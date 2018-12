Rüyada cenaze görmek ne anlama gelir? Cenaze görülen rüyalar neye işaret eder?

Rüyada cenaze kalabalığı görmek, hayırlı bir şekilde tabir edilmektedir ve sıkıntılardan kurtulacağınıza delalet edecektir. Akıl ve mantık çerçevesinde hareket edecek olmayı göstermektedir. Bütün yaralarınızın sarılacak olmasını göstermektedir ve güzel günlere doğru ilerlemenize delalet edecektir. Sürekli olarak huzurunuzun yerinde olmasını sağlayacak olan bireylerin çevrenizde bulunmasına delalet edecektir. Her konuda rahat edeceğinizi ve hiç huzursuz olmayacağınızı da gösterecektir. Beceri, bilgi ve huzur konusunda herhangi bir sorununuzun olmayacağını da işaret edecektir.

Rüyada tabut taşımak, bu rüya kişiye uzatılacak yardım eline, maddi sıkıntılardan kurtulmasına vesile olacak gönlü zengin kimselere yorumlanır. Rüyasında tabut taşıdığını gören kimse, sahip olduğu değerleri makul kılmak ve yaşatmak için mücadele içine düşecek bu uğurda sevdiği kimselerin her anlamda desteğini kazanacaktır. Rüyada tabut taşımak, aynı zaman da şans ve kısmeti çağrıştırıp kişinin yaşamını güzel kılacak hayırlı işlerde yer almasına, mevki ve makam ererek kazançlarını sürdürmesine tabir edilir.

Rüyada cenaze namazı kılmak, rüya sahibinin tövbelerinin kabul olmasına ve dileklerinin gerçekleşmesine işaret eder. Kişinin hidayete ermesine, hayatta zorluk çektiği her konuda kolaylık yaşamasına, çektiği çilenin bitmesine, döktüğü gözyaşının kurumasına delalet eder. Sağlık sorunlarının düzelmesi, borçların kapanması, ayrılıkların son bulması anlamına gelirken bir taraftan da rüya sahibinin hayatında aşkın, sevginin, barışın ve umudun hâkim olmasına bu sayede de kişinin her yeni güne güzel duygularla uyanmasına tabir edilir.

Rüyada cenaze taşıyanları görmek

Rüyada cenaze taşıyan kimse kendisi için hayırlı olacak her anlamda güçlü olan bir başkanın veya yöneticinin yanında çalışır veya ondan büyük yardımlar görür. Bu rüya kişinin her türlü sıkıntılarından kurtulacağına, ferah ve güzel bir hayat süreceğine, her anlamda mutlu ve huzurlu yaşayacağına, kederlerinin son bulacağına işarettir. Rüyada cenaze taşıyan kimse başkalarının hatalarını üstlenir veya başka insanların yaptıkları yanlışlardan zarar görerek sıkıntıya girer.

Rüyada yeşil cenaze örtüsü görmek

Rüyada yeşil cenaze örtüsü görmek hayırlı olaylar ve durumlar ile karşılaşacağına, daha çok kazanmaya başlayacağına, çok büyük bir rahatlığa ereceğine, sevdiği ve değer verdiği kişilerin vereceği destek ve edecekleri yardım sayesinde işlerini çok daha büyüteceğine, kazancını günden güne daha da arttıracağına, büyük aşamalar kaydedeceğine, çok daha iyi yerlere geleceğine, iş hayatında büyük atılımlar yapacağına, çok hayırlı bir kısmet ile karşılaşıp çok mutlu olunacağına ve çok yakın bir zaman içinde dünyaevine girileceğine, kişinin kendini çok huzurlu, mutlu ve keyifli hissedeceğine, korkularının üzerine giderek onlardan kurtulmayı başaracağına, ekmeğine haram sürmeyeceğine, kötü duygu ve düşüncelere kapılmayacağına, yapılan hataların tekrarlanacağına inanılır.