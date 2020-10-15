Uyku esnasında görülen düşler son derece olağan dışı olabildiği gibi bazen de tam aksine oldukça gerçekçi olabiliyor. Rüyada birisinden ya da bir şeyden kaçmak da bu oldukça gerçekçi rüyaların arasında kabul edilebilir. Rüyada kaçmak, genel olarak olumlu bir anlama sahiptir. Ancak doğal olarak rüyadaki diğer imgelere göre yapılacak yorum da değişiklik gösterebilir. İşte "Rüyada kaçmak ne demek, ne anlama gelir?" sorusuna verilen cevaplar... Rüyada Kaçmak Rüyada kaçmak, tahmin edileceği gibi öncelikle bir şeylerden uzaklaşmaya yorulur. Genellikle uzaklaşılan şeyler hayatınızdaki olumsuzluklardır. Böyle bir rüya gördükten sonra hayatınızın, etrafınızı saran sıkıntılardan ya da elim bazı olaylardan giderek daha uzak bir hale gelebileceğini düşünebilirsiniz. Ancak eğer rüyanızda korku duymadan kaçıyorsanız böyle bir rüyanın yorumu tam tersi bir biçimde yapılır. Dolayısıyla yakın zamanda kötü bir haber almanız olasıdır. Rüyada korkarak kaçmak ise aksine bir rahatlama yaşayacağınızın habercisidir. Dini kaynaklarda rüyada kaçmak genelde iki şekilde yorumlanır. Bunlardan ilki günahlardan uzaklaşılacağı şeklindedir. Eğer rüyanızda; özellikle ne olduğunu bilmediğiniz bir şeyden kaçıyorsanız böyle bir rüya Allah'ın emirlerine yönelerek önceki günahlarınızdan tövbe edeceğinize yorulur. Eğer kaçtığınız şey bir düşmansa, rüyanız güvende olduğunuzu ve dualarınızın kabul edildiğini söylüyor olabilir.

Rüyada kaçmanın bir diğer ve daha psikanalitik yorumu ise böyle bir rüyanın hatalarınızdan kaçmayı sembolize ettiğini söylemek olacaktır. Eğer yakın bir zamanda çeşitli hatalar yaptığınızı ya da taşıyamayacağınıza inandığınız kadar sorumluluk yüklendiğinizi düşünüyorsanız zihninizin uzaklaşma isteğinizi yansıttığını düşünebilirsiniz. Rüyada Polisten Kaçmak Rüyada görülen polis imgesi genelde sorumluluk ve otorite gibi kavramlarla bağlantılı bir şekilde anlaşılır. Örneğin; rüyayı gören kişinin iş hayatında idareci pozisyonuna geçeceği, zaten bu pozisyonda ise daha fazla sorumluluk üstleneceği düşünülür. Rüyada polisten kaçmanın tabirlerinden biri de bunun tam aksi biçimdedir. Eğer rüyanızdan polisten kaçıyorsanız istemediğiniz bir sorumluluk ya da vazifeyi yüklenmek durumunda kalacağını düşünebilirsiniz. Ayrıca rüyada polisten kaçmak, rüyayı gören kişinin son derece travmatik bir olay yaşayacağının da alameti kabul edilir. Uzun süre kendinize gelemeyeceğiniz bir olayı temsil eden bu tür rüyalardan sonra hayatınızda temkini elden bırakmamak faydalı olabilir.

Rüyada Ayıdan Kaçmak Rüyada ayı görmenin şans ya da fırsatları temsil ettiği düşünülür. Dolayısıyla rüyada ayı tarafından kovalanmak düğün ya da şenlik gibi büyük ve keyifli anlara işaret eder. Ancak rüyada ayıdan kaçmak genellikle karşınıza çıkacak bu tür bir fırsatı kaçıracağınız ya da iyi kullanamayacağınız anlamına gelir. Rüyada Yılandan Kaçmak Rüyada yılan görmek tipik olarak size düşmanlık eden sinsi birinin varlığına işaret eder. Rüyada yılandan kaçtığınızı gördüğünüzde bu adamın yapacağı kötülüklerden kurtulacağınızı varsayabilirsiniz. Özellikle iş hayatı ile ilgisi kurulan bu tür rüyalar, yakın zamanda büyük başarılar yakalayacağınızın sembolü de olabilir. Böyle bir rüya gördükten sonra ticaretle uğraşıyorsanız büyük karlı kazançlar, memursanız daha yüksek bir makam bekleyebilirsiniz. Rüyada Aslandan Kaçmak Rüyalarda sıklıkla karşımıza çıkabilen aslan imgesi genellikle güçlü bir düşman anlamına gelir. Rüyada aslandan kaçmak da güçlü bir düşmanla boy ölçüşmek zorunda kalacağınıza işaret ediyor olabilir. Öyle ki bu yüzleşmeden sonra bulunduğunuz konumu terk etmeniz gerekebilir. Bu rüyadan sonraki dönemde maddi anlamda güçlü ve amansız birinin hayatınızı zora soktuğuna şahit olabilirsiniz. Bu tarz rüyalar, iş hayatı açısından ele alındığında işinizi böylesi birisi yüzünden bırakmak zorunda kalacağınızın habercisidir.

Rüyada Evden Kaçmak Rüyada evden kaçtığını gören kişi eğer zenginse, kişinin mal ve mülkünü kaybedeceği düşünülür. Rüyayı yaşça genç biri görmüşse kendisinden daha büyük ve tecrübeli birisinden hayati bir konuda memnun olmayacağı bir tavsiye alacağına inanılır. Eğer kaçtığınız ev kendi evinizse uzun ve istemediğiniz bir yolculuğa çıkmayı bekleyebilirsiniz. Ancak kaçtığınız ailenizin evi ise bu daha çok yanlış kararlar vereceğinize yorulur. Evden kaçma rüyaları genel olarak kötü olayların habercisi kabul edilir. Rüyada Yangından Kaçmak Rüyada yangından kaçmak, büyük meşakkatlerin ardından gelecek parıltılı bir başarıya ve şöhrete işaret eder. Ancak böyle bir başarıyı elde etmek için bedel ödemeniz gerekebilir. Rüyada Hapisten Kaçmak Bu tür rüyalar genelde kişinin daha dindar bir karaktere sahip olacağına işaret eder. Eğer dini vazifelerini yerine getirmeyen biriyseniz bu rüyanın ardından kendinizde bir dönüşüm gözlemleyebilirsiniz. Rüyada Düşmandan Kaçmak Rüyada düşmandan kaçmak, kötü zamanları geride bıraktığınız şeklinde anlaşılabilir. Düşmandan kaçmak genellikle korku ya da travmatik hatıraları geride bırakmaya işaret eder. Rüyanızda kaçtığınız düşmandan ne kadar korkuyorsanız gerçek hayatta bulacağınız karşılığın o kadar büyük ve mutluluk verici olduğuna inanılır.