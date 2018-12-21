Rüyada tabut görmek ne demektir? Rüyada tabutlar görmek neye işarettir?

Kötü bir haber olarak yorumlanan rüyada tabut görmek içi bazı hallerde ise sıkıntılardan kurtulmak gibi olumlu tabirleri de yapılır. Burada önemli olarak rüyada gördüğümüz tabutun durumudur. Mesela tabutun boş olması ile dolu olması başka olaylara işaret eder. Diğer yandan tabutun içinde kendini görmek veya tabutu taşıdığını görmek durumlarında ise yine farklı manalar çıkar. Bu yüzden rüyada tabut görmek ile ilgili olarak; tabutlar görmek, tabut taşıdığını görmek, boş tabut görmek, tabut içinde birini görmek, siyah tabut görmek, tabut taşımak gibi birçok farklı tabut ile alakalı rüyaların tabirleri haberimizde konu başlıklarına göre derledik. RÜYADA TABUT GÖRMEK NE DEMEKTİR? Rüyada tabut görmek birçok manaya gelmektedir. Olumlu ya da olumsuz olarak yorumlanan bu rüya ile ilgili olarak görülen tabutun durumu tabiri değiştirmektedir. Şöyle ki boş tabut yakınlarınızdan birinin, dolu tabut ise ev halkından birinin ölümüne işaret olarak sayılır. Bunun yanında rüyada tabut görmek, sıkıntılardan, borçlardan kurtulmak anlamına gelir. Aynı zamanda tabut bahtın ve şansın kapanmış olması anlamına gelmektedir. Rüyada tabutta kendini görmek ise zenginlik, bolluk ve mutluluk dolu bir yaşam sürüleceği anlamı taşır.

RÜYADA TABUTLAR GÖRMEK Rüyada birden fazla tabut görmek, kişinin yaşamında beklemediği olumsuzluklarla karşılaşacağına ve yakınlarıyla arasının bozulacağına yorulmaktadır. Bir diğer anlamda ise bol para kazanmaya bulunulan mevkiden çok daha iyisinin elde edileceğine işaret etmektedir. Rüyada birden fazla tabut aynı zamanda kişilerin iş hayatlarında beklemediği sürprizlerle karşılaşacaklarına yorumlanmaktadır. En yakınındaki kişilerle sorunlar yaşayacaklarına ve küslüklerle karşılaşacaklarına yorumlanmaktadır. Rüyada birden fazla tabut görmek, rüya sahibinin hiç beklemediği bir haberle yıkılacağına yorumlanmaktadır. Mezarlıkta olduğunu ve dua okuduğunu görmek, ölmüş kişilerin rüya sahibinden dua beklediği anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bir hastaları bulunuyorsa onun ölüm haberinin alınacağı anlamına da gelmektedir. Ancak birden çok tabut görmek beklenmeyen üzücü haberler alınacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada Camide Tabutlar Görmek Kişinin, bulunduğu muhitte birbiri ardına aksiliklerle uğraşmak zorunda kalacağına, yapılan dedikodulara malzeme olması sebebiyle insanlardan uzak duracağına ve zamansız bazı sorunlarla uğraşacağına delalettir. Rüyada sokakta tabutlar görmek, rüya sahibinin yaşadığı şehirde yaşanacak talihsiz bir olaydan ya da bir afetten dolayı birden fazla cenazeye şahit olacağına yorumlanır. Rüyada yolda tabutlar görmek, büyük çabalar sonucu gerçekleştirilen bir çalışmanın kısa bir zaman içinde bazı kişiler tarafından engelleneceğine ve bu yüzden zarar edileceğine işarettir. Rüyada kapıda tabutlar görmek, haneye zarar getirecek ve kardeşler arasına nifak tohumu ekecek bir kişi ile muhatap olunacağına rivayet edilir.

Rüyada cenaze görmek ne anlama gelir? Cenaze görülen rüyalar neye işaret eder? RÜYADA TABUT TAŞINDIĞINI GÖRMEK Rüyada tabut taşıyanları görmek, erkekse, zor bir zamanda birbirine destek olan, güç ve sırt veren insanlara ve bu insanları bir araya getirecek bir gelişmenin yaşanmasına yorulur. Rüyada tabut taşıyan kadınlar görmek, kadın dayanışması sayesinde elde edilecek başarılara, zaferlere ve kadınlar adına birtakım kazanımlara yorulur. Kadınların varlıklarını ve güçlerini ispat etmek ve göstermek için elde edecekleri önemli bir pozisyona alamet eder. Rüyada tabut taşıyan çocuklar görmek, kapasiteyi aşan bir sorumluluğun altına giren bu nedenle de zorlanan kimseler arasında olmaktır. Rüyada Tabut Taşıyan Asker Görmek O kişinin can ve mal güvenliğinin sağlam olduğuna delalet ederken aynı zamanda eğer gerçekten vatani görevini yerine getirmediyse de hayırlısı ile askerliğini yapacağına ve sağ salim baba ocağına döneceğine tabir edilir. Rüyada Tabutun Taşındığını Görmek Bu rüya da yine rüya sahibinin hayırlara vesile olacak olaylar yaşayacağına ve bunu kısmet olarak sayacağına alamet eder. Kişi, hayatını güllük gülistanlık edecek gelişmeler yaşayacak, bunun için de güç, kuvvet ve varlık sahibi kimseden destek görecek demektir.

RÜYADA SİYAH TABUT GÖRMEK Rüyada siyah tabut görmek, sıkıntılara delalet eder ve çeşitli zorlukların karşınıza gelecek olmasını gösterecektir. Borçlu kalacağınıza delalet olur ve şansınızın da kapanacak olmasını göstermektedir. Hayatınızın dönüm noktaları arasında kötüye gidecek olan durumları işaret etmektedir. Hastalığa delalet eder ve kötülüğe işaret etmekte olan bir rüya şeklinde tabir edilmektedir. Tatsızlık yaşanmasına delalet eder ve münakaşalara maruz kalmayı da işaret edecektir. Kavgalara maruz kalacağınızı gösterir ve maddi yükün altına girmenizi de gösterecektir. Zenginlik, bolluk ve gönül rahatlığının bir süreliğine sekteye uğramasına delalet olur. Rüyada siyah tabut görmek, içinizin kararmasına ve işlerinizin de kötüye gidecek olmasına delalet eder. RÜYADA TABUT İÇİNDE BİRİNİ GÖRMEK Rüyada tabut içinde bir ölü görmek, kadınsa; rüyayı gören kişinin hayatındaki bazı kriterlerin ve olanakların eksilmesine, rahatın kaçmasına ve yaşam standartlarının düşmesine yorulur. Kişinin hayatına yön veren, düzenini sürdürmesine ve yolunu belirlemesine yardımcı olan bir aracı yitirmesi demektir. Rüyada tabut içinde ölü erkek görmek, maddi gücün, rızkın, işin, sağlığın, mutluluğun, saadetin ve huzurun azalması demektir.

RÜYADA BOŞ TABUT GÖRMEK Rüyada boş tabut görmek, farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Boş tabut bazen hastalıklardan kurtulma anlamına gelir. Bu nedenle rüyasında boş tabut gören kişinin çevresinde bulunan bir hasta kurtulur ve şifa bulur. Bazen de bu rüya boş bir evdir. Yakında yeni bir eve taşınacağınızın ve bu evin yeni yapıldığının göstergesidir. Rüyada boş bir tabutu sırtlamak, kişinin boştan yere kendisini üzdüğü ve boşa kendisine eziyet edip dünyevi sıkıntılara düştüğü anlamındadır. Boş bir tabutu evinde gören kişinin ailevi sorunları olur, bu rüya aile içinde çıkacak tartışmalara ve kavgalara işarettir. Rüyada boş bir tabutun içine giren kendisini tehlikeye atacağı bazı olaylar yaşar veya dikkatsiz davrandığı için hem kendisi hem de çevresindekiler zarar görür. RÜYADA TABUT TAŞIMAK Rüyada tabut taşımak, rüya sahibinin iyiliğe, hayra ve rahata kavuşacağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişiyi sırtlanacak ve ona sahip olduğu imkânlardan faydalanması için şans verecek, cömert, gönlü bol, kudret sahibi ve kadri yüce bir kimsenin varlığına ve o kimseden gelecek hayra tabir edilir. Rüyayı gören kişinin yaşamının dönüm noktasına gelmesine vesile olacak bu kişinin, kendisinin en büyük şansı olduğuna işaret eder.

Rüyada tabut taşıdığını görmek Rüyasında tabut taşıdığını gören kişinin, hiç hayatında yokken ve hatta varlığından dahi haberdar değilken, çok yüce gönüllü bir kimse ile yollarının kesişmesi sayesinde hayatındaki her şeyin bir anda olumlu yönde ilerleyeceğine ve rüya sahibinin bunu Allah’ın bir hikmeti olarak göreceğine alamet eder. Rüyada Tabutu Tek Başına Taşımak İş hayatında ya da aile hayatında karşılaşılan sorunlarla tek başına mücadele etmek zorunda kalınacağına ve zararlı bir alışkanlıkla uğraşmak için çaba sarf edileceğine delalettir. Rüyada tabutu iki kişi taşıması, şansın bir türlü dönemeyeceğine, çok sert eleştirilerle karşılaşılacağına, zor bir duruma düşüleceğine ve yapılan hatalar yüzünden eldeki fırsatların kaçırılacağına yorulur. RÜYADA TABUT ÖRTÜSÜ GÖRMEK Rüyada tabut örtüsü görmek, rüyada tabutun üzerinde görülen örtü geçmişten bu güne sürdürülen gelenekleri, örf ve adetleri yansıtır. Tabut üzerinde görülen örtüyü tek anlamda yorumlamak bize yanlış bilgiler verir. Rüyasında tabut üzerinde gelinlik gören kimse, gören kişinin katlanılmayacak derece kötülüğe ve sıkıntıya maruz kalarak evlat hasretiyle yanıp tutuşacağına delalet eder. Rüyada tabut üzerinde siyah ya da kırmızı örtü görmek, alınacak şehit haberine, yas tutmaya, manevi olarak güç duruma düşmeye tabir edilir.

Rüyada Tabut Örtüsü Görmek Rüya sahibinin rüyasında tabut örtüsü görmesi toplumsal bir alışkanlığın ve öğretinin bilindiği şekilde rutin olarak sürdürülmesine işaret eder. Rüyada Uzun Tabut Örtüsü Görmek Rüya sahibinin rüyasında uzun tabut örtüsü görmesi fark yaratmayacak, engel teşkil etmeyecek ve sakıncası olmayacak bir değişiklikle karşılaşmaya ve ona itiraz etme ihtiyacı duymamaya alamet eder. Rüyada Beyaz Tabut Örtüsü Görmek Rüya sahibinin rüyasında beyaz tabut örtüsü görmesi değiştirilmesi halinde rahatsızlık yaratacak ve herkes tarafından karşı çıkılmasına ve tepki gösterilmesine neden olacak bir küçük değişiklik demektir. Rüyada Tabut Üzerinde Türk Bayrağı Görmek Rüya sahibinin rüyasında tabutun üzerinde Türk Bayrağı görmesi kişinin vatansever kimse olması anlamına gelir. Ülke sevgisinin ne kadar büyük olduğuna yorulur. Topraklarına sıkı sıkı bağlı olmaya, zafer söz konusu olduğunda kendini gerektiği zaman cephede düşmana karşı savaşmaya hazır hissetmeye alamet eder. Rüyada Tabut Üzerinde Yeşil Bayrak Görmek

Rüya sahibinin rüyasında yeşil bayrak görmesi kişinin son nefesine kadar dininden ve inancından ödün vermeyecek kadar dini bütün kimse olacağına yorumlanmaktadır. FARKLI RÜYADA TABUT GÖRMEK TABİRLERİ Rüyada Tabutun Üstüne Oturmak Rüya sahibinin rüyasında tabutun üstüne oturduğunu görmesi kısa süre içinde yapacağı bir işten ötürü hem maddi hem manevi olarak büyük sorunlarla uğraşmak zorunda kalacağına, kötü bir duruma hazırlıksız yakalanılacağına, elde buluna paranın olmadık bir işte harcanacağına, yeni bir ortaklıktan ötürü kısa süreli de olsa bir bocalama dönemi geçirileceğine ve zarar edileceğine yorumlanır. Rüyada Tabutun Üstüne Uzanmak Rüya sahibinin rüyasında tabutun üstünde uzandığını görmesi eş, dost ya da akrabalardan birinden alınmış olan destek ile kurulan bir işte karşılaşılacak kötü bir durum yüzünden maddi kaynakların eriyeceği, bir türlü düzenli bir iş tutturulamayacağı, yapılan hataların daha da artacağı, şansın kaçırılacağı ve sağlık sorunları ile ilgili olarak yaşanacak tatsız bir durumdan ötürü üzüntü duyulacağına yorumlanmaktadır.

Rüyada Tabutun İçine Yatmak İçinde pek başarılı kişilerin bulunmadığı ve çok sorunlu bir dönemin kapısını açacak bir projeye girilmesi sebebi ile çok pişman olunacağına, uzun bir zaman boyunca üzüntü duyulacağına, maddi açıdan birçok rakibin gerisine düşüleceğine, yeni bir sorunla uğraşmak zorunda kalınacağına ve aksiliklerle boğuşulacağına alamettir. Rüyada tabutun içine yatmak ve kalkamamak, işlerin bir türlü yoluna girmeyeceğine, dertlerin ve sıkıntıların günden güne artacağına, bazı yanlış anlaşılmalar yüzünden sevilen bir kişi ile ters düşüleceğine ve sevilen bazı eşyaların çalınacağına delalet eder. Rüyada Tabutun Yere Düşmesi Rüya sahibinin rüyasında tabutun yere düşmesi bilinmedik bir anda zor bir durumla karşılaşmaya ve günden güne de artacak boşluğa düşmeye, verilen sözlerin tutulmayacağına yorumlanır. Rüyada tabutun yere düşmesi uzak bir akrabanın sağlık durumu ile ilgili kötü haberler almaya yorumlanır. Rüya tabircilerine göre zararsız bir işe girmeye ancak bu işte büyük zorluklarla karşılaşacağına ve işlerde daha da sıkıntı yaşamaya yorulmaktadır.