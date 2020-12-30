Rüyada polis olmak ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada polis olmak, rüya sahibinin kendisine art niyet besleyen ve düşmanca tavırlar içerisinde olan kimselere karşı dikkatli ve tedbirli olmasına işaret eder. Rüyada polis olmakla birlikte, rüyadaki ayrıntılar yorumları da etkiler. ''Rüyada polis olmak ne demek, ne anlama gelir?'' gibi soruların ayrıntılı cevaplarını sizler için derledik. Rüyada Polis Olmak Rüyada polis olmak, bir otoriteyi temsil eder. Rüyada polis olduğunu gören kimsenin hayatı ve çevresiyle ilgili büyük sorumluklar alacağı, vatanı için hayır getiren çalışmalar içinde bulunacağı ve resmi makamlarda yüksek mertebelere geleceği söylenir. Bazı yorumculara göre; rüyada polis olmak, rüya sahibinin etrafınca sevilip sayılan biri olacağını işaret eder. Bu rüyanın olumsuz yorumlarında ise rüyayı gören kişinin farkında olmadan olsa da, şiddete meyilli olacağı fakat sonrasında pişmanlık duyacağını ifade eder. Rüyada Sivil Polis Olmak Rüyada polis olmak, rüya sahibinin bugüne kadar hayalini kurduğu her şeye kavuşacağını, maddi ve manevi destek göreceğini işaret eder. Bazen bu rüya, bir mirasın habercisi olabilir. Bazı yorumculara göre ise rüyada polis olmak, rüya sahibinin hayırlı biriyle evlenip mutlu olacağına delalet eder. Rüyada polis olup suçlu yakaladığını görmek, rüyayı gören kişinin hem aile hem iş yaşantısında başarıya ulaşacağına, hayatını mutlu bir şekilde geçireceğine yorulur.

Rüyada Polis Özel Harekat Olmak Rüyada polis özel harekat olmak, rüya sahibinin sağlıklı bir yaşam süreceğine, uğraştığı işlerin başarıyla sonuçlanacağına, bol kazanç elde edeceğine işaret eder. Rüyasında özel harekat polisi olduğunu gören kimsenin, arkadaş çevresinden biriyle iş ilişkileri içerisine gireceği, sözü geçen biri konumda bulunacağı ifade edilir. Rüyada jandarma özel harekat olmak, rüyayı gören kişinin kendisini maddi kazanca ulaştırabilecek biriyle ortaklık yapacağına, kendisine art niyet besleyen insanlara karşı galip geleceğine, saygınlık ve itibar sahibi bir kişi olacağına işaret eder. Rüyada özel harekat üniforması giymek, rüya sahibinin ortaklarıyla birlikte işle ilgili bir yarışmaya katılacağına ve başarı elde edeceklerine yorulur. Rüyada Polis Okulunda Olmak Rüyada polis okulunda olmak, rüya sahibinin iş hayatında sıkıntılarla karşılaşacağını, uzun bir süre toparlanmakta zorluk çekeceğini ifade eder. Rüyayı gören devlet memuruysa, mesleğinde aranan bir insan olarak rakiplerinden öne çıkacağına; rüyayı gören sağlık memuruysa, dilediği her şeyin gerçek olacağına, maddi kaygı duymadan bir hayat süreceğine işaret eder.

Rüyada polis okulu öğrencisi olmak, rüya sahibinin işlerinin yolunda gitmesine, şansının ve bahtının açık olmasına yorulur. Rüyada polis okulu öğrencisi olduğunu gören kimsenin, anlamlı bir hayat yaşayacağı vurgulanır. Rüyada Polis Okuluna Kayıt Olmak Rüyada polis okuluna kayıt olmak, rüya sahibinin; çok fazla sıkıntı çekmeden isteklerine ulaşacağına, yanında bulunan insanlara tecrübeleriyle rehber olacağına, aile içinde mutluluk getirecek haberler alınacağına, kavgaların ve tartışmaların son bulacağına delalet eder. Rüyada polis okulunu kazanmak, rüyayı gören kişinin dürüstlüğünden ödün vermeyeceğine, samimi bir insan olarak yaşayacağına, ettiği tövbelerin kabul olacağına işaret eder. Rüyada Polis Okulundan Mezun Olmak Rüyada polis okulundan mezun olmak, ticarette yaşanacak olumlu gelişmeleri ve bu gelişmeler sayesinde maddi anlamda refaha ulaşmayı temsil eder. Rüya sahibinin sağlıklı bir hayat süreceğine, kaza ve belalardan uzak duracağına, isteklerinin gerçekleşeceğine inanılır. Bazı rüya yorumcularına göre ise rüyada polis okulundan mezun olmak; rüyayı gören kişinin, kendisine düşmanlık besleyen insanlar tarafından zarara uğrayacağına, ortaklık kurduğu kişilerden ihanet göreceğine, iş hayatında sıkıntılar yaşanacağına işaret eder. Rüyada mezun olurken ağlamak, rüyayı gören kişinin hayatında olan insanlara hiçbir koşulda ihanet etmeyeceğine yorulur.

Rüyada Polis Komiser Olduğunu Görmek Rüyada polis komiser olduğunu görmek, rüya sahibini tehdit eden tehlikelerin ortadan kalkmasına, düşmanlığın bitmesine işaret eder. Rüyayı gören kişinin önüne çıkacak engelleri birer birer aşarak, sıkıntılı günleri geride bırakacağı ifade edilir. Bazı rüya yorumlarına göre ise rüyada polis komiser olduğunu görmek; aile içinde huzurun sağlanacağına, itibar kazanılacağına, işlerin zaferle sonuçlanacağına delalet eder. Rüya sahibinin kendisini polis komiser olarak eğitim yaparken görmesi, hükümet tarafından destek göreceğine alamet eder. Rüyada Motorlu Polis Olmak Rüyada motorlu polis olmak, çekilen sıkıntıların sonunun ferahlığa çıkacağını ifade eder. Rüyayı gören kişinin, ailesiyle ilgili bir takım sorunlar yaşayacağı fakat bu sorunların kısa zamanda çözüleceği belirtilir. Rüyada motorlu polis olmak aynı zamanda rüyayı gören kişinin saygı duyulan bir meslek sahibi olacağına delalet olarak da yorumlanabilir. Rüyada yunus polis görmek, rüya sahibinin iş hayatında büyük atılımlar yapacağına, elde ettiği başarılar sayesinde huzurlu ve mutlu bir yaşama kavuşacağına, maddi sıkıntı çekmeyeceğine işaret eder. Rüyada yunus polisten kaçmak, bazı insanlarla yaşanacak anlaşmazlıkların son bulacağına, hayırlı bir gönül ilişkisi kurulacağına, adından söz ettirecek işler yapılacağına yorulur.