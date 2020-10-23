Rüyada kedi sevmek, çoğu zaman hayra yorulur. Rüya tabircileri rüyada yer alan ayrıntıları göz önüne alarak çeşitli yorumlar yapar. Rüyada kedi sevmek ne demek, ne anlama gelir? Tüm bu soruların cevaplarını yazımızda sizler için derledik. Rüyada Kedi Sevmek Rüyada kedi sevmek, rüya sahibinin işlerinin bir anda açılacağına yorulur. Bir kişi, rüyasında huzurlu bir şekilde kedi seviyorsa bu rüya, saadet içerisinde geçireceği günlerin yakın olduğuna işaret eder. Rüyayı gören kişi bir anne ya da babaysa bu rüya, evladının büyük işler başaracağına delalet eder. Rüyada kedi severken bir uçurumun kenarında dolaşmak ise ödün verilmeyecek bir şeyden ödün verileceği biçiminde yorumlanır. Rüyada kedi seven kişi eğer bekarsa, hayırlı biriyle hayatını birleştireceği yorumu yapılır. Rüyada farklı bir renkte, örneğin mor renkte bir kediyi sevmek ise rüya sahibinin asla yapmam dediği bir şeyi yaparak kendini yanıltacağına işaret eder. Rüyada sevilen kedi yaralıysa ve rüya sahibi kedinin yaralarını sarıyorsa çevresinde yer alan birinin sağlık sorunlarının geçeceğine dair yorum yapılır.

Rüyada Kedi Yavrusu Sevmek Rüyada kedi yavrusu sevmek, ulaşılmak istenen bir hedefe uzun bir süre daha ulaşılamayacağını simgeler. Kedi yavrusu eğer karışık renkteyse bu rüya, kişinin çıkmaza gireceği bir durum içerisinde kalacağına delalet eder. Rüyada kedi yavrusu severken kedinin öldüğünü gören bir kişinin gördüğü bu rüya, tez zamanda bir ayrılık yaşayacağına yorulur. Rüyada sevilen kedi yavrusu çok küçükse rüya sahibinin bol kazanç sağlayacağı bir iş bulacağı yorumu yapılır. Rüyada yavru bir kediye derdini anlatarak o kediyi seven rüya sahibinin, birinin günahını alıp kalbini çok kıracağına dair yorum yapılır. Rüyada sevilen kedi yavrusu durmaksızın miyavlıyorsa bu rüya, kişinin umudunu tamamen kestiği bir konuda iyi bir haber alacağına delalet eder. Kedi yavrusu kuş sesi çıkarıyorsa rüya sahibinin olmazsa olmaz dediği şeylerden ödün vererek kendi kişiliğinden gitgide uzaklaşacağı anlamı çıkar. Rüyada Yavru Kedi Sevmek Görmek Rüyada yavru kedi sevmek görmek, rüya sahibinin para pulda gözünün olmayacağına tam aksine manevi şeylerle ilgilenerek hayatını daha iyi bir noktaya taşıyacağına kanaat getirilir. Rüyasında anne ve babası ile yavru kedi sevdiğini gören rüya sahibinin aklına hayaline sığdıramayacağı güzellikte bir haberle müjdeleneceği yorumu yapılır. Şayet sevilen kedi konuşuyorsa ve gülümsüyorsa bu rüya, kişinin bir yakınından duygusal anlamda darbe yiyeceğine yorulur.

Rüyada yavru kedileri sevmek ve gezmeye çıkarmak ise rüya sahibinin gayrimenkul satın alacağına delalet eder. Rüya sahibi çocuklarla beraber bir yavru kediyi keyifle seviyorsa, işinde kısa sürede yükselerek yeni bir mertebeye ulaşacağına dair yorum yapılır. Rüyada binlerce insanla aynı anda yavru kedi sevmek ise yakın zamanda bir düğün ya da nişan haberinin geleceğine yorulur. Rüyada 2 Tane Kedi Sevmek Rüyada 2 tane kedi sevmek, rüya sahibinin manevi bir konuda kararsızlık yaşayarak derin bir çıkmazın ortasına düşeceğine delalet eder. Bu çıkmazın ailevi bir durumla alakalı olacağı şeklinde yorum yapılır. Sevilen iki kediden biri eğer sakatsa bu rüya, kişinin yardım isteyeceği ve oldukça muhtaç bir duruma düşeceğine işaret eder. Rüyada 2 küçük kedi sevmek, haneye bereketin geleceğine yorulur. Kediler eğer büyükse bir miras meselesi için akrabalarla bir araya gelineceği şeklinde yorum yapılır. Rüyada sevilen kedilerin ikisi tamamen birbirleri ile aynıysa bu rüya, çoğunlukla rüya sahibinin ümitsizliğe düştüğü bir durumda yardım göreceğine rivayet eder. Rüyada 2 tane kediyi severken birinin ölmesi ise rüya sahibinin annesine vakit ayırıp babasını ihmal edeceğine, babası ile arasının açılacağına yorulur. Rüyadaki 2 kedinin biri benekli diğeri beneksizse, rüya sahibinin yeni bir eve taşınacağı şeklinde yorum yapılır.

Rüyada Kedi Sevmek ve Sarılmak Rüyada kedi sevmek ve sarılmak, rüya sahibinin ömrü boyunca çok sevileceğine işaret eder. Rüyada görme engelli bir kediyi sevip ona sarılmak ise kişinin bol sevap işleyeceği bir davranış sergileyeceği şeklinde yorumlanır. Rüyada kedi ile bir insana sarılır gibi sarılmak ise rüya sahibinin güvendiği kişilerden destek göremeyeceğine dair yorum yapılır. Rüyada birden fazla kediye sarılmak ise yakın zamanda bir düğünün gerçekleşeceğine yorulur. Sarılmak genel anlamıyla hayra yorulur fakat bir kediye boğarcasına sarılmanın anlamı çoğu zaman olumsuz görülür. Kişi rüyasında bir kediye boğar gibi sarılıyorsa maddi anlamda sıkıntıya düşeceği zamanların yakın olduğu yönünde yorum yapılır. Uçsuz bucaksız bir ormanda kedi bulup bu kediyi seven rüya sahibinin gördüğü bu rüya, kalbini birine açacağına delalet eder. Kalbini açacağı bu kişiyi ise uzun zamandır tanıdığı yorumu yapılır. Kediye sarılırken gülme krizine girmek, aile içerisinde manevi anlamda kötü olayların yaşanacağına yorulur. Rüyada Kedi Sevmek ve Beslemek Rüyada kedi sevmek ve beslemek, rüya sahibinin manevi ve büyük bir kayıp ile imtihan edileceği şeklinde yorumlanır. Rüyada beyaz kedi sevip beslemek, kişinin geleceğini ilgilendiren bir konuda adım atacağını simgeler. Rüyada sevilen ve beslenen kedi insan gibi konuşmaya başlıyorsa beklenmedik bir konuda gelecek büyük bir haberle hanenin müjdeleneceği yorumu yapılır. Rüya sahibi eğer kediye bir bebek gibi bakıyor ve onu öyle besliyorsa bu da, zor zamanların gelip geçici olacağına delalet eder.