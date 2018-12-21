Rüyada cenaze görmek ne anlama gelir? Cenaze görülen rüyalar neye işaret eder?

Rüyada cenaze görmek sizi korkutmasın. Cenaze görünce rüya tabiri de kötü sanılır ama yorumcular tarafından çoğunlukla rüyada cenaze görmek iyi haberlerin işaretçisi sayılmıştır. Mesela uzun zamandır görmediğiniz birinden haber almak anlamına gelebilir. Rüyada cenaze görmek, maddi kazanç anlamına geldiği gibi manevi yönden de güzel haberler için delalet sayılır. Rüyada cenaze arabası görmek, cenazeye gittiğini görmek, cenaze kalabalığı görmek, cenaze töreni görmek, cenaze tabutu görmek, cenaze namazı kılmak ya da cenaze namazı görmek gibi rüyada cenaze görmek ile ilgili rüyaların tabirlerini aşağıda konu başlıkları altında derledik. RÜYADA CENAZE GÖRMEK NE DEMEKTİR? Rüyada cenaze görmek, gören kişiyi korkutup endişelendirebilir fakat rüyanın tabiri genel anlamda olumlu yöndedir. İyi olarak yorumlanan rüyada cenaze görmenin mal ve para kazanılacağına işaret olarak sayılır. Farklı bir yorumda ise uzun zamandır görmediğiniz birinden haber almanız anlamına gelmektedir. Çocuk sahibi olunacağına, uzun ve sağlıklı bir ömrünüz olacağına, hastalıktan kurtulanacağına gibi olumlu tabirlerin yanında rüyanın görülüş biçimine göre tam tersi manalar da çıkabilir. Örneğin cenaze töreninde hava güneşliyse yakında evlenip çocuk sahibi olacağınızın, yağmur yağıyorsa kötü haber ve hastalığın işareti olarak kabul edilmiştir.

Rüyada cenaze görmek için yapılan tabir de münafık bir erkeğe delalet sayılır. Veya rüyada tabutun üzerine konulduğunuzu fakat kimsenin tabutu yüklenmediğini görürseniz hapsedileceğiniz anlamına geldiği ifade edilir. Bir cenazeye yüklendiğini gören kimsenin haram mal sahibi olacağı şeklinde tabir edilir. Kişinin rüyasında arkasından gittiği cenazenin kendi ailesinden biri olduğunu ve ağlayarak takip ettiğini görmesi; eğer hastası varsa şifa bulacağına, eğer çocuk bekliyorsa bir erkek çocuğu olacağına işaret eder. Rüyanızda halkın, cenazenizin arkasından sizi överek dua ettiklerini görmeniz; sizin iyi bir sona erişeceğinize, böyle bir rüyanın aksi görülmesi halinde tabiri de aksine olur. RÜYADA CENAZEYE GİTTİĞİNİ GÖRMEK Rüyada cenazeye gitmek, izzet ve itibara, kişinin kazanacağı başarılara, mevki makam sahibi olmaya ve saygınlık elde etmeye işarettir. Rüyada hayatta birinin cenazesine katıldığını görmek, o kimsenin uzun ömürlü olmasına ve dünya hayatının zevklerini yaşamasına işarettir. Rüyasında kendi cenazesine giden kimse, büyük bir şan ve şöhrete kavuşur. Bu rüya gören kişinin büyük bir mertebeye ulaşması anlamına gelmektedir. Rüyada cenazeye gidip orada tabut taşıyan kişi, bir gruba liderlik eder. Eğer tabuttaki kişi tanınmış bir şahıssa o kişinin yönetici olmasına ve bir guruba önderlik etmesine yorumlanmaktadır. Rüyada kendisinin cenaze törenini düzenleyen kişinin, kıymeti, değeri ve kadri yüksek olur.

RÜYADA CENAZE ARABASI GÖRMEK Rüyada cenaze arabası görmek, büyüklük, ululuk, makam ve mevki sahibi olmak anlamına gelir. Cenaze arabasını rüyada gören kişinin eline çok büyük fırsatlar geçer ve bu fırsatları kullanırsa oldukça güzel bir mevkiye ulaşır, belki de terfi eder. Bazen de bu rüya mal mülk sahibi olmaya, ele geçecek hatırı sayılır bir paraya, şan ve şöhret kazanmaya ya da kişiye yardım edecek kudretli ve güçlü bir dosta da işaret edebilmektedir. RÜYADA CENAZE KALABALIĞI GÖRMEK Rüyada cenaze kalabalığı görmek, hayırlı bir şekilde tabir edilmektedir ve sıkıntılardan kurtulacağınıza delalet edecektir. Akıl ve mantık çerçevesinde hareket edecek olmayı göstermektedir. Bütün yaralarınızın sarılacak olmasını göstermektedir ve güzel günlere doğru ilerlemenize delalet edecektir. Sürekli olarak huzurunuzun yerinde olmasını sağlayacak olan bireylerin çevrenizde bulunmasına delalet edecektir. Her konuda rahat edeceğinizi ve hiç huzursuz olmayacağınızı da gösterecektir. Beceri, bilgi ve huzur konusunda herhangi bir sorununuzun olmayacağını da işaret edecektir.

RÜYADA CENAZE TOPLULUĞU GÖRMEK Rüyada cenaze topluluğu görmek, meydana gelen yakın bir tehlikenin bir işareti, yaklaşan ciddi bir hastalığın belirtisi veya ölümünüzün yakınına işarettir. Kendinizi takip etmenize neden olan ölü bir kişiyi takip etmeyi reddetmek son derece tehlikeli bir duruma karıştığınızın bir işaretidir, ancak uygun şekilde hareket edip, dikkatli davranırsanız felaketi önleme veya uzaklaştırma yeteneğine sahip olacaksınız. RÜYADA CENAZE TABUTLARI GÖRMEK Rüyada tabut taşımak, bu rüya kişiye uzatılacak yardım eline, maddi sıkıntılardan kurtulmasına vesile olacak gönlü zengin kimselere yorumlanır. Rüyasında tabut taşıdığını gören kimse, sahip olduğu değerleri makul kılmak ve yaşatmak için mücadele içine düşecek bu uğurda sevdiği kimselerin her anlamda desteğini kazanacaktır. Rüyada tabut taşımak, aynı zaman da şans ve kısmeti çağrıştırıp kişinin yaşamını güzel kılacak hayırlı işlerde yer almasına, mevki ve makam ererek kazançlarını sürdürmesine tabir edilir. RÜYADA CENAZE TÖRENİ GÖRMEK Rüyada cenaze töreni görmek, İslami olarak yapılan yorumlarda iyiye yorulur ve özellikle hava güneşli ve güzelse hasret çekilen biriyle kavuşmak ya da evlat sahibi olmak manasına gelir. Haber alınamayan, yurt dışında veya gurbette olan bir tanıdık, akraba ile kavuşmak, hasbıhal etmek, hasret gidermek demektir. Cenaze töreni kötü bir havada yapılıyorsa kısa süreliğine de olsa kişiyi işinden gücünden alıkoyacak bir rahatsızlığın meydana geleceğini veya sağlık sorunları ile ilgilenmek zorunda kalınacak bir dönemden geçileceğini tabir eder. Kişi kendi cenaze törenini görürse hayatında yeni bir sürecin başlayacağını, bir kapının kapanacağını ama çok daha hayırlı kapıların açılacağını ifade eder. Aynı zamanda mal ve para bakımından çok daha varlıklı bir hale gelineceğini müjdeler.

RÜYADA CENAZE NAMAZI KILMAK Rüyada cenaze namazı kılmak, rüya sahibinin tövbelerinin kabul olmasına ve dileklerinin gerçekleşmesine işaret eder. Kişinin hidayete ermesine, hayatta zorluk çektiği her konuda kolaylık yaşamasına, çektiği çilenin bitmesine, döktüğü gözyaşının kurumasına delalet eder. Sağlık sorunlarının düzelmesi, borçların kapanması, ayrılıkların son bulması anlamına gelirken bir taraftan da rüya sahibinin hayatında aşkın, sevginin, barışın ve umudun hâkim olmasına bu sayede de kişinin her yeni güne güzel duygularla uyanmasına tabir edilir. RÜYADA CENAZE NAMAZI GÖRMEK Rüyada cenaze namazı görmek, rüya sahibinin fesat kişilerinin oyununa geleceği, onlara inanacağı, onlarla birlikte hareket edeceği ve onların yolunu tutacağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin gaflet ve hıyanet içinde olacağı, Allah’ın huzurunda bir günahkâr sayılacağı şeklinde tabir edilir. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin çok hürmet ettiği, kadrini kıymetini bildiği ve kendisine gözünün nuru gibi baktığı bir kimsenin varlığına işaret eder. Rüyada cenaze yıkandığını görmek

Bir ölüyü yıkadığını görmek, bir kimsenin hidayetine vesile olmaya, Kendinin öldüğünü ve kendi kendine yıkandığını görmek ailecek gam ve kederden kurtulmaya, mal ve dünyalığın artmasına, Teneşir (tahtası) görmek, insanları sıkıntıdan kurtaran, onların iyilik ve istikamet üzere olmasına vesile olan hayır ehli kimseye, Kendini teneşir üzerinde görmek gam ve kederden kurtulmaya, şeref ve yüceliğe, işlerin ilerlemesine, gam ve kederden, borçtan kurtulmaya, Ölmüş birini yıkamak için uygun bir yer arandığını yahut ölünün yıkanmak için arandığını görmek, o ölünün hayra ve iyiliğe çağırıldığı halde bundan kaçınan biri olduğuna, Ölüyü aşırı sıcak su ile yıkadığını yahut bu ölünün sıcak su içtiğini görmek, o kimsenin Cehennemde olduğuna, Ölünün kefeninin yahut bedeninin güzel kokularla yahut kokulu bitkilerle tezyin edilmesi ölü için hayra, rüyayı gören için sevince, Bir ölünün pis yahut uygun olmayan bir şeyle yıkandığını görmek, o ölünün iyi biri olmadığına, vaaz ve nasihat dinlemediğine delalet eder.

Rüyada cenaze yemeği görmek Rüyada cenaze yemeği görmek, cenaze evinde cenaze yemeği yemek, güzel bir ruhu, ruh güzelliğine sahip olduğunuzu temsil eder. Sizin uyanık hayatında başkalarına saygılı, onların görüş ve düşüncelerine hürmet gösteren, paylaşımcı karaktere sahip olduğunuzu simgeler. Rüyada cenaze konvoyu görmek Rüyada cenaze konvoyu görmek sevdikleri ile çok mutlu olacağına, maddi ve manevi olarak çok sorun ve üzüntü yaşayacağına, çevresinin genişleyeceğine, planlarının istediği yönde ilerleyeceğine, başarılarının artacağına, eş, dost ya da akraba ile ilgili olarak alınacak kötü haberlerden ötürü çok zor zamanlar geçirileceğine, çok rahat ve başarılı bir iş hayatına sahip olacağına, büyük sorunların yaşanacağına, sıkıntılarının daha da artacağına, sevdiği kişilerden bazı konularda ihanet göreceğine, üstün başarılar alacağına, hedeflere ulaşamayacağına, maddi sıkıntıların vuku bulacağına, işlerin günden güne azalması yüzünden borçlarının artacağına, bazı engellerle karşılaşacağına, planların istediği gibi gitmeyeceğine işaret etmektedir.