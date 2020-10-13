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Rüyada mezarlık görmek ne demek, ne anlama gelir?

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Rüyada mezarlık görmek rüya sahibinin mezarlığı nasıl gördüğüyle ilgili olarak farklı anlamlar taşır. İşte "Rüyada mezarlık görmek ne demek, ne anlama gelir?" sorularının cevapları...

Rüyada mezarlık görmek ne demek, ne anlama gelir?

İçindekiler

  • Rüyada mezarlık görmek rüya sahibinin işlediği günahlardan pişman olacağına yorulur. Mezarlığın nasıl göründüğü ve rüyada yer alan diğer detaylar rüyanın yorumunda farklılıklara neden olabilir. Genellikle kişinin ruh halini de etkileyen rüyalar arasındadır. "Rüyada mezarlık görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevaplarını sizler için derledik. Rüyada Mezarlık Görmek
  • Rüyada mezarlık görmek üzüntü, sıkıntı ve hapis anlamları taşır. Rüyasında bir mezarlıkta olduğunu gören kişinin bir suç nedeniyle arandığına; mezarlıkta bir ölünün defnedildiğini görmek ise kişinin tahliye edileceğine delalet eder. Rüya sahibinin günahlarından dolayı pişman olacağına ve tövbe edeceğine işaret eder. Rüyada mezarlık görmek dünyadan ilgiyi kesmeye, korkmaya, Kur'an-ı Kerim okumaya, ölümü hatırlamaya ve ağlamaya delalet eder. Rüyada görülen mezarlık terk edilmiş ve eski bir mezarlık ise rüya sahibinin sevdikleri tarafından terk edileceği anlamına gelir. Rüyada Mezar Taşı Görmek
  • Rüyada boş mezar taşı görmek rüya sahibinin yakın bir zaman içinde bir ölüm haberi alabileceği anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin hayalini kurduğu şeylerin istediği gibi sonuçlanmadığına ve bundan dolayı mutsuz olduğuna işaret eder. Rüya sahibi hatalı davranışlarda bulunabilir ve bu durum iş hayatını olumsuz etkileyebilir. Rüyada Mezar Kazıldığını Görmek
  • Rüyada mezar kazıldığını görmek yahut mezar kazmak rüya sahibinin yaşadığı mekanın güzelleşeceğine, malının artacağına, huzurlu olacağına delalet eder. Rüya sahibinin hayatındaki güzel gelişmelere işaret eden bir rüyadır. Rüyasında mezar kazdığını gören kişinin yeni bir ev sahibi olacağı anlamına gelir. Rüyasında kendi evinin çatısında mezar kazdığını görmek, rüya sahibinin ömrünün uzun olacağına işarettir. Rüyada Mezar Ziyareti Görmek
  • Rüyada mezarlığa gitmek rüya sahibinin işlediği günahlardan dolayı pişman olduğuna ve bu günahlardan kurtulabilmek için çabaladığına; insanlara devamlı yardım ettiğine, zekat verdiğine ve namaz kıldığına delalet eder. Sevdiği insanlar arasında dürüstlüğü ve yardımseverliği ile anılacağına yorulur. Rüyasında gece vakti mezarlığa giden kişinin işinden ya da evinden hoşnut olmadığına ve yakın bir zamanda işini ya da evini değiştireceğine işaret eder. Rüyada Mezarlıkta Yattığını Görmek
  • Rüyada mezarlıkta yattığını-uyuduğunu görmek rüya sahibinin tembellik yaptığına, hayatı için hiçbir çaba göstermediğine ve önüne çıkan fırsatları fark etmediğine delalet eder. Bu rüya aynı zamanda yalnızlık hissi anlamına gelir. Rüya sahibinin içinde bulunduğu halden çıkıp yaşamını iyileştirmek için çalışması gerektiğine dikkat çeken bir rüyadır. Rüyada Mezarlıkta Dolaştığını Görmek
  • Rüyada mezarlıkta dolaştığını görmek rüya sahibinin hayatı boyunca gereksiz ve boş işlerle uğraşacağına delalet eder. Mezarlıkta korkarak dolaştığını gören rüya sahibinin, büyüklerinin onaylamayacağı işler yapıp bundan dolayı pişmanlık duyacağına işarettir. Rüyada Aile Mezarlığı Görmek
  • Rüyada aile mezarlığı görmek rüya sahibinin ailesiyle uzun bir ömür yaşayacağına yorulur. Aile mezarlığındaki aile bireylerini ziyaret ettiğini gören kişinin sağlıklı ve uzun bir ömrü olacağı anlamına gelen bir rüyadır. Rüyada görülen aile mezarlığında boş yerlerin bulunması, bir aile büyüğünün daha vefat edeceğine işaret eder. Rüyada Mezarlık Sulamak
  • Rüyada Peygamber Efendimizin mezarını sulamak rüya sahibinin her daim salih insanlarla beraber olacağına ve işlerinin yoluna gireceğine delalet eder. Rüya sahibinin kazancının artacağına, insanlara yol gösteren biri olacağına, yeni insanlarla tanışmak konusunda istekli olacağına işarettir. Rüyada Mezar Başında Ağlamak
  • Rüyada mezar başında ağlamak rüya sahibinin yakın zamanda sevinçli bir haber alacağına işarettir. Hasta yakını varsa ya da kendisi hastaysa, bu hastalıkla bağlantılı güzel bir haber alacağı anlamına gelir. Gerçekte yaşayan birinin mezarı başında ağladığını görmek ise o kişiyle ilgili güzel olaylar yaşanacağına delalet eder. Mezarlık başında ağlayan kişinin geçmişini özleyeceği ve atalarının deneyimine ihtiyaç duyacağı, onlardan bir işaret bekleyeceği anlamına gelir. Rüyada Mezar Yeri Satın Almak
  • Rüyada mezar yeri satın almak rüya sahibinin hayatındaki bazı sorunların uzun süre boyunca devam edeceğine ve yaşamının aksiliklerle geçeceğine delalettir. Rüyasında mezar satın alan kişinin güzel bir gönül ilişkisi olacağına ve evleneceğine işaret eden bir rüyadır. Bu rüyanın bir başka anlamı ise, rüya sahibinin yaptığı işlerde iyi mevkilere geleceğine ve başarıya giden yolda önüne çıkan engellerin ortadan kaldırılacağına işaret eder. Rüyada Mezar Açmak

Rüyada mezarlık görmek rüya sahibinin işlediği günahlardan pişman olacağına yorulur. Mezarlığın nasıl göründüğü ve rüyada yer alan diğer detaylar rüyanın yorumunda farklılıklara neden olabilir. Genellikle kişinin ruh halini de etkileyen rüyalar arasındadır. "Rüyada mezarlık görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.
Rüyada Mezarlık Görmek

Rüyada mezarlık görmek üzüntü, sıkıntı ve hapis anlamları taşır. Rüyasında bir mezarlıkta olduğunu gören kişinin bir suç nedeniyle arandığına; mezarlıkta bir ölünün defnedildiğini görmek ise kişinin tahliye edileceğine delalet eder. Rüya sahibinin günahlarından dolayı pişman olacağına ve tövbe edeceğine işaret eder. Rüyada mezarlık görmek dünyadan ilgiyi kesmeye, korkmaya, Kur'an-ı Kerim okumaya, ölümü hatırlamaya ve ağlamaya delalet eder. Rüyada görülen mezarlık terk edilmiş ve eski bir mezarlık ise rüya sahibinin sevdikleri tarafından terk edileceği anlamına gelir.
Rüyada Mezar Taşı Görmek

Rüyada mezar taşı görmek rüya sahibinin yaşamında önemli değişiklikler olacağına ve iş hayatında başarılı olacağına işaret eder. Hayatındaki durağanlıktan bunalan rüya sahibinin yeni insanlarla tanışmak isteyeceğine yorulan bir rüyadır. Kendisine sıkıntı veren arkadaşlarından uzaklaşıp keyif veren arkadaşlarıyla görüşmeye başlayacağına işarettir. Rüyada mezar taşı görmek geçmiş ve hatıralarla ilgili bilgi verir. Geçmişte kalmış olsa da rüya sahibinin bu gününe de etki eden olayların temsilcisidir.

Rüyada Boş Mezar Taşı Görmek

Rüyada boş mezar taşı görmek rüya sahibinin yakın bir zaman içinde bir ölüm haberi alabileceği anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin hayalini kurduğu şeylerin istediği gibi sonuçlanmadığına ve bundan dolayı mutsuz olduğuna işaret eder. Rüya sahibi hatalı davranışlarda bulunabilir ve bu durum iş hayatını olumsuz etkileyebilir.
Rüyada Mezar Kazıldığını Görmek

Rüyada mezar kazıldığını görmek yahut mezar kazmak rüya sahibinin yaşadığı mekanın güzelleşeceğine, malının artacağına, huzurlu olacağına delalet eder. Rüya sahibinin hayatındaki güzel gelişmelere işaret eden bir rüyadır. Rüyasında mezar kazdığını gören kişinin yeni bir ev sahibi olacağı anlamına gelir. Rüyasında kendi evinin çatısında mezar kazdığını görmek, rüya sahibinin ömrünün uzun olacağına işarettir.
Rüyada Mezar Ziyareti Görmek

Rüyada mezarlığa gitmek rüya sahibinin işlediği günahlardan dolayı pişman olduğuna ve bu günahlardan kurtulabilmek için çabaladığına; insanlara devamlı yardım ettiğine, zekat verdiğine ve namaz kıldığına delalet eder. Sevdiği insanlar arasında dürüstlüğü ve yardımseverliği ile anılacağına yorulur. Rüyasında gece vakti mezarlığa giden kişinin işinden ya da evinden hoşnut olmadığına ve yakın bir zamanda işini ya da evini değiştireceğine işaret eder.
Rüyada Mezarlıkta Yattığını Görmek

Rüyada mezarlıkta yattığını-uyuduğunu görmek rüya sahibinin tembellik yaptığına, hayatı için hiçbir çaba göstermediğine ve önüne çıkan fırsatları fark etmediğine delalet eder. Bu rüya aynı zamanda yalnızlık hissi anlamına gelir. Rüya sahibinin içinde bulunduğu halden çıkıp yaşamını iyileştirmek için çalışması gerektiğine dikkat çeken bir rüyadır.
Rüyada Mezarlıkta Dolaştığını Görmek

Rüyada mezarlıkta dolaştığını görmek rüya sahibinin hayatı boyunca gereksiz ve boş işlerle uğraşacağına delalet eder. Mezarlıkta korkarak dolaştığını gören rüya sahibinin, büyüklerinin onaylamayacağı işler yapıp bundan dolayı pişmanlık duyacağına işarettir.
Rüyada Aile Mezarlığı Görmek

Rüyada aile mezarlığı görmek rüya sahibinin ailesiyle uzun bir ömür yaşayacağına yorulur. Aile mezarlığındaki aile bireylerini ziyaret ettiğini gören kişinin sağlıklı ve uzun bir ömrü olacağı anlamına gelen bir rüyadır. Rüyada görülen aile mezarlığında boş yerlerin bulunması, bir aile büyüğünün daha vefat edeceğine işaret eder.
Rüyada Mezarlık Sulamak

Rüyada mezarlık sulamak rüya sahibinin içinde Allah korkusu olan biri olduğuna ve sevaplarının bol olduğuna işaret eder. Rüyayı gören kişinin hem gerçek yaşantısını hem de ahiret hayatını etkileyecek hayır duaları alacağına delalettir. Rüya sahibinin, yardıma muhtaç insanlar için düzenlenen projelerde göre alacağına da delalet eder. Rüyasında mezarlık suladığını gören kişinin geleceği sıkıntısız olur ve aldığı hayır duaları sayesinde belasız günler yaşar, bahtı açık olur. Rüyasında bir mezarlığı temizlediğini ve suladığını gören kişinin hayırlı evlatları olacağına işarettir.

Rüyada Boş Mezar Sulamak

Rüyada boş mezar sulamak, kardeşler arasındaki tartışmaların aile büyükleri sayesinde son bulacağına yorulur. Rüya sahibinin her işinde başarılı olacağına, mutluluğa ve huzura kavuşacağına, sıkıntılarından kurtulacağına ve iş hayatında kendisine düşmanlık eden kişilerin çevresinden uzaklaştırılacağına işaret eder.

Rüyada Peygamber Efendimizin Mezarını Sulamak

Rüyada Peygamber Efendimizin mezarını sulamak rüya sahibinin her daim salih insanlarla beraber olacağına ve işlerinin yoluna gireceğine delalet eder. Rüya sahibinin kazancının artacağına, insanlara yol gösteren biri olacağına, yeni insanlarla tanışmak konusunda istekli olacağına işarettir.
Rüyada Mezar Başında Ağlamak

Rüyada mezar başında ağlamak rüya sahibinin yakın zamanda sevinçli bir haber alacağına işarettir. Hasta yakını varsa ya da kendisi hastaysa, bu hastalıkla bağlantılı güzel bir haber alacağı anlamına gelir. Gerçekte yaşayan birinin mezarı başında ağladığını görmek ise o kişiyle ilgili güzel olaylar yaşanacağına delalet eder. Mezarlık başında ağlayan kişinin geçmişini özleyeceği ve atalarının deneyimine ihtiyaç duyacağı, onlardan bir işaret bekleyeceği anlamına gelir.
Rüyada Mezar Yeri Satın Almak

Rüyada mezar yeri satın almak rüya sahibinin hayatındaki bazı sorunların uzun süre boyunca devam edeceğine ve yaşamının aksiliklerle geçeceğine delalettir. Rüyasında mezar satın alan kişinin güzel bir gönül ilişkisi olacağına ve evleneceğine işaret eden bir rüyadır. Bu rüyanın bir başka anlamı ise, rüya sahibinin yaptığı işlerde iyi mevkilere geleceğine ve başarıya giden yolda önüne çıkan engellerin ortadan kaldırılacağına işaret eder.
Rüyada Mezar Açmak

Rüyada mezar açmak rüya sahibinin saygı gördüğü biri tarafından yardım göreceğine ve onun aracılığıyla bir yerlere geleceğine delalettir. Rüya sahibi, mezarını açtığı kişiden destek ve yardım görür. Rüyasında mezar açtığını gören kişinin hayallerine ulaşabilmek için emek verdiği ve çaba gösterdiği anlamına gelir.

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