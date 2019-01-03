Rüyada saç dökülmesi ne anlama gelir? İşte saç dökülmesi görülen rüyaların tabirleri

Rüyada saç dökülmesi görmek pek iyiye alamet olmayan rüyalardandır. Bu rüyayı gören kişinin maddi kayba uğraması, çalıştığı işinde mevkisini kaybetmesi, yakın biri tarafından ihanete uğraması gibi kötü olaylarla karşılaşabileceğine delalet sayılır. Olumsuz olarak yorumlanan rüyada saç dökülmesi ile ilgili olarak başkasının saç dökülmesini görmek, tutam tutam ya da oluk oluk saç dökülmesi görmek, saçı tararken döküldüğünü görmek, saçın dökülüp kel kaldığını görmek, beyaz saçın dökülmesi, saçın koparak dökülmesi gibi rüyaların tabirleri konu başlıklarına göre haberimizde yer alıyor. RÜYADA SAÇ DÖKÜLMESİ NE DEMEKTİR? Rüyada saç dökülmesi hayırlı şeylere işaret etmez. Fakirliğe, kıtlığa, yokluğa ve itibarını yitirmeye işaret eder. Rüyada saçının döküldüğünü gören kişi maddi zarara girer, rızkı kesilir, çevresinde ve işinde çok sevilen ve sayılan biriyken saygınlığını da kaybeder. Eğer iş yerinde amir, müdür ya da yöneticisi ise konumunu kaybedebilir. Aynı zamanda kişinin birisi tarafından kazık yemesi anlamına gelir. Rüyada saçı tamamen dökülmüş ve bu nedenle hiç saçı kalmamış bir kadın görmek hileye, üç kâğıda delalet eder. Hiç saçı kalmamış bir kadın görmek demek kişinin haksızlığa uğraması, yapmadığı bir şeyle suçlanması anlamına gelir. Rüyada saç dökülmesi aynı zamanda rüya sahibinin birinci derece yakın akrabalarından olan birinden gelecek olan keder verecek bir haber anlamına gelir.

Rüyada saçın dökülmesi; yaşanacak hüzünlü bir zamana, içine düşülecek dertlerin olacağına işarettir. Kişinin huzursuzluğu genel anlamda aile hayatı ve ilişkileri ile alakalı olacaktır. Hiç istemediği ve de ummadığı kişilerle sıkıntılar yaşayacak olan kişi, naifçe her şeyi içine atarak kendi kendisini yiyip bitirecektir. Bu da sorunların giderek daha da büyümesine sebep olmaktan başka hiçbir işe yaramayacaktır. Rüyada başkasının saç dökülmesi görmek Rüyada başkasının saç dökülmesi görmek bekar ise hayırlı biri ile tanışıp evleneceğine, evliliğinde mutlu olacağına, bir sebeple rüyayı gören kişiye uygun olmayan ancak geçim sıkıntısı çektiği bir dönemde zorunlu olarak meşakkatli bir işte çalışmaya başlayacağına, uzun bir süreden beri özlem duyulan bir kişiye kavuşulacağına, mutluluk verici haberlerin alınacağına, platonik olarak ilgi duyduğu birisine açılacağına, işinin gücünün hal yoluna gireceğine, çok büyük bir gayretle çok büyük kazanç sağlayacak duruma geleceğine, akrabaların araya girmesi ile etraftaki insanlarla yaşanabilecek tartışmaların başlamadan bitirileceğine işaret eder.

RÜYADA DÖKÜLMÜŞ SAÇ TOPLAMAK Rüyada dökülmüş saç toplamak haksızlık yapan insanlardan uzaklaşacağına, çalışmalardan pek getiri alınamayacağına, zenginliğin kapılarının açılacağına, çektiği sıkıntıdan bir süreliğine kurtulup rahat bir nefes alacağına ve çok daha iyi bir duruma gelmek için çaba göstereceğine, uykusunda ne kadar bel ağrısı çekerse o kadar rahatlayacağına, hayırlı ve yüklü miktarda kazanç elde edeceğine ve doğru düzgün insanlar ile arkadaşlık yaparak çok saygın bir kişi olacağına, yapılan işin karşılığının alınamayacağına, girdiği sıkıntıların karşılığını alamayacağına yorulur. RÜYADA SAÇ TARARKEN DÖKÜLMESİ Rüyada saçlarını tararken döküldüğünü görmek bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalınacağına, maddi ve manevi olarak büyük başarılar kazanılacağına, işindeki verimliliğinin artacağına, yaşam standartlarının da yükseleceğine, kısmetlerinin çok olmamasına rağmen, yine de hayatta istediği bazı şeylere sahip olacağına, yanlış kararlar alınması suretiyle maddi konularda büyük kayıplar yaşanacağına, işlerinde çok başarılı olacağına, rakiplerini hezimete uğratacağına ve çok sağlam bir makam geleceğine, hayırlı ve güzel günler göreceğine, yaşayacağı bir rahatsızlıktan yakın zaman içinde herhangi zarar görmeden kurtulacağına, çalıştığı yerde ileri görüşlülüğü sayesinde iyi mevkilere geleceğine yorulur.

RÜYADA OLUK OLUK SAÇ DÖKÜLMESİ Yaşanacak şok bir haber, kişiyi beklemektedir. Bu haber, rüya sahibini umutsuzluğa düşürecek kadar ani bir haber olabilir. Son zamanlarda yaşadığı olayların üstesinden gelmeyi başaran kişiyi, bir başka önemli sınav bekliyor olacaktır. Ayrıca, kişinin düşmanları tarafından da tehdit edilmesi söz konusu olabilir. Tabire göre, bu şahsın düşmanları bir kumpas hazırlığı içinde olup hain planlar peşindedir. RÜYADA TUTAM TUTAM SAÇ DÖKÜLMESİ Rüyada tutam tutam saç dökülmesi görmek sözler sarf edeceğine, çok büyük başarılar kazanacağına ve çok büyük kazançlar elde edeceğine, sıkıntıların ve musibetlerin sona ereceğine, sıkıntılarından, dertlerinden, borçlarından ve hastalıklardan kurtulacağına, kendisine olan öz güveninin yerine geleceğine, hane içinde rahatının yerinde olacağına ve bundan sonra kalan hayatının huzur ve mutluluk içinde geçeceğine, buna doğru orantılı olarak da çok para kazanıp hayallerine kavuşacağına, şans konusunda sıkıntı çekmeyeceğine, hiçbir eksiğinin kalmayacağına işaret eder. RÜYADA SAÇ KOPMASI Kişinin kaybedeceği bir şeylerinin olduğu anlamına gelir. Büyük bir maddi varlığa ya da vazgeçemeyeceği bir kişiye sahip olan bu kimse, bu tutunduğu dalın kopup gitmesinden büyük bir endişe duymaktadır. Hayatını birtakım öğelere bağlamış olan rüya sahibinin aklındaki soru hep aynıdır. Sahip olduğunu canı pahasına korumaya and içmiş olan bu kimse, hiçbir şart altında savunmaktan vazgeçmeyecektir.

Rüyada saçların koparak dökülmesi hayat içerisinde daha iyi ve daha güçlü olunduğunu hissettireceğine, anne baba için manevi değeri yüksek bir hediye alınacağına, zor ve sıkıntılı günler geçirileceğine, iş ve yaşam stresinden kurtulmak için eğlenceli zamanlar geçireceğine, iyi bir patron olacağına ve çalışanlarını profesyonel bir anlayışla ve yaklaşımla yönlendireceğine, hem de yeni mülkler satın alacağına, elinde avucunda olanı yitireceğine ve adeta ortada kalacağına, bir sebeple alınteri dökerek elde ettiği kazancı kaybedeceğine, aile hayatında büyük sorunlar yaşanacağına rivayet etmektedir. RÜYADA BEYAZ SAÇ DÖKÜLMESİ Rüyada beyaz saç dökülmesi, rüya sahibinin, iş hayatında gerçekleştireceği bir projeye, ortaya koyacağı çalışmalar ve yapacağı işler sonucunda elde edeceği paranın bir kısmı ile bir iş gireceğine ve yaşanacak bir sıkıntıdan ötürü parasını işte yitireceğine işaret edilir. Rüyada Saç Dökülmesi Ve Beyazlaması Kişinin rüyada gördüğünün aksine, zaman ilerledikçe görünüşünü koruyacağına ve her daim genç kalacağına tabir edilir. Bu kimse, herkes tarafından hayretle bakılacak ve kıskanılacak biri olacaktır. Kişiye nazar değmesi de muhtemel olacaktır.

RÜYADA SAÇ DÖKÜLMESİ VE AĞLAMAK Rüyada saç dökülmesi ve ağlamak hayatı boyunca eşi ile hoş muhabbette kalacağına, rüya sahibi için yine önemli bir hale geleceğine ve bugün içinde bulunulan bir sorunun çözümü için çok sıkışılan bir zamanda çıkış yolu olacağına, mal mülk sahibi olacağına, önemli yerlere geleceğine, başarı kazanılacağına, yeni bir iş hayatına sahip olunacağına, iş sahibi olmak için uğraş verileceğine, borçların ödeneceğine, sorunların yakın zaman içinde çözüme kavuşacağına, yeni ve rahat bir hayata sahip olacağına, arsız ve yüzsüz kişilerle karşılaşılacağına, hem kendisini hem aile bireylerini mutlu edecek bir karar vereceğine yorulur. RÜYADA SAÇIN ÇOK DÖKÜLMESİ VE KEL KALMAK Rüyada saç dökülüp kel kalmak evlendikten sonra çok mutlu olunacağına, isabetli adımlar atılacağına, içinde bulunulan ve kişiyi sıkıntı veren olumsuzlukların ardından gelecek büyük mutlu haberlere, iyi insanlarla arkadaş olunacağına, iş hayatında yaşanan yorgunluktan ötürü bir tatile çıkılacağına, büyük rahatlık yaşanacağına ve sevinçli günlerin gelip iş hayatını ve aile hayatını tamamen değiştireceğine, kendisine moral verecek ve yüzünün gülmesini sağlayacak güzel olaylar yaşanacağına, yapılan işin karşılığının alınamayacağına, ailesini de yanına alarak üzerindeki stresi atacağına, çekemeyen kişilerin vermeye çalıştığı zararların boşa çıkacağına alamet eder.

RÜYADA SAÇI DÖKÜLMÜŞ BİRİNİ GÖRMEK Rüyada saçı dökülmüş birini görmek kararsız kalmaya ve hayatınıza her daim başkalarının müdahale edeceğine, içinin aydınlanacağı ve gönlünün ferahlayacağı hadiseler yaşayacağına ve rahata ermeye tekabül eder. Farklı yorum olarak ise kişinin ebeveynlerinin sağlık sorunlarının biteceğine ve şifa bulmaya, zor işler ve çalışmalardan kazanılmış paranın ve yapılmış birikimin harcanmasına alamettir. Rüyayı gören dertli birisi ise moralin yerle bir olmasına ve hayatın tadının kaçması ile mutsuz olmaya, manevi değerlere önem vermeye alamettir. RÜYADA SAÇLARIN DÖKÜLMÜŞ OLDUĞUNU GÖRMEK Rüyada saçların dökülmüş olduğunu görmek sıkıntıların ve sorunların yakın bir zaman içinde çözüme kavuşacağına, huzurlu bir aile hayatına sahip olunacağına, çok büyük üzüntü ve stres yaşayacağına, hane içinde kopmaların ve ayrılmaların yaşanacağına, mal mülk edineceğine, üzgün ve karamsar olacağına, ayrılmış olanların kavuşacağına, diğer hayallerini ve isteklerini gerçekleştirmek için cesaret vereceğine delalet etmektedir. FARKLI DURUMLAR İÇİN RÜYADA SAÇ DÖKÜLMESİ TABİRLERİ Rüyada Top Top Saç Dökülmesi Kısa süre içinde hazırlıksız bir şekilde büyük işler gerçekleştirilen bir konuda işlerin sarpa saracağına, bir anda büyük bir borç batağının ortasına düşüleceğine, mal varlığının neredeyse eriyeceğine, yaşanacak üzüntü ve stresten ötürü sağlık sorunları ile uğraşılacağına ve bir türlü bir çıkış yolu bulunamayacağına alamettir.

Rüyada Yıkanırken Saç Dökülmesi Hayırlı bir işe giriştikten sonra yaşanacak tatsız olaylar yüzünden beklenmedik sıkıntılar yaşanacağına, sevilen bazı kişilerle ters düşüleceğine, stres ve yaşanacak sinir harbi yüzünden hasta olunacağına, verilen emeklerin ve yapılan sürprizlerin boşa gideceğine, elde avuçta bulunan üç beş kuruşun gereksiz ve boş bir işe yatırılacağına ve deyim yerindeyse hanenin üzerinde kara bulutlar dolaşacağına işarettir. Rüyada Hastalıktan Saç Dökülmesi Tam her şey yoluna girdi derken hiç beklenmedik bir anda ve hiç akla gelmeyecek bir konuda yaşanacak bir sorun yüzünden uzun zamandan beri emek verilen bir işte sıkıntıya düşmeye, türlü zorluklarla karşılaşmaya ve günden güne daha büyük dertlerle yüz yüze gelmeye delalettir. Rüyada Yastığa Saç Dökülmesi Rüya sahibinin, hayallerini süsleyen şeylere ulaşmak için büyük çaba sarf etmesine rağmen karşısına çıkan bazı sorunlar ve engeller yüzünden istediklerini alamayacağına, bu durumdan ötürü kendisini suçlu hissedeceğine, büyük tartışmalara gireceğine, zor zamanlar geçireceğine ve ne kadar haklı olsa da şansının bir türlü dönmeyeceğine işarettir.