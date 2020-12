Rüyada sigara görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada sigara almak, rüya sahibinin istediği yere gideceğine delalet eder. Rüyayı gören kişinin taşınmak istediği bir yer var ise bu durum gerçekleşir. Bu rüya, borçların ödeneceğine işaret eder. Rüyayı gören kimse borçlarını tamamen kapattıktan sonra taşınır veya huzur içinde bir yolculuk yapar. Kişinin malı mülkü çoğalır. Rüyasında sigara alıp parasını veren kişi için bu rüya her şeyin yolunda olduğuna işaret eder. Sigara alıp para vermediğini görmek, olumsuz şekilde yorumlanır. Rüya sahibi birtakım sorunlar ve sıkıntılar yaşayabilir. Bu rüya, kişinin hayatında bazı değişikliklerin meydana geleceğine alamet eder.

Rüyada sigara paketi görmek, rüya sahibinin elinde ne varsa kaybedeceğine işaret eder. Kişi büyük sorunlar yaşayabilir. Bir boşluğa düşebilir. Bu rüya kişiyi dini vazifelerini daha çok yerine getirmesi konusunda uyarır. Rüyayı gören kimsenin yaptığı hatalardan dönmesi gerektiğinin haberini verir. Rüyasında sigara paketinin yırtıldığını gören kişinin iradeli ve hikmetli biri olduğu rivayet edilir. Eğer rüyadaki sigara paketi boş ise mutluluk artar ve huzur yerine gelir. Rüya sahibinin aklı her zaman en iyisini yapmak için çalışır. Sigara paketi dolu ise kişi bazı kayıplar yaşayabilir, sıkıntılar ve sorunlar yüzünden yorgun düşebilir.

Rüyada sigara görmek ama içmemek, rüya sahibinin güçlü, kuvvetli ve iradeli biri olduğunu gösterir. Bu rüyayı gören kimsenin her şeyi başarabileceği rivayet edilir. Kişi sigarayı içmemek için kendisini zor tutuyor ise başarının çok yakın olduğuna inanılır. Ancak rüya sahibi elinde tuttuğu sigarayı içmemek için çırpındığını gördüyse birtakım sorunlar doğabilir ve büyüyebilir. Kişi tuttuğu sigarayı hiç içmiyorsa onun adaletli bir yapıya sahip olduğuna işaret eder. Bu rüyayı gören kimse yakında ders çıkaracağı birtakım olaylarla karşılaşabilir. Rüya sahibi için güzel günler gelir. Er geç de olsa barış galip gelir.

Rüyada Renkli Sigara Görmek

Rüyada renkli sigara görmek, kişinin bir gönül ilişkisi yaşaması ile birlikte hayatının daha da güzel olacağına işaret eder. Rüya sahibi daha fazla gelir elde eder ve mal varlığı artar. Rüyayı gören kimse başkalarının laflarına bakarak sevdiği birinin kalbini kırabilir. Rüyasında renkli sigara içtiğini gören kişinin dertleri sona erer. Kişi mutsuz ve kötü hissettiği günler geçirebilir. Ancak hayalini kurduğu her şey kısa sürede ve kolaylıkla gerçekleşir. Yaşadığı sıkıntıları ve üzüntüleri çözer. Özellikle iş hayatıyla ilgili yaşadığı problemleri çok hızlı ve kolay bir şekilde ortadan kaldırır. Rüya sahibinin ticaretten yana şansı açılır.

Rüyada Sigara Parçaladığını Görmek

Rüyada sigara parçaladığını görmek, rüya sahibinin hiçbir kötülüğe uğramadan yaşamını sürdüreceğine delalet eder. Kişi baş ağrısı, grip ve nezle dışında hiçbir hastalığa yakalanmaz. Bu rüya, kişinin alın teri ile hak ettiği her şeyi sorunsuz bir şekilde elde edeceğine alamet eder. Kendi işini kurabilir ve büyük atılımlar gerçekleştirebilir. Rüya sahibi hayırlı olaylarla karşılaşır. Gelirini daha kolay bir şekilde elde etmenin bir yolunu bulur. Kişinin yapacağı her çalışma başarı ile sonuçlanır. Keyfi ve geçimi yerinde olacağı için insanlarla muhabbeti artar. Rüya sahibi ailesinden her zaman sevgi ve saygı görür. Kendisine haksızlık yapan kişileri yenilgiye uğratır.