindekilere kötülük yapıp bu nedenle toplum tarafından dışlanmaya yorumlanır. RÜYADA ET KAVURMASI GÖRMEK Rüyayı gören kişi için rüyada et kavurduğunu görmek ya da birinin et kavurduğunu görmek çok hayırlı bir ortaklık gerçekleştireceği anlamına gelir. Bu ortaklık onun için hayatının bir dönüm noktası olacaktır. Ayrıca yaptığı kavurmayı yemesi hayırlı işler yaptığının ve bu yolla hayırlı rızık yediğinin göstergesidir. Bu rüya için farklı bir yorum da ise tam tersi bir tabir vardır. Buna göre zazı yorumculara göre et kavuran kişiyi görmek ortalığı karıştıran ve dedikoducu bir kişinin çevrenizde yaşadığının ve size zarar vereceğinin göstergesi şeklinde yorumlanmaktadır. Kavurmanın pişmemiş olması şiddete maruz kalınacağının ve çevresinde bir kişinin sürekli dedikodunuzu yaptığı manasına gelmektedir.

GÖRÜLÜŞ BİÇİMİNE GÖRE ET İLE İLGİLİ RÜYALARIN TABİRLERİ Rüyada et kesmek Rüyada et kesildiğinin görülmesi şerre ve kötülüğe işarettir. Yakınında düşman beslemek ve düşmanın da sizi sürekli kollaması manasına gelmektedir. Ayrıca düşmanın sizde zayıf bir anı beklediği, zayıf düşüldüğü anda harekete geçileceğini göstermektedir. Bu sebeple sürekli teyakkuzda olunması gerektiğine işarettir. Aynı zamanda et kestiğini gören kişi malına haram karıştırmıştır. Aynı zamanda faiz işine bulaşıldığına da delalet etmektedir. Rüyada yabani bir hayvanın etinin kesiliyor olduğunu görmek kötülüklere yorumlanır. Rüyada et pişirmek Rüyada et pişirdiğini gören kişi uzun zamandır istediği ama gerçekleştiremediği bir amacına ulaşacaktır. Et pişirilmesi aynı zamanda paylaşmaya ve insanlar tarafından değer görmeye işaret edilmektedir. Eğer çok et pişiriliyorsa çok mal varlığına sahip olunacaktır. Rüyada eti pişiren ve o eti yiyen kişi kendi malını helal kılan ve malına haram karıştırmayan kişidir. Kişinin pişirdiği et pişmemiş ise bu bir kötülüğe işarettir. Pişirdiği eti kimseye yediremeyen kişi ise harama bulaşmış ve insanlar tarafından sevilmeyen kişidir.

Rüyada et dağıtmak Rüyada yoksullara et dağıtmak güzelliğe adalete ve hayra yorulur. Eğer etin dağıtıldığı kişiler size dua ediyorlar ise çok büyük bir iyilik işlemişsiniz ve siz bunun farkında değilsiniz. Yine et dağıtmak zekat ve sadakadır. Rüyada dağıtılan etler eğer pişmiş et ise bu sizin için bir yöneticilik işaretidir. Adaletli bir biçimde yaptığınız yönetim sayesinde sürekli yükseliş yaşama şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada kurban etinin dağıtılması mutlu bir evliliğin yaşanması olarak belirtilmektedir. Rüyada et yıkamak Rüyada et yıkamak ölülerin arkasından konuşmaya ve gıybete işarettir. Bu sebeple çok kötü duyguların hissedilmesi ve insanlar arasında sevilmeme şeklinde yorumlanır. Eğer bu kişi yönetici ise iyi bir yönetici değildir. Yırtıcı bir hayvanın etinin yıkandığını görmek, zina yapmaya delalet etmektedir. Bir insanın etinin yıkandığının görülmesi hastalık, ağrı ve kötülüğe işaret edilmektedir. Yıkanan etin bir türlü temizlenmemesi ise çok büyük bir günahın işlenmiş olması olarak yorumlanmaktadır.