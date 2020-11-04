Rüyada sarılmak birden çok anlama gelir. Rüya tabircileri, rüyada bulunan diğer ayrıntıları da dikkate alarak çeşitli yorumlar yapar. Rüyada sarılmak ne demek, ne anlama gelir? Bu rüyanın tüm tabirlerini sizler için bir araya getirdik. Keyifli okumalar... Rüyada Sarılmak Rüyada sarılmak, birçok derdin aynı anda biteceğine işaret eder. Bu rüya aynı zamanda kişinin yaşamında gerçek sevginin var olduğunu müjdelemesiyle bilinir. Rüyada sarılırken kendini çok huzurlu hissetmek, maddi manada gerçekleşecek rahatlamayı ifade eder. Rüyada mezarlıkta biriyle sarılmak, kişinin bir arkadaşına maddi ve manevi anlamda yardımda bulunacağına işaret eder. Rüyada Birine Sarılmak Rüyada birine sarılmak, iç sıkıntıların yerini kahkahaların alacağının haberini verir. Rüyada birine sarılırken şarkı söylemek, kafa karıştırıcı sorunların çözüleceğine işaret eder. Rüyada birine sarılırken dans etmek, kötü bir insanın çevreden uzaklaşacağına delalet eder. Rüyada birine sarılıp iç dökmek, kişinin hayırlı bir iş kapısı bulacağı yönünde yorumlanır. Rüyada Ölüye Sarılmak Rüyada ölüye sarılmak, manevi sorunların yok olacağına işaret eder. Bu rüya aynı zamanda geçim sıkıntısının da haberini verir. Bu geçim sıkıntısının işsizlik nedeni ile gerçekleşeceği söylenir. Rüyada ölüye sarılıp ağlamak, ruhsal sıkıntıları haber verir. Ölü birine sarılıp iç çekerek ağlamaya başlamak, kişinin iç sıkıntılarından bir akrabasının yardımı ile kurtulacağının müjdesini verir.

Rüyada Sevgiliye Sarılmak Rüyada sevgiliye sarılmak, haneye gelecek olan bereketi simgeler. Rüyada sevgiliye sarılıp dans etmek, kişinin talihsiz bir durum yaşamaktan son anda kurtulacağının müjdesini verir. Rüyada sevgiliye sarılıp uyumak, bir işin aceleyle yapılacağına işaret eder. Sevgili eğer eski sevgiliyse kişinin birinden kötü bir söz duyacağı söylenir. Sevgiliye sarılıp bağırarak kavga etmeye başlamak, kişinin bir konuda çok yorulacağı biçiminde yorumlanır. Rüyada Babaya Sarılmak Rüyada babaya sarılmak, kişinin tüm dertlerinden yeni gireceği işi sayesinde kurtulacağını simgeler. Rüyada babaya sarılıp huzurlu hissetmek, maddi berekete delalet eder. Eğer baba gerçekte ölmüşse, rüya sahibinin hayırlı biriyle tanışacağı yorumu yapılır. Baba eğer rüya sahibinin gerçekte hiç görmediği biriyse, mide bulandıran bir olay yaşanacağı söylenir. Baba, rüya sahibinden küçük görünen biriyse kişinin kısa zamanda eski bir tanıdığıyla karşılaşacağı şeklinde yorum yapılır. Rüyada Köpeğe Sarılmak Rüyada köpeğe sarılmak, rüya sahibinin hayvan haklarını korumak için bir şey yapacağına işaret eder. Köpek eğer dişiyse ve yaralıysa, kişinin tez zamanda bir iş için ülke dışına gideceği söylenir. Köpek erkekse, aile üyelerinden birinin sağlığı hakkında iyi bir gelişme yaşanacağı yönünde yorum yapılır.

Rüyada Anneye Sarılmak Rüyada anneye sarılmak, rüya sahibinin aceleci biriyle tanışacağına işaret eder. Bu kişi ile arkadaş ortamında tanışacağı söylenir. Rüyadaki anne gerçek hayatta da yaşıyorsa, iç sıkıntıların tez zamanda biteceği söylenir. Rüyada anneye sarılıp bol bol ağlamak, kararsızlık yaşanan bir konuda sonuca varılacağının sinyallerini verir. Rüyada Sarılıp Ağlamak Rüyada sarılıp ağlamak, kişinin iç dökeceği bir ortama gireceğine işaret eder. Rüyada sarılıp ağlarken burnun akmaya başlaması, rüya sahibinin yaşamında her şeyin doğalında gelişeceğine işaret eder. Sarılıp ağlanan kişi gerçek hayatta yaşayan biriyse bu rüya genel anlamıyla, rüya sahibinin sarıldığı kişinin değerini bilmesi gerektiği mesajını verir. Rüyada Kediye Sarılmak Rüyada kediye sarılmak, düğün ve nişan gibi güzel günlerin haberini verir. Rüyadaki kedi büyük bir kediyse haneye bereket geleceği söylenir. Rüyadaki kedi cins bir kediyse, kişinin bol paralı bir işe gireceği şeklinde yorumlar yapılır. Kedi sarılırken miyavlamaya ve bağırmaya başlıyorsa rüya sahibinin biri tarafından çok üzüleceği söylenir. Kedi eğer insan gibi konuşuyorsa, sağlıkla alakalı iyi gelişmeler yaşanacağı söylenir.

Rüyada Halaya Sarılmak Rüyada halaya sarılmak, boğuşulan her sorunun çözüme kavuşarak kişinin rahatlayacağına yorulur. Halaya sarılıp şarkılar söylemek, kişinin istediği bir şeyin gerçekleşeceğine işaret eder. Hala eğer gerçekte vefat etmiş biriyse, kişinin maddi dertlerinin son bulacağı şeklinde birçok yorum yapılır. Rüyada Çocuğa Sarılmak Rüyada çocuğa sarılmak, kişinin kendine uyguladığı psikolojik baskının sona ereceğine işaret eder. Eğer çocuk bir erkek çocuğuysa rüya sahibinin yeni biri ile tanışacağı söylenir. Kız çocuğuysa, kişinin eski işine döneceği şeklinde yorum yapılır. Çocuk eğer sarılırken bağırmaya başlıyorsa kişinin hayatında bir şeyleri yanlış yapacağı şeklinde yorum getirilir. Rüyada Amcaya Sarılmak Rüyada amcaya sarılmak, sağlık sorunlarını haber verir. Rüyadaki amca yaşlı biriyse, kişinin bir yerden borç alacağı söylenir. Eğer amca genç biriyse kişinin şansının açılacağı şeklinde yorum yapılır. Rüyada amcaya sarılıp gülmek, kişinin her sorunundan kurtulacağına işaret eder. Amca eğer sarılıp sohbet ediyorsa, rüya sahibinin birinden manevi yardım göreceği söylenir.

Rüyada Bebeğe Sarılmak Rüyada bebeğe sarılmak, yaratıcı işleri simgeler. Bebeğe sarılıp bebeği uyutmak, yeni bir iş bulunacağına delalet eder. Eğer bebek yeni doğmuş bir bebekse, tez zamanda hayırlı bir kısmet ile tanışarak yeni bir yuva kurulacağı söylenir. Bebek eğer mavi gözlüyse, rüya sahibinin panik yapacağı bir durum yaşayacağı şeklinde yorum yapılır. Rüyada Öğretmene Sarılmak Rüyada öğretmene sarılmak, kibri temsil eder. Öğretmene sarılıp kendini kötü hissetmek, pişmanlık duyulan bir şey yaşanacağı manasına gelir. Fakat kişinin bu pişmanlığından kolayca sıyrılıp kendini iyi hissedeceği yönünde yorum yapılır. Öğretmen eğer uzun boylu bir kadınsa, kişinin bir süredir konuşmadığı biriyle tekrar bir araya geleceği söylenir. Rüyada Yeğenine Sarılmak Rüyada yeğenine sarılmak, tüm dertlerin biteceğine işaret eder. Bu rüya aynı zamanda hayırlı bir iş için şehir değiştirecek olmanın haberini verir. Rüyada ufak yaşlardaki yeğenine sarılmak, maddi sıkıntıların yok olacağını ifade eder. Yeğen eğer genç bir çocuksa, yeni bir iş bulunacağı söylenir. Yeğenine sarılırken yeğeninin ağlaması, kişinin kısa zamanda birinden hediye alacağı biçiminde yorumlanır.