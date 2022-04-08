Rüyada sigara içmek ne anlama gelir? Rüyada oruçluyken, babanın yanında sigara içmek ne demek?

Rüyada sigara içmek pek çok önemli durumu işaret ediyor olabilir. Şayet bir kişi rüyasında sigara içtiğini gördüyse hem olumsuz hem de olumlu birçok şeyle karşılaşacak demektir. Rüyada görülen sigaranın dumanının parlaklığı bile rüyanın seyrini ve etkilerini değiştirir. Bu yüzden kişiler rüyalarını iyi hatırlamalı ve sonrasında buna uygun bir rüya tabiri okumalıdır. Peki, rüyada sigara içmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada Sigara İçmek

Rüyada sigara içmenin yorumları kişiden kişiye değişiklik gösterir. Rüyayı gören kişi kadınsa, bu durum özel hayatında bazı problemler yaşayacağının genel bir göstergesidir. Fakat rüyayı gören kişi bir erkekse, hayatında ailevi anlamda olumlu değişiklikler meydana gelecek demektir. Şayet rüyayı gören kişi bir çocuksa bu pek hayra yorulmaz. Çocuğun ciddi bir hastalığa yakalanma ihtimalinin olduğunu gösterir. Rüyada içilen sigaranın dumanı simsiyahsa kötü günler kapıdadır. Eğer berrak bir dumanı varsa en kısa zamanda iyi bir haber gelecek demektir. Gerçek hayatta büyük zorluklarla sigarayı bırakmış olan bir kişi rüyasında sigara içiyorsa bu durum aslında bağımlılığını bitiremediğini ifade ediyor olabilir.

Rüyada Oruçlu İken Sigara İçmek

Bir kişi rüyasında oruçlu iken sigara içtiğini görüyorsa, manevi açıdan kendisini ve sevdiklerini oldukça zorlayacak çetrefilli bir döneme girecek demektir. Rüyada oruçlu iken sigara içmek yine kişiden kişiye değişebilen bir rüyadır. Rüyayı gören kişi evliyse, evliliğinde bazı durumların çıkmaza gireceğine işaret eder. Şayet rüyayı gören kişi bekar biriyse hayatına yeni biri girecek ama kendisi için hayırlı biri olmayacak anlamına gelebilir. Rüyayı engelli biri görüyorsa bu da gerçek hayatta iyi günlere kavuşulacağını ifade eder. Tabii eğer kişi gerçek hayatta sigara bağımlılığı nedeni ile sürekli olarak oruç bozma düşüncesi içerisine giriyorsa bu da bilinçaltını etkileyerek bu tür bir rüya görmesine neden olabilir.

Rüyada Babanın Yanında Sigara İçmek

Bir kişi rüyasında babasının yanında rahatça sigara içtiğini görüyorsa bunun tek bir anlamı vardır. O kişi, aile büyüklerine uzun zamandır anlatamadığı bir şeyi içinde tutuyor demektir. Bu rüyayı gördüğünde ise bir rahatlama hisseder ve ilgili konuda aile büyüklerine açılma kararı alır. Fakat bu rüyanın vermek istediği başka mesajlar da olabilir. Gerçek hayatta ciddi bir hastalıkla mücadele eden biri böyle bir rüya görürse bu durum ömrünün uzadığına ya da kendisi için hayırlı biriyle tanışacağına yorulur. Bu rüyayı gören bir kişi gerçek hayatta sosyalleşeceği ortamlara girmeye başlar ve yeni insanlarla tanışır. Hatta yeni bir iş fırsatı ile bile karşılaşabilir.

Rüyada Camide Sigara İçmek

Eğer bir kişi rüyasında cami içerisinde sigara içiyorsa yakın zamanda hayatında radikal anlamda değişiklikler yaşanacak demektir. Fakat bu değişiklikler ne yazık ki olumsuz manadadır. Kişi, bir anda manevi hislerini kaybetmeye başlar. Sevdikleri ile arası kötüleşir. Adaletsizliğe ve saygısızlığa uğrar. Asla şaşmadığı bir düşüncesi varsa yavaş yavaş bu düşüncelerden uzaklaşmaya başlar ve yaşamı bir anda değişir. Eğer kişi rüyasında camide namaz kılındığı esnada sigara içiyorsa, dönülmez hatalar yapacağı anlamına gelir. Rüyada camide sigara içmek hiçbir zaman iyi bir anlam çağrıştırmaz. Her zaman kötü bir anlama gelir ve verdiği mesaj da genelde uyarı niteliğinde olur.

Rüyada Sigara İçerken Yakalanmak

Rüyada sigara içerken herhangi birine yakalanmak ve panik yapmak çoğu zaman iyiye yorulmaz. Kişinin iş hayatında olumsuz durumların meydana geleceğine ve patronuyla iletişim problemleri yaşayacağına delalet eder. Beklediği bir terfi haberi varsa bu haberi hiçbir zaman alamayabilir. Fakat bu rüyanın olumlu durumlara da vesile olduğu görülmüştür. Kişi eğer gerçek hayatta herhangi bir konuda yanlış yoldaysa bu rüya bir büyüğünün onu güç bela bu yoldan uzaklaştıracağına, bulunduğu yoldan çok daha iyi bir yola yönlendireceğine delalet eder. Kişi rüyasında sigara içerken okuldaysa ve bir öğretmenine yakalandıysa bu iyiye işaret eder. Gerçek hayatta yeni biriyle tanışıp kısa zaman içerisinde bir evlilik gerçekleştireceğini gösterir.

Rüyada Sigara İçerken Babaya Yakalanmak

Kişi eğer rüyasında sigara içerken babasına yakalanıyorsa, bu aslında gerçek hayatta çok korktuğu bir durumun kısa bir zaman içerisinde başına geleceğini gösterir. Çünkü baba genel olarak kötü bir durumda en çok korkulan kişidir. Bunun yanı sıra rüyada sigara içerken babaya yakalanmak uzak bir yere seyahate çıkılacağına da yorulur. Kişi uzun zamandır bir yere gitmenin hayalini kuruyorsa bu rüyayı gördükten sonra istediği yere gidebilir.

Rüyada Sigara İçerken Anneye Yakalanmak

Rüyada sigara içerken anneye yakalanmak uzun vadede maddi kazançlar sağlanacağını gösterir. Kişi eğer belli bir zamandır bir yerlerden para bekliyorsa bu para en kısa zamanda eline geçecek demektir. Fakat bu gelen paranın hemen biteceğine ve kişinin belli bir süre boyunca hiçbir amacına ulaşamayacağını da gösterir. Nitekim, bir kişi rüyasında sigara içerken annesine yakalanıyorsa bunun çok önemli bir anlamı daha vardır. Bu rüya, kişiye karşı bir uyarı niteliğindedir. Şu an yaptığı işten ayrılmayı düşünüyorsa bu rüya ona bu işi bırakmaması gerektiğinin sinyallerini verir.

Rüyada Sigara İçerek Oruç Bozmak

Rüyada sigara içerek oruç bozmak gerçek hayatta imkansız olan birtakım şeylerin peşinden koşulduğunu ifade eder. Kişi, gerçekleşmesi imkansız bir durumun sürekli olarak hayalini kuruyorsa bu tür bir rüya görmesi olasıdır. Bunun yanı sıra rüyada orucu sigara içerek bozmak, gerçek hayatta bol rızka kavuşulacağının sinyallerini verir. Eğer kişi birden fazla sigara içerek orucunu bozuyorsa bu rüya, gerçek hayatta kafasının bir hayli karışık olduğunu ifade eder.

