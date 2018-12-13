Rüyada polis görmek nedir? Rüyada polis görmekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada polis görmek çok çeşitli anlamlara gelebilir. Rüyanıza polis girdi, bir şekilde rüyanızda polis gördüğünüz ve bunun anlamını merak ediyorsunuz. İnsanlar zaman zaman rüyalarında gördükleri şeylerin ne anlama geldiğini çözmek için rüya tabirlerine başvururlar. Biz de yazımızda rüyada polis görmek ile ilgili yorum arayanlar için çeşitli rüya tabirlerini derledik... RÜYADA POLİS GÖRMEK Rüyada polis görmek ile ilgili rüya tabirleri görülen rüyanın detayları ile yakından ilgilidir. Rüyada polis görmek büyük bir sorumluluk, güç, otorite, cesaret gibi farklı şeylere işaret edebilir. Örneğin bir devlet makamında büyük bir sorumluluk üstlenebilirsiniz. Bunun yanında sizi önemli bir kayıp ve buna bağlı olarak üzüntü ve keder de bekliyor olabilir. Ayrıca duruma göre çevrenizde rakipleriniz olduğu anlamı da çıkabilir. RÜYADA POLİS OLDUĞUNU GÖRMEK Rüyada polis olduğunu görmek, pek hayırlı anlamlar içermemektedir. Rüyayı gören kişinin başından belanın eksik olmadığını veya bir türlü iyileşemediği bir hastalığa yakalandığını anlatır. Bu rüya kişinin çaresiz, dermanın olmadığı bir duruma düşmesi ile rivayet edilir. Bu rüya ile ilgili bir başka yorum ise rüya sahibinin resmi bir başvurusunun pozitif sonuçlanacağı ile ilgilidir.

RÜYADA SİVİL POLİS GÖRMEK Kişinin hayalini kurduğu birçok şeye çok zahmet çekmeden ve sevdiği birkaç kişinin vereceği maddi ve manevi destek sayesinde ulaşacağına, kendisine uzak bir akrabasından miras kalacağına, hayırlı bir kısmetle dünya evine gireceğine ve yaşadığı bütün sorunların sona ereceğine yorumlanır. RÜYADA POLİSİN YARDIM ETTİĞİNİ GÖRMEK Rüyada polisin yardım ettiğini görmek ona dertlerini unutturacak güzel gelişmelerle karşılaşacağına, aile hayatında çok büyük üzüntüler olacağına, sağlık sorunları yüzünden çok sıkıntı çekileceğine, iyi sonuçlanacağı düşünülen durumların tersine neticeleneceğine, çok büyük sorunlar ile baş etmek zorunda kalacağına, attığı her adımda daha kötü ve sıkıntılı durumlar ile karşı karşıya kalacağına, çok büyük emekler vererek ortaya koyduğu bazı çalışmalardan çok büyük zararlar edeceğine, makamının tehlikeye gireceğine, medet umduğu kapıların yüzüne kapanacağına yorulur. RÜYADA POLİS ÇEVİRMESİ Rüya sahibinin rüyasında polis çevirmesi görmesi aile hayatında bazı sorunların yaşandığına delalet eder. Bazen sevdiği kişilerden birisi ile kısa süreli de olsa bir küskünlük yaşadığına, ancak biraz daha hoşgörülü olması ve sabır göstermesi sayesinde bu sorunlardan kurtulacağına ve hayattan daha çok zevk alacağına rivayet edilir. Aynı zamanda, sorunlar yüzünde kırılan kişilerle yakın bir zaman içinde barışılacağına ve bir şekilde kalplerinin tekrar kazanılacağına alamettir.

RÜYADA POLİS KARAKOLU GÖRMEK Rüyada polis karakolu görmek, kişinin saygı değer ve güçlü bir kişiye güveneceğine, güvenini boşa çıkarmayacağına, hayırlı bir işe gireceğine, girdiği işten maddi gelir elde edeceği demektir. Rüya sahibinin hayatına alacağı insanları seçerek ve özenle alması gerekeceğine aksi takdirde kötü insanlar tarafından zarar görebileceği anlamına gelmektedir. RÜYADA POLİS HELİKOPTERİ GÖRMEK Rüyada polis helikopteri görmek adil adalet vicdan sahibi bir insan olarak anılmaya ve hayırlı huzurlu güzel hayata mutluluğun daim olmasına ve yüzün gülmesine delalet eder. RÜYADA POLİS OKULU GÖRMEK Rüyada okulunu görmek, çok güzeldir. Rüyayı gören kişinin disiplinli bir çalışma hayatını benimseyeceğine, bu sayede mesleğinde çok başarılı olacağına, kısa sürede kurulu bir düzen sağlayacağına bu durumun da özel hayatına ve ev yaşantısına olumlu yönde yansıyacağına alamet eder. Rüya sahibinin plansız ve programsız bir tek adım atmayacağı ve her daim kendisine karşı özenli olacağı anlamına gelir. RÜYADA POLİSİN TUTUKLADIĞINI GÖRMEK Rüyada polisin tutuklaması, gerçek hayatta yasa dışı iş yapmaya, başının kanunlarla derde gireceğine işarettir. Polisin tutukladığını gören kimsenin kazancını arttırmak için hakkı olmayana göz koyacağına ve bu durumun başını belaya sokacağına işarettir. Tutuklanmanın, mahkum olmanın habercisidir. Kişinin sevdiklerinden ayrılmasına sebep olacak işler yapacağına yorumlanır.

RÜYADA POLİS GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Polis Kıyafeti Giymek

Kişinin, kendisine uygun bir iş bulduğuna, bu sayede uzun bir zamandan beri yaşadığı işsizlik ve parasızlık sorunlarından kurtulduğuna, kendisine daha büyük getirileri olan bir çalışmaya ortak olarak gireceğine, eline geçen kazancı daha da arttıracağına ve zor bir dönem geçiren bir tanıdığına ya da akrabasına destek olacağına yorumlanır. Rüyada Polis Kovalaması

İş konusunda atılan adımların başarısız olması ya da istenen etkiyi yapamaması yüzünden zor günler geçirileceğine, bu durumdan kısa süre içinde kurtulmak için hızlı bir şekilde karar verilmesi ve bir an önce alınan bu kararların uygulamaya konulması gerektiğine aksi halde eldekilerin de kaybedileceğine alamet eder. Rüyada Polis Diye Bağırmak

Yardım edilen bir kişi vereceği destek ile hayır getirecek ve birçok sorunu ortadan kaldıracak bir çalışma içine girileceğine, bu çalışmanın ardından büyük başarı kazanılacağına, maddi açıdan nefes alınacağına ve eş, dost ya da akrabalardan biri ile bir proje üzerinde çalışılmaya başlanacağına işarettir.

Rüyada Bayan Polis Görmek

Rüyayı gören kişinin, iş hayatında gösterdiği üstün performans ve kazandığı büyük başarılar sayesinde kendisini yakın bir zaman içinde büyük bir firmanın üst kademelerinde bulacağına ve kazandığı mevki sayesinde büyük bolluk ve berekete sahip olacağına delalet eder. Rüyada Polis Sireni Duymak

Kötü giden işleri yoluna sokmak ve kaybedilen şeyleri geri kazanmak için yardım istenen bir kişiden büyük bir destek alınacağına, bu desteğin birçok kapının açılması konusunda fayda sağlayacağına, kısa süre içinde epey moral kazanılacağına ve etkisi altına girilen bir kişi sayesinde terfi alınacağına işaret eder. Rüyada Çok Polis Görmek

Rüya sahibinin rüyasında çok polis görmesi hem iş hem aile ve hem de eğitim konusunda çok hayırlı ve güzel durumlarla karşılaşılacağı anlamına gelmektedir. Sevinçten gözyaşları akıtılacağı, her geçen gün daha mutlu olunacağı, aile bireyleri ile daha sıkı ilişkiler içinde olunacağı, zor zamanların geride kalacağı ve yakın bir zaman içinde tanışılacak bir kişi ile dünya evine girileceğine yorulur. Ayrıca, çok önemli bir çalışmanın başına getirilmeye ve mevki makam sahibi olmaya işarettir.

Rüyada Polis Çağırdığını Görmek

Polis çağırmak rüya sahibinin yaşadığı ailevi bir probleme işaret etmektedir. Rüya sahibi yaşadığı bu problemi çevresinden gelen yardımlar ile aşmayı başarabilecektir. Rüyada polis çağırdığını görmek, kardeşler arasında yaşanacak ufak bir soruna işaret etmektedir. Rüyada Polis Operasyonu Görmek

Rüya sahibinin rüyasında polis operasyonu görmesi şahsın, iş konusunda attığı adımları kuvvetlendirecek ve kazancını devasa oranda arttıracak bir iş içinde yer alınacağına tabi olunur. Aile bireyleri içinde polemiklerin çıkmasına sebep olan bir kişinin haneden yollanacağına ve kurulan hayallerin bir bir gerçekleştirileceğine tabir edilir. Rüyada Polis Amiri Görmek

Rüya sahibinin rüyasında polis amiri görmesi bir iş ile mevki sahibi olunacağına yorumlanır. Atılan adımlar sayesinde zor bir dönemin kısa vade içinde sona ereceğine, çalışmaların büyük faydası olacağına ve rüya sahibinin kendisine iyi bakması sayesinde herhangi bir sağlık sorunu ile debelleşmek zorunda kalmayacağına yorumlanmaktadır.

Rüyada Polis Okulunu Kazandığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında polis okulunu kazandığını görmesi sorunlarla geçen ve gerginlik yaratan bir dönemin arkada kalacağına ve rahata erileceğine tabir edilir. Denk zamanda, işle ilgili olarak akılda soru işaretleri bırakan şeylerin çözüme kavuşmasıyla işe dört elle kavrayacağına ve daha sonrasında işte terfi getirebilecek hamleler yapmaya yorumlanmaktadır. Rüyada Polis Okuluna Gittiğini Görmek

Rüya sahibinin rüyasında polis okuluna gittiğini görmesi taptaze kapılar açacak ve içinde bulunan zor günlerin sona ermesini sağlayacak bir olay yaşanacağı anlamına gelmektedir. Bu olayla birlikte büyük bir zenginliğe sahip olunacağına, aile bireylerine bu sayede çok büyük yardımlarda bulunulacağına, hayır duaları alınacağına ve daha iyi yerlere gelineceğine işarettir. Rüyada Polis Şapkası Görmek

Rüya sahibinin rüyasında polis şapkası görmesi aile yaşamı içinde yaşanan tartışmaların ve sorunların sona ereceğine yorumlanmaktadır. Kardeşler arasındaki tatsızlıkların tatlıya bağlanacağına, kazanç getirecek bir işte yüksek bir mevkie ulaşılacağına ve sorunların sona ereceğine delalet eder.