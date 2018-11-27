Rüyada yangın görmek ne demek? Yangın ile ilgili rüya tabirleri!

Rüyada gördüğümüz şeyler kimi zaman bizi ürkütür. Özellikle de kötü bir şey görüldüyse. Gerçek hayatta büyük bir felaket olabilecek yangın, rüyamızda da karşımıza çıktığında bizi korkutabilir. Peki rüyada yangın görmek ne anlama gelir? Sizin için rüyada yangın görmek ile ilgili rüyada yangın çıktığını, arabanın yandığını, tangın söndürdüğünü görmek gibi farklı yorumları derledik... RÜYADA YANGIN GÖRMEK Her ne kadar yangın kötü bir şey olsa da rüyada yangın görmek her zaman gerçek hayatta sizi kötü bir şeyin beklediği anlamına gelmez. Örneğin rüyanızda gördüğümüz yangının dumanı beyazsa bu genel, normal bir olayın olacağına işaret eder. Ancak dumanın rengi siyahsa sizi kötü bir hadise bekliyor demektir. Yangının alevleri ise genellikle hayırlı olarak yorumlanır. Rüyanızda yangının alevini görürseniz bu sizi bol kazancın beklediğine delalettir. RÜYADA YANGIN ÇIKTIĞINI GÖRMEK Bir kişi rüyasında yangın çıktığını ve o yerin kor ateşler içinde yandığını görürse bu onun çok güzel haberler alacağına, sevineceğine ve mutlu olacağına tabir edilir. Fakat rüya sahibinin uykusunda yandığını gördüğü yerden sadece duman çıktığını görmesi ise onun zor zamanlar geçireceği şeklinde yorumlanır.

RÜYADA YANGIN SÖNDÜRMEK Rüyada yangın söndürmek, iyilik, hayır, şifa, mutluluk ve huzur bulmaya işaret eder. Rüyayı gören kişinin kurtuluşu bulacağına, hayatını yoluna sokmak için çözümlere kavuşacağına, kendisini mesleğinde ilerletmek ve daha başarılı olmak için büyük ve önemli fırsatlar elde edeceğine işaret eder. Geçim derdinin biteceği, rüya sahibinin kendini üzgün, mutsuz ve huzursuz hissetmesine neden olan tüm problemlerinin son bulacağı anlamına gelir. RÜYADA BİRİNİN EVİNİN YANDIĞINI GÖRMEK Rüya sahibinin, iş hayatında çok üzüntülü ve sorunlu zamanlar geçiren bir tanıdığına çok büyük yardımlarda bulunacağına, iş hayatında ve aile hayatında düştüğü boşluktan kurtulması ve parasal olarak çok zor durumlara düşmemesi için yardım edileceğine ve herhangi şekilde ortaya çıkabilecek hastalık durumundan ötürü gereken ne varsa yapılacağına tabir edilir. RÜYADA YANGIN ALEVİ GÖRMEK Rüyada yangın alevi görmek, genellikle rüya sahibinin büyük bir kazanca kavuşacağı, işlerinin iyileşeceği anlamına gelir. Bu rüya, beklenmedik değişiklik anlamına da gelir ve bu değişikliklere hazır olmak gerekir.

RÜYADA ARABA YANDIĞINI GÖRMEK Rüya sahibinin planlarının alt üst olacağına, hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmeyeceğine işaret etmektedir. Rüya sahibi iş hayatında birçok olumsuzluk ile karşılaşacaktır. Bu durum kişinin maddi olarak durumunun kötüleşmesine, ciddi parasal problemler yaşamasına sebep olabilmektedir. Rüyada araba yanması görmek aynı zamanda kişinin hiç beklemediği, dost sandığı kişilerden zarar göreceğine de işaret etmektedir. Kişinin güvenerek birlikte iş yaptığı bu kişiler kişiyi yarı yolda bırakarak maddi zarara uğramasına sebep olabilmektedir. Kişi maddi kaybın yanında manevi olarak da olumsuzluklar ile karşılaşmaktadır. RÜYADA YANGIN DUMANI GÖRMEK Rüyada yangından görülen duman toplumun her kesimini ilgilendiren ve kapsayan bir sorunun baş göstereceğine işaret eder. Kara duman kedere, üzüntüye ve sıkıntıya, beyaz duman ortak bir sıkıntıya işaret eder. Rüyada bazen de duman hayırlı haberlere işaret eder. Duman sıkıntıların son bulacağının ve yakın zamanda tüm üzüntülerinizin biteceğinin göstergesidir. RÜYADA EVİN YANMASI Rüyada kişinin evini yanması hayırlı olaylara işaret etmez. Bilakis kişi için sıkıntılı ve zorlu geçecek olan günlere işaret eder. Bazen de bu rüya kişinin eğer evli ise eşi ile yaşayacağı sıkıntılara işarettir. Rüyada evi yanan kimsenin ailevi bazı sorunları olur ve bu problemler sonucunda oldukça sıkıntılı günler geçirir.

RÜYADA DUMANSIZ YANGIN GÖRMEK Bu rüya genellikle son zamanlarda oldukça durgun olan işlerinizin yakında canlanacağına, hiç ummadığınız bir yerden çok büyük yardımlar görüp tüm sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza işarettir. Dumansız yangın bazen de kötü gördüğünüz ve bu nedenle de çok üzüldüğünüz bazı olayların aslında sizin için hayırlı olmasına işarettir. RÜYADA DÜKKAN YANDIĞINI GÖRMEK Rüyada bir tüccarın, esnafın veya bu işlerle uğraşan herhangi bir kişinin dükkânının veya iş yerinin yanması gören kişiye yapılan bir uyarıdır. İşlerinde hile yaptıklarının, insanları aldattıklarının ve ürünleri olduğundan fazla bir fiyata sattıklarının bir göstergesidir. Bu nedenle bu rüyayı gören kimse eğer kendisine çeki düzen verip yaptığı yanlışları sonlandırmazsa Allah tarafından o kimseye bir bela erişir. RÜYADA ELBİSE YANDIĞINI GÖRMEK Rüyasında elbisesinin yandığını gören kimsenin ailesi veya akrabalarından bir bölümü ile arası açılır ve araya küslük girer. Bu rüya kişinin gurbete gitmesine, yakınları ile ilişkisini kesmesine veya bazı anlaşmazlıklar sonucunda tartışmaların ya da kavgaların yaşanmasına işarettir.

RÜYADA YANGIN ÇIKARDIĞINI GÖRMEK Rüyasında herhangi bir yerde yangın çıkaran kişi çevresine kötülük eder veya bu kimse elinden çıkacak bir bela birçok kimsenin hayatını değiştirir. Bu rüya, rüya sahibinin doğru yoldan uzaklaşarak büyük günahlar işlemesine veya kendisini mahvedecek bazı davranışlarda ve yanlış hareketlerde bulunmasına işarettir. RÜYADA YANGIN ÇIKTIĞINI GÖRMEK VE SÖNDÜRMEK Rüyayı gören kişinin uyanıklığı ve zekiliği sayesinde bir kazadan ya da beladan kıl payı kurtularak büyük bir felaketin ya da zararın eşinden döneceğine alamet eder. Rüya sahibi çevresindeki sahte dostları olduğunu ya da kendini belanın içine çekecek bir işin varlığının farkına vararak bu durumdan kurtulmayı başaracak demektir. RÜYADA İNSANLARIN YANGIN ETRAFINDA TOPLANMASI Rüyasında bir kimsenin yangının etrafında toplanıp beklediğini görmek o senenin bolluk ve bereketle geçeceğin bir göstergesidir. Bu rüyayı gören kimsenin içinde bulunduğu toplum her anlamda rahat edeceği bir dönem geçirir ve o dönem ürünlerin ucuz olduğu herkesin rahatça geçimlerini sağladıkları ferah bir dönem olur. RÜYADA BİR OVADA ALEV GÖRMEK Rüyasında bir ovada alev görmek, o belde halkının yakında savaşa gireceğinin göstergesidir. Çıkan alev ne kadar büyükse savaş da o kadar büyük ve yıkıcı olur. Bu alevin çoğalarak artması savaşın insanların çoğuna zarar vereceğinin, alevden çıkan sesler ise insanların bağrışmalarının habercisidir. Eğer çıkan alev dokunsa ve zarar vermese o belde halkının savaştan kazançlı çıkacağının göstergesidir.