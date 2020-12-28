Rüyada tıraş (traş) olmak ne demek, ne anlama gelir?

İnsan zihni uyku esnasında, farklı frekanslarda olsa da çalışmaya devam eder. Bu çalışma esnasında zihin, rüya adı verilen çeşitli zihinsel görüler meydana getirir. Tarih boyunca merak edilen ve anlaşılmaya çalışılan rüyalar, daha önce karşılaşılmış olan durum ya da nesneleri yeni baştan ele alarak farklı bağlamlar içerisinde inşa eder. Bu doğrultuda gündelik hayatta yerine getirdiğimiz rutinlerin rüyada tekrar karşımıza çıkıyor olması son derece doğaldır. Rüyada tıraş olmak da bu tür imgeler arasında değerlendirilmeye büyük ölçüde uygundur. Yazımızı inceleyerek "Rüyada tıraş olmak ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını farklı rüya tabiri kaynaklarından aktardığımız açıklama ve yorumlar aracılığıyla bulabilirsiniz. Rüyada Tıraş (Traş) Olmak Rüyada tıraş olmak, uyku esnasında insanlar tarafından sık sık karşılaşılan rüya imgelerinden biridir. Buna paralel olarak rüya tabiri kaynaklarında da rüyada tıraş olmak ile ilgili çok sayıda açıklama ve yoruma rast gelmek mümkündür. Rüyada tıraş olmak rüya tabiri alimleri tarafından çoğu zaman olumlu yönde ele alınan bir imgedir. Ancak rüyanın tabiri açısından rüya içerisindeki diğer imgelerin de büyük bir önem arz ettiğini gözden kaçırmamak gerekir.

Rüyada tıraş olmak, rüya yorumcularına göre genel olarak bir sıkıntıdan kurtulmak gibi anlamlar ihtiva eder. Bu sıkıntının özellikle maddi konularla ilgili olma ihtimali yüksektir. Dolayısıyla yapılan yorumlar da rüya sahibinin borçları üzerine odaklanır. Bu doğrultuda rüyasında tıraş olduğunu gören bir kimsenin borçlarından kurtularak maddi anlamda refaha kavuşacağını söylemek isabetli bir yorum olacaktır. Ayrıca rüyada tıraş olmak düşmana karşı galip gelmeye de yorulan bir imgedir. Buna göre rüya sahibinin düşman ya da rakip olarak gördüğü bir kimseye karşı önemli bir zafer etmesi muhtemeldir. Bu kişinin bilhassa çalışma ortamınızda sürekli sizinle uğraşan ve arkanızdan işler çeviren bir kimse olacağı düşünülür. Rüya sahibinin bu zafer sayesinde iş hayatında daha rahat bir çalışma ortamına kavuşması olasıdır. Bunlara ek olarak, rüyada tıraş olduğunu görmenin iyi bir haber alacağınıza dair bir alamet olduğunu da söylemek mümkündür. Özellikle yakın zamanda başvurduğunuz bir iş ya da girmiş olduğunuz bir sınav ve bunlara benzer bir durum varsa son derece olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. Nitekim rüya sahibinin bu iyi haber sayesinde hayatının düzene gireceği ve daha mutlu bir insana dönüşeceği söylenebilir.

Son olarak, rüyada tıraş olmak bir emanetin göstergesi olarak da ele alınmaya uygundur. Bu doğrultuda rüyasında tıraş olduğunu gören bir kimsenin kendisine bırakılmış olan bir emaneti sahibine teslim etmesi gerekebilir. Nitekim geleneksel rüya tabiri kaynaklarına göre bu emaneti teslim etme durumu, kişinin sağlığının elden gideceğine yorulabilecek bir kavramdır. Dolayısıyla rüyada tıraş olmak ile ilgili yapılan olumsuz yorumlardan biri de rüya sahibinin ciddi sağlık sıkıntıları yaşayacağı şeklindedir. Rüyada Jiletle Tıraş (Traş) Olmak Rüyada jiletle tıraş olmak, genellikle erkek çocuk alameti olarak kabul edilmiştir. Bilhassa rüya sahibinin evli olduğu durumlarda rüya, kişinin bir erkek evlada sahip olacağı şeklinde yorumlanır. Rüya sahibinin bekar olması halinde ise kişinin iş hayatında son derece güzel tekliflerle karşılaşacağı düşünülür. Bu teklifleri kabul etmeniz halinde hayatınızın bir anda başka bir hale bürünmesi kuvvetle muhtemeldir. Rüyada Etek Altı Tıraş (Traş) Olmak Rüyada etek altı tıraşı olmak maddi konularla ilgili olumlu, özel hayatla ilgili ise olumsuz bir biçimde tabir edilen bir imgedir. Buna göre, böyle bir rüya gören kimselerin iş hayatında son derece kazanç getiren gelişmelerin meydana gelmesi beklenir. Bu doğrultuda kişinin büyük bir gelir elde ederek rahata kavuşması ve bu sayede keyfinin yerine gelmesi olasıdır.

Ancak aynı zamanda rüya özel hayatınızda yaşayacağınız problemlere de işaret eder. Bu tür bir rüya kimselerin özel hayatındaki insanlarla bağlarının zayıflayacağı söylenilir. Özellikle rutine binmiş bir halde devam eden bir ilişkiniz varsa bu ilişkinin kısa bir zamanda sona erdiğine tanıklık edebilirsiniz. Ancak her ne kadar sıradanlaşmış olsa da bu ayrılık bir süre acı çekmenize ve hayatınızın diğer alanlarına odaklanmanıza sebep olabilir. Rüyada Koltuk Altı Tıraşı Olmak Rüyada koltuk altı tıraşı olmak tabir bakımından rüya sahibinin maddi durumuna göre değişkenlik arz eder. Buna göre, rüya sahibinin zengin olduğu durumlarda bu tür bir rüya, kişinin mal ve mülkünü boş yere israf ederek fakirleşeceği anlamına gelir. Ancak tam aksine rüya sahibinin fakir olması halinde ise rüyada koltuk altı tıraşı olmak, zenginleşme alametidir. Dolayısıyla rüya sahibinin hızlı bir biçimde olmasa da birikimleri ve yatırımları sayesinde yavaş yavaş mal ve mülk edineceğine inanılır. Rüyada Sakal Tıraşı Olmak Rüyada sakal tıraşı olmak dini kaynaklarda genellikle zekat vermek şeklinde tabir edilir. Bu doğrultuda rüya sahibinin gerek zekat gerekse de yardım için malının ihtiyacı olmayan kısmından sadaka dağıtacağı varsayılır. Ancak kimi yorumcular, sakal tıraşı olmanın israf edilecek para anlamına geldiğini belirtir. Rüya sahibinin yanlış harcamalar dolayısıyla ciddi sıkıntılar içerisine düşmesi olasıdır.