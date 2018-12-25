Rüyada kurbağa görmek ne demek? Rüyada kurbağa görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyalarımız çok ilginç şeyler görülebilir. Örneğin rüyaya giren hayvanlar özellikle anlamı merak edilen konular içindedir. Hayvanlar içinde de kurbağa ile ilgili pek çok rüya tabiri yer akmaktadır. Bu rüya tabirlerinin bir kısmı olumlu bir kısmı da kötü haberdir. Rüyanın yorumu kurbağanın görülme şekline göre kritik bir biçimde değişmektedir. Bu nedenle kurbağa görmekle ilgili eve kurbağa girmesi, kurbağa topluluğu görmek, kurbağa yemek, zıplayan kurbağa görmek gibi farklı rüyaların tabirlerini listeledik. RÜYADA KURBAĞA GÖRMEK Her ne kadar detaylar yorumları değiştirse de genel olarak rüyada kurbağa görmek olumlu bir işaret olarak kabul edilir. Rüyada kurbağa gören kişinin hayırlı bir kişi olduğu ve Allah’ın sevdiği kullarından biri olacağı müjdelenir. Rüyada kurbağa görmek sadece kendinizle ilgili değildir. Çevrenizdekilerle olan ilişkilerinize de dair şeyleri bildirir. Örneğin rüyada kurbağa görmek uzun süredir görmediğiniz bir arkadaşınızı, dostunuzu yakında göreceğinize delalettir. RÜYADA EVE KURBAĞA GİRDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada eve kurbağa girmesi sabırlı bir insan olmaya, sorunsuz bir hayat sürmeye, maddi manevi rahata ve hayatı yaşamayı çok sevmeye, haneye gelecek mutlu edecek habere delalet eder.

RÜYADA KURBAĞA TOPLULUĞU GÖRMEK Rüyada topluluğu görmek büyük bir kalabalığa işaret eder. Rüya sahibinin çevresinin oldukça kalabalık olduğuna ve bu kalabalığın hilekâr ve oyun sever bir kalabalık olduğuna işarettir. Bu durumda rüya pek hayırlı şekilde yorumlanmaz. Kişinin yakın çevresinden uzaklaşıp kendisi için daha hayırlı olacak kişiler ile muhatap olmasının kendisi için daha hayırlı olacağı ifade edilir. RÜYADA ZIPLAYAN KURBAĞA GÖRMEK Rüyada zıplayan bir kurbağa birileri tarafından takip edildiğinize işaret eder. Bir kişi rüyasında sürekli olarak zıplayan bir kurbağa olduğunu görüyorsa bu rüya o kişinin kendisini kıskanan ve kendisi gibi olmak isteyen kişiler tarafından sürekli olarak takip edildiğini ve izlendiğini gösterir. Bu durumda kişilerin etrafındaki insanlara karşı temkinli davranarak dikkatli olmaları gerekir. RÜYADA KURBAĞA YEMEK Kötü bir rüya olmasa da kişinin keyfinin kaçacağına ve huzursuzlukların baş göstereceğine alamet ettiğinden çok iyi şekilde tabir edilmez. Zaman zaman zengin insanların yaşamlarına öykünen rüya sahibinin, onlar gibi yaşamak adına günaha meylettiğine, istemeden de olsa yalanlara başvurduğuna, evli kişiler için eşlerini aldatma düşünceleri içine girdiklerine delalettir. Rüya sahibinin aklını çelecek ortamların ve gelişmelerin söz konusu olduğunu da tabir eder.

RÜYADA UÇAN KURBAĞA GÖRMEK Rüyada uçan kurbağa görmek, hayatında meydana gelecek değişimin ve dönüşümün habercisidir. Bir halden başka bir hale geçmeye, zayıflamaya yahut form değiştirmeye, hayata bakışının değişmesine, yaratıcı gücünün artmasına da yorumlanır. RÜYADA KURBAĞA YUMURTASI GÖRMEK Rüyada kurbağa yumurtası görmek arkadaşlar arasında devam eden problemli ilişkilerin, bazı kişilerin arabuluculuk yapmasının ardından tatlıya bağlanacağına, bu sebeple arkadaşlar arasındaki hasretle beklenen saadet ortamının eski durumuna dönecek diye yorumlanır. RÜYADA KURBAĞA ÖLÜSÜ GÖRMEK Rüyada kurbağa ölüsü görmek emek etmeye ve uğraş vermeye, çabuk kırılmaya ve hayatınıza giren insanları kendi açınızdan sınavdan geçirmeye delalet etmektedir. işini bilen bayana alamet eder. RÜYADA KURBAĞA GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Kurbağa Avlamak

Bir kişi rüyasında kurbağa avladığını görürse bu rüya o kişi için güzel sonuçlanır. Kişinin kurbağa avlaması kendi yaşıtları arasında kendisini kıskanan yükselmesini engelleyen ve bu nedenle sürekli planlar yapan kişileri kolaylıkla alt ederek ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstereceği anlamına gelmektedir. Rüyada kurbağa avlamak bu yüzden hayırlı bir haber ya da hayırlı bir mücadeleyi müjdelemektedir.

Rüyada Kurbağa İşgali

Rüyada rüya sahibi yaşadığı bölgenin kurbağalar tarafından işgal altına alındığını görürse bu rüya kötülüğe ve şerre yorulur. Kişinin yakın zamanda oldukça ağır şeyler yaşayacağına acı ve azap çekeceğine bu nedenle bütün olumsuzlukları beraberinde getirip üzüleceğine delalettir. Rüyada Kurbağa Öldürmek

Bir kişi rüyasında kurbağa öldürdüğünü görüyorsa bu rüya kişinin yakın zamanda bir düşmanından kurtularak rahat bir nefes alacağına işarettir. Uzun zamandır kişiye rahat nefes aldırmayan bu yüzden çeşitli zorluklar yaşatan bir kişinin artık kendisinden uzaklaşacağına herhangi bir olumsuz durum yaşamayacağına işarettir. Rüyada kurbağa öldürmek etrafımızda kötülüğümüzü isteyen tüm insanlara hadlerini bildireceğinize işarettir. Bu açıdan hayırlı bir şekilde yorumlanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Rüyada Yeşil Kurbağa Görmek

Yola çıkmak, planlanan her işi zamanında bitirmek ve çalışmaların karşılığı alındığı için rahatlayıp, kendini şımartmak manasındadır. Ayrıca kişinin ailesinin de kendisini fazlaca düşündüğüne ve ehemmiyet gösterdiklerine de delalettir.

Rüyada Siyah Kurbağa Görmek

Birine kızarak alevlenmek, kin duymak ve uzun süre o kimseye öfkeyle yaklaşmak anlamına gelir. Hoşa gitmeyecek ve aynı zamanda kişiyi şaşırtacak bazı sözler duymak, en yakın arkadaşların arkadan konuştuğunu duymak olarak da tabir edilir. Rüyada Kurbağanın Üzerine Sıçradığını Görmek

Rüyada kurbağanın üzerine sıçradığını görmek saygınlığa ve olumsuz manasıyla az olan gelirinin bereketlenmesine tekabül eder. Bekar kadın için bu rüya hayallerine kavuşacağına ve refah içinde yaşayacağına, hayatının her alanında sevdiği insandan destek alacağı ve manevi olarak yanında hissedeceğine tekabül etmektedir., Rüyada Kurbağa Sesi Duymak

Rüyada kurbağa sesi duymak, iyi şekilde yorumlanmaktadır. Bu rüya, size dostunuzdan gelen bir sese kulak vererek, onu dinlemeniz gerektiğine işaret eder. Rüyada Kurbağa Öldürdüğünü Görmek

Rüyada kurbağa öldürmek, kişinin yakın zamanda bir düşmanından kurtularak, rahat nefes alacağına delalet etmektedir. Rüyada Kurbağayla Konuşmak

Dedikodu yapmayı çok sevmek ve başkalarının hayatlarına karşı önüne geçilmez bir merak duyulduğu anlamına gelir. Rüya sahibinin bu özelliği yüzünden pek çok kimseyle tartışmalı ortamlara gireceğine, küskünlüklerin oluşacağına ama bir türlü huyundan vazgeçmeyeceğine delalet eder. Boş bir inadın, yanlış hareketlere devam etmenin sonucunda yalnız kalınacağını da tabir eder.