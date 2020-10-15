Rüyada saat görmek, genel hatlarıyla rüya sahibinin üzücü haberler alacağına yorulur. Fakat saatin nasıl göründüğü ve rüyada bulunan diğer detaylar rüyanın yorumunda farklılıklara neden olabilir. Bu rüya, rüya sahibinin zamanın kıymetini bilen bir insan olduğuna işaret eder. "Rüyada saat görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevaplarını sizler için derledik. Rüyada Saat Görmek Rüyada saat görmek rüya sahibinin üzülmesine neden olacak tatsız haberler alacağına yorulur. Rüya sahibinin sözüne bağlı olmasına ve yaşadığı her anın kıymetini bilmesine işaret eder. Kimi zaman ise yalancı ve güvenilmeyen, sözünü tutmayan birine delalet eder. Rüyada saat ayarladığını gören kişinin yaşamı düzene girecek demektir. Rüyada saat sesi duymak ise bir çağrı anlamına gelir. Rüyada Saat Satın Almak Rüyada saat almak rüya sahibinin etrafındaki düşmanların varlığına işarettir. Rüyayı gören kişinin iş ve aile hayatında sıkıntılar olacağına ve bu sıkıntılarla karşılaşmamak için önceden tedbir alması gerektiğine delalet eder. Rüya sahibinin alacağı tedbirler sayesinde büyük bir zarar yaşamayacağına, sıkıntılarından kurtulacağına işaret eder. Rüyada kol saati almak rüya sahibinin disiplinli bir insan olduğu anlamına gelir, zamanını doğru kullanacağına delalettir.

Rüyada Saat Kırıldığını Görmek Rüyada saat kırıldığını görmek rüya sahibinin bilge bir insan olacağına, kazancı bol bir işe gireceğine, uzun süredir ertelediği hayallerini gerçekleştireceğine, neşesinin yerinde olacağına işaret eder. Rüya sahibinin anlayışlı bir eşi ve hayırlı evlatları olacağına, yaşadığı bir rahatsızlıktan kısa sürede kurtulacağına, yeni bir işe başlayacağına ve yeni bir şehre taşınacağına yorulur. Rüyada Saat Dükkanı Görmek Rüyada saat dükkanı görmek rüya sahibinin kişisel sıkıntılarından kurtulacağı ve ticaret hayatında kısmetinin açık olduğu anlamına gelir. Rüya sahibinin hayalini kurduğu her şeye kavuşacağına, üzüntülerinin son bulacağına işaret eder. Bu rüya aynı zamanda ticarette zarar etmeye ve üzülmeye de yorulur. Rüyada Saat Aldığını Görmek Rüyada saat aldığını görmek rüya sahibinin durağanlıktan uzak bir yaşam tarzı olduğuna yorulur. Hayırlı bir eşe, emeklerin karşılığını almaya ve başarılı bir hayata işaret eder. Rüyada saat hediye almak rüya sahibinin beklemediği bir nimete kavuşacağına delalet eder. Rüyada kol saati hediye almak ise rüya sahibinin geçmişteki hatalarının yeniden karşısına çıkacağına işaret eder.

Rüyada Yeşil Saat Görmek Rüyada yeşil saat görmek rüya sahibinin hayırlı kazançlar ve başarılar elde edeceğine, mal mülk sahibi olacağına işaret eder. Rüyayı gören kişinin sıkıntılarından kısa sürede uzaklaşacağına, hayırlı bir yuva kuracağına, maddi ve manevi olarak rahata kavuşacağına delalet eder. Rüya sahibinin yanlış işlere gireceğine, iftiraya uğrayacağına da yorulan bir rüyadır. Rüyada Saat Taktığını Görmek Rüyada saat taktığını görmek rüya sahibinin yaşamının düzene gireceğini, her şeyi zamanında yaptığını işaret eder. Rüyada saat takmak rüya sahibinin hayatındaki değişikliklere yorulur. Rüyada takılan kol saati yeni ise rüya sahibinin yeni başlangıçlar yapacağına ve huzura ereceğine, eski ise rüya sahibinin zamanı iyi kullanamadığına delalet eder. Rüyada Köstekli Saat Görmek Rüyada köstekli saat görmek rüya sahibinin kötü bir duruma düşeceğine ve bunalımlı günler yaşayacağına işaret eder. Sorunlarının yakın zamanda son bulacağına, hayırlı adımlar atacağına ve yeni bir şehirde yeni bir hayata başlayacağına yorulur. Rüyada köstekli saat almak rüya sahibinin geçmişine bağlı, maneviyatı yüksek biri olduğu anlamına gelir.

Rüyada Altın Saat Görmek Rüyada altın saat görmek hayra yorulur. Rüya sahibinin işinde saygınlık kazanacağına delalet eder. Rüyada altın saat almak rüya sahibinin güzel bir işe başlayacağına, işinde mevkisinin yükseleceğine, müjdeli bir haber alacağına işaret eder. Rüyada altın saat takmak rüya sahibinin iş hayatında başarılı olacağına, saygınlık elde edeceğine yorulur. Rüyada Gümüş Saat Görmek Rüyada gümüş saat görmek rüya sahibinin zorluklarla mücadele ederek hak ettiği kazanca yorulur. Rüyada gümüş kol saati görmek rüya sahibinin hayallerinin gerçek olacağına, işlerinde ortaya çıkan sıkıntılar nedeniyle maddi zarara uğrayacağına işaret eder. Rüyada Saat Kırmak Rüyada kendi saatini kırmak rüya sahibinin tatsız bir olay yaşayacağına ve bu olaydan dolayı kendini suçlayacağına yorulur. Rüyada başkasının saatini kırmak ise bir ortaklıktan vazgeçileceği anlamına gelir. Rüyada kol saati kırmak rüya sahibinin hayatı boyunca yüzünün güleceğine, sorunlarının üstesinden geleceğine delalet eder. Rüyada duvar saati kırmak rüya sahibinin yeni hobiler ile meşgul olacağına işaret eder.

Rüyada Saat Tamir Etmek Rüyada saat tamir etmek rüya sahibinin şansının ve kısmetinin açılacağına, aile ve iş hayatında hayırlı olaylar yaşanacağına delalet eder. Rüya sahibinin iş hayatında yaptığı hataları fark edip geçmişteki başarısızlıklarını telafi etmesi, haksızlık ettiği insanları geri kazanmaya çalışması anlamına gelir. Rüyada çalışan bir saati tamir etmek rüya sahibinin aşırı fedakar bir insan olduğuna ve etrafındaki insanlara haddinden fazla önem verdiğine yorulur. Rüyada Saat Satmak Rüyada saat satmak rüya sahibinin işlerindeki verimin gün geçtikçe artacağına, akrabalarla yaşadığı küslüklerin biteceğine delalet eder. Rüyada altın saat satmak rüya sahibinin yaptığı işlerde kaliteye önem vermeye, alım gücü yüksek olan insanlara hizmet veren bir alanda çalışmaya işaret eder. Rüyada bozuk saat satmak ise verilen sözlerin tutulmadığı anlamına gelir. Rüyada Saat Durması Rüyada saat durması kötüye yorulan bir rüyadır. Rüya sahibinin canını sıkan haberler alacağına ve hayatında ters giden bir şeyler olduğuna işaret eder. Rüyada yeni saatin durduğunu görmek rüya sahibinin gireceği işte sıkıntı yaşayacağı anlamına gelir.