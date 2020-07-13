Rüyada yağmur yağması ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada yağmur yağdığını görmek, rüya sahibi için genel anlamda olumlu bir şeydir. Ancak detaylı incelendiğinde farklı anlamlar ortaya çıkabilir. Rüyada yağmur yağması ve benzeri rüyaların anlamlarını sizin için derledik. Rüyada Yağmur Yağması Rüyada yağmur yağdığını görmek; hayatta hayırlı olaylar yaşanacağına, hayırlı kısmetler çıkacağına işarettir. Maddi ve manevi yaşanan olumsuz olayların kısa süre içerisinde biteceğini, refaha çıkılacağını ifade eder. Aynı zamanda dert ve tasanın son bulacağına, hastalıklara şifa bulunacağını ve küslüklerin biteceğini gösterir. Bir başka yorumda ise korkulan ve sakınılan şeyin yakın zamanda başa geleceğini söyler. Rüyada Çok Yağmur Yağması Rüyada çok şiddetli, bol yağmur yağdığını görmek iki şekilde yorumlanır: İlki hastalık veya felaketin habercisidir. Fitne ve kargaşaya, zayıf inanca, kıtlığa günaha işarettir. İkincisine göre; eğer yağmur şiddetli olmasına rağmen etrafa zarar vermiyorsa sıkıntıların ortadan kaybolacağını, güzel olaylar gerçekleşeceğini ve hayırlı haberler alınacağını ifade eder.

Rüyada Evin İçine Yağmur Yağması Rüyada eve yağmur yağması, rüyayı gören kişi için oldukça hayırlıdır. Kişinin üzüntüden kurtulup huzurlu ve sakin bir hayat süreceğine delalet eder. İyiliğe, berekete, hayırlı rızka nail olur. Eğer yeni bir işe girişilecek ise girişilecek işin hayırlara vesile olacağını, hayırlı haberler getireceğini işaret eder. Rüyada Üzerine Yağmur Yağması Rüyada üzerine yağmur yağan ve ıslanan kimsenin Allah'ın merhametine ve de rahmetine kavuşacağının habercisidir. Kişinin bol ve hayırlı kazanca veya mirasa erişeceğinin habercisidir. Rüyada Denize Yağmur Yağması Rüya yorumcularına göre rüyada denize yağmur yağması, düşmanların ve kötü insanların işlerinin bozulacağına, etraftaki kötü kalpli kimselerin utandırılacağına işarettir. Düzenin değişeceğini, yeniliklere karşı açık olunması gerektiğini anlatır. Kötü günlerin biteceğinin, maddi ve manevi açıdan zengin günlerin yaklaştığını ifade eder. Rüyada Yatağa Yağmur Yağması Kişinin rüyasında yatak odasına, yatağına yağmur yağdığını görmesi çevresinde fark etmediği ama kişiye hasetlenen kötü kalpli insanların olduğunun habercisidir. Aynı zamanda kişinin kısmetinin açılacağına, ticaret konusunda önemli adımlar atacağına, hayırlı işler yapacağına işaret eder. Kısmetinin açılacağına, hayırlı kazanç sağlayacağına delalet eder.

Rüyada Güneş Varken Yağmur Yağması Bu rüyayı gören kişinin gerçek hayatında mutluluk gözyaşları dökebileceğinin ve çokça mutlu olabileceğinin işaretidir. Kişinin uzun süredir istediği bir şeye veya kişiye kavuşacağını, hayallerinin gerçek olacağını da gösterir. Güneşin altında yağan yağmur, mutluluğun habercisidir. Rüyada Şimşek Çakması Ve Yağmur Yağması Bu rüya benzersiz bir rüyadır. Rüyayı gören kişinin gelecek hayatının hayırlısı ile güvende olduğunu gösterir. Aynı zamanda, yakın zamanda rüyayı görenin bir sürprizle karşılaşacağını anlatır. Kazancın artmasına, kötü günler yaşanmayacağına, hayırlı ve bol kazanca işarettir. Rüyada Kar Ve Yağmur Yağması Rüyada karla karışık yağmur yağması kişinin özel hayatında çalkantılar olabileceğini ancak geçim derdinin sona ereceğini gösterir. Kişinin vereceği kararlar üzerinde daha çok düşünmesi gerektiğini, pişmanlık duyabileceği işlere girişmemesi gerektiğini ifade eder. Rüyada Yağmurda Yürümek Rüyada yağmurda yürüyen kişinin endişe dolu günlerinin son bulacağına, uzun zamandır üzüntülü olan halinden çıkacağına, eğer bir hastalık ile boğuşuyorsa iyileşeceğine, şifa bulacağına delalet eder. Yeni bir işe niyetli ise işinin yolunda ilerleyeceğini, hayırlı haberler geleceğini ifade eder.

Rüyada Yağmur Yağarken Yıldırım Düşmesi Kişinin hayatında olumlu gelişmeler yaşanacağına, akademik hayatında seviye atlayacağına ancak etrafındaki kötü kalpli insanların kıskançlığını çekeceği ve onlarla uğraşması gerekebileceğini gösterir. Bu kötü kalpli insanların iftirası altında kalabileceği, dikkatli olunması gerektiği anlamını taşır. Rüyada Yağmur Yağması İle Islanmak Rüyada yağan yağmurdan ıslanmak bereket anlamına gelir. Kişinini hayatının her anlamında bereketli günler geçireceğinin habercisidir. Çok çalıştığı ve uğraştığı işlerin sonucunu, emeklerinin karşılığını kısa sürede alacaktır. Rüyada Yağmur Yağması ve Sel Görmek Rüyada sel görmek; rüyayı gören kişinin düşmanlarının olduğunu, kişiye karşı hücuma hazırlandığı ve kötü planlar yaptığının habercisidir. Eğer sel çok şiddetliyse kişinin veya yakınlarının başına bazı hastalıkların gelebileceğini ya da zor ve zahmetli bir yolcuğa çıkılabileceğini işaret eder. Tüm çevreyi selin bastığını görmek ise tüm halkı derinden etkileyecek bir musibetin, salgın hastalığın, felaketin geleceğini gösterir. Rüyada Siyah Yağmur Görmek Siyah yağmur genelde karanlığı, hastalığı çağrıştırsa ve bazı yorumculara göre tabiri bu anlama gelse bile bazen bu rüyayı görmek kişinin karanlıktan aydınlığa geçeceğini, üzerine çok düşündüğü problemlerin hızlı bir biçimde çözüleceği anlamına gelir.