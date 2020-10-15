Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Rüyada kaçmak ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada kaçmak ne demek, ne anlama gelir?

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Sık görülen rüyalardan biri de bir insandan ya da hayvandan kaçmaktır. Peki rüyada kaçmak ne demek, ne anlama gelir? Sizler için bu tür rüyaları araştırdık.

Rüyada kaçmak ne demek, ne anlama gelir?

İçindekiler

  • Rüyada Kaçmak
  • Rüyada Polisten Kaçmak
  • Rüyada Ayıdan Kaçmak
  • Rüyada Yılandan Kaçmak
  • Rüyada Aslandan Kaçmak
  • Rüyada Evden Kaçmak
  • Rüyada Yangından Kaçmak
  • Rüyada Hapisten Kaçmak
  • Rüyada Düşmandan Kaçmak
  • Rüyada Domuzdan Kaçmak
  • Rüyada İnekten Kaçmak
  • Rüyada Okuldan Kaçmak
  • Rüyada Selden Kaçmak
  • Rüyada Arıdan Kaçmak

Uyku esnasında görülen düşler son derece olağan dışı olabildiği gibi bazen de tam aksine oldukça gerçekçi olabiliyor. Rüyada birisinden ya da bir şeyden kaçmak da bu oldukça gerçekçi rüyaların arasında kabul edilebilir. Rüyada kaçmak, genel olarak olumlu bir anlama sahiptir. Ancak doğal olarak rüyadaki diğer imgelere göre yapılacak yorum da değişiklik gösterebilir. İşte "Rüyada kaçmak ne demek, ne anlama gelir?" sorusuna verilen cevaplar...

Rüyada Kaçmak

Rüyada kaçmak, tahmin edileceği gibi öncelikle bir şeylerden uzaklaşmaya yorulur. Genellikle uzaklaşılan şeyler hayatınızdaki olumsuzluklardır. Böyle bir rüya gördükten sonra hayatınızın, etrafınızı saran sıkıntılardan ya da elim bazı olaylardan giderek daha uzak bir hale gelebileceğini düşünebilirsiniz. Ancak eğer rüyanızda korku duymadan kaçıyorsanız böyle bir rüyanın yorumu tam tersi bir biçimde yapılır. Dolayısıyla yakın zamanda kötü bir haber almanız olasıdır. Rüyada korkarak kaçmak ise aksine bir rahatlama yaşayacağınızın habercisidir.

Dini kaynaklarda rüyada kaçmak genelde iki şekilde yorumlanır. Bunlardan ilki günahlardan uzaklaşılacağı şeklindedir. Eğer rüyanızda; özellikle ne olduğunu bilmediğiniz bir şeyden kaçıyorsanız böyle bir rüya Allah'ın emirlerine yönelerek önceki günahlarınızdan tövbe edeceğinize yorulur. Eğer kaçtığınız şey bir düşmansa, rüyanız güvende olduğunuzu ve dualarınızın kabul edildiğini söylüyor olabilir.

Rüyada kaçmanın bir diğer ve daha psikanalitik yorumu ise böyle bir rüyanın hatalarınızdan kaçmayı sembolize ettiğini söylemek olacaktır. Eğer yakın bir zamanda çeşitli hatalar yaptığınızı ya da taşıyamayacağınıza inandığınız kadar sorumluluk yüklendiğinizi düşünüyorsanız zihninizin uzaklaşma isteğinizi yansıttığını düşünebilirsiniz.

Rüyada Polisten Kaçmak

Rüyada görülen polis imgesi genelde sorumluluk ve otorite gibi kavramlarla bağlantılı bir şekilde anlaşılır. Örneğin; rüyayı gören kişinin iş hayatında idareci pozisyonuna geçeceği, zaten bu pozisyonda ise daha fazla sorumluluk üstleneceği düşünülür. Rüyada polisten kaçmanın tabirlerinden biri de bunun tam aksi biçimdedir. Eğer rüyanızdan polisten kaçıyorsanız istemediğiniz bir sorumluluk ya da vazifeyi yüklenmek durumunda kalacağını düşünebilirsiniz. Ayrıca rüyada polisten kaçmak, rüyayı gören kişinin son derece travmatik bir olay yaşayacağının da alameti kabul edilir. Uzun süre kendinize gelemeyeceğiniz bir olayı temsil eden bu tür rüyalardan sonra hayatınızda temkini elden bırakmamak faydalı olabilir.

Rüyada Ayıdan Kaçmak

Rüyada ayı görmenin şans ya da fırsatları temsil ettiği düşünülür. Dolayısıyla rüyada ayı tarafından kovalanmak düğün ya da şenlik gibi büyük ve keyifli anlara işaret eder. Ancak rüyada ayıdan kaçmak genellikle karşınıza çıkacak bu tür bir fırsatı kaçıracağınız ya da iyi kullanamayacağınız anlamına gelir.

Rüyada Yılandan Kaçmak

Rüyada yılan görmek tipik olarak size düşmanlık eden sinsi birinin varlığına işaret eder. Rüyada yılandan kaçtığınızı gördüğünüzde bu adamın yapacağı kötülüklerden kurtulacağınızı varsayabilirsiniz. Özellikle iş hayatı ile ilgisi kurulan bu tür rüyalar, yakın zamanda büyük başarılar yakalayacağınızın sembolü de olabilir. Böyle bir rüya gördükten sonra ticaretle uğraşıyorsanız büyük karlı kazançlar, memursanız daha yüksek bir makam bekleyebilirsiniz.

Rüyada Aslandan Kaçmak

Rüyalarda sıklıkla karşımıza çıkabilen aslan imgesi genellikle güçlü bir düşman anlamına gelir. Rüyada aslandan kaçmak da güçlü bir düşmanla boy ölçüşmek zorunda kalacağınıza işaret ediyor olabilir. Öyle ki bu yüzleşmeden sonra bulunduğunuz konumu terk etmeniz gerekebilir. Bu rüyadan sonraki dönemde maddi anlamda güçlü ve amansız birinin hayatınızı zora soktuğuna şahit olabilirsiniz. Bu tarz rüyalar, iş hayatı açısından ele alındığında işinizi böylesi birisi yüzünden bırakmak zorunda kalacağınızın habercisidir.

Rüyada Evden Kaçmak

Rüyada evden kaçtığını gören kişi eğer zenginse, kişinin mal ve mülkünü kaybedeceği düşünülür. Rüyayı yaşça genç biri görmüşse kendisinden daha büyük ve tecrübeli birisinden hayati bir konuda memnun olmayacağı bir tavsiye alacağına inanılır. Eğer kaçtığınız ev kendi evinizse uzun ve istemediğiniz bir yolculuğa çıkmayı bekleyebilirsiniz. Ancak kaçtığınız ailenizin evi ise bu daha çok yanlış kararlar vereceğinize yorulur. Evden kaçma rüyaları genel olarak kötü olayların habercisi kabul edilir.

Rüyada Yangından Kaçmak

Rüyada yangından kaçmak, büyük meşakkatlerin ardından gelecek parıltılı bir başarıya ve şöhrete işaret eder. Ancak böyle bir başarıyı elde etmek için bedel ödemeniz gerekebilir.

Rüyada Hapisten Kaçmak

Bu tür rüyalar genelde kişinin daha dindar bir karaktere sahip olacağına işaret eder. Eğer dini vazifelerini yerine getirmeyen biriyseniz bu rüyanın ardından kendinizde bir dönüşüm gözlemleyebilirsiniz.

Rüyada Düşmandan Kaçmak

Rüyada düşmandan kaçmak, kötü zamanları geride bıraktığınız şeklinde anlaşılabilir. Düşmandan kaçmak genellikle korku ya da travmatik hatıraları geride bırakmaya işaret eder. Rüyanızda kaçtığınız düşmandan ne kadar korkuyorsanız gerçek hayatta bulacağınız karşılığın o kadar büyük ve mutluluk verici olduğuna inanılır.

Rüyada Domuzdan Kaçmak

Domuz imgesi genellikle sizin için zararlı olabilecek bir insanın varlığına işarettir. Dolayısıyla rüyada domuzdan kaçıyorsanız zihninizin sizi etrafınızdaki bu tip insanlardan uzaklaşmanız konusunda ikaz ettiğini düşünebilirsiniz.

Rüyada İnekten Kaçmak

Çeşitli kaynaklarda rüyasında inek tarafından kovalandığını gören kişinin çokça dua etmesi ve kurşun döktürme gibi uygulamalara başvurması gerektiği ifade edilir. Rüyada inekten kaçmak genel olarak korktuğunuz bir şeylerin başınıza geleceğine işaret eder.

Rüyada Okuldan Kaçmak

Bu tür bir rüya genellikle rüya sahibinin kendisini yanlışa sürükleyecek gururuna ya da egosuna işaret eder. Böyle bir rüyadan sonra hayatınızla ilgili verilmiş hangi tavsiyeleri küçümseyerek dikkate almadığınızı gözden geçirmeniz faydalı olabilir.

Rüyada Selden Kaçmak

Rüyada görülen sel, kapılsanız da kaçsanız da kötüye yorulan bir imgedir. Rüyada selden kaçtığını gören kişinin iş hayatında önemli kayıplar yaşayacağı düşünülür. Öyle ki bu kayıplardan sonra hayatının diğer alanlarında da eski sağlıklı düzenini bulamayabilir.

Rüyada Arıdan Kaçmak

Rüyadan arıdan kaçmanın yoksulluğu işaret ettiğine inanılır. Rüya sahibi eğer zengin bir kişi ise özellikle kendi hataları ve ihmalkarlığı dolayısıyla zenginliğinin yok olacağı düşünülür. Buna ek olarak arıdan kaçtığını görmüş olan bir kimsenin arkadaşlık ilişkilerinde de problemler yaşayacağı rivayet edilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında! Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında!
Rüyada kayısı görmek ne demek, ne anlama gelir?Rüyada kayısı görmek ne demek, ne anlama gelir?
'Tabuları yıkıyoruz' diyerek erkekler için bunları tasarladılar!'Tabuları yıkıyoruz' diyerek erkekler için bunları tasarladılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
'Daha iyisini hak ediyordum' dedi ve ekledi: 'Sümük gibiydi!'
'Daha iyisini hak ediyordum' dedi ve ekledi: 'Sümük gibiydi!'
Yokluğu dizinin sonunu getirdi! Ekrana veda ediyorlar
Yokluğu dizinin sonunu getirdi! Ekrana veda ediyorlar
Seri katil Dexter geri dönüyor
Seri katil Dexter geri dönüyor
Kahraman itfaiyeciler mankenlere taş çıkardı
Kahraman itfaiyeciler mankenlere taş çıkardı
İlginizi Çekebilir
Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası
Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası
Priv isimleri: Private gruplarınız için güzel ve komik isimler
Priv isimleri: Private gruplarınız için güzel ve komik isimler
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Şekilli, havalı ve güzel Pubg isimleri
Şekilli, havalı ve güzel Pubg isimleri
Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri
Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri
Rüyada Bok Görmek: Bok Temizlemek, Bok Bulaşması
Rüyada Bok Görmek: Bok Temizlemek, Bok Bulaşması
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Durmak bilmeyen Amber Luke yeni piercing’lerini gösterdi
Durmak bilmeyen Amber Luke yeni piercing’lerini gösterdi
Rüyada küpe görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada küpe görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada para saymak ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada para saymak ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada tuz görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada tuz görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada kayısı görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada kayısı görmek ne demek, ne anlama gelir?
Bilimkurgu hayranlarının hayali gerçek oldu: 'Ev yapımı ışın kılıcı!'
Hayaldi gerçek oldu: 'Ev yapımı ışın kılıcı!'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.