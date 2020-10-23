Örümcekler tarafından örülen ağlar, pek çok gözlemci tarafından sıklıkla olağanüstü olarak nitelenir. Öyle ki tarih boyunca örümcek ağları hakkında yapılmış pek çok farklı ve son derece ihtişamlı yoruma rastlamak mümkündür. Böylesine sıra dışı görülen bir motifin rüyalar için de tekrar eden önemli bir imge haline gelmesini tuhaf karşılamamak gerekir. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada örümcek ağı görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi sorulara verilen farklı cevapları görebilirsiniz. Rüyada Örümcek Ağı Görmek Örümcek ağlarının nasıl tabir edildiğine geçmeden önce, yüzyıllardan beri bu motifin kaderin ağı şeklinde ele alındığını söylemek gerekir. Dolayısıyla pek çok geleneksel rüya tabiri kaynağı örümcek ağını kaderci bir biçimde ele alır ve bu doğrultuda rüya sahibinin bir akıbete sürükleneceğini ifade eder. Bu akıbetin hayırlı olup olmayacağını ise daha çok rüyadaki diğer imgeler belirler. Ancak rüyada görülen örümcek ağının, kişinin seçimlerinden bağımsız bir biçimde, farkında olmadan ilerleyeceği mecburi bir çizgiyi temsil ettiği rivayet edilir.

Günümüz kaynakları ise örümcek ağı imgesini daha çok cinsiyet ve yaş gibi kişiye bağlı koşullar üzerinden değerlendirir. Buna göre rüya sahibinin genç bir erkek olması halinde örümcek ağı gerçek bir felaket habercisidir. Öyle ki kişinin hayatını tam anlamı ile altüst edecek bir durumla karşılaşması ve bir daha eski standartlarına kavuşamaması söz konusu olabilir. Ayrıca kimi yorumcular bu imgenin son derece zalim ve güçlü bir düşmana işaret ettiğini de belirtir. Rüyayı gören kişinin kadın olması halinde ise yapılan yorum, bir arkadaşı ile arasının açılacağı şeklindedir. Bu arkadaşın özellikle iş hayatından bir insan olması muhtemeldir ancak sosyal çevreden birisi de olabilir. Rüya yorumcuları özellikle genç kadınlara, iş hayatlarındaki kendilerinden alt pozisyonda bulunan arkadaşlarına karşı dikkatli olmaları yönünde tavsiyelerde bulunur. Rüya sahibinin orta yaşlarda olması halinde ise iş ya da aile düzenlerinin bir süreliğine bozulacağı varsayılır. Ancak bu bozulma oldukça kısa süreli olacaktır ve sonrasında da çok daha güçlü bir düzen inşa etme fırsatının doğması kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca kimi yorumcular kısa zamanda yaşanabilecek bir finansal problemin de ortaya çıkabileceğine dikkat çeker.

Rüyada Örümcek Ağı Temizlediğini Görmek Rüyada örümcek ağı temizlemek, genellikle baş edilecek düşmanlık ya da hilelere işaret eder. Kişinin iş hayatında kendisine zarar vermeye çalışan kişileri alt edeceği yorumu özellikle öne çıkar. Ayrıca bu tür bir rüya gören kimsenin yoksul ise kısa zamanda zenginleşeceği varsayılır. Bilhassa geleneksel kaynaklar ise rüyada örümcek ağı temizlemeyi kendisine çizilen yolun dışına çıkma çabası olarak ele alır. Bu yorum, daha alt bir sosyal statüden olan rüya sahibinin daha lüks ya da yüksek bir hayat istemesi gibi anlaşılabilir. Ayrıca kişinin farklı bir iş sektörüne yönelerek meslek değiştirmesi de söz konusu olabilir. Rüyada Örümcek Ağını Bozduğunu Görmek Rüyada örümcek ağı bozmak da temizlemek ile benzer yorumlara sahiptir. Ancak daha çok farkında olmadan yapılan fiiller sonucunda bu kazançlar elde edilir. Ayrıca örümcek ağı bozmak kişinin kötü şansını yenmesi, deyim yerindeyse şeytanın bacağını kırması olarak da anlaşılabilir. Rüyada Mağarada Örümcek Ağı Görmek Rüyada mağarada örümcek ağı görmek daha çok dost ya da aile bireyleriyle yapılan dayanışmaya işaret eder. Özellikle sıkıntılı bir süreçten geçiyorsanız pek çok dostunuzun derdinize derman olabilmek için koşturduğuna tanıklık etmeniz muhtemeldir.

Rüyada Renkli Örümcek Ağı Görmek Rüyada görülen renkli örümcek ağı genellikle ne yapacağını bilememek anlamı taşır. Dolayısıyla hayatınızda karar vermesi son derece zor seçeneklerle karşı karşıya kalmanız söz konusu olabilir. Ancak bu seçeneklerin herhangi birinin karşınıza olumsuz sonuçlar çıkaracağını söylemek doğru olmaz. Rüyada Örümceğin Ağ Ördüğünü Görmek Rüyada bir örümceğin ağ ördüğüne tanıklık etmek daha çok haberdar olmadığınız kötülüklere işaret eder. Bu doğrultuda arkanızdan iş çeviren bazı insanların var olması muhtemeldir. Çevrenizde yüzünüze gülen ve size karşı abartılı bir biçimde iyi davranan insanlara karşı dikkatli bir tavır takınmanız faydalı olabilir. Rüyada Yatak Odasında Örümcek Ağı Görmek Rüyada yatak odasında örümcek ağı görmek genellikle aile hayatında yaşanacak problemlerin habercisidir. Özellikle evliyseniz eşinizle aranıza bir soğukluğun girmesi söz konusu olabilir. Evli değilseniz de anne babanızın yaşadığı tartışmalar sonucunda kendinizi üzgün hissedeceğiniz bir döneme hazırlanmalısınız. Rüyada Yatağında Örümcek Ağı Görmek Rüyada yatağında örümcek ağı görmek daha çok uykusuz geçecek gecelerin alametidir. Bilhassa sosyal çevrenizdeki insanların sizin hayatınızı zora sokması dolayısıyla böyle bir döneme girmek üzere olabilirsiniz.