İnsan zihni uyku esnasında, daha önceden karşılaşmış olduğu durum ve nesneleri yeni baştan ele alarak farklı bağlamlar içerisine yerleştirir. Rüya ismi verilen bu zihinsel işlemlerde gündelik hayatın son derece sıradan bir parçası olan durumların çok farklı ve büyük ölçüde tuhaf bir hal alması mümkündür. Öyle ki rüyalar bu açıdan rüya sahiplerini son derece şaşırtan bir kimliğe bürünebilir. Rüyada saç uzaması da bu tür rüyalardan biri olarak ele alınmaya oldukça uygundur. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada saç uzaması ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını bulabilir, farklı kaynaklardan aktardığımız açıklama ve yorumlar aracılığıyla rüyanız hakkındaki merakınızı giderebilirsiniz. Rüyada Saç Uzaması Rüyada saç uzaması, uyku esnasında sık sık karşılaşılan rüya imgelerinden biridir. Buna paralel bir biçimde rüya tabiri kaynaklarında da rüyada saç uzaması ile ilgili geniş hacimli çok sayıda açıklamalara rast gelmek mümkündür. Rüyada saç uzaması, rüya içerisinde bulunan diğer imgelere bağlı olarak farklı şekillerde ele alınabilse de rüya tabiri alimleri tarafından genellikle olumlu bir yönde tabir edilir.

Rüyada saç uzaması ile ilgili öne çıkan yorumlardan biri rüya sahibinin hayatında ortaya çıkacak olumlu gelişmelere işaret eder. Bu doğrultuda rüyasında saçlarının uzadığını gören bir kimsenin hayatında büyük değişikliklerin gerçekleşmesi beklenir. Ancak değişim süreçlerinin çoğunluğunda görülenin aksine bu sürecin rüya sahibi için sancılı olacağını söylemek doğru olmayacaktır. Tam tersine bu tür bir rüya gören kimselerin son derece sancısız bir değişim süreci sonrasında daha huzurlu bir hayata kavuşacağına inanılır. Buna ek olarak rüyada saçın uzaması maddi ya da manevi sıkıntıların aşılacağı şeklinde değerlendirilmeye de büyük ölçüde uygundur. Rüya yorumcularına göre rüyasında saçının uzamasına tanıklık eden bir kimse maddi bakımdan çeşitli sorunlarla uğraşmakta ise bu sorunları kısa zamanda aşacaktır. Burada yorumcuların bilhassa rüya sahibinin borçları üzerinde durduğuna dikkat çekilebilir. Böyle bir rüya gördüyseniz kısa zamanda borçlarınızdan kurtularak düzlüğe çıkma şansınız oldukça yüksektir.

Son olarak bazı rüya tabircilerinin anormal bir biçimde gerçekleşen saç uzamasını olumsuz bir alamet olarak kabul ettiğini belirtmek gerekir. Dolayısıyla rüyanızda saçlarınız normalde olduğundan farklı bir biçimde hızlı uzuyorsa olumsuz gelişmelerle karşılaşacağınız düşünülebilir. Genellikle bu tür rüyalar, kişinin istemediği bir işle uzun bir süre meşgul olmak zorunda kalacağına yorulur. Rüyada Saçın Uzaması ve Siyah Olması Rüyada saçın uzaması ve siyah olması özellikle geleneksel kaynaklarda üzüntü verici olayların habercisi olarak tabir edilir. Bu doğrultuda rüya sahibinin meşakkatli bir dönemden geçmesi gerekebilir. Bu tür bir rüya gördüyseniz bilhassa maddi konulara bağlı olarak bazı sorunlar yaşamanız muhtemeldir. Özellikle ödeyemediğiniz borçlar yüzünden bir süreliğine başınız ağrıyabilir. Az sayıdaki bazı rüya yorumcularına göre ise saçın uzaması ve siyah olması olumlu bir şekilde ele alınması gereken bir imgedir. Buna göre rüyasında saçının uzadığını ve siyah olduğunu gören bir kimsenin makam ve mevki elde etmesi beklenir. Ayrıca siyah saç, sağlık alameti olarak da kabul edilir. Bu doğrultuda uzun ve siyah saç, rüya sahibinin son derece sağlıklı ve uzun bir ömür süreceğinin müjdecisidir.

Rüyada Saçın Birden Uzaması Rüyada saçın birden uzadığını görmek de saç uzaması ile ilgili diğer yorumlarda olduğu gibi kimi yorumcular tarafından olumlu bir biçimde tabir edilirken kimi yorumculara göre ise olumsuz bir imgedir. Olumlu yoruma göre rüyada saçın birden uzaması iş hayatında karşınıza çıkacak beklenmedik fırsatları sembolize eder. Bu fırsatları doğru değerlendirdiğiniz takdirde hızlı bir biçimde yükselmeniz ve böylelikle iyi bir gelirin yanı sıra saygın bir konum da elde etmeniz muhtemeldir. Rüyada saçın birden uzamasını olumsuz bir alamet olarak gören yorumculara göre ise imge karşılaşılacak badirelere delalet eder. Buna göre, rüya sahibinin beklemediği bir problem yüzünden uzun bir süre boyunca sıkıntı çekmesi olasıdır. Öyle ki bu badirenin etkilerinden tam anlamıyla kurtulmanız birkaç yıl çaba harcamanızı gerektirebilir. Rüyada Saçların Çok Uzaması Rüyada saçların çok uzaması, rüya tabircilerinin büyük çoğunluğu tarafından negatif yönde tabir edilen bir imgedir. Rüyasında saçlarının çok uzadığı gören bir kimse uzun süren bir sıkıntı ya da sağlık problemiyle baş etmek zorunda kalabilir. Ayrıca kimi yorumculara göre saçların çok uzaması, kişinin sevmediği bir işte uzun yıllar çalışacağının habercisidir.

Rüyada Saçların Ayaklara Kadar Uzaması Rüyada saçların ayaklara kadar uzaması, tabir bakımından saçların çok uzaması ile benzerlikler gösterir. Bu doğrultuda rüya sahibinin uzun yıllarını heba eden büyük problemlerle karşılaşması söz konusu olabilir. Buna ek olarak kişinin uğraştığı meslek de başlı başına bir problem haline gelebilir. Ancak rüya sahibinin iş değiştirme fırsatı bulabilmek için uzun bir zaman beklemesi gerekebilir. Rüyada Saçların Bele Kadar Uzanması Rüyada saçların bele kadar uzanması, rüya sahibinin cinsiyetine göre farklı şekillerde tabir edilir. Buna göre, rüya sahibinin kadın olduğu durumlarda bu rüya, kişinin son derece beğenileceği ya da takdir toplayacağı bir ortama gireceğinin göstergesi olarak değerlendirilmeye açıktır. Ancak rüya sahibinin erkek olması halinde rüya tam tersi bir biçimde ele alınır. Dolayısıyla kişinin utanç duyacağı bir eylemde bulunması olasıdır. Rüyada Saçın Uzaması ve Kesilmesi Rüyada saçın uzaması ve kesilmesi son derece sıkıntılı görünen bir sürecin kolayca anlatılacağına delalet eder. Bu doğrultuda rüya sahibinin bir süre sabredip çaba göstererek başındaki belalardan kurtulması muhtemeldir.