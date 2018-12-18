Rüyada patates görmek ne demek? Rüyada Patates görmek ile ilgili diğer rüya tabirleri

Rüyada patates görmek ne anlama gelir? Rüyaya girdiğinde ne demek olduğu merak edilen şeylerden biri olan patates ile ilgili pek çok rüya tabiri bulunuyor. Çünkü patates görüldüğü şeye ve duruma göre rüya tabirleri değişebiliyor. Bu rüya tabirleri olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir. Sizin için rüyada patates görmek ile beraber patates kızartması, patates çuvalı, patates püresi, patates çuvalı vb. görmek ile ilgili rüya tabirlerini bir araya getirdik.
Farklı yorumları olan rüyada patates görmek genellikle huzur, saygınlık, çevreniz tarafından sevilmek, saygı görmek ile ilişkilendirilir. Tabii patatesin görülme şekline göre rüya tabiri değişmektedir. Örneğin rüyada patates soyduğunu gören kişi hayalini gerçekleştirecek demektir. Rüyasında patates yediğini gören kişi için kazanca ve rızka işaret eder. Patates ekmek güzel ve iyi gelişmelere, işlerin yoluna girmesine ve açılmasına delalet eder. Rüyada patatesin yeşillenmiş ya da zillenmiş olduğunu görmek kişinin kısmetinin önüne geçen bir şey olduğuna işarettir. Rüyada patates satmak iyi değildir, kişinin uğrayacağı mal kaybına ve zarara işarettir. Rüyada çürümüş patates görmek, kişinin parasının boşa harcanacağına işaret eder. Rüyada kilolarca ya da çuvallarla patates görmek hasadın bolluğuna ve hanelerdeki berekete delalet eder.
Rüyasında patates kızartması gören kişinin hayatında olumlu gelişmeler yaşanacağı bir döneme girdiği şeklinde yorumlanır. Rüya sahibinin bahtının açılmasına işaret eder. Rüya sahibinin işlerinin yoluna girmesine ve kazancının artmasına işaret eder. Rüyayı gören kişinin ailesiyle birlikte bolluk ve bereket içinde sağlıkla ve huzurla yaşadığı şeklinde yorumlanır.
Rüyada Patates Çuvalı Görmek, yakın gelecekte sizin için bereketli ve bolluk içerisinde bir sürecin başlayacağını ifade eder. Rüyada patates çuvalı görmek tabiri doğrultusunda bu süreçte işlerinize yatırımlar yapabilir ve işlerinizi ileriye taşıyabilirsiniz. Rüyada patates çuvalı görmek aynı şekilde parasal açıdan sizi rahat ettirecek başarılı gelir kaynakları elde edeceğinize delalet eder. Rüyada patates görmek aynı şekilde kısa süre içerisinde hayatınızdaki insanların sizi son derece utlu edeceğini söylemek yanlış olmaz.
Rüyada patates doğradığını görmek sabırlı olmaya, mutlu olmaya, elde edeceğiniz başarıya ve hayatın düzene girmesine, yüzün gülmesine delalet eder. Rüyada patates doğramaya çalışmak ise keyfin yerinde olmasına dolu dolu bir hayat yaşamaya ve insanların gözlerinin üzerinizde olmasına, sabırlı olmaya yorulur.
Rüyada patates püresi görmek, elindekinin kıymetini bilen ve kazanç sağlayan, çalışkan kimseye işarettir. Hayatınız boyunca sırtınızın yere gelmeyeceğini söyleyebiliriz.
Rüyada patates soyduğunu görmek kişinin dileğini ifade eder. Rüya sahibi patates soyduğunu görürse bu onun dileğinin yerine geleceğine işaret eder.
Rüyada haşlanmış patates görmek rüyada görülen her nimet gibi berekete, rızka, yoksunluktan kurtulmaya, iyi hale işarettir. Rüyanızda haşlanmış patates görmeniz; hazır gelecek ve kolay tüketilecek kazanç elde etmeye, bahtınızın açıklığına yorumlanır. Taze, lezzetli tam kıvamında haşlanmış patatesler eğer kişinin sevdiği bir yiyecek değil ise nahoş durumlarla karşılaşacağına da yorumlanır.
Rüyada patates yediğini görmek, ev ya da arsa gibi büyük bir gayrimenkul alınacağına yorumlanır. Parasal açıdan kişinin hatırı sayılır bir meblağ edineceğine yorumlanan rüya aynı zamanda, hem iş açısından hem de hane içinde bereketli bir dönem geçirileceğine de işaret eder.
Rüyada patates aldığını görmek, temiz niyetle girişilen bir işten mutlu sonuçlar almak, tatmin olunacak kadar kazanmak ve bugüne kadar gösterilen çabaların sonucunda hayal edilen noktaya gelmek demektir. Helal lokma için elinden gelen her şeyi yapan ve sadece alın teriyle çalışan, kimseye el açmadan, şükrederek hayatını sürdüren rüya sahibinin zorluk çekmeyeceğini, sabrının sonunda selamete erişeceğini temsil eder. Aileye yeni olanaklar sunacak kadar kazanç elde etmek, ev eşyası almak anlamına da gelir ve rızkın artışına işarettir. Tarladan patates aldığını görmek, emeklerin boşa gitmeyeceğini ve gelir düzeyinde artış olacağını, marketten patates almak işte başarı göstermeye ve zam almaya alamettir. Sokak satıcısından patates aldığını gören kimseler, plansız ve programsız yaşadıkları için maddi sıkıntılar yaşayabilirler.
Rüyada Patates Satmak
Rüyada patates sattığını görmek iyi değildir. Rüya sahibinin yaşayacağı zararlara, kayıplara ve sıkıntılara işaret eder. Rüyasında patates sattığını gören kişinin sıkıntıya ve yokluğa düşeceği günlerin geleceğine delalet eder.
Rüyada Patates Kızartmak
İş hayatında ve aile hayatında çok güzel olaylar gerçekleşeceğine, sevinçli ve güzel haberler alınacağına, işlerin yakın bir zaman içinde açılacağına, girilecek bir yarış içerisinde lider olunacağına, yabancı bir ülkeye çıkılan seyahatten dönüleceğine, beklenen ve özlem duyulan bir kişinin geleceğine ve bolluk bereket içinde bir döneme girileceğine yorulur. Rüyada patates kızartıp yemek, sağlıkla ilgili olarak verilmiş olan aranın ardından işe hızlı bir giriş yapılacağına, birçok konuda tecrübe sahibi bir kişi ile yapılacak bir işte çok iyi bir karar verileceğine, uzun zamandan beri işe yaramadığı ve kullanılmadığı düşünülen bir eşyanın elden çıkarılacağına ve sıcak bir yuva kurulacağına yorumlanır.
Rüyada Patates Toplamak
Rüyayı gören kişinin, uykusuz geceler geçirerek büyük işlere imza atacağına, bu sayede hayatı boyunca rahat yaşayacağına, hayırlı bir kişi ile dünyaevine gireceğine, sağlık sorunlarını kısa zamanda aşacağına, hanesinde bolluk ve bereketin hüküm süreceğine, işlerinin açılacağına ve çok uzun yıllar boyunca devam edecek bir ortaklığa imza atacağına tabir edilir. Rüyada patates toplamak ve satmak, iş dünyasında büyük bir şöhrete sahip olmaya, maddi olarak büyük kazanç elde etmeye, sağlıklı bir hayat yaşamaya, sıcakkanlı bir kişi olunması sayesinde çok arkadaş edinmeye ve yeni bir haneye yerleşmeye rivayet edilir. İşle ilgili bir karar verilecekse bu rüyanın görüldüğü dönemde verilmesi birçok fırsatı birlikte getirecektir.