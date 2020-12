Rüyada siyah zeytin görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada tabakta siyah zeytin görmek rüya sahibinin her zaman inançlı bir kimse olarak yaşayacağına yorulur. Rüya sahibinin hayırlı duaları alacağı, manevi huzuru hissedeceği, her seferinde daha iyi işler başaracağı ve şanslı bir insan olacağı anlamına gelir. Rüyada tabakta siyah zeytin gören kimsenin bir nedenle çok üzüleceği ve umutsuzluğa düşeceği şeklinde de yorumlar mevcuttur.

Rüyada Siyah Zeytin Çekirdeği Görmek

Rüyada siyah zeytin çekirdeği görmek rüya sahibinin hayırlı kısmetleri olacağı, sağlık sorunlarının biteceği, yardımsever bir insan olduğu anlamına gelir. Rüya sahibinin şansının açılacağına, maddi gelirinin artmasıyla mutlu olacağına ve girdiği yeni işte kısa zamanda sevilen bir insan haline geleceğine tabir edilir. Rüyada siyah zeytin çekirdeği görmek, rüyayı gören kişinin akademik anlamda iyi bir konuma geleceği, ilimle uğraşacağı ve başarılı olacağı şeklinde de tabir edilir. Rüya sahibinin önündeki engeller kalkar, bahtı açık olur.

Rüyada Yeşil ve Siyah Zeytin Görmek

Rüyada yeşil ve siyah zeytin görmek, rüya sahibinin hedeflerini gerçekleştireceğine, kültürlü bir kimse olacağına, her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğine işaret eder. Rüya sahibinin iyi kalpli bir insanla evlenme kararı alacağı, her gün şükredeceği, tedavisi güç hastalıklara yakalanmayacağı ve parasını dilediği gibi harcayabileceği anlamına gelir. Rüyada yeşil ve siyah zeytin görülmesi, maddi sıkıntılar yaşanmayacağına, işlerin her geçen gün daha iyi olacağına ve yeni bir kazanç kapısına yorulur.