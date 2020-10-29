Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Rüyada yağmurda ıslanmak ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada yağmurda ıslanmak ne demek, ne anlama gelir?

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Rüyada yağmurda ıslanmak, hayırlı bir kısmetle tanışılacağına delalet eder. Rüyada görülen diğer detaylar, tabirin seyrini etkileyebilir. İşte bu rüya ile ilgili tüm yorumlar...

Rüyada yağmurda ıslanmak ne demek, ne anlama gelir?

İçindekiler

  • Rüyada Yağmurda Islanmak
  • Rüyada Kocayla Yağmurda Islanmak
  • Rüyada Karanlıkta Yağmurda Islanmak
  • Rüyada Sevgili ile Yağmurda Islanmak
  • Rüyada Yağmurda İsteyerek Islanmak
  • Rüyada Yağmurda Islanan İnsanlar Görmek
  • Rüyada Şiddetli Yağmurda Islanmak

Rüyada yağmurda ıslanmanın çok sayıda anlamı var. Rüya tabircileri, rüyada yer alan diğer detayları da değerlendirerek rüyayı buna göre yorumluyorlar. Rüyada yağmurda ıslanmak ne demek, ne anlama gelir? Hepsi ve daha fazlasını sizler için bu içerikte derledik. Keyifli okumalar.

yagmurda islanmak

Rüyada Yağmurda Islanmak

Rüyada yağmurda ıslanmak, rüya sahibinin uzun zamandır hayalini kurduğu bir şeye kavuşacağına işaret eder. Bu rüya aynı zamanda hayırlı bir kısmet ile tanışılacağının haberini verir. Rüyada yağmurda ıslanırken yağmur suyunu içmeye çalışmak ise kişinin hedeflediği bir noktaya yardım alarak ulaşacağına delalet eder.

Rüyada yağmurda ıslanırken biri ile şiddetli şekilde kavga etmek ise rüya sahibinin iş hayatında olumlu gelişmeler yaşayacağını gösterir. Rüyada yağmurda ıslandıktan sonra şarkı söylemek, kişinin iç huzurunu arttıracak bir olay yaşayacağına delalet eder. Rüyada yağmur altında ıslanıp birine aşkını itiraf etmek, kişinin kendini çok iyi hissedeceği bir şeyle karşılaşacağına yorulur.

Yağmurda ıslanırken yemek yediğini görmek ise yeni biriyle tanışılıp çok yakın arkadaş olunacağı şeklinde ifade edilir. Yağmurda ıslanırken örgü örmek, rüya sahibinin annesi ile arasındaki buzların eriyeceğine delalet eder. Eğer rüya sahibinin arası annesiyle zaten iyiyse, annesi ile ufak bir tatil yapacağı yorumu yapılır.

Rüyada Kocayla Yağmurda Islanmak

Rüyada kocayla yağmurda ıslanmak, rüya sahibinin para kaybedeceğine işaret eder. Eğer rüyada görülen eş, kişinin gerçekte de eşiyse bu rüya manevi sorunlardan kurtulmaya yorulur. Rüyada eş ile yağmur altında yürürken ıslanıp ağlamaya başlamak ise kişinin bir yükünden kurtulacağına delalet eder. Kişi rüyasında boşandığı eşiyle yağmur altında dolaşıp ıslanıyorsa, kavuşmak istediği bir hayaline hiç ulaşamayacağı yönünde yorum yapılır.

Rüyayı gören kişi yeni evli bir kadınsa, bu rüyanın en büyük anlamının kişinin iyi bir evlilik yaşayacağı olduğu söylenir. Rüyada eş ile yağmurda ıslanırken başka insanlar da görmek, rüya sahibinin etkileneceği bir olay yaşayacağına delalet eder. Yağmurda ıslanırken bir anda polisin gelmesi ise rüya sahibinin yorgunluğunu atacağı bir aktivite yapacağına işaret eder. Rüyada beraber yağmur altında ıslanılan eş, kişinin hiç görmediği biriyse bu da rüya sahibinin işlerinin her zaman yolunda gideceğine yorulur.

Rüyada Karanlıkta Yağmurda Islanmak

Rüyada karanlıkta yağmurda ıslanmak, rüya sahibinin malından mülkünden olacağına işaret eder. Eğer karanlık bir ormanda yağmur yağarken kişi bu yağmurun altında saatlerce koştuğunu görüyorsa, tez zamanda yeni bir iş bulacağı yönünde yorumlar yapılır. Karanlık bir parkta yağmur altında ıslanmak ise rüya sahibinin özlediği birine kavuşacağına işaret eder.

Rüyada karanlık bir villanın bahçesinde yağmurda ıslanmak ise kişinin emek sarf ettiği bir şeyin karşılığında istediğini elde edemeyeceğine delalet eder. Rüyada karanlık bir mahallede korkarak yağmur altında ıslanmak ise rüya sahibinin bir derdinden kurtularak kendini iyi hissedeceği yönünde yorumlanır. Rüyada karanlık bir terasta yağmurda ıslanmak, rüya sahibinin çözüme kavuşturmak istediği bir konuda bir aile büyüğünün yardımını isteyeceğine delalet eder. Karanlık bir apartmanda yağmur altında ıslanmak ise rüya sahibinin bir huyundan vazgeçerek kişisel anlamda kendine yeni şeyler katacağına işaret eder.

Rüyada Sevgili ile Yağmurda Islanmak

Rüyada sevgili ile yağmurda ıslanmak, uzun süredir haber beklenen bir yerden haber alınacağının müjdesini verir. Sevgili ile yağmur altında sarılarak ıslanmak ise kişinin hayatındaki tüm zorluklara tek başına göğüs gereceği şeklinde yorumlanır. Rüyada yağmur altında dolaşılan sevgili eğer kişinin eski sevgilisiyse, kararsızlık yaşayacağı bir durumun içine gireceği söylenir.

Sevgili ile yağmurda ıslanıp huzurlu olduğunu gören birinin ailesi ile ilgili olumlu bir haber alacağı söylenir, bu haberin iyi bir sağlık gelişmesi olduğu yorumu yapılır. Sevgili ile yağmurda ıslanıp bağırarak şarkı söylemek, kişinin uzun zamandır tanışmak istediği biriyle bir araya geleceği şeklinde yorumlanır. Yağmurda beraber ıslanırken kişinin sevgilisi öksürmeye başlıyorsa, kötü şeyler yaşanacağı söylenir. Rüyada sevgili ile yağmurda ıslanırken anne ya da babaya yakalanmak, kişinin hayatında heyecanlı gelişmeler yaşanacağına işaret eder.

Rüyada Yağmurda İsteyerek Islanmak

Rüyada yağmurda isteyerek ıslanmak, rüya sahibinin cesur davranacağı bir işe girişeceğine delalet eder. Bu rüya çoğu zaman yeni bir işe ve yeni bir ilişkiye yorulur. Eğer rüyada yağmur altında isteyerek ıslanırken dans ediliyorsa, rüya sahibinin kararsızlık yaşadığı bir konuda nihayet doğru bir karar alacağı yönünde yorum yapılır.

Rüyada bir akraba ile yağmur altında isteyerek ıslandığını gören rüya sahibinin, büyük bir borca girerek sıkıntılı günler geçireceğine dair yorum yapılır. Rüyayı gören kişi bir erkekse, kısa zamanda iş bularak geçimini kuracağı söylenir. Yağmurda kendi isteği ile ıslanıp arkadaşlarını da yanına çağıran birinin tez zamanda seyahate çıkacağı yorumu yapılır. Bu seyahatin iş ile alakalı olarak değil, tamamen keyfi bir şekilde gerçekleşeceği söylenir. İsteyerek yağmur altında ıslanmanın en önemli anlamlarından biri de kişinin yaratıcı yönünü ortaya koyabileceği bir iş bulması ile alakalı oluyor.

Rüyada Yağmurda Islanan İnsanlar Görmek

Rüyada yağmurda ıslanan insanlar görmek, rüya sahibinin gözlem yapması gereken bir işe gireceğine işaret eder. Bu rüya aynı zamanda haneye yeni katılacak bir insanın haberini verir. Genel olarak bu rüya, kişinin hayatında yaşanacak olumlu yenilikleri müjdelemesi ile bilinir. Rüyada yağmurda ıslanan insanlar görüp onlara katılmak, rüya sahibini çok mutlu edecek bir şeyin yaşanacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada yağmurda ıslanan insanlarla kavga etmek ise rüya sahibinin geçici heveslerinden vazgeçerek yeni bir hayat kuracağı yönünde yorumlanır. Yağmurda ıslanan insanlar ufak tefek çocuklardan oluşuyorsa, kişinin rengarenk bir yaşamının olacağı ve bu yaşam içerisinde her zaman çok huzurlu hissedeceği yorumu yapılır. Yağmurda ıslanan insanlar başka bir dilde, kendi aralarında konuşmaya dalmışlarsa,kişinin tez zamanda yaşamında yeni bir döneme gireceği söylenir.

Rüyada Şiddetli Yağmurda Islanmak

Rüyada şiddetli yağmurda ıslanmak, rüya sahibinin emek verdiği bir işinden nihayet sonuç alacağına işaret eder. Bu rüya, çoğu zaman fedakarlığı simgeler. Rüyayı gören kişinin ailesi ya da sevdiği başka birileri için önemli bir fedakarlığın altına gireceği yorumu yapılır. Rüyada şiddetli yağmur altında bağırarak ağlamak ise rüya sahibinin yorgun olacağı bir döneme girdiğini haber verir.

Rüyada şiddetli yağmurda ıslanıp küfür etmek ise kişinin pişmanlık duyduğu bir şey yaşayacağına işaret eder. Rüyada sağanak yağmur altında biriyle konuşmaya çalışmak, kişinin birine derdini açacağı yönünde yorumlanır. Rüyada şiddetli yağmur yağarken bir şeyler okumak ise kişinin zorlandığı bir konuda artık zorlanmayacağına işaret eder.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi yok! Görenler hayran kalıyorBöylesi yok! Görenler hayran kalıyor
Rüyada devlet adamı görmek ne demek, ne anlama gelir?Rüyada devlet adamı görmek ne demek, ne anlama gelir?
Ahmet Kaya filmi tartışmaları bitmiyor: 'Suç duyurusudur'Ahmet Kaya filmi tartışmaları bitmiyor: 'Suç duyurusudur'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Dünyayı sarsan o sahneye ateş püskürdü
Dünyayı sarsan o sahneye ateş püskürdü
50 kiloluk zincirle yaralandı! Bir şey olmamış gibi devam etti
50 kiloluk zincirle yaralandı! Bir şey olmamış gibi devam etti
'Otel odası' skandalıyla adını duyurmuştu! Meğer...
'Otel odası' skandalıyla adını duyurmuştu! Meğer...
Resmen duyurdu: Netflix, Assassin's Creed’e el atıyor
Resmen duyurdu: Netflix, Assassin's Creed’e el atıyor
İlginizi Çekebilir
Tepkiler çığ gibi büyüdü: Çifte standart!
Tepkiler çığ gibi büyüdü: Çifte standart!
En güzel ve cool, havalı erkek bebek isimleri
En güzel ve cool, havalı erkek bebek isimleri
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Şekilli, havalı ve güzel Pubg isimleri
Şekilli, havalı ve güzel Pubg isimleri
Sahabe isimleri: Peygamber efendimizin sevdiği isimler
Sahabe isimleri: Peygamber efendimizin sevdiği isimler
Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri
Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada dans etmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada dans etmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada börek yemek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada börek yemek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada bardak kırılması ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada bardak kırılması ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada ev temizlemek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada ev temizlemek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada bozuk para toplamak ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada bozuk para toplamak ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada devlet adamı görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada devlet adamı görmek ne demek, ne anlama gelir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.